DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Arslan, BTK demiryolu, Haziran sonunda açılacak (2)

BAKAN ARSLAN SERT ÇIKTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta STK temsilcileriyle yaptığı toplantıda terör örgütlerine sert çıktı. Türkiye’nin büyümesini çekemeyenlerin sürekli oyun içinde olduklarını söyleyen Bakan Arslan, "Bu coğrafyada Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor. Bugüne kadar dış güçlerin kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları ticarete Türkiye diyor ki 'Yok ben de ortak olacağım.' Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Türkiye diyor ki 'Yok artık at oynatamazsın.' Bakın dış güçlerin FETÖ’yü de PKK’yı da DAEŞ’i de DHKPC’yi de Türkiye’nin üzerine göndermelerinin sebebi bu. Türkiye güçlenirse onlara ortak olacak. Türkiye hem de dünyaya ortak olacak. Türkiye güçlenirse onlar istedikleri gibi bu coğrafyada at oynatamayacak. Dün de Avusturya başbakanı açıklamış, 'Efendim bu kampanyada Avrupa birliği kararı olsun, Türkiye’den kimse gelip anlatamasın.' Çünkü, Türkiye hedeflerine daha sağlıklı adımlarla yürürse bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatamayacaklar. Türkiye yeni yollar yapıyor, yeni havalimanları yapıyor, bölgede demir yolları yapıyor. Onlardan kaynaklı dünyada bir ticari pastası var" diye konuştu. Bakan Arslan terör örgüterine de seslenerek şunları söyledi:

"Efendim PKK çıkıyor diyor ki 'Ben Kürdün temsilcisiyim, Kürdü kurtaracağım' Kimi kurtarıyorsun? Kürdün başının belasısın, Kürdü öldürüyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun. Yetmiyor, bu ülkenin vatandaşı senin gibi FETÖ gibi DAEŞ gibi DHPC gibi teröristlerden ve pisliklerden kurtulmak için çocuklarını şehit veriyor. Bakın hesap çok farklı. Kimse bizim karşımıza gözümüzün karası için değil kendi menfaat için düşünüp Türkiye’nin büyümesini istemiyor. Bu yol Türkiye’nin büyümesinin önündeki en önemli yoldur."

Ak Parti Sinop il yönetim kurulu üyesinden 'Hayır' oyu vereceklere silahlı tehdit tepki çekti

SİNOP Ak Parti İl yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaştığı bir video büyük tepki çekti. Videoda kendisine sorulan "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" şeklindeki soru üzerine tabancasıyla birkaç kez seri şekilde ateş ederek cevap vermesi tepkiyle karşılandı.

Sinop Ak Parti yönetim kurulu üyesi Musa Yıldırım'ın sosyal medyadaki bir videosu tepkilere neden oldu. Ak Partili Yıldırım'ın boş bir alanda bir arkadaşının cep telefonu ile görüntü alarak kendisine sorduğu "Musa abi güçlü Türkiye'ye hayır diyenlere ne yapacağız" şeklinde soruya karşılık tabancasıyla yere doğru bir kaç kez ateş ederek cevap vermesi şok etkisi yarattı. Referandumda 'Hayır' oyu verecek olanları tehdit olarak algılanan video üzerine Musa Yıldırım, istifa etti.

ESPRİ AMAÇLI ÇEKMİŞİK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Musa Yıldırım, "Aslında bunu kendi aramızıda espri amaçlı çekmiştik. Çekim tarihi de 26 Ocak 2017. Yani Cumhurbaşkanı referandum kararını imzalamadan 2 hafta filan önce. Fakat şimdi bunu sosyal medyada paylaşanlar sanki yeni çekilmiş ve referandum da hayır diyenlere gözdağı veriliyormuş gibi bir algı operasyonu içindeler. Öncelikle şunu belirteyim hava o gün rüzgarlı ve soğuktu. Videoyu çeken arkadaşımın bana ne dediğini anlamadım bile. Silahı denemek için suya doğru ateş ettim ve bunu da anı olsun diye çektiğimizi düşündüm. Meğer çeken arkadaşım sonradan videoyu izleyince öğrendiğim o cümleyi kurmuş. Ve kurulan cümlede de dikkat edilirse referandum da hayır diyenlere ne yapacağız diye bir soru yok. Daha sonra bunu çeken arkadaşım bana göndereyim diye yanlışlıkla il teşkilatımıza ait whatsapp grubunda paylaşınca, yönetimdeki beni çekemeyen bir kişi de bunu dışarıya sızdırmış. Genel merkeze, valiliğe, sosyal medyaya herkese göndermiş. Durum böyle olunca da genel merkez istifamı istedi. Ben de istifamı verdim. Aktif siyasetten çekildim. Böyle olsun istemezdim, yanlış anlamalara sebebiyet verdiğimden ötürü çok üzgünüm. Türk kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

Doktorun katil zanlısı susma hakkını kullandı (3)

'EŞİM BENİ ONUNLA ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Doktorun katil zanlısı Kamil Akmaz, savcılıktaki sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kamil Akmaz, mahkemedeki ifadesinde, "Eşim beni onunla aldattığı için öldürdüm" dedi. Kamil Akmaz, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kamil Akmaz'ın eşi A. Akmaz'ın da olayla ilgili ifadesinin alındığı belirtildi.

