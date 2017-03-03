DHA YURT BÜLTENİ - 16

Hüseyin Yayman: Parlamenter sistemi savunmak, darbeler tarihini savunmaktır (3)

HALK BULUŞMASINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Memur-Sen Hatay İl Başkanlığı ve Sivil Dayanışma Platformu ortaklığında Hatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşmasında' anayasa değişikliğine dair açıklamalarda bulundu.

21'inci yüzyılın Türkiye ve Türklerin asrı olması gerektiğini söyleyen Yayman, sistem değişikliğiyle bu hayalin gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye'deki mevcut sistemin ülkeyi geliştirmek yerine hep geriye götürdüğünü savunan Yayman, parlamento karşıtı söylemlerin de gerçeğini yansıtmadığını ifade etti.

'PARLAMENTO DEMOKRASİNİN KÂBE'SİDİR'

Milleti tehdit olarak gören sistemin değişmesini istediklerini belirterek şöyle devam etti: "Parlamentoya karşı olmak hiç kimsenin hakkı da, haddi de değil. Parlamento demokrasinin Kâbe'sidir, ama parlamenter sistem, mevcut sistem Türkiye'de sorun üreten bir sistemdir. Sürekli sorun üreten ve sorun çözmeyen bir sistemdir. İşte biz Başbakanı idam eden, bakanları yargılayan, her 10 yılda bir askeri vesayet kuran, bir yargı vesayeti kuran bu sistemi ve halkı mağdur eden, milleti potansiyel tehdit olarak gören, Alevi diyen, Sünni diyen, dindar diyen, laik diyen, Arap diyen, Kürt diyen bu sistemin değişmesini istiyoruz. İşte Türkiye'de mevcut sistemin bilançosu şu: Her 10 yılda bir darbe, 93 yılda 65 hükümet ve 50 yılda 20 defa stant-by anlaşması. İMF'ye gidiyoruz, bizim hazinemiz boşaldı, paramız bitti, onlardan yardım istiyoruz. İşte biz Türkiye bir daha 30 cente muhtaç olmasın diye, İMF'nin kapısına 20'inci kez gitmesin diye kararımız evet diyoruz arkadaşlar."

Halk Buluşması eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Prof. Dr Kerem Alkin, Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin ve Yardımcı Doçent Doktor Serdar Korucu'nun yeni sistemle ilgili açıklamalarıyla devam etti, soru-cevap kısmıyla son buldu.

Etkinliğe Ak Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile ilçe belediye başkanları, Memur-Sen üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantı salonundan görüntü

- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,()

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Adana'da bin polisle asayiş uygulaması

ADANA'da terör, narkotik ve asayiş olayların sık yaşandığı mahallelerde bin polisle uygulama yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Seyhan İlçesi'nde uyuşturucu ticareti, terör ve asayiş olaylarının yoğun olarak yaşandığı Narlıca, Denizli ve Şakirpaşa mahallelerinde uygulama yaptı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönettiği uygulamada, bin polis ile mahallelere girildi. Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat şubelerinden uygulamaya katılan polisler, kahvehaneler, metruk binalar, şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Detektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada, metruk binaların içinde molozların arasına gizlenmiş içime hazır çok sayıda rulo halinde esrar ele geçirildi. Uygulama genelinde 7'si uyuşturucu satıcılığından aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerini kahvehanelerde ve evlerinde ziyaret eden Adana Emniyet Müdürü Ak, suçluları temizleyeceklerinin sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin motosiklet ve araçlarla çıkış yapması

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Polislerin parkta arama yapması

- Metruk binada arama yapan polisler

- Polislerin kahvehanede arama yapması

- Detektör köpekle arama yapılması

- Açılmış rulo içindeki esrar

- Narko Tim Polisleri'nin otomobillerde arama yapması

- Uzun namlulu özel harekat polislerinin sokaklarda ilerleyişi

- Ak'ın yanında yardımcılarıyla sokakta yürümesi

- Ak'ın vatandaşlarla konuşması

- Ak'ın bir mahalle sakininin evine konuk olması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

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İnceleme sonrasında o notere ceza kesildi

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, paralimpik tenisçi Büşra Ün'e gittiği noterde engelli rampası bulunmadığı gerekçesiyle, bina dışında hizmet verilmesi ve bu nedenle kendisinden 'yol ücreti' adı altında para talep edilmesiyle ilgili başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda, bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den Buca'da gittiği 16'ncı Noter'de engelli rampası olmadığı için bina önünde evrak imzalaması karşılığında yol ücreti talep edildiğinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatıldı. İzmir Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun yaptığı inceleme sonrasında İzmir 16'ncı Noter'in hizmet vermekte olduğu işyerinde otopark, bina girişi, iç kapıları, tuvaletler, bina içi yatay dolaşım, bina içi dikey dolaşım, acil durum ve bina tesisatı, yönlendirme ve işaretlemeler, hissedilebilir yürüme yüzeyi ve işaretlemeleri ile ilgili olarak formun dokuz ayrı bölümünde eksiklikler tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,()

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaparken yakalanan 4 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Ballıca Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki daireye balkon penceresini zorlayarak giren 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet K. ile Mustafa O.'yu hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. İki şüpheliye gözcülük yapan Sebahattin K. ile Ali Uğur T. de gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,()

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Ekmek bıçağıyla kız kardeşini rehin aldı (2)

4 SAAT SONRA EYLEMİ SONLANDIRDI

Mersin'in Anamur İlçesi'nde kız kerdeşini odaya kapatıp, ekmek bıçağıyla rehin alan Furkan B., polislerin, yakınların ve psikologların 4 saatlik çabası sonunda ikna edildi. Eyleminden vazgeçen Furkan B., gözlatına alınırken, sağlık ekiplerine teslim edilen kız kardeşi İlayda B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber: Mithat ÜNAL/ MERSİN/ANAMUR,()

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