DHA YURT BÜLTENİ - 16

Tur midibüsü faciası: 24 ölü (6) (Geniş haber)



Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "Kazanın nasıl olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Rampalı bir yol. Büyük bir ihtimalle freni patlamış diye düşünüyoruz. Kesin değil. Sürücü vefat etmiştir. Kimlik tespit çalışmaları sürüyor. İzmir Buca'dan çıktı araç Marmaris'e gelecekti. Marmaris'te bir gece kalıp ertesi gün Anneler Günü döneceklerdi. Hafta sonu Anneler Günü için düzenledikleri gezi turu. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" diye konuştu.

"TÜM YÖNLENDİRMELERİ YAPIYORUZ"

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının ulaşabileceği koordinasyon merkezinin oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin bir soruya Vali Çiçek, "Tüm hastanelerimizde planlamalar hemen yapıldı. Hastanelerde bir masa kurduk kapıda. Hemen soruşturulabiliyor. Vefat edenlerle ilgili de Adli Tıp'ın olduğu yerde de yönlendirme var. Valiliğimizi de aradıklarında anında hangi hasta nerede söyleniyor. Kimlik belirlemesi olmayanlara ilişkin de yönlendirmemizi yapıyoruz. İzmir'den bir gurup geleceğini biliyoruz. İzmir Valisi ile görüştüm. Burada gerekeni yapacağız. Bunların acısı bizim acımız. Organize var herhangi bir sıkıntı yok. Tüm yönlendirmeleri yapıyoruz. Yaralıların kimlikleri elimizde. Yaralılar tedavi ediliyor. Ama diğerlerinin isimleri yakınları tarafından otopsi sırasında yüzleştirilerek belirtilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Görüntü Dökümü

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-Vali çiçek'in açıklamaları

Haber: MUĞLA, ()

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Belden aşağısı tutmayan 17 yaşındaki inşaat işçisine 'İş görebilir' raporu

ESKİŞEHİR'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşüp yaralanan ve belden aşağısı tutmayan 17 yaşındaki Ömer Kaynar'a hastane 'İş görebilir' raporu verdi. Kaynar'ın avukatı, yargıya başvuracaklarını belirtti.

Kaza 21 Kasım 2016 tarihinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Ömer Kaynar 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Kaynar ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kaynar, belden aşağısını tutmaması nedeniyle Yunus Emre Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Fizik Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden de Ömer Kaynar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 'İş görebilir' raporu gönderildi.

Ömer Kaynar'ın avukatı Özlem Kökler, Kaynar'ın çalışabilecek durumda olmadığını söyledi. Yargıya başvurduklarını belirten avukat Kökler şöyle konuştu:

"Ömer, 21 Kasım 2016 da inşaatta çalışırken yüksekten düşme sonucunda iş kazası geçirdi. 21 Kasım -18 Aralık 2016 tarihleri arası Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü.18 Aralık'ta taburcu edilerek ambulansla Zübeyde Hanım Fizik Tedavi Bölümü'ne sevk edildi. Tıp Fakültesi Hastanesi, SGK'ya yapılan bildirimde Ömer için iş görebilir raporu vermiş. İş kazası sonucunda savcılıkta bir soruşturma devam ediyor. Bunun dışında kurumdan bağlanacak olan gelirine bağlı olarak bunun karşılanmayan kısmına ilişkin iş mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası da açacağız. Ömer yürüyemiyor ve gelecekte de kuvvet ve muhtemelen de yürüyemeyecek. Ama tabii ki son kararı doktorları verecek."

Ömer Kaynar ise inşaata sigortasız olarak çalıştığını söyleyerek, "Çalıştığım yerde iş güvenliği de yoktu. Ayağımın kayması sonucu kendimi yerde buldum. Parmaklarımı ayaklarımı oynatamıyorum. Belimde kırıklarım var. Yürüyemiyorum. İş güvenliği olsa benim halim böyle olmazdı. Sigortam ben düştükten 10 gün sonra başlatıldı. Ben adalet istiyorum. Sigortadan almam gereken parayı da alamıyorum çalışır durumda gösterildiğim için" dedi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Görüntü dökümü:

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-Ömer Kaynar'ın konuşması,

-Avukat Özlem Kökler'in konuşması,

-Ömer Kaynar'ın raporunu göstermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()-

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Çevrecilerin yüreğine su serpildi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bölgedeki SİT alanlarını incelemek üzere gelen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri, çevrecilerle ve yerel yöneticilerle toplantı yaptı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy'un çalışmada çok eksikler olduğunu ve değişeceğini ifade etmesi, çevrecilikleri rahatlattı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri Muğla'daki SİT bölgelerinde inceleme yapmak üzere Bodrum'a da geldi. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ile Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) gönüllülerinin de katılımıyla heyet toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkan Vekili Ahmet Demirtaş, doğal SİT derecelendirmesindeki değişikliği ve içeriklerini anlattı. Ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde, katılımcılar merak ettikleri konuları sordu.

"PROJE SON HALİNİ ALMADI"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy ise, "Muğla'ya incelemelerde bulunmak için geldik. Burada yapılabilecek işler nelerdir, yapılabilecek yatırımlar nelerdir, yörenin ne tür eksiklikleri var, bunları tespit etmek için buradayız. Yeni yapılan SİT çalışmaları ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı talep edildi bizden. Biz de buraya gelmişken toplandık. Yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcileri destek verdi. Güzel bir toplantı oldu. Zannederim bu birlikteliğimiz istişarelerimiz devam edecek. Bodrum açısından şu anda yeni SİT Çalışmaları ile ilgili tescil edilmiş hiçbir yer yoktur. Sadece projeyi gerçekleştiren firmanın yapmış olduğu çalışma vardır. Bu daha son halini almamış, bir çalışmadır. Bundan sonraki aşamalarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan geçecek, daha sonra Genel Müdürlüğe gelecek, bizim tarafımızdan incelenecek ve en son olarak da bakanlığın onayına sunulacak. Daha kat edeceği çok mesafe var. Düzeltilecek çok şey var. Vatandaşlarımız sakin olsunlar ve paniğe kapılmasınlar" dedi.

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ise, "Yüreğimize bir su serpildi bugün. Bu toplantıdan sonra burada konuşulanlardan sonra, geleceğimiz açısından turizmimiz, çevremiz açısından biraz daha iyimseriz. Gördük ki bürokrasiyi temsil eden kişilerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürünün anlayışının da bizler gibi olduğunu fark ettik. O bakımdan yüreğimize biraz daha su serpildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan görüntü

- Ahmet Demirtaş'ın açıklamaları

- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Vekili Kemalettin Cengiz Tekinsoy ile röp.

- Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

