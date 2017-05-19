DHA YURT BÜLTENİ-16

1)RÜZGAR PROTOKOL ÇADIRINI UÇURDU, DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ ZOR ANLAR YAŞADI

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende Görmez'in bulunduğu protokol çadırı, bir anda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Görmez, korumalar tarafından törenin yapıldığı yerdeki yatılı Kuran Kursu'na götürüldü. Van'da meydana gelen iki büyük depremde binaları hasar gören Van İl Müftülüğü'nün yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Beşir Atalay, Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü M.Suat Ekici, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Van Milletvekili Beşir Atalay'ın konuşmasını yaptığı sırada aniden çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle protokolun bulunduğu çadır, bir anda iskeletinin devrilmesiyle uçtu. Panik anlarının yaşandığı alanda protokol üyeleri kaçışmaya başladı. Alanda görevli koruma polisleri Diyanet İşleri Başkanı Görmez'i, tören alanındaki yatılı Kuran Kursuna götürdü. Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla Görmez ve beraberindeki protokol tekrar alana gelerek temel atmak için butona bastı.

Görmez, temel atma töreninde yapacağı konuşmayı iptal ederek Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı Kitap Kafenin açılışına katılmak üzere ayrıldı..



GÖRÜNTÜLER FEED TEN GEÇİLİYOR

VAN/

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2)VALİLİK ÖNÜNDEKİ KAVGAYA BİBER GAZLI MÜDAHALE: 7 GÖZALTI

ADIYAMAN'da valilik önünde bilinmeyen nedenle kavga eden iki gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndaki valilik önünde karşılaşan iki grup bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme- tokat kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polislerin uyarılarına rağmen gruptakiler kavga etmeyi sürdürünce, biber gazıyla müdahale edildi. Müdahaleyle sonlandırılan kavgaya karışan 7 kişi, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Grubun kavga etmesi

- Polisin müdahale etmesi

- Kavgaya karışanlar yere yatırılması ve gözaltına alınması

- Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB

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3)DİYARBAKIR VE MARDİN TOZ BULUTU ALTINDA

DİYARBAKIR ve Mardin, Suriye üzerinden esen kuzeyli rüzgarların aşırdığı toz bulutu altında kaldı. Toz bulutu iki kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hava bir süre kızıl renge büründü. Çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamur yağdı.

Suriye üzerinden kuvvetli esen kuzeyli rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gece boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, tozlu havada yağan yağmurla birlikte gökten adeta çamur yağdı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Derviş, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Mardin Meteoroloji Müdürlüğü uzmanları, toz nedeniyle görüş mesafesinin 200 metrenin altında olduğunu belirterek, toz bulutunun yarına kadar etkisini sürdüreceğini söyledi. Güneyden esen rüzgarların taşıdığı toz bulutlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını belirtti. Meteoroloji yetkilileri, "Toz bulutları beklenen bir gelişmeydi. Sabahtan beri güney yönünden esen kuvvetli rüzgar, akşama saatlerine kadar devam edecek. Sabah saatlerinde de rüzgar ve yağmurla birlikte sona erecek" dedi. Mardin ile birlikte Diyarbakır'ı da etkisi altına alan toz bulutları, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Bir anda gökyüzü kızıl renge büründü. Mardin'de olduğu gibi Diyarbakır'da yağmurla birlikte toz bulutları çamur olup yağdı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulunurken, kent merkezinde de tozlu hava nedeniyle sürücüler far lambalarını yakmak zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü

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Mardin'den görüntü

Toz bulutlarından görüntü

Ovadan görüntü

Üstü çamurla kaplanan araçlardan görüntü

Vatandaşların araçlarını temizlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/DİYARBAKIR, ()-

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4)HASMININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI, TUTUKLANDI

ŞANLIURFA'da Uğur Ç., husumetli olduğu Faruk D.'nin park halindeki otomobiline benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Uğur Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen Salı günü Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ç., iddiaya göre gece geç saatlerde husumetli olduğu Faruk D.'nin cadde üzerindeki otomobilinin camını kırıp benzin döktükten sonra ateşe verdi. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili çalışma yapan polis, Faruk D.'nin evinin çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir işyerinin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Uğur Ç. olduğunu belirlendi. Uğur Ç. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Uğur Ç., adliyeye sevk edildi. Uğur Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Uğur Ç.'nin sert bir cisimle camını kırdığı otomobile benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı ve aracın alev topuna döndüğü yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelinin otomobili ateşe vermesi

