DHA YURT BÜLTENİ-16

Tunceli'de PKK'lı 'canlı bomba' polisle girdiği çatışmada öldü

TUNCELİ- Ovacık karayolunda bulunan polis noktasına bugün saat 15.30'da intihar saldırısında bulunmak isteyen bir PKK'lı 'canlı bomba' terörist, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristin çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğinini patlattığı belirtildi.

Ovacık İlçesi'nde polis kontrol noktasına bugün saat 15.30'da gasp ettiği hafif ticari araçla yaklaşan bir PKK'lı terörist, güvenlik güçleri ile önce çatışmaya girdi. Polis kontrol noktasına intihar saldırısında bulunmak isteyen terörist çatışmada etkisiz hale getirilirken, çatışma sırasında üzerindeki bomba düzeneğini de patlattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirilen teröristin gasp ettiği araçtaki incelemesi sürüyor.

Tunceli Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde 1 kişinin bulunduğu şüpheli araca güvenlik güçlerince durması yönünde ikaz yapıldığı ve araçtan inmesi için sesli uyarıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerimize ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş olup, güvenlik güçlerimizce anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Üç gün sonra suya kavuştular

İZMİR'in Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar'ın da bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle yaşanan kesinti, vatandaşları suya hasret bıraktı. Yaklaşık üç gün ihtiyaçlarını marketten aldıkları damacana su ile karşılamak zorunda kalan vatandaşlar, musluktan akan suyu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan ana isale hattında yaşanan arızadan dolayı, Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamı, Karabağlar ilçesinin de bir bölümünde geçen 14 Mayıs'ta su kesintisi yaşandı. Suya hasret kalan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarında dahi damacana su kullanmak zorunda kaldıkları için marketlere akın etti. Şanslı olan vatandaşlar ise yakınlarındaki artezyen kuyularından sularını alabildi. İZSU'nun yürüttüğü onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla, su verilmeye başlandı. Su ana isale hattı üzerindeki zemin kattaki daireler ile işyerlerine daha çabuk geldi. Yüksek katli binalardaki daireleri çıkacak tazyike ulaşması da birkaç saat sürdü. Suyun gelmesiyle, vatandaşlarında yüzü güldü. Telefon zinciriyle vatandaşlar, birbirlerine haber verdi. Kimi vatandaşlarda mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

ÇAY OCAKLARI ZARAR ETTİ

İlçede çay ocağı işleten Yılmaz Atıcı, üç gündür susuzluk yaşadıklarını, zor şartlarda hizmet vermek zorunda kaldığını, damacana su satın aldığı için zarara ettiğini de anlattı. Ev hanımı olan Sadiye Kabakçı da, “Mahallemizde artezyen kuyusu vardı. Ama oradan suyu alıp beşinci kata çıkarmakta, 8 aylık bebeğim olduğu için zor oldu. Temizlik yaşamadık. Yemek yapmakta bile zorluk yaşadık. Ama biraz önce suyumuz geldi. Artık rahat biri nefes aldık rahat rahat temizliğimizi yapabileceğiz" dedi.

Kömür ocağında metan gazı 2 can aldı (3)

17 YILLIK MADENCİ, YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu zehirlenen işçilerden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Ersin Akkuş, yaşamını yitiren arkadaşlarının cenazelerinin teslim alınması sırasında Antalya Adli Tıp Morgu'na geldi. Kemer'den önce Trakya Bölgesi ve Nevşehir'deki maden ocaklarında 17 yıl çalıştığını belirten Ersin Akkuş, ilk kez grizu patlaması yaşadığını söyledi.

Hayatını kaybeden arkadaşlarıyla karşılıklı çalıştıklarını anlatan Ersin Akkuş, şunları söyledi:

"Arkadaşlar orada çalışıyordu biz de karşılarında. Benim işim bittiği için yemeğe gidiyordum. Arkadaşlarımın da az işi vardı. Ben de aşağıda bekledim. Biri geldi diğeri gelmedi. 'Ben gidiyorum siz de gelin' dedim. Tam onlar işleriyle uğraşırken dinamitleri ateşleyip patlatma yaptılar. Ondan sonra bir hava geldi. O hava bizi sürükleyip götürdü. Göçük olunca arkadaşlarımın yanına döndüm. Onların yanına zehirden gidemiyorduk. Hemen dışarı çıktım. Maskeleri çıkarttım ve arkadaşlarımı çağırdım. Maskeler çalışmadığından arkadaşlarımızı alamadık. Sonra bizler de zehirlendik. Kurtaramadık arkadaşlarımızı."

DİNAMİT PATLATILDI

Madende dinamit patlatıldığını iddia eden Ersin Akkuş, bunun grizu patlamasına yol açtığını savundu. Akkuş, "Bir toz patlaması oldu, bir de grizu patlaması. Ocak 2 kez patlama yaptı biz içerideyken. Patlama olduğu esnada 500 metre uzaklıktaydım. Gelen hava beni alıp savurdu. Kendime geldikten sonra da arkadaşlarımın yardımına dönmeye çalıştım ama maske olmadığından gidemedim" dedi.

