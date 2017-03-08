DHA YURT BÜLTENİ-16

1)MEHMET ŞİMŞEK: ALMANYA'YA YAKIŞAN BİR TAVIR DEĞİL



BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçakta iki pilot olur" şeklindeki açıklamasını da yorumlayan Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumla çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Modapark Düğün Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek, ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın bakanlar ve milletvekillerinin Türk vatandaşla buluşması yönünde sergilediği politikayı değerlendiren Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil. Biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden kendi standartlarına, kendi ilkelerine, kendi demokratik normlarına uygun davranmalarını bekleriz" dedi.

'ALMANYA İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti" "Almanya önemli bir ticaret ortağımız. Aynı şekilde Almanya ile bağımızı özel ve güçlü kılan 3 milyon üzerinde orada vatandaşımız var. Almanya'nın tutumunda güçlü tarihi bağları dikkate almasını beklemek tabi ki hakkımız. Bu inanıyorum ki düzelir, uzun sürmez. Onlar da bir seçim sürecinde. Kalıcı bir zarar olmaması için bizler de onlar da bir çaba göstermeliler."

'BU SORUNLAR AŞILIR'

Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, ihracatın yüzde 50'sinin oraya yapıldığını, Türkiye'ye sağlanan küresel finansmanın yaklaşık yüzde 75'inin Avrupa kaynaklı olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, "Turizmin önemli bir kısmı yine Avrupa kaynaklı. Avrupa ile biz bir aile gibiyiz. Zaman zaman tartışırız ama temelde inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz. Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıksınlar tek dileğimiz bu" diye konuştu.

'UÇAKTA İKİ PİLOT OLUR AMA BİRİSİ KAPTAN PİLOTTUR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine ilişkin eleştirileri arasında söylediği 'Bir uçakta iki pilot olur' sözüne de değinen Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur. Genelde temel kararları o verir, yardımcısı vardır. Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde de bir kaptan olacak, onu da millet seçecek ama yardımcısı olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN O KORKULARI YOK'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bir gazetecinin Almanya'nın uyguladığı tavrı geçmişte Türkiye'nin de uyguladığı yönünde muhalefetin eleştirisi olduğunu hatırlatması üzerine şu açıklamada bulundu: "Doğrusu o hususla ilgili benim fazla bir bilgim yok. Ama biz prensip olarak yabancı ülkeden bir temsilci geldiğinde Türkiye'de bir etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra genel prensip olarak zaman zaman biz de bu toplantılara katılıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin o konuda tutumu nettir. Benim konum değil ama Türkiye'nin o korkuları yok. Biz rahat bir ülkeyiz." Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediye Başkanlığı ve Ak Parti il başkanlığını ziyaret edecek, ardından da akşam saatlerinde iş dünyası ile bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (EK)

2)SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kullandığı otobüs ile kaza yapınca 7 kadın işçinin ölümüne 38 kadın işçinin yaralanmasına neden olan Sürücü Mehmet Düzün'ün kaldırıldığı İnegöl İlçe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Kazadan yara almadan kurtulan ve daha sonra olay yerinden ayrılıp Bursa'ya gelen muavin İbrahim Bağ, Bursa'nın Merkez Osmagnazi İlçesi'ndeki evinden alınıp İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadesi alınan Bağ, "Ben kaza anında yolculara ikramda bulunuyordum. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kaza sonrası korkudan Bursa'ya geldim" dedi.Bu arada kaza sonrası hastanedeki tedavisi devam eden Sürücü Mehmet Düzün'ün ifadesi alınamadı. Otobüsün kaza anında 3'ncü viteste olduğunu söyleyen yetkililer, "Kazadan kurtulanlar olayın şoku ile hiç bir şey hatırlamıyorlar. Yalnız kazanın sürücünün önündeki aracı solladıktan sonra direksiyonu toparlayamadığı ve kazaya neden olduğu şu anda düşünülüyor" dedi.Yetkililer, otobüs şoförü Mehmet Düzün'ün taburcu olduktan sonra gözaltına alınarak 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'yaralamaya sebebiyet vermek' suçlarından adliyeye çıkartılacağını söyledi.



BURSA/



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3)EDİRNE'DE AKŞENER'E SALON VERİLMEDİĞİ İDDİASI





MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener'e referandum çalışmaları için Edirne'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenleyeceği toplantı için salon verilmediği iddia edildi. Odadan yapılan açıklamada, kendilerine yazılı bir başvuru yapılmadığını belirtilerek, "Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir" denildi.MHP Genel Başkan adayları arasında bulunan ve 16 Nisan'daki referandum için çeşitli kentlerde konuşmalar yapan Meral Akşener'e, ETSO'da konuşma yapacağı salon verilmediği öne sürüldü. Eski MHP Edirne İl Başkanı avukat Mehmet Tolga Akalın, eski milletvekili Gürsel Şimşek ve eski İl Başkanı Ömer Demir'in kentte bir işletme ile Meral Akşener'in toplantısı için görüştüğünü ancak, işletmecinin kendilerine devlet kiracısı olduğu için veremeyeceğini bildirdiğini söyledi. Akalan, "Daha sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski meclis üyesi olan Ömer Demir, geçen Pazartesi günü oda ile bir görüşme yaptı. Bu yapılan görüşmede odanın ilgili yöneticisi, 'ücreti mukabilinde veririz, tahsis ederiz, sorun yok' diyor. Birgün sonrada Ömer Demir ve Gürsel Şimşek, odaya beraber gittiklerinde yetkilileri 'tadilat kararı aldık, salonu veremiyoruz' diyorlar. Bir günde iki kez karar değiştirilmesine istinaden bu kararı başka yerlerle de istişare ederek yoksa kendileri mi doğrudan verdi bilemiyorum. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyeleri içerisinde hem eveti hem de hayırı destekleyen insanların oluşturduğu Edirne'nin önemli ticaret kuruluşlarından birisidir. Odanın bu istibdata karşı durumdan vazife çıkarması çok acı. İlk günden duruma vazife çıkarıp da böyle bir istibdatın tarafı olması odanın ayıbıdır. Salon arayışını sürdürüyoruz. Birkaç gün içerisinde netleştireceğiz. Meral Akşener'in Nisan ayında Edirne'de olması planlanıyor" dedi.

