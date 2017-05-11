DHA YURT BÜLTENİ-16

Başsavcı Alper ve şoförü için adliyede tören (4)

SÖKE'DEKİ TÖRENDE 2 BİN KİŞİ UĞURLADI

Denizli'de şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Muğla'nın Kavaklıdere İlçesi'ndeki baba ocağından helallik alınmasının ardından Aydın'ın Söke İlçesi'ne getirildi. Cenaze aracıyla karayoluyla kente getirilen cenaze, İlyasbey Camii'ne götürüldü. Merhum Başsavcı Mustafa Alper'in annesi Ulviye, hakim olan eşi Hatıran, kızları tıp fakültesi öğrencisi Aslı Begüm ile lise öğrencisi İrem'in de aralarında bulunduğu yakınlarının dışında cenazeye; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Ak Parti milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz katıldı. Ayrıca 2 bin kişi, merhum Başsavcıyı son yolculuğuna uğurlamak için camiye akın etti.

Annesi Ulviye, eşi Hatıran, kızları Aslı Begüm ve İrem Alper, Mustafa Alper'in tabutu başından ayrılmayıp; gözyaşı döktü. Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul'un ikindide kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Alper'in Türk bayrağına sarılı tabutu, hazır kıtayı oluşturan polislerin omzunda cenaze aracına taşındı. Oluşturulan konvoy eşliğinde merhum Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Katılanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera;: Burhan CEYHAN- Latif SANSÜR / SÖKE (Aydın), ()

========================================

(ÖZEL) Otobüs tacizcisi tutuklandı

Araç kamerası görüntüleri

ADANA'da belediye halk otobüsünde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde kucağında bebeği olan bir kadın çığlık atarak yanında oturan M.B.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Cinsel organını çıkartıp kadına gösterdiği iddia edilen M.B. vatandaşlar tarafından dövülüp polis çağrıldı. Kapılar kapatılarak kaçmasına izin verilmeyen M.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

(ÖZEL)

- Tacizcinin otobüse binmesi

- Başörtülü kadına tacizde bulunmasından görüntüler

- Tacizi fark eden yaşlı bir kadının gülmesi

- Tacizcinin elini cinsel organına götürmesi

- Çocuklu kadına yapılan tacizi fark eden kızın ve baş örtülü kadının konuşması

- Çocuklu kadının tacizciye tepki göstermesi

- Otobüstekilerin bağırması

- Yaşanan arbede

- Otobüsün kapısının kapatılması

- Tacizcinin vatandaşlar tarafından yakalanması

Haber-Kamera:ADANA,()

=========================================

16 yıldır PKK'da yer alan terörist öldürüldü

Tunceli Pülümür ilçesi Kızılmescit köyü kırsal alanında 26 Nisan 2017 günü sürdürülen operasyonda yaşanan çatışma sırasında ölü ele geçirilen 7 PKK'lı arasında yer alan 'Roni' kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın'ın 16 yıldır örgüt içinde yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın araranlar listesinde turuncu listede yer alan 'Roni' kod isimli Mehmet Füdeyil Aydın 'ın 1974 Muş Bulanık doğumlu olduğu 2001 yılında örgütün dağ kadrosuna katıldığı ve 16 yıldır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği öğrenildi.

BİRÇOK EYLEME KATILMIŞ

Mehmet Füdeyil Aydın'ın 15 Ağustos 2015'te Bingöl Karlıova Hacılar Köyü mevkiinde Bingöl Erzurum karayolunu kesip, olaya müdahale için gelen güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 3 askerin şehit olması ve 6 askerin yaralanmasına neden olan eylemi gerçekleştiren terörist olduğu öğrenilDİ.