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Şüphelinin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB

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5)METİN ÖNEY: "ÖLÜM ATATÜRK İÇİN GELECEKSE HOŞ GELDİ, SEFA GELDİ"

İZMİR'de CHP öncülüğünde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun katılımıyla, 'Yurttaş Girişimi' tarafından 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen kutlama için yüzlerce kişi Konak'ta bir araya geldi. Buradan yürüyüşe geçen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Törende konuşan İzmir Parlamenterler Birliği Başkanı Metin Öney, "Biz Türk Milletiyiz, sürü değiliz. Bir milletin büyüklüğü fertlerinin sayısıyla değil mertlerinin sayısıyla ölçülür. İzmir Marşı’na da laf atanlar oldu. O densizlere söylüyorum, yakın bir gelecekte Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Eğer ölüm de dahil bu vatan, bayrak ve Atatürk için gelecekse hoş geldi sefa geldi" dedi.

CHP öncülüğünde, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun katılımıyla Yurttaş Girişimi tarfından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanan grup, yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Etkinliğe CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşma yapan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sarıküse, "Biz İzmirliler çok şanslıyız. İzmir’imiz aydınlığın, cumhuriyetin, kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Bugün bizler Ata’mızın bize bıraktığı mirası kendimize ödev edindik. Sizler bizim büyüklerimiz, baş tacımızsınız. Bize yol gösterdiniz. Bizler o yoldan, Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağız. Bizler 16 Nisan’da ‘hayır’a destek verdik. Biliyorduk ki bugünün ‘hayır’ı dünün Kuvayi Milliyesi’ydi. O ruhu her zaman yaşatacağız" diye konuştu. Sarıküse konuşmasının ardından alandaki kalabalığa, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuttu.

"ÖLÜM ATATÜRK İÇİN GELECEKSE HOŞ GELDİ"

Çocukluğunda bu bayramların büyük coşkuyla kutlandığını söyleyen eski milletvekili İzmir Parlamenterler Birliği Başkanı Metin Öney, şunları söyledi:

"Şimdi görüyorum ki iş başa düştü. Onların hepsine yasak getirmişler. Biz 23 Nisan’ı, 29 Ekim’i, 19 Mayıs'ı izinle kazanmadık. Hiç kimseden izin alıp da o bayramlara sahip olmadık. Biz bu bayramları kanla, irfanla aldık. Bu bayramlar bizim varoluş sebeplerimizdir. Bayramlarımızı ebediyen yaşatacağız. Yasaklamalarla kimse bizi bu hakkımızdan mahrum edemez. Son yıllarda Ata’mıza dil uzatanlara şahit oluyoruz. Dil uzatan meczup, hainler, kendine bilmezler, Allah’a kul olacaklarına kula kul olan edepsizler şunu bilsinler ki dayandıkları dağlara yakında kar yağdıracağız. 16 Nisan’da sandığa gittik ve milyonlar hayır dedi. Gazi Meclisi’nin yetkileri kimse tarafından gasp edilemez dedik. Sonra 10 adam çıktı ‘evetler kazandı’ dedi. Biz milletin dediğine itibar edeceğiz. Bizim için muteber olan milletin söylediğidir. 16 Nisan’da olduğu gibi bugün de egemenliğimizi kimseyle paylaşmayacağız. Biz Türk Milletiyiz, sürü değiliz. Bir milletin büyüklüğü fertlerinin sayısıyla değil mertlerinin sayısıyla ölçülür. İzmir Marşı’na da laf atanlar oldu. O densizlere söylüyorum, yakın bir gelecekte Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Eğer ölüm de dahil bu vatan, bayrak ve Atatürk için gelecekse hoş geldi sefa geldi."

