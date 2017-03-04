DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Çavuşoğlu: Seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandumda 'Hayır' diyeceklerin çok rahat, 'Evet' diyeceklerin ise ciddi bir baskı altında olduğunu belirterek, "Arda Turan'ı linç ettiler. Esasen bizdeki problem şu; seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok. Seçim günü gayet şeffaf, demokratik, olgun bir seçim günü yaşıyoruz. Keşke seçim öncesinde aynı olgunluğu gösterebilsek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre İlçesi'nde yaptırılan öğrenci yurdu, İmam Hatip Ortaokulu, anasınıfı ve diğer yatırımların açılışının yapıldığı programa katıldı. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Anayasa değişikliğinin gerçek amacı, devletin ve milletin bekasını sağlama almak. Sistemi sağlama almak. Bugünkü sistem, geçmişte birçok olaylar yaşadık, geleceğimizi garanti etmiyor. Her şeyden önce devlette çift başlılık olmaz. Her yetkiye sahip iki kişi olmaz. Değişik kademeler olur. Bakanlar Kurulu'nun başında bir kişi olur. Bugünkü sistemde Başbakan Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapıyor. Cumhurbaşkanı da yapıyor. İkisinin de yetkisi var. Bakanlar Kurulu'na bir kişinin başkanlık yapması gerekir. Bunun suçlusu biz değiliz. Bunu 12 Eylül'den sonra anayasayı yazanlar yaptı. Kendilerine güç devşirmek için yaptılar. Bu sistem kardeşi kardeşe kırdırır. Bu kadar yetki iki kişide olursa bu kavga bitmez" dedi.

'CUMHURİYETİN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU BİZİZ'

Yeni sistemde cumhurbaşkanının yüzde 50 artı 1'le seçileceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bu istikrar demektir. Halk verecek oyu. Bu millet kimi seçeceğini, kime oy vereceğini bilir. Bugün 'hayır' diyenler de biliyor ki bu millet onları bir daha iktidara getirmez. 'Cumhuriyet elden gidiyor' diyorlar. Cumhuriyetin en büyük savunucusu biziz" diye konuştu.

'CHP'NİN İÇİNDE PKK'YI DESTEKLEYENLER VAR'

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, DHKP-C'nin 'Hayır' dediği yerde siz ne dersiniz, Demre ne der, 'Evet' der. Bu bölücüler, terör örgütleri neden 'Hayır' diyor? Düşünün. Çünkü güçlü Türkiye'de bunların yeri yok. Çukurcuların yeri yok. O çukurcuları kahraman askerlerimiz, kazdıkları tünellere gömüyor bunları. Dağda, taşta bunları yok ediyoruz. Bunlar güçlü Türkiye'yi istemediği için 'Hayır' diyor. Benim CHP'lilere saygım var. Ama CHP'nin içinde PKK'yı destekleyen milletvekilleri var. Bunlara saygım yok. Daha da vahimi CHP'nin içinde önseçimle gelmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. Buna da saygım yok. Bizim gerçek milliyetçiler 'Evet'te birleşiyor. MHP'ye bazı nedenlerle küsmüş vatandaşlarımızın, FETÖ'yü, terör örgütlerini sevindirecek bir tavır içine girmelerini arzu etmeyiz."

DOMATES İHRACATI

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından açılışlar yapıldı. Tören sonrası bir domates serasına giden Bakan Çavuşoğlu, domates yiyerek 10 Mart'ta Rusya'ya yapacağı ziyarette domates ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için görüşmeler yapacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu serada organik domates üretimi hakkında da bilgi aldı.

'HANİ DEMOKRASİ, HANİ ÖZGÜRLÜKLER'

Bakan Çavuşoğlu, Demre programı öncesi Kaş Belediye Başkanlığı tarafından belediye bahçesinde verilen kahvaltı programına katıldı. Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesini eleştiren Çavuşoğlu, "İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya. Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız" dedi.