DİNAMİTİ BİZ PATLATTIK

Ersin Akkuş, madende patlatma için kullanılan dinamitlerin ise işçiler tarafından patlatıldığını ileri sürdü. Dinamiti kendileri yerleştirip patlattıklarına değinen Ersin Akkuş, "Öyle emir geliyordu bize. Normalde dinamitçinin kendi patlatması gerekiyor. Ben dinamit yuvalarını açmakla görevliyim, yani delikçiyim. Ben deliği açar bırakırım. Dinamitçi de gelir dinamitleri doldurur, bağlantısını yapar sonra da mühendis gelip gaz ölçümü yapar. Dinamitçinin de patlatma yapması gerekir. Ama bizde öyle değildi. Biz kendimiz yapıyorduk her şeyi. Hiçbir ölçüm yapılmıyordu. Dinamit patladıktan yarım ile bir saat sonra tekrar madene girip çalışmaya devam ediyorduk. Mühendis gelip geri gidiyordu. Mühendis çalıştığımız yerlere gelmiyordu" diye konuştu.

PATLAMA 1200 METREDE OLDU

Patlama esnasında 1200 metrede olduklarını da söyleyen Akkuş, "Her gün aynıydı, ben 18 aydır bu madende çalışıyorum ama her gün kendim yapıyordum bu işleri. Tedavim devam ediyor. Arkadaşlarımın burada olduğunu öğrendiğim için geldim. Normalde doktor dışarı çıkmamıza izin vermiyordu" dedi.

Erciyes yüksek irtifa spor kamp merkezi oluyor

YÜKSEK irtifa bisiklet kampları için Erciyes’te incelemelerde bulunan Rusya ve Avrupa’dan Bisiklet Federasyon Başkanları ve kulüp antrenörleri, kamplarına bu yıldan itibaren başlanmasını kararlaştırdı.

Özel konumu ve güçlü altyapısıyla farklı spor dallarına alternatif imkânlar sunan Erciyes Turizm Merkezi, sadece kış sporlarının değil yaz sporlarının da merkezi oluyor. Türkiye’de ilk olarak 2 bin 200 metrede farklı zorluk derecelerine göre oluşturulan bisiklet parkurları, profesyonel ve amatör düzeydeki bisiklet tutkunları için en iyi imkânları sağlıyor. Kayseri Erciyes organizatörlüğünde Cartier Tour partnerliğiyle Beyaz Rusya, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika, gibi ülkelerden gelen bisiklet federasyon başkanları, genel sekterler ve kulüp antrenörleri yüksek irtifa bisiklet kampları için Erciyes’te incelemelerde bulundular. İrtifa kampları için Erciyes’in çok iyi imkânlara sahip olduğunu ifade eden spor otoriterleri, "Dağ’da çok geniş bisiklet parkurları mevcut. 2 bin 200 metre irtifada konaklama ve tesisleşmenin çok gelişmiş olması ve bisiklet antrenmanları için her türlü altyapının hazır olması bizi çok sevindirdi. Parkurlar planlı ve profesyonelce hazırlanmış ve altyapı sporcuların yarışlara hazırlanması için en iyi imkanları sunuyor. Bu yüzden tabiat güzellikleri bakımından çok zengin olan Erciyes’te yüksek irtifa antrenmanları için bu yıldan itibaren sporcularımızı getirmeye başlayacağız" dedi. Erciyes’in Dünya çapında bir sportif kamp merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da "Erciyes’te amiral gemimiz kayak ve kış sporları olmasının yanında yazın da hazırlamış olduğumuz bisiklet parkurları ile başta dağ bisikleti olmak üzere onlarca sportif aktivitenin yapılabileceği devasa bir ortam oluşturduk. Yurt dışından gelen bisiklet federasyon başkanları oluşturduğumuz bu parkurları çok beğendiler. Ülkelerin bisiklet milli takımları ve kulüpler bu yıldan itibaren yüksek irtifa bisiklet kampı için Erciyes’e gelecekler. Torku Bisiklet Takımı da her yıl iki sefer Erciyes’te kamp yapıyor. Bu süreç bizi çok umutlandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları sayesinde Erciyes’te dört mevsim sporun ve sporcunun gözdesi olacak. Özellikle yine Büyükşehir tarafından projesi bitme durumuna gelmiş futbol sahaları, yüzme havuzu gibi her türlü sporun yapılabileceği kamp merkezi hizmete girdiğinde dünyada emsali olmayan evrensel bir sportif merkez ortaya çıkacak ve tüm dünyadan en meşhur takımları Kayseri’de ağırlayacağız" dedi.