‘Yurttaş Girişimi’ bileşeni adına ortak açıklamayı yapan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler ise, "İzmirliler 19 Mayıs 1919’da yakılan Cumhuriyet meşalesini 2019’da yani tam yüz yıl sonra söndürmek isteyenlere karşı bugün hepimiz Mustafa Kemal’iz. Kimse 16 Nisan’daki yüzde 49 hayır olarak açıklanan sonucu kabul etmemizi beklemesin. Kabul etmiyoruz. Bu referandumun sonucu meşru değildir. Tam kanunsuzluk nedeniyle hükmü yoktur, geçersizdir. OHAL kalkmalıdır. YSK üyeleri istifa etmelidir. YSK kanunsuzluğu geri alınmalıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten görüntü

- Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan grup

- Konuşmalar

- Genel ve Detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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6)ZİHİNSEL ENGELLİNİN GELİNLİK GİYME HAYALİ, DOĞUM GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

KİLİS'te, doğuştan zihinsel engelli 34 yaşındaki Çilem Esra Yağcı'nın gelinlik giyme hayali, 'Hayallerim gerçek olsun' projesi kapsamında doğum gününde gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesi tarafından engellilere yönelik başlatılan 'Hayallerim gerçek olsun' projesi kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan zihinsel engelli Çilem Esra Yağcı, hayalinin gelin olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara tarafından Çilem Esra Yağcı için doğum günü olan bugün düğün töreni düzenlendi. Düğün için tüm hazırlıklar yapılarak, düğün salonu ve diğer organizasyonlar yapıldıktan sonra gelinlik giydirilen Çilem Esra Yağcı, kuaförden konvoy eşliğinde alınarak düğün salonuna getirildi. Zılgıtlar eşliğinde düğün salonuna giren Çilem Esra Yağcı, meslek edindirme kurslarındaki öğretmenler ve arkadaşlarıyla birlikte dans edip oynadı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara, Çilem Esra Yağcı’nın öğretmenleri tarafından her gün evinden alınarak meslek edindirme kursuna götürüldüğünü ve onun için doğum gününde hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kara, Çilem Esra'nın mutluluğuna ortak olduklarını ifade ederek, "Belediyemizin meslek edindirme kurslarında engellilere yönelik 'Hayalim Gerçek Olsun' projesi var. Çilem Esra Yağcı da hayattaki en çok istediği şey gelin olmaktı. Böyle bir organizasyon tertip ettik" dedi.

Çilem Esra Yağcı’nın annesi Güler Yağcı ise, kızının hayalini gerçekleştirdikleri için Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi Gülsen Kara ile öğretmenlerine teşekkür ederek, "Kızım gelinlik giymeye çok hevesliydi. Gelinlik satan iş yerlerinin önünden geçerken, bakalım alalım diye talep oluyordu. Doğum gününe denk gelmesi ayrıca güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Gelin arabasının gelişi

- Çilem Esra'nın araçtan inişi

- Çilem'in zılgıtlarla karşılanması

- Çilem'in dans etmesi

- Gülsen Kara’nın konuşması

-Çilem'in annesi Güler Yağcı’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB

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7)DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ KAMERADA

DENİZLİ'de sahte kimlikle bir telefon bayisinden cep telefonu almaya çalışan dolandırıcı, bu durum çalışanlar tarafından anlaşılınca, işyerinden kaçmaya başladı. Dolandırıcının kaçması ve işyeri çalışanlarının peşinden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Olay, dün (perşembe) saat 17.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki bir telefon bayisinde yaşandı. Bayiye gelerek internet kullanıcısı Muhammet R.B. adına düzenlenen sahte kimlikle, bu kişi gibi davranıp, faturaya yansıtılmak üzere cep telefonu almak isteyen dolandırıcı, durumdan şüphelenen mağaza çalışanlarının soruları üzerine kaçtı. Mağaza müdürü 27 yaşındaki Mesut Kara ve çalışanlar peşine düşse de dolandırıcı kaçarak izini kaybettirdi. O anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis dolandırıcının kim olduğunu belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

"PANİKLEDİ KAÇTI, BİZ DE KOVALADIK"

İşyeri Müdürü Mesut Kara, dolandırıcının, sabit hatlı internet üzerinden cep telefonu almak için geldiğini belirterek, "İşyerine ilk girdiğinde, 2 dakika sonra baktığımda gitmişti. Sivil polisler vardı işyerinde. Sonra dolandırıcı olabileceği ihtimalini düşündüm. Polisler gittikten 5 dakika sonra geri geldi. Arkadaşlarımı daha önce uyardığım için kimliği fark etmişler. Aralarında birkaç diyalog yaşanmış. Arkadaşlarım sabit internet hattı numarasını istemiş. Dolandırıcı da ekranda görünen doğru numaraya bakmaya çalışmış. Bunun üzerine personelimiz dolandırıcıya senin eşkalin bizde demiş. Şahıs panikleyince birkaç adım atıp, kaçmaya başladı, kapıdan çıkıp gitti. Biz de arkasından kovaladık. Yetişemedik, izini kaybettik" dedi.