Bu kayıplarla birlikte terör örgütünü sözde Erzurum eyaletinin yönetim seviyesindeki teröristlerin büyük bir bölümünün güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenildi. 04 Kasım 2016 tarihinde PKK'nin sözde Erzurum eyalet sorumlusu İsa Teres ve yardımcısı İran uyruklu Yılmaz Rezgücü adlı teröristler 15 PKK'lı ile birlikte Kızılmezcit bölgesinde öldürülmüştü. Yine örgütün sözde Yayladere gücü sorumlusu Hüseyin Ulaş İlter isimli terörist, grubunu bırakarak Kuzey Irak'a kaçmaya çalışırken 03 Aralık 2016 tarihinde güvenlik güçlerince Bingöl'de yakalanmış, yardımcısı da 28 Mart 2017 tarihinde Bingöl Yayladere'de çatışma sonrasında güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Tunceli Pülümür Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017'de Mehmet Füdeyil Aydın adlı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, aralarında sözde Erzurum eyaleti Bağır Gücü kadın sorumlusu İran uyruklu Dohter Hatemi Es ve sözde Barav Gücü sorumlusu Irak'lı Cabir Mevlüdü isimli teröristler de ölü olarak ele geçirildiği yapılan kimlik tespitinde öğrenildi.

Haber: ANKARA - TUNCELİ ()

=======================================

Bakan Nabi Avcı: Almanya, Belçika, ABD, Fransa ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir

RİZE'nin İyidere İlçesi'nde düzenlenen 1'inci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu vurgusu yaptı, "Almanya, Belçika, ABD, Fransa ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğinde Babillon Hotel'de düzenlenen zirvenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Çetin Oktay Kaldırım, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ile davetliler katıldı. Zirvede Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Mısır ve Cezayir'den turizm alanında faaliyet gösteren turizm acente temsilcileri ile iş adamlarından oluşan 250 kişilik heyette yer aldı.

SOYLU: DOĞA CİNAYETLERİ İŞLEMEYİ BIRAKALIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turizm sektörünün dünyayı ve ülkeleri sadece ekonomik anlamda değil, barış ve kardeşlik anlamında da daha yaşanabilir bir yer haline getirme noktasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek doğanın, tarihin, çevrenin kendilerine emanet ettiği çok güzel bir bölgede bulunduklarını vurguladı. Yaylalardaki yapılaşmalara dikkat çeken Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sayın Bakan beni bağışlasın, en büyük eksiğimiz yaylalarımızda yapmış olduğumuz hırçın davranışlardır. Tarihimize ve bize emanet edilenlere karşı maalesef 300, 400, 500 metrekarelik, bazen 5, 6 katlı yaylalarda yapmış olduğumuz evlerdir. Her şey bizi affedebilir ama doğa ve bize bırakılan emanetler bizi affetmeyecek. Geçen sene 7 Şubat’ta Trabzon’daki toplantıda söylemiştim. Yine bir arkadaşınız olarak, Karadeniz’de gördüğüm bu hassasiyeti ve karşı karşıya kaldığımız bu noktadaki maliyetlerimizin ne olduğunu düşünen, gören birisi olarak söylüyorum; artık bu doğa cinayetlerini işlemeyi bırakalım. Eşimiz, dostumuz, akrabamız, yakınımız, oy kaygısı, siyaset kaygısı. Bunların her birini bir tarafa bırakalım. Hepimiz sorumluyuz. Valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, jandarma komutanlarımız. Ev yapılmasın demiyoruz ama böyle plansız olmaz. Elimizde büyük bir miras var. Ancak bu mirası plansız bir şekilde har vurup harman savuracağız endişe içerisindeyiz. Şahsen ben endişe içindeyim."

Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Soylu, "Biraz güvenlik açısından da baktığım için söyleyebilirim. Burayı izlediğim kadar Mardin’i ve Diyarbakır'ın otellerini de, 'acaba ne noktadadır?' diye izliyorum. İnanın, geçen sene neredeyse hepsi kapanma aşamasındaydı. Allah nazardan korusun, bu sene hepsi yüzde yüze yakın dolulukla geçiyor. Bunu ülkemizin her noktasında, en iyi anlayışa getirebilmek için bir gayreti ortaya koymalıyız. Belediye Başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin her biri sorumludur. Hepimiz sorumluyuz ve burada çarpık yapılaşmaya son vermek durumundayız" dedi

VALİLERE KAÇAK YAPI UYARISI

Soylu, bölgenin çok güzel bir mimarisi bulunduğunu belirterek, "Devlette eksiklik var mı? Ona da inanıyoruz. Eğer bir plan, öneri koymazsak, vatandaşa sürekli yasak kavramını ortaya koyarsak orada bir problemle karşılaşacağımız apaçık ortadadır. Ama şimdi bütün bunları bir modellemeyle beraber gerçekleştirmeye çalışan bir adım atılıyor ve bu adımın her birini de yaygınlaştırmalıyız. Valilerimiz burada ve tek tek söylüyorum. Elinizde yetki var. Kaçak yapılaşmaya müsaade ederseniz bu dünyada da, öteki dünyada da, tarih de, doğa da, medeniyette yakanızda olur. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullandı.

Bu konuyla geçen sene en çok kendisinin muhatap olduğuna dikkat çeken Soylu, "Trabzon'da anlattım, anlattım, anlattım. Herkes geldi, 'Bu olmaz' dedi. Ben, 'olacak' dedim ve olması için de büyük bir gayret sarfettik. Şimdi Karadeniz'de bu yıl bunu sağlayabilir ve yaylalardaki kaçak yapılaşmayı bir şekilde durdurabilirsek, sonra da nasıl yapılabileceği konusunda bir öneriyi otaya koyabilirsek turizmin de önünü açacağız. Bize bırakılan emanetleri de geleceğe iyi bir şekilde taşıyabilme anlayışını ortaya koyacağız. Buna inancım sonsuzdur" diye konuştu.

NABİ AVCI: GÜVENLİK SORUNLARI ASGARİYE İNMİŞSE TURİZM GELİŞİYOR

Zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, turizmin istikrar, güven ve algı sektörü olduğunu belirterek, istikrar, güven ortamı ve güvenlik sorunlarının asgariye indiği ülkede turizmin geliştiğini söyledi. Aksi halde yapılanların olumsuz algılar tarafından heba edildiğini ifade eden Bakan Nabi Avcı, "Son zamanlarda, özellikle güvenilirliği konusunda dünyada olumlu bir imajın oluşması için gece gündüz çalışan içişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum. Türkiye'nin göğsümüzü gere gere güvenli bir ülke olduğunu söylüyoruz. Almanya, Belçika, ABD, Fransa ne kadar güvenli ise Türkiye'de o kadar güvenlidir. Türkiye yaşadığı bunca acı tecrübelerden sonra bunlardan çıkardığı dersler itibariyle bu ülkelerden çok daha güvenli bir ülkedir. Bu olumlu imajın oluşmasına katkılarından dolayı İçişleri Bakanımız ile tüm güvenlik teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE TURİZMDE 2023 HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Türkiye'nin pek çok alanda büyük iddiaları olduğunu ve dünya sıralamalarında ilk 10'a girme hedefleri bulunduğunu ifade eden Bakan Nabi Avcı, ülkenin turizm alanındaki 2023 yılı hedefini gerçekleştirdiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye yaşanan tüm olumsuzluklara, özellikle batı medyası tarafından sistematik bir biçimde sürdürülen olumsuz kampanyalara rağmen bugün dünyanın 6'ıncı, Avrupa'nın da 4'üncü büyük turizm destinasyonudur. Üstelik Türkiye sadece bu olumsuz kampanyaların etkisi ile değil aynı zamanda 1980'lerde ilk defa turizm hamlesini başlatan rahmetli Turgut Özal döneminde belirlenmiş olan turizm stratejisinin deniz-kum-güneş parantezinde yürütülmüş olmasına rağmen Türkiye bugün dünyanın 6'ıncı büyük destinasyonudur. Türkiye'nin turizm stratejisi ve ona bağlı tanıtım stratejisini bu deniz-kum-güneş konsepti üzerinden yürütülmesi aynı zamanda pazarını da bununla sınırlandırması anlamına geldi. Deniz-kum-güneş dediğimiz zaman geleneksel pazarımız Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Sadece deniz-kum ve güneşle geleneksel pazar oluştu. Türkiye deniz-kum-güneş turizminden ibaret değil. Türkiye'nin son bir kaç yıldır bu deniz-kum- güneş parantezinin dışına çıkıp sahip olduğu bütün diğer turizm imkanlarını ve potansiyellerini devreye aldığı zaman Allah'ın izniyle ilk 3'e girmemesi için hiçbir neden yok. Nedir o büyük potansiyel? Türkiye kayak turizmi bakımında olağanüstü bir potansiyele sahip. Kültür turizmi bakımından da olağanüstü bir potansiyeli var. Türkiye'nin neresinde konuşuyor olursam olayım diyorum ki, şu an bulunduğumuz bu yerde 3-5 kilometrelik bir çember çizelim. Bu 5 kilometrelik alanın içerisinde mutlaka dünya çapında ilgi çekmeye aday bir kültürel, tarihi ve arkeolojik eser vardır. Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye tam bir açık hava müzesi. Olağanüstü bir tarihi ve kültürel bir zenginliğe sahip. Pek çok medeniyetin üst üste, yan yana geldiği, buluştuğu, birbirini dönüştürdüğü mübarek bir memleket. Sadece o da değil. Türkiye sağlık, kongre, spor, macera, yeme içme kültüründe olmak üzere hangi turizm alanı aklınıza gelirse dünyada ilk 3'e girecek potansiyele sahip olağanüstü bir memleket. Bugüne kadar deniz-kum-güneş tarafı ile buraya geldik. İnşallah turizmin çeşitlendirilmesi ve var olan bütün potansiyelimizin değerlendirilmesi çalışmalarının neticesinde Türkiye bugün bulunduğu yeden çok daha ileriye gidecektir. "

