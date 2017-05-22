DHA YURT BÜLTENİ - 16

Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı

ADANA'da mahallerinde Suriyelilere ait çadırların kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, lastik yakıp, yolu trafiğe kapattı. Polisin TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale ettiği eylemde gergin anlar yaşandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelerinde Suriyeli sığınmacılara ait çadırların kaldırılmasını isteyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, lastik yakıp, çöp konteynırlarını da barikat gibi kullanarak Karataş Caddesi'ni trafiğe kapattı. Polisin yolu açmalarını istemesine rağmen dağılmayan kalabalığa, TOMA ile tazyikli su sıkıldı. TOMA'nın olay yerini terk etmesi üzerine göstericiler, taşlarla resmi polis araçlarına saldırdı. Polisin havaya ateş açmasıyla dağılan kalabalık, yaklaşık 10 dakika sonra tekrar toplanarak yolu kapattı.

Bölgeye destek olarak gönderilen Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iki zırhlı araçtan attıkları gaz bombalarıyla göstericileri uzaklaştırdı. Polis, ara sokaklara kaçan göstericilere daha sonra TOMA ile müdahale etti. Çevik kuvvet timleri ve zırhlı polis araçlarıyla mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemi örgütleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lastik yakan grubun yolu trafiğe kapatması

- Kalabalığın ateşin başında 'Suriyelilerin çadırları kaldırılsın' diye bağırması

- TOMA'nın tazyikli su ile müdahale etmesi

- Bir kişinin giden TOMA'ya taş atması

- Kalabalığın resmi polis araçlarına taş atarak saldırması

- Uzun namlulu silahla güvenlik alan polislerden görüntü

- Kalabalığıh tekrar toplanarak yolu kapatması

- Kalabalağın yolun ortasında lastiği ateşe vermesi

- Olay yerine gelen zırhlı polis araçlarından görüntü

- Zırhlı araçlardan atılan gaz bombası sonrası sokağı saran gazdan görüntü

- Sokağa giren TOMA'nın tazyikli su ile ara sokaklardaki göstericileri dağıtması

- Olay yerindeki çevik kuvvet polislerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 05'03" - Boyut: 308 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,()

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Kahvehane önünde kavga: 4 yaralı

ADANA'da kahvehanenin önünde alkol alındığı gerekçesiyle çıkan kavgada 4 kişi, av tüfeği ve darp sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem Z.'ye ait kahvehane önende alkol alındığı gerekçesiyle bazı mahalle sakinleri tepki gösterdi. Cem Z. ve mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Cem Z., kahvehanenin üst katındaki evine çıkarak kalabalığa av tüfeğiyle ateş açtı. Cem Z.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Sezgin K. (24), Fırat Y. (37), Suat B. (64), mahalleliler tarafından kentteki çeşitle hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kolundan yaralanan Cem Z. ise polis tarafından olayda kullandığı öne sürülen av tüfeğiyle yakalandı. Cem Z. sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Kahvehane ve üzerindeki Cem Z.'ye ait evin dış görüntüsü

- Olay yeri inceleme polislerinin eve girişi

- Olay yeri inceleme polisinin tüefğin ateşlendiği üst katta çalışma yapması

- Olayda kulanıldığı öne sürülen av tüfeğiden görüntü

- Polislerin tüfeği incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'52" Boyut: 114 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Sürgünde ölen atalarını andılar

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde Abhaz ve Çerkeslerin Çarlık Rusya'sı tarafından 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilişinin yıldönümünde düzenlenen anmada, Abhaz ve Çerkesler büyük sürgünde ölen atalarını denize karanfil ve çelenk bırakarak andı.

Çarlık Rusyası tarafından 153 yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına gönderilen Çerkes ve Abhazların büyük bir bölümünün sahile çıktığı Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Babalı Sahili'nde tören düzenlendi. Çerkes ve Abhazların katıldığı törende büyük sürgünde ölenler anıldı. Törene Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Ceylan, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Samsun Adan, Bursa başta olmak üzere birçok ilden Çerkes ve Abhaz katıldı. Çerkes ve Abhaz vatandaşlar, Karaağaç Tarihi Mezarlık'ta ölen ataları için dua edip ve mevlit okudu. Ardından Babalı Köyü'nde Çerkes ve Abhazların sığındığı mağaralar ile anıt mezarlar gezildi. Babalı Sahili'nde kurulan tiyatro sahnesinde büyük sürgün tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Denize çelenk ve kırmızı karanfiller atıldı. Meşaleler yakılıp sahile bırakıldıktan sonra sürgün ateşi yakılarak çevresinde 'Mezar Taşı Nöbeti' tutuldu.

