DHA YURT BÜLTENİ-16



Şanlıurfa'da terör propagandasına 20 gözaltı

ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla polis tarafından 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler, sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler, kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özel harekat polislerin eve girmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA-)



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Bakan Çelik: Masada müttefik, sahada münafık



SAMSUN’da katıldığı programda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın, masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyorö dedi.

Bakan Faruk Çelik, çeşitli açılış ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi. Bakan Çelik ilk olarak Tohum Sertifikasyon Test Merkezi ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü Açılışları programına katıldı. Bakan Çelik, yeni yapılan merkezlerin açılış kurdelesini kestikten sonra Tohum Sertifikasyon Test Merkezi’ni gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Çelik, daha sonra İlkadım İlçesi’nde bulunan Doğupark’taki alanda düzenlenen 2’inci Yerel Tohum Bulaşması programına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Çelik, çiftçiliğin önemini anlatarak “Tarım ayağa kalkmadan Türkiye’yi ayağa kaldıramazsınız. Onunun için bu işin merkezinde çiftçi kardeşlerimiz üretici kardeşlerimiz var.

Binlerce yıl geçti tarım hiç eskimedi. Her şeyin modası geçti ama tarımın modası geçmedi" dedi. Tarımın stratejik bir alan olduğunu kaydeden Bakan Çelik, " 800 milyon insan aç dünyada ekmek bulamıyor. 39 ülkede açlık var. 80 ülkede suya ulaşamıyor insanlar. Aç karınları doyurmak mümkün ama açgözlüleri doyurmak mümkün değil maalesef. 2030 yılı için diyorlar ki, 700 milyon insan yerinden yurdundan kalkacak başka yerlere sığınacak" diye konuştu. Bakan Faruk Çelik, 16’ıncı yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar 10 milyon Afrika’nın köleleştirildiğini dile getiren Bakan Çelik, şöyle dedi: "Şimdi de açlarla mültecilere el uzatacağına terörist ve darbecilere el uzatıyor bu sözüm ona gelişmiş ülkeler. Aç insanlara, çaresizlere el uzatmıyorlar. Dün sömürdüler bu günde maalesef terörist ve darbecilere el uzatır noktaya geldiler. Bize kimse Samsun’dan demokrasinin merkezi şehirlerimizden sesleniyoruz. Kimse insan hakları hukuk dersi demokrasi filan vermeye kalkmasınlar. Onlar kendilerini aynada görsünler. Masada oturuyorsunuz müttefik. Sahaya iniyorlar münafık. Münafığın ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? ne demek ikiyüzlülük. Yani sahada ikiyüzlülük yapacaksın masaya oturduğun zaman masada müttefiklikten bahsedeceksiniz. Geçmiş dönem neler yaptıklarını biliyoruz. Onun için bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilerek geleceğe doğru yürümemiz gerekiyor.ö Bakan Çelik, konuşmasının ardından düzenlenen proje yarışmalarında dereceye giren kadın çiftçilere ödüllerini verdi.

Görüntü dökümü

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-Törenlerden detaylar

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açıklamaları

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in dereceye giren kadın çiftçilere ödüllerini vermesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()



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Ceza yazan jandarmanın üzerine mazot dökmeye kalkıştı



ÇORUM’da belgesiz yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmasına tepki gösteren minibüs sahibi Haşim D., tartıştığı jandarmaların üzerine bir bidon mazotu dökmeye kalkıştı.

Olay, Çorum-Ankara karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Yaşar B’nin yönetimindeki 19 AG 223 plakalı minibüs, şehir merkezinden aldığı yolcularıyla birlikte Kınık köyüne giderken, yol üzerindeki jandarmanın uygulama noktasında durduruldu. Jandarmanın yaptığı kontrollerde minibüsün yolcu taşıma belgesi olmadığını tespit eden ekipler, sürücü Yaşar B. ile araçta bulunan minibüsün sahibi Haşim D. hakkında cezai işlem uygulamak istedi. Buna itiraz eden minibüs sahibi Haşim D. ile kardeşi Arif D., jandarma görevlileriyle tartışmaya başladı. Sinirlenen Haşim D. iddiaya göre minibüs içerisinde bulunan mazot dolu bidonu eline alarak, jandarma görevlisinin üzerine dökmeye çalıştı. Çıkan arbede sonrası Haşim D. ve Arif D. polis ve jandarma tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olay yerine gelen Ahmet D. ise kardeşlerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, ekiplerle tartıştı. Olay sonrası minibüs otoparka çekilirken, yolcular da başka bir minibüsle köylerine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma ve araç sahipleri arasında tartışma

