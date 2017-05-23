DHA YURT BÜLTENİ - 16

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

İZMİT'te alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan Caddesi'nde meydana geldi. Ekrem Baykuş yönetimindeki 41 EL 971 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Halil Küçükkahyaoğlu idaresindeki 34 DD 8107 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Halil Küçükkahyaoğlu ile araçlarda bulunan Murat İnce ve Emre Eser hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya neden olan Ekrem Baykuş'un yapılan kontrollerinde 163 promil alkollü olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılardan görüntü

-Araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),()

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İşyerinde ölü bulundu

BURSA'da su tesisatçısı 40 yaşındaki Uğur İpek, göğsünün ağrıdığını belirttikten sonra geçtiği işyerinde ölü bulundu.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Su tesisatçısı Uğur İpek, öğle saatlerinde arkadaşları ile kahvehanede otururken göğsünün ağırdığını belirttikten sonra işyerine geçti. Mesai bitiminin ardından eve gitmeyen, telefonlara da cevap vermeyen İpek'in yakınları, dükkana geldi. İçeri giren yakınları ve çevre esnaf, işyerinin arka bölümündeki dinlenme odasında Uğur İpek'i yerde hareketsiz buldu.

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Uğur İpek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Uğur İpek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis araçlarından görüntüler

-Detaylar

Süre: 46 saniye Boyut: 36 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

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Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun kamudan ihraç edildi

EGE Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamudan ihraç edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında, Kapatılan Şifa Üniversitesi'ni kuran Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle geçen şubat ayında soruşturma açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da yürütülen soruşturmanın selameti açısından Prof. Dr. Hoşcoşkun'u açığa aldı.

YÖK'ün 18 Mayıs günü yapılan genel kurul toplantısında da Prof. Dr. Hoşcoşkun, kamudan ihraç edildi.

Prof. Dr. Hoşcoşkun'a, 23 Temmuz 2016 tarihli 667 Sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi uyarınca bugün kamu görevinden çıkarıldığının bildirildiği belirtildi.

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Haber: İZMİR,()

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Motosiklet TIR'a çarptı: 1 ölü

İZMİR’in Menderes İlçesi'nde, kavşakta, dönüş yapmak isteyen TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü 44 yaşındaki Özgür Hacısüleyman, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün akşam saatlerinde İzmir-Aydın karayolu Kısıkköy Kavşağı’nda meydana geldi. Gaziemir'den Torbalı yönüne giden Özgür Hacısüleyman yönetimindeki 35 FL 432 plakalı motosiklet, aynı yöne giden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Şükrü S. yönetimindeki 35 DZ 462 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hacısüleyman ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gaziemir Devlet Hastanesi'ne kaldıran Özgür Hacısüleyman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hacısüleyman'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Şükrü S. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Bodrum'da, işyerinden hırsızlığa 2 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir marketten 2 bin lira değerindeki anfiyi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'nde market işleten Arif İğdeli(24), işyerinden 2 bin liralık anfiyi çalan 13 yaşındaki H.D.'yi yakalayıp, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, H.D. ile birlikte 4 kişinin daha hırsızlık için İzmir'den Bodrum'a geldiğini belirledi. İşyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma, Aydın Kurtuluş (46), Görkem Çamlı (23), V.E. (18) ve F.Ç.yi (43) yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çamlı ve Kurtuluş tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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Haber: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),()

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Otomobil, işyerine çarptı; 1 yaralı

BOLU'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir işyerine çarparak takla atan otomobilin, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen 39 yaşındaki Sinan Koçoğlu yönetimindeki 14 GC 595 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında et ürünleri satışı yapılan işyerine çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. İşyerinin bulunduğu apartmanın sakinleri, gürültü üzerine korkuya kapılıp kendilerini dışarı attı. Kazada Koçoğlu yaralanırken, işyerinin ise camları kırıldı.

Sinan Koçoğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Koçoğlu'nun alkollü olduğu iddia edildi.

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Haber: Mutlu YUCA / BOLU,()

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