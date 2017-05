DHA YURT BÜLTENİ-16

Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (EK)

1)ÇOCUKLARI ANNELERİNİN BEDENLERİ YERİNE TABUTLARINA SARILDI

CENAZE TÖRENİNE CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

İZMİR Buca'dan günü birlik Anneler Günü gezisine gittikleri sırada yaşanan kazada can veren 24 kişiden Nesrin Öksüz, eşi Kemal Öksüz ve Fatma Sevindik için de İkindi Namazı'ndan sonra Yaylacık Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada acılı aileleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri de yalnız bırakmadı. Kılıçdaroğlu ailelere taziyelerini sunduktan sonra cenaze namazı için saf tuttu. Anneler Günü için annelerine çiçek vermeyi planlayan çocuklar, çiçekleri cami avlusuna getirilen tabutların üzerine bıraktı.

Çocukları annelerinin bedenleri yerine tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazdan sonra Nesrin Öksüz, eşi Kemal Öksüz ve Fatma Sevindik son yolculuklarına uğurlandı. Kılıçdaroğlu ise namazdan sonra yaptığı açıklamada “Çok üzgünüm. Anneler Günü'nde böyle bir olayı hiç arzu etmezdik. Onları sonsuzluğa uğurladık. Geride kalanlara baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah Türkiye bir daha böyle trafik kazasıyla karşı karşıya gelmez. En büyük üzüntümüz bunun Anneler Günü'nde olması. Çok sayıda kadın kardeşimizin hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü" dedi.

MOLADA EŞİNİN YANINA GİTMİŞ

Kaza sonrasında acı hikayelerde ortaya çıktı. Can verenlerden Nesrin Öksüz'ün mola sırasında bulunduğu otobüsten inip eşinin bulunduğu otobüse geçtiği öğrenildi. Karı koca, bulundukları otobüsün kaza yapmasıyla da birlikte can verdi. Bu arada turu organize eden Murat Ceylan'ın kazada ölen eşi Nazlı Ceylan için, aynı ilçedeki Kurtuluş Cami'nde tören düzenlendi. Namazda, Murat Ceylan gözyaşı döktü, eşinin tabutunu taşıdı. Nazlı Ceylan'ın da kazadan önce verilen molada, bulunduğu otobüsten kaza yapan otobüse geçtiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı görüntüleri

- Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

- Nazlı Ceylan'ın cenaze namazından genel ve detay görüntü

Taylan Yıldırım, Timur TARLIĞ, Mehmet CANDAN, Mücahit BEKTAŞ, Yasin TİNBEK / İZMİR ()

======================================================



BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; 24 KAZA KURBANI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI (EK)

2)ŞOFÖRÜN OĞLU GEZİYE GİTMEYİNCE KURTULDU

Kazada eşi Duygu ve 11 aylık kızı Nehir'in yaralandığı kazada ölen midibüs şoförü Armağan Serttaş'ın, 8 yaşındaki oğlu Şakir'in ise geziye gitmediği ortaya çıktı. Minik Şakir'in, hafta sonu aynı adı taşıdığı dedesi Şakir Serttaş'ın, Kaynaklar Mahallesi'ndeki evinde kaldığı için geziye gitmediği belirtildi.Anne- babasına çok düşkün olan minik Şakir'e, babası Armağan Serttaş'ın öldüğü, annesi Duygu ile 11 aylık kardeşi Nehir'in yaralandığı söylenmedi.

FOTOĞRAF

KAYSERİ/

======================================================

KAYSERİ'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI (EK)

3)ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI

Kayseri- Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erzurum'da görevli Astsubay Veli Yardımcı ile eşi Selda Yardımcı'nın 2 yaşındaki oğulları Hasan Talha, Anneler Günü'nde yalnız kaldı.

Kazada otomobilden fırlayarak yol kenarındaki toprağa düşen minik Hasan Talha, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından minik Talha, Anestezi Yoğun Bakım'da tedavi altına alındı. Kazada anne ve babasını kaybeden Talha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAF

KAYSERİ/

===================================================

4)OTOMOBİL HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI; 6 YARALI

KARABÜK’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden 19 yaşındaki Onur Terzi idaresindeki 41 N 6544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Tekin Belgiç idaresindeki 78 SV 067 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Onur Terzi ve yanından bulunan kimliği belirlemeyen bir kişiyle diğer araçta bulunan sürücü Tekin Belgiç, eşi Nergis Belgiç, çocukları 7 yaşındaki Tuana Belgiç ve 11 yaşındaki Esila Belgiç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla kaldırıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Süre:(01.44) Boyutu:(78 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

===============================================

Diyanet İşleri Başkanı: 140 karakterlik lüzumsuz söz, ifade, yazılardan uzak durun(EK)

