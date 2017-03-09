DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'na katıldığı toplantıya girmek isteyen grubu polis engelledi



Mersin'in Mezitli ilçesinde, ülkücü oldukları belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi. Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mersin, ()

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Biz mevcut sistemle devam edemeyiz. Biz daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile e-mail atamayız. Biz eski araçla yeni ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu yapamayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Zonguldak Öğretmenevi’nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi. Mevcut sistemin, anayasal seviyede çok büyük kriz içerdiğini belirten Uçum, "O kriz nerede ortaya çıktı? 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle, bu seçilme yetkisinin anayasaya girmesiyle çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı 10 Ağustos 2014'te seçildikten sonra iki başbakan ile çalıştı. Geçmişte, cumhurbaşkanlarının başbakanlarla aralarındaki problemleri bir kenara koyuyorum. Aynı partiden gelen bir cumhurbaşkanı ve başbakan 21 ay çalıştı. Çok büyük krizler olmamasına rağmen o süreçte ortaya çıkan uyumsuzlukları ve farklı görüşleri gördük. Niye büyük kriz olmadı? Çünkü aynı siyasi mecradan gelmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanının güçlü siyasi liderliği vardı. Bunun etkisiyle biz o dönemi kriz olmadan atlattık" dedi.

Uçum, Anayasa değişikliğinin vatandaşın devletle ilişkisini yeniden yapılandırmakla ilgili olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Vatandaş anayasa değişikliğine şu şekilde bakmalıdır; Bu değişiklikle benim devlet üzerinde etkim, rolüm artıyor mu? Bu değişiklikten sonra devletin hizmetleri bakımından bir farklılık ortaya çıkacak mı? Bu değişiklikten sonra yargı daha adaletli bir faaliyet yürütebilecek mi? Bu değişiklikten sonra refah seviyesi açısından yapılacak yatırımlarda devlet daha hızlı hareket edecek mi? Bu değişiklikten sonra daha hızlı, daha etkin mücadele yöntemiyle devlet terörle mücadelede avantaj sağlayabilecek mi? Bunun içinde parti var mı? Yok. Bu değişiklik böyle bir değişikliktir. Herkes şunu bilsin: ‘Evet’ de dese, ‘Hayır’ da dese bu değişiklik devreye girse de girmese de Türkiye’nin devleti yeniden yapılandırma ihtiyacı ortadan kalkmayacak. Biz mevcut sistemle devam edemeyiz. Biz daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile e-mail atamayız. Biz eski araçla yeni ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu yapamayız."

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Mehmet Uçum’un konuşmaları

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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Darbeci askerlere idam ipli ve yumurtalı protesto (6)

"ORTADA KOVAN YOK"

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Yüzbaşı İsmail Yiğit savunmasında "Marmaris'te meydana gelen suikast girişimi sonrasında olay yeri inceleme raporunda saat 00.00'da 15 kişilik bir ekibin polislerle çatışmaya girdiği ve çok sayıda mermi kullanıldığı belirtiliyor. Ancak ortada kovan yok. Bu boş kovanları kimler ne amaçla toplamıştır. Bunların araştırılmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanının kaldığı 3'üncü binada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Otopsi raporlarının buraya getirilmesini talep ediyorum. Birde ne hikmetse ikinci şehidin otopsi raporu üç kez değişti, bunların incelenmesini istiyorum" dedi. Yiğit'in savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Baştoğ duruşmayı yarın sabah 09.30'a erteledi.

Haber: Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN (MUĞLA), ()

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Vali Musa Işın: Leyla Zana, 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' dedi



İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra ziyarete gelen Leyla Zana'ya "80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' deyin, dedim. Leyla Zana da bana 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' dedi" diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Musa Işın, Leylekpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen 'Halise Günü' etkinliğine katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve beraberindeki heyetle geleneksel olarak yapılan Halise yemeğinden sonra konuşan Vali Musa Işın, Leyla Zana ile aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Vali Musa Işın, şunları söyledi:

"Biz terör örgütlerinin hepsini nasıl reddediyorsak, PKK'yı da reddediyoruz. DEAŞ, Müslümanlık adına katliam yapıyor. Biz bunları reddediyoruz. Bunları Müslüman saymıyoruz. Aynı şekilde biz PKK'yı da Kürt saymıyoruz. Biz, taşeron terör örgütü olarak biliyoruz. Değerli kardeşlerim; Leyla Zana seçildi, üç milletvekili ile ziyaretime geldi. Bu ziyaretten bir gün önce Taşlıcay'da, Doğubayazıt'ta TIR'lar ve kamyonlar yakılmıştı. Dedim ki sayın vekil, millet size 80 milletvekili verdi. Bu şu demektir. Biz kan akmasını istemiyoruz. Biz bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini, araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz. 80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız. Leyla Zana da bana dedi ki: 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor.' İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir. Bu sene bütün Türkiye'de, dağlarda filan terörist kalmayacak. Bitirme noktasına getireceğiz. Çok azaldılar, gerilediler. İnşallah bu süreç hızlanarak devam edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Musa Işın'ın konuşması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/AĞRI, ()-