Dün Abhazya ve Kafkasya'nın çocukları kıyıya vururken bugün Suriye ve Libya'nın çocuklarının karaya vurduğunu söyleyen Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ceylan, "Burada biz bugün 153 yıl önce yaşadığımız bir acıyı anmak için toplandık. Federasyonumuza bağlı 13 federasyonumuzla halkımızın destekleriyle birlikte bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Bizim sürgünle birlikte bu karaya vuran çocuklarımız vardı. O çocukların mezarlıklarını gösterdim gelen misafirlerimize. Soruyorlar 'İsimlerini biliyor musunuz' diye. Hayır, hiç birinin isimlerini ve soy isimlerini bilemiyoruz. Ancak burada yattıklarını biliyoruz. İşte 153 yıl önce bu karaya vuran çocuklar, bugün maalesef dünyanın o doymak bilmez emperyal güçleri, bizim Türkiye coğrafyamızın etrafında bir şiddet sarmalına bürünmüş. Yine Akdeniz'de dün Abhazya'nın Kafkasya'nın çocukları kıyılara vururken bugün Suriye'nin, Libya'nın çocukları karaya vuruyor. Irak'ta çocuklar ölüyor. Biz bu anmayı şunun için yapıyoruz. Dünyaya bir mesaj veriyoruz. Diyoruz ki bakın siz Mars'a gitmek iddiasında olan, siz nükleer silahlar geliştiren, büyük büyük silahlar geliştiren güçlere sesleniyoruz. Siz yeni bir dil geliştirip dünyaya sundunuz mu?" dedi.

İnsanların ana yurtlarından kopartılıp başka diyarlara gönderilmemesi gerektiğini ifade eden CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise,"İnsanlarımızın yıllar önce çektikleri acının, kederin tekrar yaşandığı bir andır. Buradaki etkinliğin asıl amacı bir daha hiçbir ulusun, hiçbir milletin bu yaşanılan anıları tekrar yaşamaması dileğini dünyaya duyurmaktır. Tek arzumuz budur. İnsanlar kendi ana yurtlarından hiçbir savaş nedeniyle, başka ulusun baskısıyla kopartılıp başka diyarlara gönderilmemelidir. Kendi anayurtlarında yaşayabilmelidir. Özgürce, barış içerisinde olabilmelidir. Atalarımız buraya çok büyük zulüm içerisinde sürgün edildiler. Gemilerde atalarımızın büyük bir bölümü öldü. Çocuklarını denize atmak zorunda kaldılar. Atalarımız Kefken'in bu kıyılarına vardıkları zaman buradaki insanlar tarafından büyük mutlulukla karşılandılar. Onların yaraları sarıldı. Ekmeklerini paylaştılar. Biz burada tekrar yurt edindik, tekrar mutlu olmayı öğrendik. Ama acılarımız hiç unutmadık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denize karanfil bırakılması

Anma töreninden görüntüler

Ateş yakılması

Konuşmalar

Haber-Kamera: Çağla DAŞCI / KANDIRA(Kocaeli),()

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Zonguldak'ta Kibariye konser verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği'nde konser veren Kibariye, sevilen şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik kapsamında sanatçı Kibariye, sahne aldı. Atatürk Anıtı önündeki konserde birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Kibariye'ye izleyicilerde zaman zaman eşlik etti. Kibariye, konseri sırasında Fenerbahçe basketbol takımının Avrupa Şampiyonluğu'nu sahneden anons etti. Ardından orkestrasına Fenerbahçe marşı çaldıran Kibariye, şampiyonluğu kutladı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kibariye, konser sonunda hayranlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, sanatçıya Osmanlı çileği ve çeşitli hediyeler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kibariye'nin sahne alması

-Seslendirdikleri şarkılar

-Başkan Hüseyin Uysal'ın hediye vermesi

Süre: (7.38) Boyut: (235 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(

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Ülkücü camia Türk Gençlik Şöleni'nde bir araya geldi

İZMİR Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın düzenlediği Türk Gençlik Şöleni'ne katılan ülkücü gençler, Atilla Yılmaz, Osman Öztunç ve Ali Kınık'ın söylediği şarkılarla eğlendi.

İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın düzenlediği Türk Gençlik Şöleni bugün saat 19.00 da Fuar Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. 'Bozkurtlar diriliyor' temasıyla düzenlenen şölene; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu ve ülkü ocakları üyesi gençler katıldı. Çevre illerden de vatandaşların geldiği geceye yaklaşık 1000 kişi katıldı. Şölende, ülkücü camia tarafından sevilen sanatçılar; Atilla Yılmaz, Osman Öztunç ve Ali Kınık sevilen şarkılarını seslendirdi. Mehter takımının da sahne aldığı geceye katılanlar marşları hep bir ağızdan söyledi.

