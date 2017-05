DHA YURT  BÜLTENİ-16

Sakarya'da DEAŞ üyesi 8 kişi tutuklandı

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suriye'ye gitme hazırlığında olduğu, terör örgütü adına Sakarya'da faaliyette bulundukları iddia edilen 8 Türk vatandaşı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan 8 kişi cezaevine gönderildi.



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()

Açlık grevi yapan Kemal Gün, teslim aldığı DHKP-C'li oğlunun kemiklerini toprağa verdi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin DHKP- C'li teröristlere yönelik düzenlediği operasyonunda ölen Murat Gün'ün, kimlik tespitinde DNA incelemesi için Adli Tıp'a gönderilen kemiklerini, 90 gün açlık grevi yaptıktan sonra taahhütname karşılığında teslim alan babası Kemal Gün, bugün Hozat Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Tunceli'de geçen kasım ayında düzenlenen hava operasyonunda ölen DHKP-C'li Murat Gün'e ait olduğu belirtilen kemikler, kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na DNA incelemesine gönderildi. Murat Gün'ün babası Kemal Gün ise kemiklerin oğluna ait olduğunu söyleyerek kendisine verilmesi için kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Kemal Gün'ün açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiğini söyleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, CHP İl Başkanı Ali Rıza Günder, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Yusuf Cengiz'den oluşan heyet, sorunun çözümü için Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Başsavcı Behçet İşlek ile görüştü. Bu görüşmeler sonunda kemiklerin Kemal Gün'e verilmesi ve Hozat Mezarlığı'nda tabut içinde defin işleminin yapılması kararlaştırıldı.

TAAHHÜTNAME VERİP TESLİM ALDI

Belediye zabıtaları dün Kemal Gün'ün yanına gelerek, kemiklerin yarın kendisine verileceğini, Vali Osman Kaymak'ın davet ettiğini söyledi. Görüşmeler sonunda baba Kemal Gün'e, kemiklerin 'müessif olaya neden olmayacağı' koşuluyla verileceği belirtilerek taahhütname imzalatıldı. Kemal Gün de ardından 90 gündür sürdürdüğü açlık grevine son verdi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün Tunceli Belediyesi'ne tutanakla teslim edilen tabut içindeki kemikler, bugün Tunceli Belediyesi yetkilileri tarafından Hozat'a götürüldü. Hozat Cemevi'nde tutanakla baba Kemal Gün'e teslim edilen kemikler, burada cenaze namazının ardından Hozat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği de kemiklerin baba Kemal Gün'e teslim edilmesinin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "07 Kasım 2016 tarihinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen operasyon neticesinde ölü olarak ele geçirilen, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilen ve aralarında Murat Gün isimli DHKP/C terör örgütü mensubunun da olduğu değerlendirilen kemik parçaları Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme işlemine müteakip ilimize gönderilmiştir. Kemik parçalarının geç teslim edilmesinin sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinin uzun sürmesinden kaynaklandığı, Kemal Gün ve avukatına bildirilmiştir. Bahse konu kemik parçaları Tunceli Belediyesi tarafından defin işleminin yapılacağı İlimiz Hozat İlçesinde Murat Gün isimli şahsın babası Kemal Gün’e teslim edilmiştir." Bu arada 90 gün süren açlık grevi nedeniyle Kemal G^ün'ün sağlığının bozulabileceğini söyleyen avukatlarından Oya Aslan, "Cenaze töreninden sonra İstanbul'a götürülerek bir sağlık kurumunda detaylı kontrolden geçirilecek" dedi.



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

Lastiklerini patlatanı yakalamak isteyen emekliye harddisk şoku

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da otomobilinin lastikleri 2 kez kesilip patlatılan 55 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, bugün üçüncü kez aynı olayla karşılaşınca şüpheliyi yakalamak için taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi. Yılmaz, kayıt için gerekli harddisk bağlanmadığı için kayıt yapılamadığını öğrenince bir kez daha şok oldu.

Sandıklı İlçesi'nin Ece Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Ali Yılmaz'ın, evinin önüne park ettiği 03 LR 010 plakalı otomobilinin sağ ön ve arka lastikleri, 1.5 ay önce kesici aletle patlatıldı. Durumu polise bildiren Yılmaz, lastikleri de tamir ettirdi. Bu olaydan 15 gün sonra bu kez aracın sol ön lastiğinin patlatıldığını gören Yılmaz, tekrar polise başvurdu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mehmet Ali Yılmaz evinin balkonuna otomobilini görecek şekilde güvenlik kamerası koydurdu.

HARDDİSK ŞOKU

Bugün Yılmaz'ın aracının sol ön ve arka lastikleri yine kesici aletle patlatıldı. Güvenlik kamerasından lastikleri patlatan kişi veya kişilerin görüntüsünü almak için firma yetkililerini çağıran Mehmet Ali Yılmaz, kamera sisteminin harddiski olmadığı için kayıt yapılamadığı yanıtını aldı. Kamera montajını yapan firma yetkilileri sisteme harddisk koymayı unuttukları için lastiklerin tamir ücretini üstlenirken, sisteme de harddisk bağladı.

Aracın lastiklerinin kesilip patlatılmasından bıktığını söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, "1.5 ayda 3 kez otomobilimin lastiğini keserek patlattılar. Polis delil ve güvenlik kamerası kaydı olmadığı için bir şey yapmayacaklarını söyledi. Emniyete yine gittim. Emniyet kamera kaydı istedi. Sağ olsun bizim kameracı da harddisk takmayı unutmuş. Kamerayı 10 gün önce taktırmıştık. Kayıt istedik. Kamerayı takan kişi harddisk takmadığını söyledi. Elimizde görüntü olmayınca polise de gidemedik" dedi.