"BÜYÜK BİR TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karadeniz Bölgesi'nin çok büyük potansiyele sahip olduğuna ve bu potansiyeli harekete geçirecek olanın beşeri sermaye olduğunu ifade eden Bakan Avcı, "Biz Karadeniz bölgesinin nasıl bir hamle ruhuna sahip olduğunu başka sektörlerdeki başarılarından biliyoruz. İnşallah turizm alanında da Karadeniz ve insanı, 2023 hedefini katlayarak çok kısa zamanda gerçekleştirecektir. Büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bu büyük potansiyeli bir miras yedi savurganlığı içerisinde heba etme tehlikesi ile karşı karşıyayız. İçişleri Bakanımız da bu konuda önemli bir uyarıda bulundu. Bundan böyle geriye doğru da işleyecek şekilde yayla turizmimizi tahribe yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini, gereken neyse harfiyen yerine getirileceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Aksi taktirde bir bölgemizin adı bir kere kötüye çıkarsa daha sonra bunu geriye sarmak, toparlamak, tedavi etmek olağanüstü zor. Turizm sektöründe olumlu algı oluşturmak zaman ister ama olumsuz algı çok kısa sürede oluşur" dedi.

TURİSTE FİYAT İSTİKRARI UYARISI

Türkiye'den daha az turizm potansiyeline sahip bazı ülkelerin daha fazla turizm geliri elde ettiğini anlatan Bakan Nabi Avcı, turistlere yönelik fiyat istikrarı uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

"Her hangi bir malın veya hizmetin alıcıdan alıcıya, müşteriden müşteriye değişmemesi çok önemli. İngiliz'e kaça veriliyorsa yabancı turiste de o fiyattan verilmeli. Fiyatların turistlere ve yabancı müşterilere göre değiştirilmemesi önemli. Özellikle Ortadoğu'dan gelen turistlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, 'İngiltere'yi neden çok tercihe diyorsunuz?' dendiği zaman önce bunu vurguluyorlar. Esnaftaki alış veriş ahlakını vurguluyorlar. Bu çok önemli. Bizim esnaf kardeşlerimizin bu konuda duyarlı olduklarını biliyoruz ama özelikle turist akımının birden yükseldiği bölgelerde zaman zaman yanlış uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Vatandaş turistle ilişki kurma üslubunu tutturana kadar yanlış uygulamalar ortaya çıkabiliyor."

