DHA YURT BÜLTENİ-16

FETÖ’den tutuklu eski rektörün yargılanmasına devam edildi

YALOVA’da FETÖ/PDY'nin Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan davada 16’sı tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, FETÖ ile bağının bulunmadığını, 107 rektör adayı içerisinden atandığını ve kendisine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın referans olduğunu söyledi.

FETÖ’nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik açılan 16'sı tutuklu 25 sanıklı davanın ilk duruşması, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde oluşturulan duruşma salonunda gerçekleştirildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarında 5 ila 22.5 yıl hapis cezası istenen sanıklardan tutuklu yargılanan Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun, iddianamede örgüt liderinin referansı ile rektör olarak atandığı ileri sürüldü.

Duruşmada ilk dinlenen Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, 26 Ekim 2016 tarihinde tutuklandığını belirterek, FETÖ ile bağının bulunmamasına rağmen örgüt üyelerinin zaman kazanmak adına ismini kullandıklarını iddia etti. Eruslu, FETÖ’cü olmadığına dair, sunduğu tanık listesinin dinlenmesini istedi.

Eruslu'nun verdiği tanık listesinde ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın isminin de olduğu ortaya çıktı. Yurt dışı çıkışlarıyla ilgili de bilgi veren Eruslu, Uganda ziyaretinin YÖK çalışmaları kapsamında yapıldığını, buraya 4 rektör gittiklerini belirtti. Eruslu, diğer 3 rektörün ise herhangi bir suçlamayla karşılaşmadıklarını söyledi. Örgütün birçok davetine rağmen bunlara katılmadığını kaydeden Eruslu, evinde bulunan Fettullah Gülen ile ilgili kitapla ilgili, “Bu kitap FETÖ’yü kötüleyen, eleştiren bir kitaptır. Nasıl olur da bunun içeriğine bakılmadan iddianameye koyulur, anlamış değilimö şeklinde konuştu.

Yalova Üniversitesi’ne ikinci kez aday olduğunda, örgütün karşısına bir aday çıkardığını söyleyen Eruslu, “Bu aday sadece 15 oy almıştır. Demekki üniversitede 15 tane FETÖ’cü vardıö dedi. ‘Fetullah Gülen’in referansıyla rektör olduğu’ yönündeki iddiaya da yanıt veren Eruslu, “Ben 107 rektör adayı içerisinden atandım. Bana TBMM Başkanı İsmail Kahraman referans olmuştu. İsterseniz bir dahaki duruşmada tanık olarak dinleyebilirsinizö diye konuştu.

Üzerine atılı suçları reddeden Eruslu, somut delillerin olmadığını söyleyerek gerekirse AİHM’e gidebileceğini belirtti.

Eruslu’nun avukatı Özel Bahadır ise, müvekkilinin ByLock kullanmadığına dikkati çekti. Bahadır, iddianamede Eruslu’nun 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbeye teşebbüs suçuna sunduğu katkılarla icrasını kolaylaştırmak suretiyle katıldığı değerlendirildiğinden müvekkili için ayrıca müebbet hapis cezası talep edildiğini belirterek, “İddianameye yansıyan tanık bayanlarında 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesinde, sanığın herhangi bir eylemde bulunmamasına rağmen bunun iddianameye yansımasını anlaşmış değiliz. Burada bir hata yapıldığını düşünüyoruz. Bu nedenlerle sanığın tutukluluk halinin kaldırılarak beraatına karar verilmesini talep ediyoruzö dedi.

Sanıkların yargılanmasına yarın da devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sanıkların salona getirilmesi

-Detay görüntüler

(boyut: 69,2 mb) (süre:1.21 dk)

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()



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Boşandığı eşini başına çekiçle vurarak öldürdü (3)

IŞIK İKİZOĞLU CİNAYETİ DİKİLİ DE PROTESTO EDİLDİ

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi protesto edildi.

Yahya Cengiz Küçük'ün, boşandığı eşi Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldürmesi bugün akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'nda protesto edildi. Eyleme, Dikili Kadın Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Eğitim-Sen, Birleşik Haziran Hareketi, CHP ve HDP üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi katıldı. Gurup 'Şiddeti, tecavüzü açık ediyoruz haykırıyoruz', 'Asla yalnız yürümeyeceğiz, yaşasın kadın dayanışması', 'Şiddete, savaşa, güvencesizliğe, kadın düşmanlığına karşı isyandayız', 'Kadın mücadelesi mühürlenemez' ve 'Kadın cinayetlerine hayır, Işık İkizoğlu ölümsüzdür' yazılı pankartlar taşıdı. Gurup adına yapılan basın açıklamasında “Kadına şiddeti, ölümü reva gören çağdışı zihniyet bir kardeşimizi Işık'ımızı aramızdan aldı. Dikilimizde yaşayan, etrafına ışıklar saçan Işık kardeşimiz, boşandığı eşi tarafından vahşice katledildi. Dikilililer olarak acımız büyük, öfkemiz büyük. Çoğu katledilen kadınlarda olduğu gibi devlet Işık'ımızı koruyamadı. Söyleyecek çok sözümüz var. İsyan edecek acımız çok. Dur denilmesi gereken bir vahşet var" denildi. Basın açıklamasından ardından "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Hesabı sorulacak" sloganları atan grup olaysız dağıldı. Öte yandan otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Işık İkizoğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Dikili Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE KONULDU

Işık İkizoğlu'nu başına vurduğu çekiç darbeleriyle katleden eski eşi Yahya Cengiz Küçük'ün emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Küçük, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanırken, eski çiftin 9 yaşındaki kız çocuğu I. Küçük'ün ise anneannesi F. İkizoğlu ve teyzesi B. İkizoğlu'na teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk Meydanı'ndan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Slogan atan guruptan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), ()

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Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kazada öldü

YOZGAT’ta, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta İl Özel İdare Müdürlüğü yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu 66 DE 777 resmi plakalı hizmet aracı şoförü Hamza Gülbahçe (61), direksiyon başında kalp krizi geçirince otomobil şarampole uçtu. Çalatlı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil şoförü ve 4 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şoför Hamza Gülbahçe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın, hastanede hayatını kaybeden otomobil şoförü Hamza Gülbahçe’nin kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Otomobilin incelenmesi

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()



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Kiracı-Ev Sahibi Kavgasında Ortalık Karıştı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada taşlar, sopalar konuştu. Sokağa taşan ve 10 kişinin yaralandığıi kavgayı çevik kuvvet polisi güçlükle yatıştırdı.

İnegöl'de geçtiğimiz cumartesi günü 39 yaşındaki Medine Y. İle üst katındaki kiracıları olan Suriye uyruklu aile ile eve fazla kişi alıyorsunuz diye önce tartıştı sonra kavga etti. Yaralanan Medine Y. hastaneye kaldırıldı. Bu olayı öğrenen Medine Y.'nin Almanya'da yaşayan eski eşi Ali C.,bugün İnegöl'e gelip, Suriyeli aile ile kavgaya tutuştu. Yaşanan arbedede sokağa taşınca taşlı ve sopalı kavgayı çevik kuvvet polisi güçlükle yatıştırdı. Kavgada yaralanan 8'i Suriye uyruklu toplam 10 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edilen yaralılar polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri görüntüler

-Polisin müdahalesi

-Gözaltı görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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