DHA YURT BÜLTENİ-16

LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLATILDI

4 TABUR ASKER OPERASYON BÖLGESİNDE

DİYARBAKIR'IN 18 KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



DİYARBAKIR Valiliği, Lice İlçesi'ne bağlı 18 köyde düzenlenecek operasyon için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla bir operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı; Örtülü Köyü, Tuzlaköy Köyü, Hedik Köyü, Kıralan Köyü, Yamaçlı Köyü, Dernek Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Yalımlı Köyü, Akçabudak Köyü, Kılıçlı Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü, Yaprakköy Köyü, Yünlüce Köyü, Güldiken Köyü ve Üçdamlar Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart 2017 günü saat 07.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLADI

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra son yılların en büyük operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 4 tabur asker 17 helikopter ile operasyonun gerçekleştirileceği noktalara indirilirken operasyonla ilgili intikal görüntüleri basına servis edildi

Operasyonun halen sürdüğü bildirildi

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

Haber: DİYARBAKIR, () -

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SAMSAT'TA OKULLARA 2 GÜN TATİL

ADIYAMAN'da, 5.5. büyüklüğündeki depremle sarsılan Samsat İlçesi'nde ilk ve orta dereceli okullar, Pazartesi ve Salı günü olmak üzere 2 gün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geçen Perşembe günü meydana gelen deprem nedeniyle Samsat ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki okullarda eğitim ve öğretime 6 ve 7 Mart tarihlerinde ara verildiği belirtildi.

Haber: ADIYAMAN, ()

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OTOMOBİLİN KALDIRIMDA ÇARPTIĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ

BARTIN’da kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Burcu Duran, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 21 yaşındaki Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çatmaca kavşağından yaya kaldırımına çıktı. Hızlı gelen otomobil, kaldırımda yürüyen 23 yaşında Burcu Duran’a çarparak havaya fırlattı. Otomobil taklalar atarak, bir galeriye ait park halinde bulunan 6 otomobile çarparak, kaldırım üzerinde yan yatarak durabildi. Kazada, Kırıkkale Üniversitesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Duran, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Uğur Kalaycı ise aynı hastanede yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Kaza yapan otomobil

-Çaptığı otomobiller

-Polisler

-Ölen Burcu Duran foto

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(