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Ağaca çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİT'te, aşırı hız ve yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, ikiye katlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobil içerisinden çıkan yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Güneş yönetimindeki 54 PN 323 plakalı otomobil aşırı hız ve havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye katlandı. Kazada, Cumali Güneş ve Halil Uyanık hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sürücü Cumali Durmuş ambulansa alındığı sırada yaşamını yitirirken, kalp masajıyla hataya döndürülmeye çalışılırken çabalar sonuç vermedi. Yaralanan Halil Uyanık kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada otomobil içerisinden çıkan bir yavru köpeğe ise olay yerindeki vatandaşlar sahip çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağaca çarpan otomobil

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Ambulans içerisinde sürücüye kalp masajı yapılması

-Otomobilin içerisinden çıkan köpekten görüntü, olay yerinde vatandaşların sahiplenmesi

-İtfaiye ve polis detayları

HABER-KAMERA: ERGÜN AYAZ-FARUK KIYAK / İZMİT(Kocaeli), () -

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Kız öğrencilerin kavgası karakolda bitti

ANTALYA'da, lise 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahsen Merve Çakır, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştığı kız öğrenci S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü. tarafından tartaklandı. Tırnak izleri nedeniyle yüzü tanınmaz halen gelen kız öğrenci, darp raporu aldı.

Konyaaltı İlçesi'nde lise 10'uncu sınıf öğrencisi Ahsen Merve Çakır, dün okulun zemin katında yalnız olduğu sırada, okul arkadaşlarından S.Ö.'nün sözlü saldırısına uğradı. Ahsen Merve Çakır, okul idaresine şikayette bulundu. Bugün saat 10.00 sıralarında ise S.Ö., Ahsen Merve Çakır'a, "Neden beni şikayet ettin" diye sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. S.Ö.'nün kız arkadaşı M.Ü.'nün de karışması üzerine tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Ahsen Merve Çakır'ı tartaklayan M.Ü., yüzünü de tırmaladı. Diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, tırnak darbeleri nedeniyle yüzünden yaralanan Ahsen Merve Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Darp raporu alan Çakır, ailesiyle Çakırlar Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Ahsen Merve Çakır, arkadaşlarıyla bir sorunu olmadığını belirtti. Dün okul koridorunda S.Ö.'nün durduk yere kendisine hakaret ettiğini iddia eden Ahsen Merve Çakır, "Tartışma yaşadık. Okul müdürüne şikayet ettim. Bugün sabah saatlerinde de S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü., gelip üzerime saldırdı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim ve başımı korudum" dedi. Kavga sırasından yüzünden yaralandığına değinen Ahsen Merve Çakır, "Okul yönetimi gerekeni yapacağını belirtti" dedi. Baba Levent Çakır ise diğer iki öğrenciden şikayetçi olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahsen Merve Çakır'dan görüntü

- Merve'nin olayı anlatması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()

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İş Fırsatları Fuarı kapılarını açtı

ANTALYA Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda gerçekleştirilen İş Fırsatları Fuarı, Cam Piramit'te kapılarını açtı. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, milli seferberlik projesiyle bugüne kadar 250 bin istihdam sağlandığını söyledi.

İŞKUR koordinasyonuyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyesi kurumlarının katkılarıyla gerçekleştirilen İş Fırsatları Fuarı Cam Piramit'le törenle açıldı. İş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek iki tarafı da memnun etmeyi hedefleyen fuarın ilk gününde çok yoğun katılım gerçekleştirildi. 94 özel sektör, 8 kamu kurumunun katıldığı fuar 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. 15 bin kişinin katılımının beklendiği fuarda iş arayanlar stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yılki ihanet girişimine rağmen 391 bin yeni istihdam gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliğe çözüm için başlattığı milli seferberlikte devletin kendinden ciddi anlamda fedakarlık oluşturduğunu belirten Uzunkaya, “Yeni dönemde alınacak her işçi için 773 liralık bölümünü devlet üstleniyor. İşveren işçinin sadece 1404 lirasını karşılamak durumunda. Bu kampanya ile 2017 yılında 2 milyon istihdamı hedefliyoruz. İlk 2 ay itibariyle rakamlar bu hedefimize yaklaşacağımızı gösteriyor. İşveren de bu konuda kararlı olduğunu gösterdi. Yılbaşından bu yana 250 bin üzerinde istihdam gerçekleştirildi. İşsizliğin tekrar tek haneye indirilmesi konusunda bu kampanyanın etkili olacağına inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- RÖP: Cafer Uzunkaya

- İş arayanların form doldururken görüntüleri

- İş arayanlarla röportaj

- Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()