DHA YURT BÜLTENİ-16

Bahçeli: Turizm, çıtanın gerisinde (2)

BAHÇELİ, ADININ VERİLDİĞİ YAŞAM ALANINI AÇTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde adının verildiği yaşam alanının açılışını yaptı. Alanya Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katılan Devlet Bahçeli, ilçede incelemelerde bulundu. Adının verildiği Tavşan Damı mevkiindeki 'Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı gezen Bahçeli, muz lifinden yapılmış eşyaların bulunduğu serginin açılışını yaptı. Burada bir süre dinlenen Bahçeli, amatör bir müzik grubunun seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkılarını dinledi. Adının yazılı olduğu tatlının tadına Bakan Bahçeli, daha sonra Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan Alaaddin Keykubat Parkı'nın açılış kurdelesini kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Devlet Bahçeli'nin tavşan damı denilen yeri ziyareti

- Alandan ve Bahçeli'den detay görüntüler

- Bahçeli'nin alandan ayrılışı

- Alaattin Keykubat Parkı'nın açılışı

- Kurdele kesimi

- Heykelin önünde fotoğraf çekimi

- Devlet Bahçeli'ye verilen hediyeler

- Alandan ayrılışı

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

================================================

İHH’dan, İdlib’te Suriyelilere ücretsiz alış veriş imkanı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib kentinde halkın ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği bir mağaza açtı.

İdlib kentinde açılışı gerçekleştirilen mağazada gıda, giyim, ayakkabı, oyuncak bulunduğu ve sosyal etkinlik hizmeti verileceği belirtildi. Açılışa katılan İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriye'deki iç savaşın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, birçok insanın kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyledi. Yemelek, "İnsanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla İdlib'te bir hayır mağazası kurduk. Bu mağaza içerisinde kadın ve çocukların birçok ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çeşitli alanlar bulunuyor. İHH olarak 1 yıl boyunca hayır mağazalarını ücretsiz bir şekilde işleteceğiz. 10 binler yararlanacak ve ihtiyaçlarını sağlayacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Alışveriş merkezi genel görüntüsü

- Çocuklar ve sepetlere konulan eşyalar

- Merkezde gezen Suriyeliler

- Alışveriş yapan Suriyeliler ve çocukları

- Ayakkabı reyonundan görüntüler

- Giyim reyonundan görüntüler

- Suriyeliler alışveriş yaparken

- Merkez genel görüntüsü

- Elinde balon olan çocuklar

- Merkezde işyerleri ve halk

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),()

==========================

Hakkari Üniversitesi'nde halaylı mezuniyet sevinci

HAKKARİ Üniversitesi'nin 2016-2017 Akademik Yılı'nda mezun olan 453 öğrenci düzenlenen törende diplomalarını aldı. Mezunlar ardından keplerini havaya atıp, halay çekti.

Hakkari Ünivesitesi bu yıl 6'ncı mezunlarını verdi. Çölemerik Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Vekili Hasan Ongu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, kurum amirleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Üniversitede 2 fakülde ve 3 MYO'dan 453 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesinde bu yıl 6'ncı mezuniyet töreni düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl 500'e yakın öğrencimizi mezun ettik.Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz.Ama bir sevincimiz daha var. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında göndereceğimiz öğrencilerimizin iki katı kadar öğrenci alıyoruz. Bizim için Hakkarimizin, bölgemizin çok ayrı bir yeri var.Hakkari Üniversitesini halkımızla el ele verip inşallah o hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız.Üniversitemizin fiziki alt yapısı ile ilgili çok güzel gelişmeler var.Mühendislik, İktisadi İdari Bilimler ile Eğitim Fükelteleri bizim için önemli. Şunu söyleyeyim. Mühendislik fakültemizin Elektrik -Elektronim Bölümüne, İktisad Fakültemizin Siyaset Bölümü ve Uluslararası iliişkiler bölümüne , Eğitim Fakültemizin ilave olarak sınıf öğretmenliği bölümüne bütün bunları 2017-2018 eğitim- öğretim yılında aktif hale getiriyoruz ve bu bölümlere öğrenci alıyoruz" dedi.

Hakkari Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni, mezun olan 453 öğrencinin okul önünde keplerini havaya atmasıyla devam etti. Öğrenciler, daha sonra çalınan Müzik eşliğinde bol bol halay çekerek mezuniyet sevincini yaşadı.