Bakan Nabi Avcı, gerçekleştirilecek zirveden çıkacak sonuçlardan bakanlık olarak kendilerinin de faydalanacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

PANELE GEÇİLDİ

Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi'nin açılış konuşmalarının ardından Doğu Karadeniz'de Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi konulu panele geçildi. AK Parti Rize eski milletvekili Ali Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı paneli izlerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu izin isteyerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantı salonu detayları

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

Bakan Nabi Avcı'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE ()

==============================================

Cep telefonu kapkaççısı yakalandı

ADANA'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonları ile 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen 27 yaşındaki Engin Ü. yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Şakirpaşa, 2000 Evler ve Uçak mahallelerinde 2 kadın, kapkaç yöntemiyle cep telefonları ve paralarının çalındığı ihbar etti. Bir kadının da aynı yöntemle çantasının alınmak istenmesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, şüphelinin Engin Ü., olduğunu belirledi. Polis takibe aldığı Engin Ü.'yü 2000 Evleri Mahallesi'nde gözaltına aldı. İlk yakalandığında kapkaçları kendisinin yaptığını kabul eden Engin Ü., ifadesi sırasında ise, "Sarhoştum ne dediğimi bilmiyorum, kapkaçları ben yapmadım" dedi.

İfadesinin ardından kapkaç şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Engin Ü., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Haber-Kamera:ADANA,()

=================================================

Marmaris polisinden temelden trafik eğitimi etkinliği

MUĞLA'nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' kapsamında ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine 'temelden trafik eğitimi' adı altında etkinlik düzenledi.

Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan 'Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası' kapsamında, Marmaris Emniyet Müdürlüğü, 'temelden trafik eğitimi' adı altında ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine bilgilendirme etkinliği düzenledi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Mustafa Çetinkaya, Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Türeyenler, öğretmen, veliler ve anasınıfı ile ilköğretim okulu öğrencileri katıldı.

Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan parkurda, ana sınıfı öğrencileri trafik polisi eşliğinde akülü araçlarla gezdi. Çocukların yüzleri boyandı, palyaçolar gösteriler düzenledi. Yere bir motosiklet ile yaralı bir manken konularak kasksız ve dikkatsiz sürücünün kaza yapmış durumu canlandırıldı. Çocuklara, karayolunda uyulması gereken kuralların bulunduğu el ilanları ile birlikte balon ve çikolata dağıtıldı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve ilçe protokolü, büyüklere motosiklet kaskı ve küçüklere bisiklet kaskı dağıttı. Kaymakam Yüksel, veli ve çocuklara, kasksız araç üzerine çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Trafik kurallarına uymanın insan hayatı için çok önemli olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Marmaris'te araçlardan çok motosiklet bulunmakta. En çok motosiklet kazası yaşanıyor. Bu kazaları yapanların çoğunluğu kasksız sürücülerdir. Temelden trafik eğitim adı altında polisimiz minik yürekleri bilgilendirmek için etkinlik düzenledi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza şimdiden trafik kurallarını öğretmeliyiz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ise, "Temelden trafik kuralları eğitiminin verilmesi için bir dizi etkinlik düzenledik. Tüm okullara trafik polislerimiz ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine eğitim verecek. Trafik kurallarının uyulmasının bir yaşam için çok önemli olduğunu anlatacağız" dedi.

Etkinlik kapsamında ilçe protokolü ve veliler trafik polislerin kullandığı motosikletlere kask takıp binerek çocuklara örnek oldu. Etkinlik sonunda çocuklar trafik polislerin araçlarına bindi ve ilçe protokolü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yapılan etkinlikten genel ve ayrıntılı görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

========================================