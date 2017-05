DHA YURT BÜLTENİ-16

(YENİDEN)

1)YARALI BİRCAN KIRAN KAZA DEHŞETİNİ ANLATTI; 'ŞOFÖR, 'ARABANIN FRENİ PATLADI, ALLAH'IM SEN YARDIM ET' DEMEYE BAŞLADI'



MUĞLA'da 24 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Bircan Kıran, midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın kaza sırasında aracı hızlı kullandığını belirterek, "Şoför, 'eyvah arabanın freni patladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi (Duygu) ve 10 aylık çocukları (Nehir) oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulanlardan Bircan Kıran, tedavi gördüğü hastanede, o anlarda yaşanan çarpıcı detayları 'ya anlattı. Yolculuklarının iyi gittiğini yanında görümcesi ile torunun bulunduğunu söyleyen Bircan Kıran, şöyle konuştu: "Marmaris'e gidiyorduk, erken saatte yola çıktık. Yolda mola verdik. Moladan sonra gezeceğimiz yerler hakkında bir kadın mikrofondan konuşmaya başladı. Bu sırada şoför, 'eyvah arabanın freni patladı' dedi. Yanındaki yedek şoför koltuğunda eşi ve 10 aylık çocukları oturuyordu. Şoför, 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sadece frenin patladığını söyledi. Bir de 'arabada çocuk var, arabada çocuk, çocuğa dikkat edin' dedi. O çocuk da annesinin kucağındaydı. Benim yanımda görümcemin torunu vardı, görümcem vardı. Otobüstekiler 'Allah'ım sen yardım et' demeye başladı. Sonra da kıyamet gibi gürültü koptu. Gerisini zaten hatırlamıyorum."

ŞOFÖR KAZADAN ÖNCE HIZLI ARABA KULLANIYORDU

Şoförün kaza meydana gelmeden önce aracı hızlı kullandığını da vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolculuk gayet iyiydi. Bir aksilik yoktu. Ancak son etaplarda şoför hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca fren patladı. Şoför yolda hata yapmadı ama dediğim gibi yokuş aşağı arabayı hızlı kullanıyordu. Kadınlar kazadan önce bağırdı çağırdı, feryat figan etti. Ben de birisinin üzerine düşmüşüm. 'Allah'ım yardım et' diye bi ses duydum. Ben kendim de aynı kelimeleri kullandım. Araba nasıl devrildi, nereye düştük onu hiç hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldim. Kazaya dair bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığım zaman otobüsün içerisinde sadece yan duran koltukları gördüm."

TUR 150 TL'MİŞ, BAŞKA TURLARIN BİLGİSİ DE VERİLMİŞ

Turu otobüste mikrofonla bilgi veren kadının (Nazlı Ceylan) düzenlediğini de ifade eden Bircan Kıran, "Orada bir kadın mikrofonu aldı, Marmaris'e girdiğimiz zaman otele yerleşeceğimizi, akşam eğlence olacağını, arzu eden olursa havuzlara girebileceğimizi söyledi. Yeme içme sınırsız dedi. Sabahleyin kahvaltıyı şu saatte yapacağız bir kaç yere gideceğiz akşam da saat 23.00 gibi evlerimizde olacağız' dedi. Biz tur için 150 TL verdik. Yeme içme her şey onlarlaydı. Mikrofonda konuşan kadın turu düzenliyormuş. Hatta Kapadokya gezisi var birkaç yere daha gezinti var diyerek fiyatlarını söyledi" dedi.

Bu arada Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaları İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da ziyaret etti. Hastaların genel sağlık durumları hakkında bilgi veren ve tedavilerinin sürdüğünü söyleyen Bediha Salnur, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu, yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bircan Kıran'la yapılan röportaj.

Sağlık Müdürü Bediha Salnur'la yapılan röportaj.

Haber: Taylan YILDIRIM - Timur TARLIĞ, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR ()

2)GAZİANTEP'TE FRENİ BOŞAYAN KAMYONET OKUL DUVARINA ÇARPTI: 7 YARALI

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Mahmut Cedo'nun, atık kağıt ve hurda toplamak için kullandığı kamyonet içerisinde eşi ve 5 çocuğu varken freni boşalınca kontrolden çıkarak okul duvarına çarptı. Kazada, kamyonettekiler ve aracı durdurmaya çalışan Mahmut Cedo yaralandı. Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle beraber 27 MB 852 plakalı kamyonetle hurda ve atık toplayarak geçimini sağlayan Mahmut Cedo, eşini ve 5 çocuğunu kamyonete bırakarak eve gitti. Bu sırada rampada duran kamyonetin freni boşalarak ilerlemeye başladı. Kamyonet kasasındaki çocukların sesini duyan Cedo, evden çıkarak aracını durdurmak için sürücü camından içeri girmeye çalıştı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra Emine Mustafa Tezel Ortaokulu'nun çevre duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mahmut Cedo ile kamyonet kasasındaki 5 çocuğu ve eşi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla, hastanelere sevk edilen Cedo ailesinin yaralı fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