"KİMLİK PROFESYONELCE HAZIRLANMIŞ"

Sahte kimliğin üzerindeki soğuk mühürle birlikte orijinaline çok benzediğini, ayırt etmenin oldukça güç olduğunu belirten Kara, "Bunlar bir çete. Kimlikleri çok profesyonel bir şekilde ayarlıyorlar. Birçok kişinin kimliğini kullanarak kendi fotoğraflarını yapıştırıyorlar. Üzerine soğuk mühür basıyorlar. Bunlar artık nasıl bir yöntem buldularsa internet üzerinden cihaz alacağım diyorlar. İnternet üzerinden kimlerin cihaz almak istediklerini de biliyorlar. Profesyonel çalıştıkları belli. Diğer bayi arkadaşlarımız da mağdur. Sadece Denizli değil, Denizli dışındaki bayilerde de dolandırıcılık yapılmış. Yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik Kamerası görüntüleri

- İşyeri personelinden detay

- İşyeri Müdürü Mesut Kara rop

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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8)UŞAK'TA ALTERNATİF 19 MAYIS KUTLAMASI

UŞAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için CHP, DSP, Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri alternatif kutlama yaptı.

Uşak'ta alternatif 19 Mayıs kutlaması için CHP parti binasında önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, DSP, Vatan Partisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeler katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 98 yıl önce bugün atıldığını belirten CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "Son zamanlarda yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e birkaç tane soysuz kendini bilmeden anormal şekilde olumsuz ve uygunsuz şekilde deklarasyonlar gerçekleştiriyor. ADD Uşak Şubesi bunlarla ilgili dava açtı ben de şahsım adına dava açtım. Hiç kimseye Atatürk'e dil uzattırmayacağız" dedi.

CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, ülkenin her geçen gün şeyhler, dervişler, sapıklar ve tecavüzcüler ülkesi olduğunu iddia ederek, "Bugün yine ateşten günlerdeyiz. Emperyalizm yurdumuzu bombalarla dizayn etmeye çalışıyor. Referandum sürecinde 'rejim değişmiyor, endişe duymayın' diyenler, 19 Mayıs öncesinde gerçek yüzünü göstermiştir. Atatürk'e ve annesine, manevi kızına hakaret edilirken açıkça kınamaktan uzak duran 'Bu işlere anneleri karıştırmayın' demekle sınırlı kalan cumhurbaşkanı, şimdi Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramı valilere yasaklatmaya çalışıyor" dedi. Grup kutlamanın ardından sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Grubun ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşünden görüntü,

-Meydanda toplanan gruptan detaylar,

-CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın konuşması,

-CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba'nın konuşması.

Haber Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()

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9)ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER, 200 MOTOSİKLETLİ İLE ÇANAKKALE’YE GİTTİ

İSTANBULLU motosiklet kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehit yakınları ve gazilerine Çanakkale turu düzenledi. Şehit yakını ve gazilerden isteyenler motosikletlere binerken, diğer ise otobüslerle götürüldü. Kafileye yaklaşık 200 motosikletli eşlik etti.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi ve Freedom Rider Motor Kulübü önderliğinde, şehit yakınları ve gazilere Çanakkale turu düzenlendi. Merkezi İstanbul’da olan 8 motosiklet kulübünün yer aldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine tur kafilesine ek olarak yaklaşık 200 motosikletli katılarak otobüslere önden eşlik etti. Sabah saatlerinde İstanbul’dan yola çıkan grup Tekirdağ’da mola vererek yemek yedi.