-Dökülen mazot ve minibüsten görüntü

-Şüphelilerin görüntüsü

- Jandarma, 112 acil servis ekipleri ve jandarma uygulama noktası görüntü

-Mazot bidonları görüntü

- Detaylar



(SÜRE: 02. 10) - (BOYUT: 85 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()



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Rus subayın cesedine inceleme

ARDAHAN’da bir vatandaşın özel mülkiyetinin temel kazı çalışmaları sırasında üniformasıyla gömülmüş halde bulunan ve Rus subaya ait olduğu ileri sürülen Rus üniformalı cesedin korunması, muhafazası ve kimliğinin belirlenmesi için İstanbul ve Erzurum’dan 3 uzman konservatör ceset üzerindeki ön inceleme çalışmalarını tamamladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geçen 25 Nisan günü gelen bir ihbar üzerine merkez Karagöl Mahallesi, ada 321 parsel 44’te kayıtlı taşınmazın inşaat temeli kazısı sırasında inşaat alanı içerisinde kapaklı ahşap bir tabut bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında tabut Ardahan Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Kars Müzesi Müdürlüğü emanet deposuna muhafaza edilmek üzere getirildi. Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, Erzurum ve İstanbul Konservasyon Müdürlüğü'nden 3 uzmandan oluşan heyetin dün müzeye geldiğini ve çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Necmettin Alp, "26 Nisan 2017 günü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze konu ile ilgili yazılmış olan raporda tabutun ve tabut içerisindeki iskeletin çürümesini önlemek amacıyla acilen ilaçlanması gerektiği ifade edilmiş ve konservasyon ekibinin görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuar Müdürlüğü'nden 2 uzman ile İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'nden 1 uzman tabut ve iskelet üzerinde ön inceleme ve durum tespit çalışması yapmak amacıyla 16 Mayıs günü müzemiz müdürlüğünde görevlendirilmiş ve Kars Müzesi uzmanları ile birlikte müze deposunda bulunan tabut ve tabut içerisindeki iskelet üzerinde ön inceleme çalışmalarını tamamlamışlardır. Çalışmanın sonrasında antropolog konservatör ve tarih uzmanlarından oluşan bir heyet ile uygulama çalışması gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Uzmanların, tabutun ve iskeletin bulunduğu ortamın 20 derecenin üzerine çıkmayacak şekilde bir oda sıcaklığında tutulması daha fazla sıcak olunca çürümenin hızlanabileceğini söylediklerini belirten Necmettin Alp, şunları söyledi: "Bunun için de bu kontrolü yapmak üzere bir cihazı tabutun yakın yerine koyduk. Getirdikleri o cihazı oraya yerleştirdik. O cihaz sürekli ısı derecesini ölçüyor. Ayrıca depomuzda bulunan nem cihazlarıyla da nem oranının yüzde 60’ın üzerine çıkmaması için ciddi bir çalışmamız var. Ön incelemelerinde çürümenin biraz hızlı şekilde devam ettiğini ancak antropolojik incelemeler yapılacağı için koruma amaçlı ilaçlamanın bir müddet bekletileceğini söylediler. Çünkü, ilaçlama geniş kapsamlı yapılırsa daha sonraki yapılacak antropolojik incelemelerde iskelete ait kemiklerin özelliğini yitirmesi riski karşısında bunun biraz ertelenmesinin uygun olacağını söylediler. Diğer işlemleri de tamamladılar. Dün itibariyle bu çalışmaları tamamladıktan sonra da ön çalışma raporunu da hazırlayıp genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza sunduk. Şimdi çalışmanın ikinci etabı olan bir bilimsel heyet antropolog, arkeolog ve tarihçilerden oluşan akademisyenlerden oluşan bir bilimsel heyetle birlikte konservasyon ekibimiz aynı zaman içerisinde ikinci etap çalışmalarına başlayacaklar. Bu da bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün talimatlarıyla müzemizde korumaya alınan bu tabut üzerindeki çalışmaları titizlikle devam ettiriyoruz. Tabutu ve iskeleti müzemizde emanet deposunda tutuyoruz. Bu konuda ilk etap çalışmaları tamamladık şimdi ikinci etap çalışmaları için hem bilim heyetinin hem de genişletilmiş konservasyon ekibinin çalışması için yeni bir program yapıyoruz ve belki tabutun konulduğu yere klimada yerleştirilmesi gerekecek. Nem ve sıcaklık ısı derecesini sabit tutabilmek için bir klima takılması da ihtiyaç gibi gözüküyor. İkinci etap çalışması için bunları da yapacağız."





