DHA YURT BÜLTENİ-16

Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu



AFYONKARAHİSAR merkezli 16 ilde yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan 41 kişi gözaltına alındı. 3 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 37 kişi ise sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 20 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.Gözaltına alınan 1 kişinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirtildi.

Haber: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

Adıyaman'da FETÖ'den 4 tutuklama



ADIYAMAN'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlenmesi'ne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında kamuda görevliyken ihraç edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis tarafından düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 10'u mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Emniyette gözaltına bulunan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, adreslerinde bulunmayan 9 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Haber: ADIYAMAN, ()

Fırtına ağacı devirdi, 4 kişi evde mahsur kaldı

MERSİN'de, fırtınadan devrilen ağaç, 4 kişilik aileyi evlerinde 2 saat mahsur bıraktı.

Olay, Merkez Akdeniz İlçesi Anadolu Mahallesi Homurlu Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 25 metre uzunluğundaki çam ağacı, Abdulgaffar Azgan'a ait evin kapısının önüne devrildi. Elektrik tellerine de zarar veren ağaç nedeniyle evlerinden çıkamayan Azgan Ailesi, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Aileye yardım için gelen itfaiye ekipleri, elektrik akımının kesilmemesi nedeniyle olaya müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ekipler, akımın kesilmesinin ardından, ağacın dallarını keserek aileyi kurtardı.

Haber-Kamera: MERSİN, ()

Mardin'de Gökçe Beldesi, sel suları altında kaldı

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde etkili olan yağmur, Gökçe Beldesi başta olmak birçok köyde sel baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle belde ve bazı köylerdeki toplam 100'e yakın ev ve işyeri su ile doldu.

Gündüz aniden bastıran aşırı yağış, sel felaketine yol açtı. Sel felaketinin en yoğun yaşandığı Artuklu İlçesi'ne bağlı Gökçe Beldesi'nde çok sayıda ev, iş yeri ve araçlar sular altında kaldı. Sel baskını nedeniyle birçok evdeki ev eşyaları kullanılamaz hale gelirken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri, su altında kalan evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Ekipler sularla dolan evlerin bodrum katlarını vidanjörlerle boşaltmaya çalıştı.

Sel suları çok sayıda tarım arazisine ve seralara da zarar verdi. Belediye yetkililerinden yardım isteyen belde sakinleri, su baskınlarının önlenmesi için beldede sağlıklı bir alt yapı çalışmasının yapılmasını, yıllar önce yapılan ve tıkalı olan rögarların temizlenerek açılmasını istedi.

Bu arada yağışla birlikte etkili olar fırtına, Kızıltepe İlçesi'nde birçok ağacın devrilmesine yolaçtı. Devrilen bazı ağaçlar ise ev ve işyerleri ile park halindeki araçlara zarar verdi.

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

Tamir ettiği asansörün altında sıkıştı

ANTALYA'da 18 yaşındaki Burak Darbaş, montajını yaptığını asansörün altında sıkışınca hastanelik oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Altındağ Mahallesi, Teomanpaşa Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Dayıoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın asansör kabininin son montaj işlemlerini yapmak için zemin katta asansör boşluğuna giren Burak Darbaş, kabinin 18 santimetre kayması sonucu bulunduğu yerde sıkıştı. Darbaş'ın yardımına mesai arkadaşları koşarken, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin ortak çalışması sonucu Burak Darbaş, bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Darbaş, Antalya Eğitim ve Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazanın Burak Darbaş'ın kendi hatasından meydana geldiğini söyleyen mesai arkadaşı Uğur Öztürk, "Asansörün düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Kabinin 18 ila 20 santim arasında kayması söz konusu. Bu yüzden biraz yaralanmış. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Halime nine, yamaç paraşütüyle tekrar atlamak istiyor

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Babadağ'dan geçen yıl yamaç paraşütü pilotu torunuyla yaptığı atlayışın görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca fenomen olan 86 yaşındaki Kavçakar, memleketi Denizli'de yaşadığı o tecrübeyi paylaştı. Halime nine, paraşütle atlamaktan korkmadığını vurgulayarak, tekrar yapmak istediğini söyledi.

Denizli'nin Kayhan Mahallesi'nde torunlarıyla birlikte yaşayan 4 çocuk annesi Halime Kavçakar, geçen yıl diş tedavisi için torunlarının da bulunduğu Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gitti. Yamaç paraşütü pilotu olan torunuyla yaptığı uçuşun görüntülerinin yayınlanmasıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Kavçakar, ailesinin yaşadığı yoksulluk sebebiyle, henüz 15 yaşındayken kendisinden 25 yaş büyük birisiyle evlendiğini, hayatının çalışmakla geçtiğini anlattı. Dinçliğini çalışmaya bağlayan Kavçakar, günlük hayatının masa örtüsü dikmekle ve bahçesindeki ağaç ve sebzelerle ilgilenmekle geçtiğini söyledi. Diş tedavisi için Muğla'nın Fethiye ilçesine gittiğini anlatan Kavçakar, Fethiye Ölüdeniz'de gezerken, yamaç paraşütü pilotu olan torunu Günay Tutkun'la birlikte paraşütle atladığını söyledi. Paraşütle atlamaktan hiç korkmadığını vurgulayan Kavçakar, "Uçmak ister misin nine' diye sordular. Ben de uçtum. Paraşütten indiğimde herkes alkışladı. '86 yaşındaki nine bindiyse biz niye binemeyelim' dediler. Uçarken hiç korkmadım. Hiç heyecanlanmadım. Uçmak çok zevkli oluyor. Havadayken her yeri görebiliyorsun. Ormanları görüp, denizin üzerinden geçiyorsun. Havada rüzgar çok şiddetli oluyor. Başımdaki eşarbım uçuyordu. Bende boynuma bağladım. Uçmayanlara denemelerini tavsiye ederim. Yine gitsem yine uçarım. Yazın torunlarım götürürse tekrar binmek istiyorum" dedi.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()