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK, ()

Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP’te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 32 yaşındaki İsmail Balaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Tabancaların kullanıldığı kavgada vücuduna kurşun isabet eden İsmail Balaman, yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Balaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Balaman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kavgaya karışan ve firar edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

FETÖ sanığı işadamı: AK Partili olmasaydım ihaleler şirketime verilmezdi

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 38'i tutuklu 67 işadamının yargılanmasına bugün de devam edildi. Bugünkü savunmasında örgüt üyesi olduğu iddialarını kabul etmeyen Kartlısan Geri Dönüşüm Firması'nın sahibi Volkan Kartlı, seçim zamanlarında AK Parti'ye yardım ettiğini, başka partiden olsaydı ihalelerin kendilerine verilmeyeceğini ileri sürdü.

Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanının bugünkü 6'ıncı duruşmasında, ilk olarak akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ali Ayrancı ile Kartlısan Geri Dönüşüm Şirketi'nin sahibi işadamı Volkan Kartlı savunma yaptı.

Savunmasında emperyalist bir örgütün uşağı olamayacağını, kendi halinde bir işadamı olduğunu söyleyen Ali Ayrancı, cezaevinde kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Geçirdiğim kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldım ve anjiyo oldum. 18 kilo verdim, doktorum ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Tanıklar ve gizli tanıkların hakkımdaki iddiaları tamamen asılsız ve iftiradır. Örgüt toplantılarına katılmadım" dedi.

İddianamede, gizli tanığın ifadesine göre, FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu, maddi destek sağladığı ve ABD'ye gidip Fethullah Gülen'le görüştüğü, ondan yardım istediği ileri sürülen işadamı Volkan Kartlı, iddianamedeki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ve rakip firmalar tarafından uydurulduğunu söyledi. Kartlı, şirketini çekemeyen rakip firmaların Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, başkan yardımcıları ve kendisi hakkında cemaatçi olduğu yönünde şikayet edildiğini belirterek, "Geri dönüşüm işini iyi yaptığım için belediye de benim şirketimle sözleşme imzaladı. ABD'yi gidip Fetullah Gülen'le konuştum iddiası tamamen iftiradır. Ben hiç ABD'ye gitmedim, 15 Temmuz'u fırsat bilip, bana kumpas kurdular" dedi.

"REİS DEĞİL, CUMHURBAŞKANI"

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Denizli Genç İşadamları Derneği'ne (DİAD) bazı siyasi isimlerle birlikte katıldığını söyleyen Kartlı "Siyasilerle birlikte DİAD'ın toplantılarına katıldım. DİAD popüler bir dernek haline gelmişti. Cumhurbaşkanımızda ödül vermişti. Derneğin her programına devlet büyükleri katıldı. Terörle bağlantısını düşünmedim. Derneğe siyasilerle birlikte girdim. 17-25 Aralık sürecinden sonra Halil Pekdemir, AK Parti Milletvekili Şahin Tin, Ali Aygören ve Can Pekdemir ile birlikte toplantı yaptık. Halil Pekdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DİAD'ın üst kuruluşu olan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'ndaki (TUSKON) bir konuşma nedeniyle dernekten istifa etmemiz gerektiğini söylediğini hatırlattı. Biz de Reis'imizin bu isteğiyle topluca istifa ettik" dedi. Kartlı'nın 'Reis' tanımlamasının ardından mahkeme başkanı araya girerek, "Reis diye kast ettiğiniz kişi Cumhurbaşkanı değil mi? O halde Cumhurbaşkanı sıfatını kullanınız" diyerek uyardı.

"KAYYUM ŞİRKETİMİ BATIRDI"

FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığı için şirketine el konulduğunu belirten Kartlı, "Benim şirketim Türkiye'de örnek bir şirketti, tutuklandıktan sonra 100'e yakın çalışanım, işten ayrılmış, Kayyum şirketimi iyi idare edemediği için iflas ettim" dedi.

"BAŞKA PARTİDEN OLSAM İHALE VERMEZLERDİ"

Savunmasında kendisinin AK Parti üyesi olduğunu ifade eden Kartlı, "Şirket olarak seçim dönemlerinde AK Parti'ye yardım ettik. Zaten başka partiden olsaydım, bana ihaleler verilmezdi. Hatta bir gün AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Denizli'de düzenlenen bir toplantıya geldi. Bu toplantıya DİAD ve başta sivil toplum kuruluşları ile AK Parti il örgütü de katıldı. Toplantıda Şamil Tayyar, o dönem Denizli'den CHP'den milletvekili adayı olan İlhan Cihaner'in seçilmemesi için her şeyin yapılmasını istedi. Bize broşürler verildi, bizde dağıttık" diye konuşarak savunmasını tamamladı.

"BAŞKAN TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Kartlı'nın avukatı Ali Koyuncu, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Koyuncu, "BİMER'e başkan Subaşıoğlu ve yardımcılarıyla ilgili şikayet edildiği için müvekkilimde soruşturmaya dahil edilmiş. Başkan Subaşıoğlu hakkında FETÖ/PDY ilgili iddiada bulunulduğundan, bu yönde başkan hakkında soruşturma yapılıp, yapılmadığının araştırılmasını istiyoruz. Müvekkilim bu kişiyle şikayet edilmiştir, başkanın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()-