- Lastiği patlayan otomobilden ve lastiklerden

- Mehmet Ali Yılmaz ile lastiklerden ve otomobilinden

- RÖP: Mehmet Ali Yılmaz

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

Rus generalin cesediyle ilgili kuruldan karar çıkmadı



ARDAHAN’da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken bulunan Rus generale ait olduğu iddia edilen ceset için toplanan kuruldan karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kurulun 1 ay sonra toplanması kararlaştırıldı.

Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında geçen 25 Nisan günü yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta, üniformasıyla gömülmüş işgalci Rus generale ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Cesedin kime ait olduğuna ilişkin önceki gün Kars Müze Müdürlüğü'nde toplanan kuruldan bir karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kararın bir ay sonrasına kaldığını belirten Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi: "Her ay olduğu gibi, bu ay da 12 kişilik uzman ekip toplandı. Gündemindeki konuları görüştü. Ancak Rus subayın cesediyle ilgili eksik bilgi ve belgelerden dolayı, karar çıkmadı. Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset ile ilgili karar 24- 25 Haziran'daki toplantıya kaldı."



Haber: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, ()

Buzağısını otomobille veterinere götürdü

NİĞDE'nin Çamardı İlçesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Mümin Özmen, hastalanan 3 günlük buzağısını otomobilin bagajına yükleyerek veterinere götürdü.

İlçeye bağlı Eynelli Köyü'nde çiftçilik yapan Mümin Özmen, hastalanan buzağısını otomobilin bagajına yükledi. Bu şekilde 60 kilometre uzaktaki ilçe merkezinde kliniği olan veterinere giden Özmen, hayvanını tedavi ettirdi. Hayvanını bu şekilde veterinere götürmenin daha ekonomik olduğunu belirten Özmen, "3 günlük buzağım rahatsızdı. Bu yüzden aracımla getirdim. Yaklaşık 60 kilometre uzaktan geliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor" dedi. Özmen, hayvanını tedavisini yaptırdıktan sonra aynı şekilde köyüne döndü.

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun Diyarbakır yarışı ile sona erdi

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından 2 gün önce startı Mardin'den verilen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu, Diyarbakır etabı ile sona erdi. 5 ülkeden ve farklı bölgelerden 160 sporcunun katıldığı etkinlikte sporcular, yarışma öncesi tarihi Sur ilçesinde bisiklet turu atttı.

Mardin ve Batman'da yapılan Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun finali bugün Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona, Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Uluslararası Medeniyetler Bisiklet turu yarışından önce tarihi iç kaleden start alan sporcular Bisikletleriyle tarihi surları, On gözlü köprü, Şeyh Sait Meydanı, Gazi Caddesi, Ulu Camii, Balıkçılarbaşı, Mardinkapı, Turistik Caddesi, Urfakapı, Çiftkapı semtlerinde yaklaşık 3 kilometrelik alanda gezdi. Bisiklet yarışının startı Valilik önünde verilirken, burada sporcular Yaşar Kemal Caddesi, Ofis Alt Geçit ve Koşuyolu Caddesi güzergahında toplam 10 tur atarak 34 kilometre yol kat ederek pedal çevirdi. Türkiye'yi yurtdışındaki yarışmalardada temsil eden Konya Torku Şeker, Kocaeli BRİSSA ve Konya Çumra gibi ekiplerin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Makedonya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen Bisikletçiler birbirleriyle kıyasıya yarışırken, elit erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler ve master erkekler olmak üzere 4 kategoride pedal çevirdi. Diyarbakır'da düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet turuna 5 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, "Diyarbakır'ın tarihi güzelliklerini kamuoyuyla paylaşmak ve burada bir spor etkinliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonrada bu tür faaliyetleri ilimizde gerçekleştirmek adına her türlü çalışmayı yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. İç kaleden yapacağımız bu start aslında bir gösteri olacak. Tarihi mekanlarımızın da kamuoyuyla paylaşılması adına bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz"dedi. Bisiklet turu sonunda Vali Aksoy ve protokol dereceye giren sporculara madalya takarken, Diyarbakır Valiliği derece alan sporculara altın hediye etti. Sporcuların madalya töreninin ardından 100 çocuğa bisiklet ve tablet hediye edildi.

MAKÜ Orkestrası Polonya'da

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde kurulan Halk Ezgileri Oda Orkestrası, Polonya'da gerçekleştirilen IV'üncü Kaliski Festiwal Choralny'de Türkiye'yi temsil etti.

MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Doç. Dr. Zeki Nacakcı yönetiminde kurulan Halk Ezgileri Oda Orkestrası 16-21 Mayıs tarihleri arasında Polonya'nın farklı şehirlerinde verdikleri Türk Halk Müziği konserleriyle Türkiye ve Türk müziğini tanıttı. Orkestra, 13th International Festival of University Choirs and Orchestras Universitas Cantat 2017 kapsamında dünyaca ünlü Wieniawski Keman Yarışmasının yapıldığı Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi UAM konser salonunda, diğer tüm konserlerinden farklı bir repertuarla Türk müziği ve çalgılarını öne çıkaran bir konser gerçekleştirdi. Orkestra, konser sonunda yoğun alkışlar sonucunda beğeni alan eserleri tekrar seslendiren tek müzik topluluğu oldu. Orkestra son olarak festivale katılım sağlayan tüm toplulukların katılımıyla oluşan yaklaşık 300 kişilik koro ve Big Band of I.J. Paderewski Music Academy orkestrası ile canlı yayınlanan final kapanış konserini gerçekleştirdi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()