Rektör Pakiş, mezuniyet töreninin ardından Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrenci ve öğretim görevlilerinin hazırlamış olduğu Atatürk Kültür Merkezindeki serginin açılışına katıldı. Sergiyi gezen Pakiş, sergide emeği geçen öğretim görevlileri ve öğrencilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakkari Üniversitesi tabelası

-Mezuniyet töreni için gelen ögrencilerden genel e detay

-Rektör Pakiş, Vali Vekili Hasan Ongu ile sohbet ederken

-Keplerini uçurmak için toplanan öğrenciler

-Öğrenciler keplerini havaya uçururken

-Üniversite Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş ile röportaj

-Mezun olan bir kız öğrenci ile röportaj

-Rektör Pakiş, öğrencilerin yapmış olduğu eserleri gezip bilgi alırken

-Eserlerden detaylar

-Okul önünde arkadaşyarıyla selfie çeken öğrenciler

-Müzik eşilğinde halay çeken öğrenciler

-Halaydan genel görüntü

-Halayları izleyen öğrencilerden yakın plan

-Halay çeken öğrencilerden yakın plan

-Cami maketi yapan bir öğrenci ile röportaj

-Yaptığı cami maketi

-Üniversite Rektörü serginin açılışını yaparke

-Sergiyi gezerken

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

===========================================

Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu Batman etabı yapıldı

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı bugün Batman'da gerçekleştirildi. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Batman etabında, sporcular, 35 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Mardin'den sonra Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun yapıldığı Batman'da, 6 ülkeden toplam 160 sporcu, Turgut Özal Bulvarı'nda pedal çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonun ikinci ayağının startını Vali Ahmet Deniz verdi. Büyük erkekler, genç erkekler, master ve yıldız erkekler kategorilerinde düzenlenen ve 10 turda 35 kilometrelik parkurda yarışan sporcuları merak edenler, günün büyük bölümünü bulvarda yarışı izleyerek geçirdi.

Trafiğe kapatılan güzergahta güvenlik görevlileri kuş uçurtmadı. Turnuvayı Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki Kutlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ve kurum yöneticileri de ilgiyle takip etti. Yarışmanın başında yoğunluk nedeniyle bisikletçiler bir an çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bazı sporcular, kazayı sıyrıklarla atlattı.

35 Kilometrelik parkur sonunda Büyük erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Abdülkadir Kelleci birinci olurken, Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay ikinci, Torku Şekerspor'dan Sinan Onat Yılmaz ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde Kapadokya Spor kulübünden Ahmet Örencik birinci, Kocaeli Brisaspor'dan Halil İbrahim Doğan ikinci, Konya Gençlikspor'dan Ahmet Törün üçüncü oldu. Master dalda ferdi sporcu Nevzat Kıral birinci, Tekirdağ Gençlikspor'dan Mutlu Erçevik ikinci, Bolu Gençlik Merkezi'nden Volkan Arslan da üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Konya Gençlikspor'dan Ramazan Dağlı birinci, Konya Taşkentspor'dan Fatih Deniz, Konya Taşkentspor'dan Hamza Duran üçüncü oldu.

Birinci olan sporculara altın ödülleri Vali Ahmet Deniz tarafından verilirken, yarışmanın sonunda 200 öğrenciye de bisiklet armağan edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Müsabaka öncesi görüntüler

Sporcularla röportaj

Bisikletçiler yarışırken

Birinci ile röportaj

Ödüller verilirken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

=======================================

Ümit Kalko: Mektebim Üniversitesi'ni kurarak kurumumuzu taçlandıracağız

TEKİRDAĞ'da yeni kurulacak ortaokul kampusunun tanıtımına katılan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, "Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Mektebim Üniversitesi'ni de kurarak kurumumuzu taçlandıracağız" dedi.

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde faaliyet gösteren kampuslerine ek olarak yeni kurulacak ortaokul kampusünün tanıtım toplantısına katıldı. Mektebim Okulu içerisinde düzenlenen toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Tekirdağ PTT Müdürü Cafer Ersoy, okul idarecileri ve öğretmenleri, gaziler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

MEKTEBİM OKULLARININ 4 MADDELİK ANAYASI VAR

Tanıtım toplantısında konuşan Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko, Tekirdağ'daki okul yatırımlarını anlatarak, "Şu anda içinde bulunduğumuz Mektebim Kampusu'nü mimari olarak çok seviyorum bu yüzden buradan daha büyük bir alana çıkmayı istemedik. Yine kampus içerisinde ortaokul bölümünü inşa edeceğiz. Türkiye genelinde şu anda 51 kampusümüz, 30 bine yakın öğrencimiz, 6 bine yakın çalışanımızla aslında çok büyük bir aileyiz. Kısa sürede bu kadar yükselme göstermemizin temelinde yatan sebep aslında bizim Mektebim anayasasında gizli. Mektebim'in 4 maddelik bir anayasası vardır. Birincisi, vatanını, milletini seven toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duracağız. İkincisi, eğitimden kazandığımızı, eğitim dışında başka yere yatırmayacağız. Üçüncü maddemiz, eğitim sektörü dışında başka hiçbir sektörde yatırımcı olamayacağız. En güzel olanı da dördüncü maddemiz, İlk 3 madde değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez, dolayısıyla bizim işimiz eğitim. Bu işten kazandığımızı bu işe yatırmaya devam ediyoruz. Onun için tüm enerjimizi, sinerjimizi sadece Mektebim'e ayırdık" dedi.