ETSO: BAŞVURU YOK

ETSO'dan iddialar üzerine yazılı açıklama yapılarak, kendilerine yazılı bir başvuruda bulunulmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve TOBB ile Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. ETSO bölgemizin lider ve bağımsız bir sivil toplum örgütü olup, tüm taraflara, kesimlere ve siyasi tüm oluşumlara karşı eşit mesafede duruşunu muhafaza etmektedir. Binamızda bulunan toplantı salonlarımız, yazılı dilekçe ile yapılan başvuruları takiben, Yönetim Kurulu onayı ile belli bir ücret karşılığında tahsis edilmektedir. Hali hazırda gündeme gelen ve son anda salon iptali yapıldığına dair asılsız iddialara istinaden, ilgili taraflarca odamıza herhangi bir yazılı dilekçe ile başvuru yapılmamış olup, dolayısıyla onaylanmış bir tahsisin iptali söz konusu değildir. Ayrıca ETSO Yönetim Kurulu olarak, ülke siyasetini ilgilendiren önemli durumlar öncesinde (seçim, referandum vb), Odamız binasının hiçbir siyasi toplantıya ve eğilime dahil olmaması açısından, siyasi partilere salon tahsis etmeme hususunda hassasiyet gösterdiğini de tüm tarafların bilgilerine sunarız. Gündemdeki bahse konu olan ve taraflı bir şekilde yapılan yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi konusu tüm kamuoyunun hassasiyetine sunulur."

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

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4)ERKEKLER KADINA ŞİDDETİ MOR MAKYAJ VE SARGI BEZİYLE ANLATTI

İZMİR'de CHP'nin Gençlik Kollarında görevli erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için video hazırladı. 'Anlatılan senin hikayen' başlıklı videoda cinayete kurban giden kadınların hikayelerini anlatan erkekler, gözlerini mora boyadı, başlarını sargı beziyle sardı, gözlerini pamukla kapattı.

CHP Bornova Gençlik Kolları, hazırladıkları 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' içerikli videoyu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sosyal medya hesaplarında yayınladı. 'Anlatılan senin hikayendir, kadına şiddete #hayır !!!' başlıklı videoda yer alan 9 genç erkek yüzlerini şiddet gören kadınları tasvir edecek şekilde boyadı. Yapılan makyajla gözlerini morartan, sargı bezleriyle başlarını, kollarını saran gençlerin her biri gördüğü şiddetle yürekleri dağlayan, Türkiye gündeminde uzun süre kalan kadınların ve çocukların hikayelerini kısaca anlattı.

KATLEDİLEN 9 CAN

'Kadınları yalnız 8 Mart'ta değil her gün anlamanız dileğiyle' başlığı ile başlayan videoda, Özgecan Aslan, Mübarek Torun, Bergen, Pippa Bacca, Reyhani Cabbari, Güldünya Tören, 13 yaşındaki N.Ç, Münevver Karabulut ve 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in hikayeleri anlatıldı. Okuldan eve dönerken bindiği otobüs şoförünün tecavüz edip, elerini kesip yaktıktan sonra dereye attığı Özgecan Aslan, ikinci çocuğu da kız olduğu için eli tarafından uyurken elektrik akımı verilerek katledilen Mübarek Torun, barış için çıktığı yolculukta tecavüz edildikten sonra öldürülen Pippa Bacca, kaldığı yetiştirme yurdunun 2 görevlisi tarafından 26 kişiye satılan, uğradığı tecavüz sonucu 4 ameliyat geçiren ve faillerinin bir kısmı serbest bırakılıp bir kısmına ceza indirimi verilen 13 yaşındaki N.Ç.'nin hikayeleri anlatıldı. Hikayesi anlatılan en küçük mağdur ise 6 yaşındaki Gizem Akdeniz oldu. Parkta oyun oynarken, babasının kuzeni tarafından kaçırılarak tecavüz edilen 6 yaşındaki gizem bıçaklandıktan sonra yakılarak katledilmişti.

GÜNDE 3 KADIN ERKEK ŞİDDETİNE KURBAN GİDİYOR

Türkiye'nin yüreğini sızlatan bu acı hikayelerin anlatıldığı videoda, kadın cinayetlerinin sayılarına da yer verildi. Türkiye'de günde 3 kadının erkek şirketine kurban gittiği belirtilen videoda 2016 yılında 328, 2015 yılında 303, 2014 yılında 294, 2013 yılında 237, 2008-2013 yılları arasında ise 600 kadın öldürüldüğü bilgisi verildi. 2014 yılında öldürülen kadınların yüzde 47'si, 2015 yılında öldürülen kadınların yüzde 70'i kendi hayatlarına dair karar vermek istediği için öldürüldüğü, son 9 yılda kadın cinayetlerinin yüzde bin 400 arttığı belirtilirken, 'Kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, erkek egemenliğine bu şiddete dur de' çağrısı yapıldı.



Timur TARLIĞ/İZMİR, () -