'SEÇİM ÖNCESİ TARTIŞMALARDA OLGUNLUK YOK'

Referandumda 'Hayır' diyeceklerin çok rahat, 'Evet' diyeceklerin ise ciddi bir baskı altında olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Arda Turan'ı linç ettiler. 'Ben buna inanıyorum, güçlü Türkiye istiyorum, Evet diyorum' diyor. Öteki de 'ben böyle düşünüyorum Hayır diyorum' diyebilir. Esasen bizdeki problem şu; seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok. Seçim günü gayet şeffaf, demokratik, olgun bir seçim günü yaşıyoruz. Keşke seçim öncesinde de aynı olgunluğu gösterebilsek. Bugüne kadar Türkiye'deki seçimlerin hepsi demokratik, şeffaftı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

- Kalabalıktan detay

- Törenden detay

- Sera gezerken

- Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Ahmet ACAR / DEMRE(Antalya), ()

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de (4)

İGC'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretindeki son adresi İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) oldu. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu. Şehit gazeteci Hasan Tahsin'in sadece İzmirlilerin değil bütün Türkiye'nin onuru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onu yaşatmak sizin göreviniz olduğu kadar bizim de bir görevimiz. Ama gazeteci ve gazeteciler açısından bakıldığında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hapishanelerde 150'yi aşkın gazeteci varsa o ülkede bir demokrasi sorunu var demektir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele hele aylarca hapishanelerde tutacaksınız, iddianame bile hazırlayamayacaksınız. Gazetecilerin özgürce çizmelerini, yorum yapmalarını arzu ederiz. Gazetecilerin özgür olmadığı ülkenin haber alma kanalları tıkanmıştır. Gazetecilerin özgürce eleştirdiği bir ortamda denetleme olur. Gazetecilerin özgürlüğünü önemli buluyoruz. Bunun için bunu her ortamda söylüyoruz" dedi.

SİNAN OĞAN'A SALDIRIYI KINADI

Almanya'nın iki bakanın konuşmasını engellemesini de eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir anlamda onlara dolaylı konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek durum değildir. Herkese demokrasi dersi veren ülkede bunun yapılması doğru değil. Aynı oranda Sinan Oğan'a yapılan saldırı da kabul edilemez. Bir siyasetçinin konuşamayacağı ortamı yaratırsanız, baskı ve şiddet uygularsanız kaybeden Türkiye olur. Bu bağlamda burada bulunma, bana bu düşüncelerimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Medyanın 4'üncü güç olarak tanımlandığını da söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün meydanın kamu adına görev yaptığına inanıyorum. Halkın gözü ve kulağıdır. Bizim belki duymak istemediğimiz ama kamuoyunun duyması gereken haberleri yaparlar. Politikacılar o zaman haksızlık yapmamaya özen gösteriler. Ya gazeteci yazarsa diye bir duyguyu politikacılar taşımalıdır. Yazı yazanlar hapise atılıyor. El birliğiyle bunu aşmak hepimizin görevidir" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretinin anısına Şehit gazeteci Hasan Tahsin heykeli hediye etti.

Kılıçdaroğlu bu ziyaretinin ardından programına son verip, havalimanına gitmek üzere İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Amatör maçta futbolcular tekme tokat kavga etti

ZONGULDAK'ın Ereğl İlçesi'nde, Akınspor ile 10 Temmuzspor arasında oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Polis, cop ve biber gazıyla müdahale ederek futbolcuları ayırdı.

Zonguldak Süper Amatör Lig takımları Akınspor ile 10 Temmuzspor, Ereğli Beyçayırı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akınspor'dan Erdi, takımı 1-0 öndeyken maçın 87'nci dakikasında rakibine yaptığı faul ile ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Erdi, önce hakeme, sonra da faul yaptığı rakip oyuncuya tepki gösterdi. Erdi, koşarak rakip futbolcunun üzerine gidip vurmak isteyince ortalık bir anda karıştı. İki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Polis sahaya girerek futbolcuları ayırmaya çalışırken, iki takımın teknik heyetleri ve yöneticileri de kavgaya müdahale etti. Polis cop kullanarak ve biber gazı sıkarak futbolcuları ayırdı. Futbolcular sahadan çıkarken, 10 Temmuzsporlu futbolcular ile rakip taraftarlar arasıda da gerginlik çıktı. Polisin müdahalesiyle futbolcular sahadan çıkarıldı. Olaylar nedeniyle maçın hakemi karşılaşmayı 87'nci dakikada tatil etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erdi'nin hakemle tartışması, futbolcunun üzerine koşması

-Kavganın başlaması

-Oyuncuların birbirlerine vurması

-Tekme tokat kavga

-Yere düşenler

-Polisin cop ve biber gazı kullanması

-Futbolcu taraftar gerginliği

-Polisin araya girmesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