DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BAŞBAKAN YILDIRIM, SİNOP'TA

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin il bazında düzenlediği miting programına katılmak üzere Sinop'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için partisinin il bazında düzenlediği miting için ilk olarak bugün Bartın'a yöneldi. Hava muhalefeti nedeniyle uçağı Bartın'a inemeyen Başbakan Yıldırım'ı, Sinop Havalimanı’na indi. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, karayoluyla il merkezine geçti. Kurtuluş Caddesi'nde kendisini taşıyan otobüsünden inen Başbakan Yıldırım, esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Başbakan Yıldırım, bir kafeye girerek vatandaşlarla oturup çay içip simit yedi.



Başbakan Yıldırım esnaf ziyaretinin ardından daha sonra bir otelden Bartın Meydanı'na telekonferansla katılarak bir konuşma yaptı. Başbakan'a Sinop ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve milletvekillleri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü :



---------------------



- Başbakanın uçağından detay



- Başbakandan detay



- Esnaf ziyareti



- Detaylar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN-İbrahim ASLAN/SİNOP, () -



===================================================

2)FETÖ'CÜ EMNİYET MÜDÜRÜ YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI



FETÖ/PDY soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski Emniyet Müdürü M.S.Ç., Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'nin Keşan İlçesi'nde polis tarafından yakalandı. M.S.Ç.'nin kaçışına kılavuzluk yapan Y.A.'da gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü M.S.Ç.'nin yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağını belirledi. Polis, M.S.Ç.'nin İstanbul'dan bindiği ve FETÖ üyelerini yasadışı yollardan yurtdışına kaçırdığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Y.A'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Sınır kesimlerinde önlem alan polis, M.S.Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili Keşan İlçesi'nde durdurdu. M.S.Ç., ile otomobili kullanan Y.A., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Savcılıktan mahkemeye sevk edilen eski Emniyet Müdürü M.S.Ç., ile ona kılavuzluk yapan Y.A., tutuklanıp cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:



---------------------------



Zanlıların polis eşliğinde gelişi



Adliye'ye girişi



Edirne Adliye tabelası



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

=====================================================

3)CHP BURSA MİLLETVEKİLİ İRGİL: "BAŞKANLIK GELİRSE ÖNCE AK PARTİ, SONRA MHP TASFİYE EDİLECEK

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Başkanlık sistemi ile AK Parti'nin ve daha sonra da MHP'nin tasfiye edileceğini iddia etti. İrgil, "Tayyip Erdoğan, ilk tasfiye etmek istediği ilk parti, AK Parti ve arkasından da MHP'dir. Bu sistemde ne olursa olsun, 2'li sistemde her koşulda CHP büyür" dediB





CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Kayseri'nin Talas ilçesinde partililerle bir araya geldi. İlçe teşkilatında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, vekillerin referandum çalışmaları kapsamında esnaf ve öğrenci ziyaretleri gerçekleştireceğini belirtti. Daha sonra konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 10 gündür Kayseri ve ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdiğini ve vatandaşın gündemi ile iktidar partisinin gündeminin farklı olduğunu söyledi. Arık, "İktidar, sistem değişikliği diyor, cumhuriyet duruyor diyor. Evet, cumhuriyetin sadece ismi duruyor, siz cumhuriyetin özünü alıyorsunuz. Demokrasiyi içinden çekip, kalbini, ciğerini alıyorsunuz. Cumhuriyetin anlamı egemenliktir, siz bu değişiklikle egemenliği milletten alıp saraya veriyorsunuz. 100 yıl önce saltanattan, saraydan almışız ama siz yine milletin egemenliğini saraya veriyorsunuz" diye konuştu.