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müze müdürünün konuşması

-İnceleme anında çekilen fotoğraflar

-Müze dış görüntüsü

-Müze tabelası

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

(457 MB - 5 DK 55 SN)

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Hazır Giyim Yatırımcıları Iğdır'da buluştu

MODA ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belirlenen 23 Cazibe Merkezi kente yönelik tanıtım toplantılarının ilkini Iğdır'da düzenlendi. 1'inci Hazır Giyim Çalıştayı adıyla başlayan etkinlikte pamuk üretimine çok uygun olan Iğdır’a tekstil yatırımları yapılması önerileri dile getirildi.

Iğdır Ünivresitesi Ziraat Fakültesi salonunda başlayan çalıştayda konuşan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, toplantının tam da ajansın kurulma amacıyla örtüştüğüne dikkat çekerek katılanlara teşekkür etti. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITO) Başkanı Kamil Arslan da konuşmasında, istihdama dayalı gelişmenin önünü açacak girişimlere destek olduklarını dile getirdi. Iğdır’ın teşvik kapsamında illerden olmasına rağmen yatırımların azlığı nedeniyle kişi başı gelirinin ülke ortalamasının çok altında olduğunu vurgulayan Arslan, tekstilin düşük yatırım ve yüksek istihdam özelliğiyle Iğdır’a uyguın bir sektör olduğunu söyledi. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Murat Yikit de çalıştayı düzenleyenlere teşekkür etti. Iğdır’ın tekstil sektörüne uzak bir kent olmadığını, geçmişte yetiştirilen pamuk kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Yikit, üç ülkeye sınırı olan kentin Ortadoğu'ya ve Uzakdoğu'ya ihracat yapabileceğini işaret etti. Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'da Iğdır’ın tarım ürünlerinden söz ederek, "Tarım ve hayvancılığın önemli bir merkezi olmaya aday olan Iğdır’ın nakliyatçılıkla yurtdışına açılması zamanı geldi" diye konuştu.

IĞDIR TEKSTİLE ÇOK UYGUN

Çalıştayı organize eden Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, çalıştay nedeniyle geldiği Iğdır’da yaptığı açıklamada tekstil ve Iğdır’ın birbirini tamamladığını söyledi. Öztürk, “Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü büyükşehirlere sıkıştı. Iğdır gibi kentlerimizde standart ürünleri üretebiliriz. Cazibe merkezleri toplantılarımızla her kentin sektörünü bulacağız. Her kent bir ürünü yapacak ve o ürün oradan çıkacak. Beşihci çalıştayın ilkini Iğdır’da yapıyoruz. Çünkü 11 kilometre içinde Türkiye dahil 4 ülke bulunuyor ve bu bir büyük şans. Sektöre yatırım yapacak firma Orta Doğuya, Uzakdoğu'ya buradan kolaylıkla sevkiyat yapabilecek. Iğdır açık bir fırsat" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı, saygı duruşu

-Konuşmaların yapılması

-Hüseyin Öztürk ile rop

-Murat Bekem ile rop

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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Gençler festivalde buluştu

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından 200 genç bir araya geldi.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Romanya ve Ürdün'den yaklaşık 200 genç katıldı. Tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde bir araya gelen gençlere yöresel yemekler ikram edildi. Sarıhacılar Mahallesi'nde kurulan platformda şarkılar söyleyerek ülkelerinin halk danslarını sergileyen gençler Etnografya Müzesi ve tarihi düğmeli evleri gezdi. Kaymakam Muhammed Emin Nasır, dünya gençleriyle bu yıl ikinci kez bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Kaymakam Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek Antalya'daki turizm sektöründen Akseki'mizin hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık" dedi. Girişimci Mustafa Kavasoğlu, amaçlarının Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmek olduğunu kaydetti. Mustafa Kavasoğlu, şöyle dedi: "Gençlik Festivali'ne 3 ülkeden grup katıldı, Romanya, Kırgızistan ve Ürdün. Akseki yeni yeni yıldızı parlayan bir bölgemiz. İstiyoruz ki burada turizm hareketleri biraz daha gelişsin, insanlara dönük faaliyetler çoğalsın ve Akseki'mize de bereket olarak dönsün. Türkiye deki en zengin Etnografya Müzesi köyümüzde. Bu vesileyle hem bölgeyi tanıtacağız hem bu müzeyi gezdireceğiz hem de bölge hakkında bilgi vereceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Grupların köy içerisinde gezintileri

- Girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun açıklamaları

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()