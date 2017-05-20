DHA YURT BÜLTENİ - 16

Edirne'de İstanbul'un fethi yürüyüşü

EDİRNE'de İstanbul'un fethinin 564'inci yıl dönümü nedeniyle 'İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adı altında düzenlenen etkinlikte temsili Fatih Sultan Mehmet, atıyla yürüdü.

Edirne'de İstanbul'un fethinin 564'nci yıl dönümü nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği ve Edirne mehter takımının katıldığı, 'İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adıyla etkinlik düzenlendi. Kıyık Caddesi önünde toplanan dernek üyeleri ve mehteranın yürüyüşüne at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet de katıldı. Mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşte at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet yoğun ilgi gördü. Vatandaşın bol hatıra fotoğrafı çekildiği temsili Fatih Sultan Mehmet, tarihi Selimiye Camisi önündeki Fatih Sultan Mehmet heykeline geldi. Burada Kur-an'dan ayetlerin okumasıyla devam eden etkinlik mehteran konseriyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

Kalabalık yürümesi

At üzerinde temsili Fatih Sultan Mehmet

Kalabalık cadde üzerinde ilerlemesi

Mehteran genel detay

Selimiye Camii önüne gelmesi

Etkinliğin yapılacağı alana varış

Kur-an'dan ayetyerin okunması

Temsili Fatih Sultan Mehmet ile hatıra fotoğrafı

Mehteran konseri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==========================================

Gölbaşı'nda şehit uzman çavuş için mevlit

ŞIRNAK'ta teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan için kendi memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde mevlit okutuldu.

Hamzalar Köyü'nde okutulan mevlide; şehidin yakınları, Vali Yardımcısı Ayhan Akbay, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Yarbay Alparslan Doğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Taziye evinde okunan mevlitte kuran okunarak şehitler için dua edildi.

Şehit Musa Vuruşkan'ın ağabeyi Serdar Vuruşkan, teröre lanet okuyarak, "Benim kardeşim şehit düşmüştür. Allaha katında makamı yücedir. Kardeşimi şehit edenlerin makamı da bir o kadar aşağıdadır. Teröristlerin ne ölüleri, ne de dirileri bir gün bile para etmeyecektir. Ölüleri de dirileri kokuşmuş et yığınlarından ibarettir. Biz kazandık, biz kaybeden taraf değiliz. Biz de Musa Vuruşkan'lar bitmeyecek, bizde askerler bitmeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hamzalar köyü taziye evi

- Mevlit okunması

- Şehit babası Mehmet Vuruşkan'ın ağlaması

- Mevlide katılanların ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

==========================================

Kaldığı lojmanda ölü bulundu

ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde memur 33 yaşındaki Bayram Bulut, kaldığı ilkokul bahçesindeki lojmanda ölü bulundu.

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Bayram Bulut’tan haber alamayan arkadaşı Kadir Evmez, saat 17.30 sıralarında polisi aradı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayram Bulut’un kaldığı, Kemer Merkez İlkokulu bahçesindeki lojmana gitti. Kapıyı açan olmayınca, cumhuriyet savcısının talimatıyla evin camını kırarak içeri giren polisler, Bayram Bulut’u yatakta ölü buldu.

Yapılan incelemenin ardından Bayram Bulut’un cesedi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Okuldan ve okulun tabelasından detay

- Lojmanın dışından detay

- Cenazenin lojmandan çıkartılarak cenaze arabasına konulması

- Ölen memurun arkadaşları ve polislerin konuşmaları detay

- Cenaze aracının gitmesi

58.3 MB /// 01.49"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()

=============================================

Siverek’te marketten 4 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde, iki kişinin girdikleri marketten 4 bin lira değerinde sigara çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Gözpak'a ait markete giren kimlikleri belirsiz iki kişi, 4 bin lira değerindeki sigaraları poşetlere doldurup çaldı.

Sabah işyerine gelen Gözpak, soyulduğunu anlayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin sigaraları çalması

- Hırsızların kapıyı gözetlemesi

- Marketten ayrılmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,()

==========================================

Turizm ve Sanat Festivali Yörük göçü ve kortejle başladı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 17'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet ve Antalya Milletvekili Selim Yurdakul, Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı.

Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü. Burada oluşturulan alanda ‘3 Bas Opera Grubu’ konser verdi.

Sunuculuğunu Radyo D’nin sevilen sunucusu Sema Eryiğit Emek’in yaptığı festival 22 Mayıs'a kadar sürecek. Festivalde bugün DJ Emrah Karaduman performansının ardından Candan Erçetin konseriyle devam edecek. Festival kapsamında 21 Mayıs’ta Haluk Sarıtaş ile Zara, 22 Mayıs’ta ise Erdem Kınay ve Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Kortejden ve Yörük göçünden detay ve genel görüntüler

- Stantlardan görüntüler

186 MB /// 03.03ö

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

==========================================

Çatak'ta festival coşkusu



VAN'ın Çatak İlçesi'nde düzenlenen 8'nci Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali büyük ilgi gördü.