CHP'li Çetin Arık, Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini, Partili Cumhurbaşkanlığının getirilmesine çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Buna itirazımız var. Tarafsızlık yemini ediyorsunuz, namusun şerefiniz üzerine. Partinin başında olarak sizin tarafsız olma şansınız yok. Tek başına kararname çıkarma yetkiniz var sizin. İstediğiniz kararnameyi çıkarıyorsunuz, bölgesel yönetimler oluşturabiliyor. Bunun adı bölünmedir. Atatürk Hava Limanı'na Kürdistan bayrağı asıldı. Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmamak, oradaki bölünmüşlüğe çanak tutmak, bizim ülkemizin üniter yapıyı zarar vermek demektir. Zaten vatandaşın gündemi ile AKP'nin gündemi farklı. Köylere gittik vatandaş, (tuvalette banyo yapıyoruz) diyor. Biz böyle bir hayat yaşıyoruz diyor. Benim ektiğim patates tarlada, sen gelmiş başkanlık diyorsun diyor. Başkanlık gelince benim patatesim para edecek mi? Birilerinin çocukları vekil olup, askerlikten muaf olacak, bizim çocuklarımız El Bab'ta şehit olacak diyor. 50 milletvekili sayısı artarsa Türkiye'de yolsuzluk, yoksuzluk bitecek mi, çiftçinin sorunu çözülecek mi diyor. O yüzden biz hayır diyoruz."Arık, "İktidar cephesi şimdi biz Kayser'de yüzde 65 oy aldık, şu kadar da MHP'nin oyu var, üstüne koyduk mu Türkiye'de de birinciyiz diyorlar ama Kayseri de şu an durum fifti fitti. Yani gerçekten öyle umduklarını bulamayacaklar. Kayseri hayır sever bir il ve hayırlarda buluşacağından kuşkum yokö dedi. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de Kayseri ile 6 aydır kapanan üniversiteler ile birlikte mağdur öğrenci ve aileleri nedeniyle bir diyaloğunun olduğunu söyledi. Kayseri'de OHAL sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle sadece etkilenen öğrenci sayısının 5 bine yakın, aileleri ile birlikte de bu sayının 25 bin kişilik bir aile grubunu ilgilendirdiğini ifade eden İrgil, şöyle konuştu: "65 bin üzerinde öğrencinin olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Yüzde 10'a yakın öğrenci grubu okulsuz, kampüssüz, arkadaşsız ve anısız kaldı. Bu arada işsiz kalan hocalar da ayrı bir sorun. Bu süreçte 65 bin öğrenci okulsuz, aşağı yukarı 80 bin öğretmen işsiz, ihraç edilmiş durumda. 100 bine yakın öğretmen hakkında soruşturma açıldı. 21 bin öğretmen lisansı iptal edildi ve şu anda görev yapamıyorlar. 5 bine yakın akademisyen, doçent, profesör görevlerinden alındı, ihraç edildi. 2 bin 500 akademisyen işsiz kaldı, çalışamıyorlar. Hiçbir yerde çalışmalarına izin verilmiyor." Kendisinin Milli Eğitim Komisyonu üyesi olduğunu anlatan İrgil, KHK'larla mağdur olan insanların yükünü CHP'nin çektiğini savundu. İrgil, "Ben Milli eğitim komisyonu üyesiyim, bu mağduriyetlerle yük oluştu, herkes size ulaşmaya çalışıyor. Çok büyük yük oluştu. 25 komisyon üyesi var, 15'i iktidardan onlar devre dışı kaldı. Hiçbir mağduru dinlemediler. Biz mağdurların sesiyiz, diyenler bir kez bile bu insanlara, kapılarına çalan insanlara kapılarına açmadılar. 5 tane CHP milletvekili bu 200 bine yakın mağdurun bütün yükünü kaldırmaya çalıştı. Hepsiyle tek tek ilgilenildi, gerekli mercilere başvurdu. Birçok mücadele sonunda 65 bin öğrenci okullara döndü. Akademisyenlerin bir bölümü, lisansı iptal edilenlerin bir bölümü döndü. 11 bin açığa alınan öğretmenin göreve döndürülmesi sağlandı. Bütçe görüşmeleri sırasında ve arkasında da lisansı iptal edilen 600 öğretmen. Genç akademisyenlerden de 14 bin akademisyenin doktora programı bir günde iptal edildiö şeklinde konuştu.

