DHA YURT BÜLTENİ - 16

Otomobilin çarptığı bisikletli kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli 54 yaşındaki Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen S.Ö. yönetimindeki otomobil, bisikletli evli ve bir çocuk babası Burhan Günnar'a çarptı. Ağır yaralanan Günnar, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burhan Günnar, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Günnar'ın cenazesi, bugün Işıklar Mahallesi'ndeki Işıklar Camii'nde düzenlenen törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale'de 293 kilo kokain ele geçirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'de 293 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 293 kilo kokain ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GEMİDE ELE GEÇİRİLMİŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Çanakkale'de ele geçirilen 293 kilo 524 gram kokainle ilgili açıklama yaptı. Çanakkale Boğazı'na dün giriş yapacak Singapur bandıralı bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığının öğrenilmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu gemi dün boğazda Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince talimatımız üzerine durdurulmuş, gemide 1900 adet konteyner olması ve Çanakkale ilinde gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmaması sebebiyle, yine Başsavcılığımızın talimatıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geminin İzmit ili, Derince limanına intikali sağlanmış, burada yapılan aramada 293 kilo 524 gram ağırlığında kokain maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturmamız halen devam etmektedir"

Niksar'daki tarihi Ulu Cami'de kılıçla hutbe okundu

TOKAT'ın Niksar ilçesinde tarihi Ulu Cami'de İlçe Müftüsü Ali Canpolat cuma namazında kılıçla hutbe okudu.

Niksar'da 1145 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami'de, kılıçla hutbe okuma geleneği başlatıldı. Camide, minbere çıkan İlçe Müftüsü Ali Canpolat, eline kılıç alarak hutbeyi okudu. Niksar İlçe Müftüsü Ali Canpolat kılıçla hutbe okumanın yaklaşık 600 yıllık bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Kılıçla hutbe okuma geleneği fetih edilen yerde İslam'ın hükümranlığını göstermek üzere adına hutbe okutulan ve devamında da İslam'ın devam edeceğini gösteren, özellikle fetih camilerinde yapılan bir gelenektir. Danişment Devleti'nin başkenti olan Niksar'da da o dönemde yapılan Ulu Cami'de de bu geleneğin uygulanması gerektiğini düşündük. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Turizm İl Müdürlüğümüzle görüşerek izinleri aldık ve bugün itibariyle kılıçla hutbe okunmasını başlattık. Bundan sonra da her cuma Niksar'da bu gelenek devam edecek" dedi.

Namaz çıkışı Niksar Belediyesi tarafından cami önünde vatandaşlara şerbet ikram edildi.

Edirne'nin 'Ciğer Festivali' başladı

EDİRNE’de Uluslararası Bando ve Ciğer festivali renkli görüntülerle başladı. Yerli ve yabancı bando takımları protokol eşliğinde yürüyüş düzenlerken, festivalin son gününde kentin meşhur yiyeceği tonlarca tava ciğer ücretsiz olarak halka dağıtılacak.

Edirne Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği Bando ve Ciğer Festivali’nin 7’ncisi bugün oluşturulan yürüyüş kortejiyle başladı. Açılış programına Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, tava ciğerci ustaları ve bando takımlarının oluşturduğu kortej belediye başkanlığı önünden trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’nin en çok turistin ziyaret ettiği dünyada 60’ncı şehir olduğunu ifade ederek, "Edirne bugüne kadar yılda 3 milyon 200 bin turistle dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 60’ncı sıradaydı. İnanıyoruz ki en çok 5 yıl içerisinde bu rakam ikiye katlanacak. Daha sonra üçe katlanacak günü geldiğinde göreceğiz ki Edirne tüm dünyada çok turist çeken 100 şehir içerisinde ilk 20’ye girecek. Bu bizim hedefimiz, hayalimiz. Bütün çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Biliyoruz ki Edirneli her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

VALİ ÖZDEMİR: EDİRNE CİĞERİ BAŞKA YERDE YENMEZ

Edirne Valisi Günay Özdemir ise kentin meşhur lezzetinin başka bir yerde yenemeyeceğini belirterek, "Edirne ciğeri, Edirne’nin dışında başka bir yerde yenmesi, başka bir yer tüketilmesi, başka bir yerde bu tadın alınması mümkün değildir. Edirne’nin sevgi dolu, muhabbet dolu ustaların ellerinden çıkan ciğerler ancak Edirne’de yenir. Edirne ciğer yemek isteyen, Edirne’ye gelsin. Edirne’nin dışında başka bir yerde yemesin" dedi.

ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Bando ve Ciğer Festivali'ne katılan bando takımlarına Edirne Belediyesi tarafından plaket verildi. Konuşmaların ardından festivale katılan Edirne'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen bando takımları konser verdi. Edirne’de bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan festivalin son gününde ücretsiz olarak halka tava ciğeri dağıtılacak.

Kemer'de 'Yaza 'Merhaba' şenliği düzenlendi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde turizm sezonunun başlaması dolayısıyla 'Yaza Merhaba Şenliği' düzenlendi.

Kemer Kaymakamlığı ile Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliğiyle, Kemer Belediyesi'nin de desteğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Rus turist ve bisiklet sporcularının da aralarında bulunduğu grup, Liman Caddesi'nden Olbia Park'a kadar yürüdü. Go go dansçıları yürüyüş boyunca karanfil dağıttı.

Olbia Park'taki şenlik alanında konuşan Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, Kemer'in dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi. İlçede turizmin gelişmesi için kaymakamlık ve yerel yönetimler olarak ciddi çaba gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Feslihan, turizm sezonunun her yıl daha güvenli ve yoğun geçmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ise turizmin bazı olaylar nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak sektördekilerin her şeyin üstesinden gelecek şekilde çalıştığını söyledi.

KETOB Başkanı Tayyar Gül de son iki yıldır turizmin zor süreçlerden geçtiğini hatırlatarak, insanların artık kendilerini güvenli hissettikleri yerlere giderek tatil yapmak istediklerini belirtti. Kemer'in ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini değinen Başkan Gül, "Kemer'e gelen yabancı misafirler, tanıtım açısından en büyük şansımız. Turizmciler ve esnaf olarak misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz, ülkelerine mutlu göndereceğiz." dedi.

Geçen sene yaşanan kriz sonrası Kemer ve turizmin tanıtımını farklı mecralara taşımaya karar verdiklerini vurgulayan Tayyar Gül, "Bu amaçla, günümüzün en etkili mecrası sosyal medyada 'Visitkemer' uygulamasını başlattık. İlçeye tatile gelecek misafirlere 'Visitkemer' üzerinden ilçeyi tanıtıyoruz. Turizm sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Başkan Gül, konuşmasının ardından esprili şekilde ceketini de çıkararak 'yaza merhaba' dedi.

Kemer'de yaşayan tur rehberi Alman Florian Şak ise Kemer'e ilk defa 38 sene önce geldiğini, ilçeyi ve halkını çok sevdiğini söyledi.

Konuşmalarından ardından halk oyunları, dans ve semazen gösterileri yapıldı. Şenlik kapsamında ilçedeki bazı oteller de katılımcılara yemek verdi. Yazar Seçil Alemdaroğlu da açılan stantta 'Kayıp Ruhlar Zamanında' isimli kitabını imzaladı. Törende ayrıca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