5)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, MEZUNİYET TÖRENİNDE KONUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen farklı ülkelerden gelip, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Görmez, özellikle Avrupa'dan gelen öğrencilere uyarıda bulundu. Öğrencilerin babası ve dedelerinin 50 yıl önce 3-5 kuruş para kazanmak için Avrupa'ya gittiğini hatırlatan Görmez, onları orada Avrupa'ya rağmen camiler yaptıklarını, dernekler kurduklarını, Müslüman kimliklerini muhafaza etmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilere yaşadıkları ülkelere döndüklerinde, komşularına, dostlarına Müslüman ülkelerde yaşanan insan katliamlarını anlatmalarını isteyen Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki komşularınıza hitaben göğsünüzü gere gere şöyle diyebilirsiniz. Siz farklı inançları, farklı kültürleri, farklı muhabbetteleri yan yana yaşatmak konusunda çok genç ve tecrübesizsiniz, 'Biz size yardımcı olmaya geldik' diyeceksiniz. Onlara diyeceksiniz ki önce İslam’ın merkezlerinde, Ortadoğu'da savaşlar çıkarttınız, büyük katliamlar oldu, çocuklar öldü, kadınlar dul kaldı, yetim kaldı, milyonlarca insan katledildi. Buralarda şiddetin gölgesinde vahşetler üretildi. Bizzat sizin silahlarınızla vahşetler işlendi deyin olur mu? Coğrafyamızda işlenen bütün vahşetler sizin ürettiğiniz silahlarla işlendi. Bu coğrafyada meydana gelen vahşetler sizin dünyanıza korkular getirdi. Kalplerinize İslamofobi nefretlikleri, düşmanlıkları yerleşti. Diyeceksiniz ki, Avrupalı dostlarınıza 'Biz, kalbinizi saran bu hastalıklarınızı tedavi ettirmeye geldik' diyeceksiniz. Bunu yaparken kibirlenmeyeceksiniz, gururlanmayacaksınız. Şifa dağıtan bir tabip edasıyla, kalbine İslam’ın korkusu giren komşunuzun da kalbinde o fobi denilen hastalığı söküp atmak için hep birlikte seferber olacaksınız. İşte o zaman gerçi yine hakkımız yok ama varsa hakkımız size helal olsun."

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 10 yıl, 20 yıl gecikmiş hizmetlerin yapılamama mahcubiyeti içindeyiz. Eğer bu mahcubiyetleri yaşamasaydık, bu millet 40 yıl anlatılmayacaktı. Sahte Türkçe Olimpiyatlarıyla bu millet yanlış yönlere sevk edilmemiş olacaktı" dedi.

Görmez konuşmasının ardından mezun öğrencilerden dereceye girenlere hediyelerini verdi.

(Görüntü Dökümü

---------------

- Görmez'den ve törenden detay

- Görmez'in konuşması

- Görmez'in ödül vermesi

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

=============================================

6)ŞEHİT ANNESİ: OĞLUM BANA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİYDİ

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'daki operasyonlar sırasında geçen 21 Aralık'ta şehit olan 26 yaşındaki Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Antalya'daki kabri başında hüzün ve gözyaşı vardı. Oğlu Ali Yılmaz ile Anneler Günü'nde ilk kez ayrı düştüğünü söyleyen Aynur Akgün, "Ali'yi dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü.Oğlum bana Anneler Günü hediyesiydi" dedi. Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kayseri'deki birliğinden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gittiği El Bab'da, DEAŞ'ın saldırılarında yaralanan arkadaşını kurtarmak isterken 21 Aralık'ta şehit oldu. Ali Yılmaz, annesinin ikamet ettiği Antalya'da, Uncalı'daki garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Kepez'deki Kütükçü İlkokulu'na, şehidin doğum günü olan 12 Mayıs'ta Ali Yılmaz'ın adı verildi. Annesi Aynur Akgün, Anneler Günü'nde oğlunun doğum gününü kutlamak için şehitlikteydi.

Oğlunun 10 aylık Uzman Onbaşı olduğunu anlatan Aynur Akgün, “İlk evliliğimden olan oğlum Ali'yi 12 Mayıs'ta dünyaya getirdiğimde Anneler Günü'ydü. Her yıl Anneler Günü'nde oğlumun doğum gününü de kutluyorduk. Kendisi bana Anneler Günü hediyesiydi. Pırlanta gibi bir insandı. Bu yıl kendisiyle bir araya gelemedik. Ali lk görev yerinde savaşarak şehit oldu. Şehit olmadan önce abdestini almış, 'Bayramlıklarımı giydim' diyerek çıkmış. Yaralanan komutanını kurtarmak isterken sırtından vurulup şehit oldu. Arkadaşı da oğlumun kucağında şehit olmuş. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Oğlunun adının artık okulda yaşatılacağını belirten Aynur Akgün, "Onun adını taşıyan okulda geleceğimiz olan çocuklar yetişecek. Allah Alimi daha çok seviyormuş, onu rabbim yanına aldı. Şu anda çok güzel bir yerde. Şu dünyanın pisliğinden kurtuldu. İnsanların nankörlüğünden kurtuldu" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Uncalı Mezarlığı’nın girişinden genel görüntü

- Garnizon şehitliğinden genel görüntü

- Şehitliği ziyaret edenlerden görüntü

- Aynur Akgün’ün konuşması

171 MB /// 05.22ö

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()