"150 BİN YILLIK BU ÜLKENİN BİLGİ BİRİKİMİ EMEĞİ HEBA EDİLDİö

Konuşmasında vatandaşlara seslenen İrgil, "Şimdi biz bunları bir çırpıda kolaysa söylüyoruz. Çünkü söylemek kolay. Ama kendi çocuklarınızı, yaşadığınız zorlukları düşünün. Çocuklarınızın okula gidişini, sınava girişini, üniversite sınavını derdini. Çocuklarını okutma için ailelerin yaşadıklarını düşünün. Ne heba edildi? Bir insanın ortalama doçent ve profesör olması için ortalama 30 yıl gerekli. 7 yaşında okula başlasa 7 yaşından 37 yaşına kadar ortalama doçent olma 37 'yi bulur. Profesör olmak 40 yaşını bulur. Tam 30 yıl, 35 yıl eğitim içinde olan, onun eğitim görmesi önemli değil, o eğitimin masraflarını çeken anne, babayı düşünün. Çiftçilik yapıyor, amelelik yapıyor. Benim babam inşaat ustasıydı, 3 çocuğunu okutmak için inşaatta çalışıyordu. Bu insanların emeklerini düşünün. Ne heba edildi biliyor musunuz? Şu an 5 bin akademisyen doçent ve profesör atıldı sorgusuz sualsiz. Haklı vardır, haksız vardır ama 2 bin 500'ü de işsiz kaldı. Hadi 2 bin 500 suçlu olsun, 5 bin akademisyen muhtemelen masum. Çarpın 30'la 150 bin yıllık bu ülkenin bilgi birikimi emeği heba edildi" ifadelerini kullandı.



Konuşmasında, "İşte bu yüzden tek adamlık tehlikeli bir şeyö ifadelerini de kullanan İrgil, "Bir gecede çok karışık veya inanılmaz kararlar alabilir. Bir gecede ülkeyi satabilir, bir gecede yanıltılabilir. Bir gecede kandırılabilir. Nitekim geçmişte bunların örneklerini gördük. Parlamenter sistem ne işe yarar? Bakın 1 Mart tezkeresini, hatırlıyor musunuz? Amerikalılar, Türkiye üzerinden 65 bin askeri Irak'a göndermek istedi. Türkiye'de bunu kabul etseydi fiilen savaşa katılmış olacaktı. Tayyip Bey o zaman Başbakandı ve ikna ettiler. Ama bu Anayasamıza göre Meclis'ten geçmesi gerekiyordu. İşte Meclis'in görevi denetimi bu. Ne yaptı Meclis, geçirmedi. Ak Partili vekillerin oyları ile de geçmedi bu ve böylece Türkiye'yi çok büyük beladan Meclis kurtardı" dedi.



'ÖNCE AK PARTİ, SONRA MHP TASFİYE EDİLECEKö



CHP Bursa Milletvekili İrgil, Başkanlık sistemi ile AK Parti'nin ve daha sonra da MHP'nin tasfiye edileceğini iddia etti. İrgil, "Anayasa değişikliğine ilk karşı çıkanlar Ak Partili Milletvekilleri ve bu partide siyaset yapan kadrolar olacak. Bu anaysa değişikliğinin ilk tasfiye edeceği parti AK Partidir. Yani Tayyip Erdoğan, ilk tasfiye etmek istediği, arkasından da içine alıp tamamen yok etmek istediği ilk parti AK Parti ve arkasından da MHP'dir. Bu sistemde ne olursa olsun 2'li sistemde her koşulda CHP büyür. İkili sistemde CHP bütün muhaliflerin sesi olacağı için büyüyecektir. Bu nedenle Türk halkı iyi düşünsün diyorum" şeklinde konuştu.