Etkinliği organize eden Freedom Rider Motor Kulübü Başkanı Emre Mühürdaroğlu, kafilenin İstanbul’dan yola çıkarak 200 motosikletli ile birlikte Çanakkale’ye götürüldüğünü ifade ederek, “Bizler bu vatanı canları pahasına koruyarak bizlerin huzurlu bir şekilde, keyif alarak motosiklet kullanabilmemize imkan tanıyan, bize bu güzel ülkede yaşama şansını bahşeden, bunun için gerek canlarıyla, gerek kaybettikleri uzuvlarıyla o onuru, gururu ve bu ülkede yaşama şerefini bize veren gazilerimiz için bir şey yapmak istedik. Geçen sene başladık biz bu etkinliklere. Gazilerimizi alıp, Çanakkale gibi değerli şehitler diyarına götürerek hem oradaki şehitlerimize bir vefa borcu, bir dua etmek isterken, aynı zamanda gazilerimizi alıp oraya götürüp orayı görmemiş olanlara tanıtmak, anlatmak istedikö dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Başkanı Oktay Kaya da kendisinin de Tunceli’de terörle mücadele sırasında gazi olduğunu belirterek, “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet ediyoruz. Burada iki çocuğunu şehit vermiş babamızda var, eşlerini çocuklarını şehit veren annelerimiz, eşler burada ve vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden, tekerlekli sandalyede, baston kullanan, protez kullanan gazilerimiz buradalar. Bu ülkenin muhafazası için, ülke için herkes bir bedel ödüyor. Bu bedeli öderken de biz unutulmadığımızı gördük. Motosiklet kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Şehitler ve gaziler vurulunca değil unutulunca ölür, bizi unutmayıp hatırlayıp her zaman böyle bağrına basan sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz. Bizler kendi içimizde yaşıyoruz acılarımızı. Arkadaşlar, entel dantel gözükse de onların içindeki vatan sevgisini, maneviyatı herkesin görüp kılığına kıyafetine bakmadan ders alması lazım" diye konuştu.

Molanın ardından 200 motorcu ve onları takip eden şehit aileleri ile gazilerin bulunduğu otobüsler Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Motosiklet grubunun kente konvoy halinde girişi

-Motosiklet grbunun şehir içinde ilerleyişi

-Topluca yemek ve mola verilmesi

-Motosikletlerden detay görüntüleri

-Dernek başkanları roportajları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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10)SAKARYA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

ADAPAZARI'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Kutlamalara Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Sakarya İl Jandarma Komutanı Emin Dursun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokolün selamlama ve konuşmalarıyla devam etti. Şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler dans gösterilerini sundu. Öğrencilerin gösterileri beğeniyle izlenildi. Stattan çıkan yüzlerce öğrenci düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'nde ellerinde bayraklarla Çark Caddesi'nde yürüdü.

Görüntü Dökümü

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Stadyumda düzenlenen kutlamalar

Yürüyüşten görüntü

Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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11)GELİN VE DAMAT MUTLULUĞA UÇTU

ANTALYA'da 29 yaşındaki Zeki Dokumacıoğlu ile 28 yaşındaki eşi Hande Dokumacıoğlu, gelinlik ve damatlıkla falezlerden paraşütle mutluluğa uçtu. Yaklaşık 10 dakika boyunca Antalya'yı gökyüzünden izleyen çift, rüzgar yüzünden tekrar iniş yaptı.

Amatör olarak fotoğraf çeken, tüplü ve tüpsüz olarak serbest dalış yapan, paraşüt sporuyla ilgilenen Zeki Dokumacıoğlu, aşık olduğu Hande Dokumacıoğlu ile 12 Mayıs'ta nikâh kıydı. Antalya'da yapılan düğünün ardından paraşütle uçmak isteyen çifte hava şartları müsaade etmedi. Bugün yine gelinlik ve damatlıklarını giyip falezlere gelen çift, paraşütle mutluluğa uçtu. Yaklaşık 10 dakika boyunca gökyüzünde uçan çift, rüzgarın başlamasıyla iniş yapmak zorunda kaldı.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Uçmanın kendileri için çok güzel bir duygu olduğu dile getiren Zeki Dokumacıoğlu, "Eşimle birlikte olunca daha da bir anlam kazandı" dedi. Nikah günü uçmayı planladıklarını belirten Dokumacıoğlu, "Ancak buna hava şarları müsaade etmedi. Biz de bekledik. Hava şartları uygun olunca gelinlik ve damatlıklarımızı giyip falezlere koştuk. Çok anlamlı bir uçuş oldu. Hayalimiz gerçekleşti. Bu bizde ömür boyu kalacak bir hatıra olacak" diye konuştu.

Uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans yapan Hande Dokumacıoğlu ise uçmayı sevdiğini belirterek, "Birlikte gökyüzünde olmak çok güzel bir duygu" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Çiftden detay görüntüler

- Çiftle röpörtaj

- Çiftten görüntüler

- Çiftin havadaki görüntüsü

- Çiftin indikden sonra konuşmları

179 MB /// 02.57"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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12)ZONGULDAK'TA EN GÜZEL ÇİLEKLİ PASTA YARIŞMASI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında en güzel çilekli pasta yarışması yapıldı.

Ereğli Belediyesi ile Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği işbirliğinde Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen yarışmaya 15 kişi katıldı. Yöreye özgü Osmanlı çileğinden yapılan pastalar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinden oluşan jüri tarafından görüntü, tat, görüntü olarak değerlendirildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonucunun şenliklerin son günü olan 21 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.

Belediye Başkan Hüseyin Uysal, yeteri kadar tanıtılmayan ve üretilmeyen ilçenin önemli lezzetlerinden Osmanlı çileğini yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Osmanlı çileğinin ilçenin önemli değeri olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta yeterli değil. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü bir tek Osmanlı çileği ilçemizde oluyor. Aromasıyla, kokusuyla sağlığa kattığı değerlerle son derece önemli bir ürünümüz. Bugünden sonra bunun için adım adım değil koşarak gitmemiz lazım. Kaybettiğimiz günleri, ayları, yılları kazanmamız lazım. Gerektiği noktaya çıkartmak için bizler samimiyiz. Her türlü desteği verdik vermeye de hazırız. Yarışmacıların pastalarını gördüm, herkesin görmesi lazım. Ereğli’deki tüm pastanelerde böyle pastalar olması lazım. Buradaki yarışmacılarımız da bunları üretime çevirirler ve belki de ticaretini yaparlar."

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya da her yıl Osmanlı çileğini daha ileriye taşımak için değişik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Pastaların sunulması

-Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın pastaları gezmesi

-Şaban Çetinkaya'nın konuşması

-Hüseyin Uysal'ın konuşması

-Jüri üyelerinin pastaları tatması

Süre: (6.06) Boyut: (188 MB)

Haber-Kamera: Özge CERRAH/EREĞLİ(Zonguldak),()

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13)POSOF'TA 'EN GÜZEL BUZAĞI' YARIŞMASI

ARDAHAN'ın Posof İlçesi'nde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında, 'en güzel buzağı' ve 'halat çekme' yarışmaları yapıldı.

Posof´ta 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Orman Deposu mevkiinde düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamında Halitpaşa YİBO ile Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi folklor ekipleri gösteri sundu. Sahipleri tarafından alana getirilen buzağılara, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde gören yapan veterinerler tarafından puan verildi. Yarışmada Muhammet Kurşun'un buzağısı 1'inci, Turgut Acar'ın buzağısı 2'nci, Necmettin Taşçı'nın buzağısı ise 3'üncü oldu.

Halat çekme yarışmasında takımlar birbirlerine üstün gelebilmek için kıyasıya mücadeleleri ilginç görüntüler oluşturdu. Programın ortasında aniden bastıran yağmur, kalabalığın alanı bir anda boşaltmasına neden oldu. Yağmurun dinmesinin ardından program devam etti, halat çekme yarışması yapıldı. Davul- zurna eşliğinde çekilen halaya ise Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve protokol üyeleri de katıldı. Program Ankara'daki Ardahan Dernekler Federasyonu koro ekibinin konseriyle son buldu. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tören alanı

-Halk oyunları gösterisi

-Halat çekme yarışması

-Ani bastıran yağmur ve vatandaşların çadırlara sığınması

-Bir kişinin alanda şemsiye altında beklemesi

-Buzağıların podyuma çıkması

-Protokolün halay çekmesi

-Koronun konseri

-Detaylar

( Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),()

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