Vatandaşlar, şölenin sona ermesinin ardından dağıldı.

FOTOĞRAF

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Adana'da Fenerbahçeliler Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı

ADANA'da sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 yanarak şampiyon olmasını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı ve Gençlik Meydanı'na kurulan dev ekranlarda basketbol maçını izleyen taraftarlar, Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle maçın sok dakikalarında farkın giderek açılması ve şampiyonluğun adım adım gelmesi nedeniyle taraftarlar heyecanlı anlar yaşadı. Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın Olympiakos takımıkı 80-64 yendiği maçın son düğüyle, Adana'da İstasyon Meydanı'nı dolduran binlerce taraftar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Meydanda hoparlörlerden çalan Fenerbahçe Marşı ile şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçeliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dev ekranda maçı izleyen taraftarlar

- Taraftarların tezahüratta bulunması

- Farkın açılmasıyla atılan basket sonrası sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar

- Bir taraftarın heyecanla maçın sonunu beklemesi

- Dev ekran önünde toplanan taraftarların maçın bitişiyle kutlamaya başlaması

- Taraftarların sevinç gösterilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Sivas'ta Fenerbahçe coşkusu

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olması Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta Fenerbahçe-Olympiakos finali belediyenin kent meydanındaki dev ekranından yayınlandı. Trafiğe kapalı meydanda karşılaşmayı izleyen yüzlerce taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın bitişiyle birlikte gelen şampiyonlukla meşaleler yakan taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meydanda dev ekrandan maçı izleyenler

-Şampiyonlukla gelen kutlamalar

-Taraftarın coşkusu

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN / SİVAS,()

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Adıyaman'da Fenerbahçe kutlaması

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ardından Adıyaman'da taraftar galibiyeti kutladı.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiminin ardından kent merkezinnde uzun süre sevinç gösterisinde bulundular. Sümer Meydanı'nda toplanan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, meşale yakarak bir süre kutlama yaptı. Bir çok taraftar ise araçlarıyla kent merkezinde tur atarak şampiyonluğu kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sümer meydanı

- Taraftarların toplanması

- Meşale yakılması

- Taraftarın halay çekmesi

- Taraftarın sevinç gösterisi

- Taraftarın tezahüratı

- Taraftarın konvoy yapması gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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İzmir'de Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu kutlandı

İZMİRLİLER, THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Vatandaşlar, Fenerbahçe'nin Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından geç saatlere kadar eğlendi.

İzmirliler, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı THY Avrupa Ligi Final Maçı'nı Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin maçı 80-64 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının ardından meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Gündoğdu Meydanı'nda takımlarının marşlarını söyleyen yaklaşık 500 kişilik taraftar gurubu, ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne giderek burada da kutlamalara devam etti. Polisin çevrdede güvenlik önlemi aldığı kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Taraftarlar kutlamaların ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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Türkmen Şöleni'nde Muazzez Ersoy rüzgarı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 28'nci Geleneksel Türkmen Şöleni'nde sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy müzik ziyafeti verdi.

Erdemli Belediyesi tarafından Çamlık Alanında gerçekleştirilen şölene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Yaklaşık 20 yörük çadırının kurulduğu şölende, yöresel halk dansları ve modern dans grubunun gösterisi yapıldı. Şölenin sonunda ise ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy sahne aldı. Sevilen parçalarını seslendiren Ersoy, "Bir çok kez geldiğim Erdemli’de olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi. Sempatik tavırları ile beğeni toplayan Ersoy, sesi ve kıyafetiyle göz doldurdu. Hayranları ile zaman zaman sohbet eden sanatçıya vatandaşlar da bazı şarkılarda eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(MERSİN),()

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Mersin'de Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutladı

MERSİN'de, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon olmasını binlerce sarı-lacivertli taraftar coşkuyla kutladı.

Merkez Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fenerbahçe Meydanı'nda maçı dev ekranda izleyen taraftarlar, maç sonu kutlama yaptı. Meşaleler yakarak marşlar söyleyen taraftarlar, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk kez şampiyor olmanın sevincini yaşadı. Bazı taraftarlar, maçı Galatasaray forması ile izleyen taraftarlara sarılarak mutluluğunu paylaştı. Adnan Menderes Bulvarı'nı bir süre trafiğe kapatan taraftarlar şampiyonluk konvoyuna katıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim MAŞE / MERSİN,()

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