Marmaris'teki işletmecilere sezon öncesi bilgilendirme

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ndeki restoran ve bar işletmecilerine 'uyulması gereken kurallar' konusunda polis tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, 2017 turizm sezonunda uyulması gereken yasa ve mevzuatlarla ilgili bir toplantı düzenledi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii sahilinde bulunan 40 restoran ve bar işletmecisi ile bir araya gelindi. Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, Asayiş Büro ve Polis Merkezi Amiri Turgay Atılır, Kimlik Bildirim Bürosu sorumlusu polis memuru Ebru Atmaca, Portofino Restoran'da işletme sahiplerine 'hanutçuluk', 'canlı müzik', 'işyeri açma-kapama saatleri' ve 'kimlik bildirme' konularında bilgilendirmede bulundu. Marmaris Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygun, turizm şehrinde kimseye baskı yapma gibi bir niyetlerinin olmadığını, sadece kurallara riayet edilmesini istediklerini belirtti.

İŞLETMECİLER DERTLİ

Yasa ve mevzuatlara uyacakları sözünü veren işletmeciler, belediyenin canlı müzik ruhsatları vermede sıkıntı yarattığını iddia etti. Toplantıya katılan işletmeciler cezalardan dert yanıp, "Her geçen yıl turizmde ekmek kazanamaz hale geldik. Çıkartılan yasa ve mevzuatlara uyduğumuz takdirde eğlenmeye gelen turist bir daha gelmez. Bizlere bazı konularda müsamaha göstermenizi istiyoruz. Tabii müsamaha gösterin derken, görevinizi yapmayın demiyoruz. Herkesin ruhsatındaki işini yapması için yetkililer denetimini artırsın. Bir mekanda bar ruhsatı alan işletme restorancılık da marketçilik de yapmakta. Öncelikle para kazanmak için bir mekanda her işi yapanlar engellenmelidir. Marmaris, emekliler değil turizm şehridir. Yabancı turistler ilçemize eğlenmek ve güzel zaman geçirmek için geliyor" dedi. Toplantı sonrası polisler, işletmeciler ile el sıkışarak hayırlı sezonlar dileğinde bulundu.

Balık figürü oluşturan çocuklar rekor denemesi yaptı

MUĞLA'da Milas Kaymakamlığı öncülüğünde ilk kez düzenlenen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında 2791 çocuğun biraraya gelmesiyle balık figürü oluşturularak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için deneme yapıldı.

Milas'ın kültür balıkçılığı alanında tanıtılmasını sağlamak ve balıkçılıkta Milas'ı bir marka haline getirmek amacıyla düzenlenen 1'inci Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği misafir ülke çocuklarıyla Türk çocukları biraraya getirdi. Milas Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan festival kapsamında bugün (çarşamba) Milas Şehir Stadyumu'nda Guinness rekor denemesi yapıldı. Sahaya çıkan ve balık figürünü oluşturan öğrenciler 5 dakika boyunca hareketsiz bekledi. 5 dakikanın ardından çalan düdükle öğrenciler rekor denemelerini kutladı. Guinness Rekorlar Kitabı'nın Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, 2791 çocuğun katılımıyla güzel bir rekor denemesi yapıldığını söyleyerek "Balık figürü oluşturmada ilk kez bir rekor denemesi yapıldı. Bunun için 250 kişilik bir baraj belirlenmişti. Ama burada tam 2791 çocuk biraraya geldi. Birkaç gün içinde hakem tutanakları, görüntüler ve raporlardan oluşan dosyamızı hazırlayarak Londra'daki merkezimize ulaştıracağız. Sonuçlar daha sonra açıklanacak. Buradaki herkes çok güzel ve büyük bir fedakarlık yapıyor" dedi. Milas'ın tanıtımı ve marka değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla festivali düzenlediklerini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, festival kapsamında yapılan etkinlikler için emeği geçenlere teşekkür etti. Arslan önümüzdeki yıllarda değişik etkinliklerle festivali sürdüreceklerini açıkladı. Etkinlik sonunda katılımcılara balık, ekmek ikramında bulunuldu.

Aydın'da plaj voleybolu heyecanı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Aydın etabı kent meydanında kurulan plaj voleybolu kortunda başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çekya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Romanya'dan 15 bayan, 20 erkek, toplam 35 takım katılıyor. Turnuvada eleme tablosu karşılaşmalarının ardından 18 ve 19 Mayıs'ta ana tablo maçları, 20 Mayıs'ta çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak. 21 Mayıs'taki finallerle sona erecek organizasyonda dereceye girdecek ekiplere toplam 32.000 TL ödül dağtılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybol Yönetmeni Oğuz Değirmenci, bu yıl ikincisini düzenledikleri turnuvaya gösterilen ilgilinin sevindirici olduğunu belirterek, "Uluslararası kapsamda büyük bir turnuva gerçekleştiriyoruz. Dünya ve Avrupa seviyesinde maçlar oynanacak" dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Gürdal ise, "Geçen yıl Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl geçen yıla oranla iki kat daha fazla katılım var. Aydın'ın ve Kent Meydanı'nın tanıtımı için çok önemli bir organziasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