"BEN SAYIN BEKİR BOZDAĞ'I, BİRAZ AYNAYA BAKMAYA DAVET EDİYORUMö



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'daki toplantısının iptal edilmesini de değerlendiren İrgil, şu ifadeleri kullandı: "Bekir Bozdağ'a ilginç bir şey oldu Almanlar toplantısını iptal etmişler. Türkiye'deki gazetecinin tutuklanmasına karşı siyasi hamle yapılmış. Ama çok ilginç canı yanan, ilk defa anti demokratik uygulama ile karşılan Bekir Bozdağ'ın açıklamaları söylüyorum; toplantı hakkı Avrupa insan Hakları sözleşmesinin teminat altına aldığı bir hak demiş. İfade hürriyeti çok önemli demiş, Avrupa'da bu haktan vazgeçilemez, insanlar kendini ifade etmek istiyor, konuşmacıyı getirip dinlemek istiyorlar, ona da izin vermiyorsunuz bu nasıl iş demiş. Canı yanmış, biz ifade özgürlüğünü istiyoruz, hukuk devletine yakışan bir şey olmadı demiş. Ben sayın Bekir Bozdağ'ı biraz aynaya bakmaya davet ediyorum. Kendisin Adalet Bakanı olduğunu yurt dışında hatırlayan sevgili Adalet Bakanı kendi ülkende atalet ve delalet bakanı iken sen Almanya'ya gidince mi kendinin Adalet Bakanı olduğunu hatırladın. Bu ülkede 6 aydır insanlar nefes alamıyor. Cepte telefonunda kısık sesle konuşuyor. Facebook'ta, Twitter'da bir şey yazarken iç kontrol devreye giriyor, korku geliştirdiniz. Bunu yazsam bir şey olur mu deniyor. İnsanlar korku içinde. Hayır demek yasak. Toplantı yapamıyor insanlar. Almanya'ya gidince Adalet Bakanını olduğunu hatırlamış. Kendisinin Türkiye'de adil ve adaletli bakan olmasını istiyorum."

Görüntü Dökümü



------------------------------------



-CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın açıklaması



-CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in açıklaması



-Detaylar

Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

1 dosya 6 dakika 59 saniye/ 223 MB

===================================================

4)OTOMOBİL ÇARPAN ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI YILDIZ YARALANDI

MANİSA Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, bir kadın otomobil sürücüsünün akülü tekerlekli sandalyesine çarpmasıyla yaralandı. Tekerlekli sandalyesinde de maddi hasar meydana gelen Yıldız, kazanın ardından kendisine hakaret ve küfür edip, olay yerinden ayrıldığını ileri sürdüğü otomobil sürücüsü hakkında polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalyesine, dün (perşembe) saat 18.30 sıralarında, Şehzadeler İlçesi, 1. Anafartalar Mahallesi 1609 Sokak'taki dernek binası önünde Z.K.'nın (Zühre Koçtekin) (36) kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akülü tekerlekli sandalyede hasar meydana gelirken, Yıldız asfalta düştü. Sol kol ve dirseğinde çatlak ve dizinde ezilme meydana gelen Yıldız, çevredekiler tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, tedavisinin ardından, kendisine çarpıp, ardından kaza yerinden ayrıldığını ileri sürdüğü otomobil sürücüsü Koçtekin hakkında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Yıldız, yaşadığı o anları şöyle anlattı:



"Dernek binamızı kapatıp, evime gidiyordum. İki metre kadar ilerlemiştim ki arkamdan kırmızı bir otomobil geldi. Korna çalmaya başladı. Yol vermek için park eden otomobillerin arasına girmek istedim. İlk arada tekerlekli sandalyemin girebileceği kadar yer oldu. İkinci araya yönelip, girdiğim sırada, büyük bir gürültü geldi. Bir anda kendimi yerde buldum. Otomobillerin arasında sol kolumun üzerine düştüm. Çarpan otomobil sürücüsünün inip, özür dilemesini, beni yerden kaldırmasını bekledim. Ancak O, daha araçtan iner inmez bana küfür etmeye başladı. 'Polis gelsin, hangimiz hatalıysak cezasını versin' dedim.



'Polis, jandarma değil Cumhurbaşkanı da çağırsan işim var seni bekleyemem' diyerek, olay yerinden kaçtı. Yardımcısı olmasını beklerken bir de çevredekilerin önünde beni rencide etti. Çarpıp, öldürmeye teşebbüs ediyor, yetmiyor bir de üste çıkmaya çalışıyor" dedi. Yıldız'a çarpan otomobilin sürücüsü Z.K. dün (perşembe) çağrılması üzerine saat 23.00 sıralarında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne gidip, ifadesini verdikten sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Kadın sürücünün otomobiliyle çarptığı akülü tekerlekli sandalyenin görüntüsü



-Manisa Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın görüntüsü



-Yaralanan Yasemin Yıldız ile röp.