Çatak Belediyesi ve kaymakamlık tarafından organize edilen 8'nci Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali, düzenlenen törenle başladı. Günler öncesinden ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu alanda hazırlıkları yapılan ve 2 gün sürecek festivalin açılışına Van Valisi İbrahim Taşyapan, Çatak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, ilçe kaymakamları, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, savcılar, hakimler, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelen vatandaşlar, hem eğlendi, hem de piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Geçmiş yıllara göre çok renkli görüntülerin yaşandığı festivale, yaşları 60 ile 75 arasında değişen dengbejlerin şarkı ve ağıtları damgasını vurdu. Sırayla birbirinden güzel ağıt ve şarkıları seslendiren dengbejler, yöresel kıyafetleri ve müzik eşliğindeki oyunlarıyla festivale katılanlardan büyük alkış aldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Çatak'ın, Van'ın görülmeye değer ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu festival Çatak’a çok şey katmaktadır. Biz bu sayede de Doğu ile Batı arasında köprü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Vali İbrahim Taşyapan ise, "Bizler bütün ülkemizin her yerinde yaşayan insanlar olarak bir bütünüz. Doğu da bizim, batı da. Ülkenin her köşesinde hakkımız var. Buraların hakkını vermeliyiz. Buraların hakkı birbirimizle kardeşliği pekiştirmek, ülkemize birliğimize hep beraber sahip çıkmaktır. Bu topraklar üzerinde kardeşliği bozmak isteyenlere, insanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere de hep beraber karşı duracağız. Bu topraklar yüzyıllardır dostluğun, kardeşliğin, barışın tesis edildiği topraklar olacaktır" diye konuştu.

RAFTİNG VE KANO YARIŞLARI YAPILDI

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladığı kermes ve stantları gezdi. Stantlarda vatandaşlara ve protokol üyelerine bal ve ceviz ikram edildi. Çatak Çayı'nda rafting ve kano yarışlarının yapıldığı festivalde farklı yörelerin halk oyunları gösterileri yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hüdayi GÜMÜŞ-Orhan AŞAN / ÇATAK(Van),()

=============================================

Erciyes’e kar yağdı



KAYSERİ'de deniz seviyesinden 3 bin 916 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Kayseri'de bugün hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Deniz seviyesinden 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. 2 bin 200 metredeki oteller bölgesinde ise yoğun sis ve aşırı yağmur etkili oldu.

Haber: KAYSERİ,()

========================

Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı ile aralarında husumet olduğu belirtilen K.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Sarı'nın cenazesi, bugün Narınca Pıtrak Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Narınca Pıtrak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törerine Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MHP İlçe başkanı Nazım Baytok, MASKİ çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

Haber: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),()

==================================

Tecavüz için kaçırmaya çalıştıkları kızlardan biri kareteci çıktı, diğerini vatandaşlar kurtardı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Denizli'de, üniversite öğrencisi iki genç kıza tecavüz etmek için kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan Cem K. ve Oktay K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sacılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

================================

Şanlıurfa'da maç sonu gerginliğe polis müdahalesi

ŞANLIURFASPOR'un, sahasında Elazığspor'u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düştüğü maçın ardından tepki gösteren taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sahaya attı. Polis taraftlarla biber gazıyla müdahale ederken, gerginlik saha dışına da taştı.

TFF 1'inci Lig'in son haftasında sahasında Elazığspora’u 2-1 mağlup etmesine karşın averajla ligden düşen Şanlıurfaspor taraftarları, GAP Arena'daki maçın bitiş düdüğüyle slogan atıp tribünlerdeki koltukları söküp sahaya attı. Bazı taraftarların sahaya girdiği maç sonrası yaşanan gerginliğe polis, biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleyle kalabalık, sahadan ayrılırken dışarıda da taşkınlık yaptı.

Bir grup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oturma eylemi yapıp, Passolig kartlarını yaktı. Çevik kuvvet polislerinin görüştüğü grup, bir süre sonra eyleme son verip dağıldı. Trafiğin kısa süre kapanmasına yol açan protesto eyleminin ardından polis, zırhlı araç ve TOMA’larla Büyükşehir Belediyesi önünde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polisin sahaya girmesi

- Taraftarların koltukları fırlatması

- Polisin gazla müdahale etmesi

- Taraftarların kaçması

- Saha dışındaki taraftarlara müdahale

- Polisin taraftarları kovalaması

- Polisin tazyikli su ile müdahalesi

- Belediye binası önünde toplanan taraftarlar

- Taraftarların slogan atması

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer PINAR-Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

===========================================================

Adıyaman'da iki grup arasında kavga; 4 gözaltı



ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen polisler, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Polisler

- Grubun tekme tokat bir birine girmesi

- Polis kavgaya karışanları ayırması

- Kavgaya karışanlar gözaltına alınması

- Gözaltına alınan polis araçlarına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

=====================================