3)DİLEKÇEYİ HAZIRLAYAN 'ATATÜRK' İÇİN ADLİYEYE KOŞTU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir programda Cumhuriyetin kurucusu Atatürk ve annesine hakaret edildiği gerekçesiyle bugün 300 ayrı kişi, Savcılığa şikayetçi oldu. CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, "Bundan sonrada tepkilerimizi vermeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk ve annesi hakkında söylenenler tam anlamıyla aymazlıktır, cehalettir, kınıyorum" dedi.

Bodrum'da sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi, bugün adliyeye giderek, bir programda Atatürk ve yakınlarına hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Adliyeye dilekçe verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, "Ulu önderimiz Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve hatırasına alenen hakarette bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Atatürk ve hatırasına basın yoluyla tüm Türkiye'nin gözü önünde alenen hakaret eden bu şahıslardan şikayetçi olduk. İlgili şahısların cezalandırılması için gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu ne yazık ki bir denemedir, deneyip halkın tepkisini ölçüp her zaman bir adım ileri gitmenin yollarını arıyorlar. Bizler bundan sonrada tepkilerimizi vermeye devam edeceğiz. Ulu Önder Atatürk ve annesi hakkında söylenenler tam anlamıyla aymazlıktır, cehalettir, kınıyorum" dedi.

Funda Akçalı ise "Ulu Önder Atatürk ve yakınlarına yönelik her türlü sözlü fiziki ve basın yoluyla hakarete tepki vermeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetin bekçileri adına susmayacağız, yılmayacağız, bu yoldan asla geri atmayacağız. Cumhuriyetimizin değerlerine Atatürk'ümüzün kendisine ve hatıralarına yönelik her türlü saldırının karşısında olacağız" dedi.

Grup basın açıklaması yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı.

(Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

4)ENGELLİ YÜRÜYÜŞ YOLUNUN SÖKÜLMESİNE TEPKİ

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde Doğa, Hayvan, İnsan Hepsi Can Derneği (Dohaycan) Başkanı Derya Çolpan, sahil şeridindeki caddede yer yer sökülen engelli yürüme yolunda, gözlerini bantla kapatıp yürüyerek protestoda bulundu.

Dohaycan Başkanı Derya Çolpan, Akçakoca Belediyesi tarafından sahil şeridindeki Çınar Caddesi'nde görme engelliler için yaptırılan sarı şeritli yürüme yolunun yer yer yerinden sökülmesine rağmen çalışma yapılmamasına tepki gösterdi. Çolpan, gözünü bantla kapatıp elindeki bastonla kaldırımda yer yer kopan engelli yürüme yolunda yürümeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Çolpan, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolun engelliler için tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti. Çolpan, engellilerin, sarı şeritli yolda yürürken ne kadar zorlandığına dikkat çekmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Engelliler Haftası'nı kutladığımız şu günlerde engelli vatandaşlarımızın burada yaşadığı zorluğa dikkat çekmek istedik. İlçemizde, binalarda yeni yapılmaya başlanan engelli rampaları dışında, engelliler için yapılan görünür tek çalışma Çuhallı ile Merkez Camii arasındaki bu engelli şerididir. Bu şerit maalesef kısa zamanda yıpranmış olup, görme engelliler için tehlike taşımaktadır. Belediye Başkanımızdan bu yolun tamir edilerek, Esentepe 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Toplu taşıma araçlarına fiziksel ve görme engellilerin binebileceği şekilde aparatların yerleştirilmesini rica ediyoruz. Biz bugün, daha önce yapılmış ama değer görmemiş bir çalışmanın devamı için farkındalık oluşturmak istedik. Şehrimizin daha güvenli ve yaşanabilir olması için belediyemiz başta olmak üzere, kamunun yapması gerekenlere dikkat çekmek için buradayız. Tabii ki engellilerin ulaşım dışında ihtiyaçları da var. Sportif ve kültürel amaçlı faaliyetleri sürdürebilecekleri sosyal mekanlar gerekiyor. İlçemizin en yaşlı ilçelerden biri olduğu düşünülürse, gençlere yatırım yapmayı seven başkanımızdan yaşlılara da yatırım yapmasını beklemek hakkımızdır."

Haber-Kamera: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), ()