-Yıldız'ın dernek binasından çıkarken görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,)

=====================================================

5)KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA OTOMOBİL ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde kaldırımda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.



Kaza, Körfez Esentepe Mahallesi'nde TEM Otoyolu'nun altında bulunan alt geçitte meydana geldi. Aydın Demir idaresindeki 41 B 9467 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptıktan sonra alt geçidin duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kadının öldüğünü belirledi. Yaralanan Aydın Demir ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



--------------------------



Olay yerinden görüntü



Cenazeden görüntü



Trafik ekibi, araçtan, alt geçitten görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI-KOCAELİ-



===================================================

6)MANİSA'DA ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR PARKI AÇILDI

MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verildiği parkı törenle hizmete açtı.Şehzadeler Belediyesi tarafından Kuşlubahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi verildi. Parkın açılışı nedeniyle düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İl Jandarma Komutanı Albay Şefik Güvenç, Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vali Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un birer konuşma yaptığı törende, Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik de halka seslendi. İlçeye 61 yeni oyun grubu parkı ve bu parklara 36 takım spor aletleri monte etiklerini söyleyen Başkan Çelik, 3 bin metrekarelik Şehit Ömer Halisdemir parkının ise toplam 600 bin liraya mal olduğunu belirtti. Başkan Çelik, parka 166 adet ağaç dikildiğini söyledi. 15 Temmuz şehitlerini unutmayacaklarını belirten Çelik, hain darbecilerinin her zaman lanetleneceğini belirtti.



ÖĞRETMENİ KONUŞTU



Halisdemir'in 1991- 1992 yıllarında öğretmenliğini yapan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ruhsar Sözen İkiz de konuşma yaptı. İkiz, "Bugün burada olmak gurur verici. Ben Ömer Halisdemir'in, ilk öğretmenlik yaptığım yıllarda hem sınıf öğretmeni hem de Türki Dili ve Edebiyatı öğretmeniydim. Gerçekten çok beyefendi bir öğrenciydi. Duygusal ve çok dürüst bir çocuktu. O özelliği hiç aklımdan çıkmamıştı. Türk tarihinde kahramanlarımız çok fazla. Bu kahramanlar içerisinde Ömer Halisdemir'i de görmek beni çok duygulandırdı" dedi. Konuşmaların ardından dua edilmesinden sonra park hizmete açıldı.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Parktan detaylar



- Şehit Ömer Halisdemir&in öğretmeninden görüntü



- Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelikkonuşma



- Ömer Halisdemir'in, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ruhsar Sözen İkiz konuşma



- Kurdele kesimi



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

=============================================

7)OTOMOBİLİN CAMINI PATLATIP 24 BİN LİRA ÇALDILAR

ANTALYA'da 36 yaşındaki Nalân Yurtlu'nun sürücü koltuğu altına bıraktığı 24 bin TL, aracın camını kıran kişi ya da kişilerce çalındı. Olay, sabah saatlerinde Kepez İlçesi, Zafer Mahallesi 2613 Sokak üzerinde bilinmeyen bir saatte meydana geldi. Dün saat 22.00 sıralarında arkadaşı Metin Çoban ile Burdur'dan Antalya'daki akrabalarının yanına gelen Nalan Yurtlu, yanındaki 24 bin TL parayı sürücü koltuğunun altına bırakıp eve çıktı.



Saat 09.15 sıralarında otomobilin yanına gelen Yurtlu, aracın arka camının kırıldığını fark etti. Hemen sürücü koltuğu altını kontrol eden Yurtlu, paranın yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Nalan Yurtlu ve arkadaşı Metin Çoban'ın ifadesine başvurdu.





Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Polisin otomobil üzerinde inceleme yapması



-Polisin otomobil sahibi kadın ve adamla konuşması



-Polisin parmak izi alması



-Detaylar

/34 MB/ 1DK 4 SN/

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

======================================================