Kalko, Mektebim Okulları'nda verilen eğitime değinerek, "Bizler özellikle de eskiden sadece özel okullar sınavlarda başarılı olan nesiller yetiştirme gayretindeydi. Bizim bütünsel eğitim modeli altında bir modelimiz var. Her yaş kategorisindeki öğrencilerimizin daha kolay öğrenebilecekleri şekilde eğitim sistemleri demek. Anaokulunda oynayarak, ilkokulda keşfederek, ortaokulda projeyle, lisede yaşamsal beceri metoduyla eğitim veriyoruz" dedi.

Ümit Kalko, eğitime yaptıkları yatırımın sadece Mektebim Okulları'na olmadığını, kazançlarının bir kısmıyla da ülkenin ihtiyacı olan yerlerinde devlete destek olmak amacıyla bağış niteliğinde okullar yaptırdıklarını anlattı. Kalko, "Kendi imkanlarımız çerçevesinde devlete destekler sağlamaya gayret ediyoruz. Örneğin bundan birkaç ay önce Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ı ziyaret ettim, bana Kars merkeze bir okul yapılacağını söyledi. '24 derslikli bir Anadolu Lisesi bu size yakışır' dedi. Bizde emriniz olur dedik. Kars'a gittik protokolümüzü imzaladık. Oradan sonra ilk defa hayatımda köyüme gittim. Biz yıllar önce göç ettiğimiz için kimsemiz yok köyde, herkes Ankara'da o yüzden gitmek nasip olmamıştı köyüme. Köyümüzün okulunun da ihtiyaçları vardı, onlar için protokolü değiştirdik, onu da işin içine kattık. Birde öğretmenlerimizin köyde kalmasını istiyorum dedim. Öğretmenlerimiz içinde lojman yaptık ve Kars'a da böyle bir destek sağladık. Sadece memleketim olduğu için değil, o anda o bölgede ihtiyaç vardı, imkanlarımızda ona müsaitti. İnşallah her sene, bir projemiz var, bir ay içinde bakanlığa sunacağız. Her yıl 10 tane köy okulunu devletimize bağışlamayı düşünüyoruz. Bundan sonrada projemizi ulusal çapa yayıp, her sene bizden on tane bakalım kimlerden kaçar tane şeklinde hedefimiz de yılda bin tane okulun bu şekilde hayırseverler eliyle yenilenmesini sağlamak" dedi.

15 TEMMUZ DARBESİNİ YAPANLAR HEP EĞİTİMLİYDİ

Ümit Kalko, 15 Temmuz darbe kalkışmasının eğitimli ancak, manevi ve milli duygulardan yoksun kişilerce yapıldığını belirterek, "Bu yaşanan darbe kalkışmasından sonra, biz öğretmenlerimize şunu söyledik, 'Evet dersler önemli, derslerde başarılı olsunlar, ama başında vatanseverliği getirmezsek, vatanını, milletini seven bireyler olarak, çocukları yetiştirmezseniz, sadece eğitim verirseniz işte o zaman çok tehlikeli bir nesil yetiştirmiş oluruz. Darbe kalkışmasını yapanlar kimlerdi diye baktığımızda, hepsi çok eğitimli insanlardı. Ama içinde vatan sevgisi olmadan eğitim olduğunda, bunlar vatan hainliği olarak ortaya çıkıyor" dedi.

MEKTEBİM ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ

Özel okullaşmanın eğitime bir kalite kattığını belirten Ümit Kalko, devlet destekleriyle beraber, özel okullaşmanın 2023 yılında yüzde 20-25'lere ulaşacağını söyledi. Özel okullar arasındaki tatlı rekabetin uzun vadede devlet okulları arasında da yaşanacağını ifade eden Kalko, "Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Mektebim Üniversitesi'ni de kurarak kurumumuzu taçlandıracağız" dedi.

Kalko'nun ardından konuşan Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, bir memleketin kalkınması için, ciddi manada yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi. Yurt, "Bu yatırımların içerisinde en önemli yatırım eğitim yatırımıdır. Eğitim bütün alanları etkileyebilecek bir mecradır. Özel okullar, devlet okullarına bir katkı sağlamış oluyorlar. Hem devletin eğitime yapacağı yatırımları azaltırken, hem de kendi bakış açılarını eğitim sistemimize getirerek, daha iyi bir eğitim ve daha iyi yetişmiş bir genç nesil konusunda bizlere yardımcı oluyorlar" dedi.

Tanıtım toplantısı Mektebim Okulu'nun minik öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle sona erdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Kampüs içinden detay görüntüler

-Tanıtıma katılan protokol ve davetliler

-Öğrencilerin gösterileri

-Ümit Kalko'nun konuşmaları

-Kaymakam'ın konuşması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

========================================