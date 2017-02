DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (3)

NUMAN KURTULMUŞ BAFRA'DA KONUŞTU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsun ziyaretinde partisinin Bafra İlçesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 28 Şubat konulu konferansta konuştu. Anayasa değişikliği teklifinde meclisin fesh edilmesi gibi bir konunun olamdığını söyleyen Kurtulmuş, "CHP'li arkadaşlar diyor ki, 'öyle bir sistem getiriyorsunuz ki bir gün Cumhurbaşkanı kalkacak, diyecek ki meclisi fesh ediyorum.' Şuanki anayasa değişikliği teklifinde meclisin feshi gibi bir mesele yoktur. Cumhurbaşkanı ya da meclis isterlerse, sistem kitlenirse yani 104 sefer Cumhurbaşkanı seçilebilmemesi olur mu? Oldu mu? oldu. Bazı meselelerde meclisin kitlendiği olur. Meclis ve Cumhurbaşkanı hepsi aynı gün seçilerek görevlendirilen aynı kuruluş. Birisi yürütmeyi idare ediyor. Birisi de yasamayı idare ediyor. Eğer siyasi kördüğüm olursa ne oluyor? 12 Eylül, 12 Mart, 27 Mayıs oluyor ve 28 Şubat oluyor. İşte, bir daha birileri tanklarını toplarını çıkarmasınlar diye siyasi kitlenmeleri olduğu anda ya meclis ya da Cumhurbaşkanı milleti seçime götürebiliyor. Şimdi CHP'liler şöyle düşünüyorlar. 'Nasılsa bizden birisi CUmhurbaşkanlığına seçilemeyecek' diye inanıyorlar. Bunlardan birisi Cumhurbaşkanı olur. Kafası bozulur meclisi fesheder. Hanım kardeşlerim kusura bakmasınlar 'Bekara karı boşamak kolaydır" dedi.

Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "Hiçbir zorunlu siyasetçi böyle yapmaz. Yaparsa da kendisi bilir. Cumhurbaşkanı seçimi yenileyeceği zaman kendisinin de Cumhurbaşkanlığı düşüyor. İkinci dönemin sonunda ise siyasi hayatı bitiyor. Aslında bu madde Türkiye'de krizlerin önünü kesen bir maddedir. Tek adamlığın önünü kesen bir maddedir. Bunlar bunu bilmedikleri için malesef yanlış şeyler söylüyor" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de vesayetçi sistemin sona ermesi için, Türkiye'de Cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında ki, kurum ve kuruluşların arasında ki kavganın sona erdirilmesi için böylesine bir yönetim değişikliği ihtiyaç vardır. Türkiye'de ki siyasi istikararın sağlanması için bir yönetim değişikliği ihtiyaç var. Tekrar söylüyorum. Vesayetçi sistemin ortadan kaldırmak. Yönetimde çift başlılığa son vermek, siyasi istikararsızlığa son vermek ve ekonomik istikrarsızlıktan bu ülkeyi kurtarmak için Anayasa değişikliğine ihtiyacımız var."

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak Samsun kent merkezine döndü.

Feyzioğlu: Bu sultanlık sistemidir (2)

PANELDE KONUŞTU

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Zonguldak Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi'nin Genel Maden İşçileri Sendikası'nda düzenlediği 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' konulu panele katıldı. Türkiye'nin bugün olduğundan çok daha huzurlu, refah içinde, emeğin hakkını ödendiği, adaletli, eşitliğin sağlandığı, üretimin olduğu özgür bir ülke haline gelmesini istediklerini söyleyen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Bu millet bir şeyleri yapmaya başladı artık. Hep birlikte yapıyoruz. 16 Nisan'da işçinin emekçinin memurun emeklinin öğretmenin öğrencinin gencin kadının çocuğun Türk milletin bayramı vardır. Bayrama doğru koşar adım gidiyoruz. Bu anayasa değişikliğini gelmesini biz istemedik. Gelmemesi için uğraştık geri çekilmesini talep ettik dinletemedik ama madem ki geldi, o zaman bunun hayrını yaşamamız lazım. Bunun hayrı şu. Her siyasi partiden her düşünceden her sınıftan on milyonlarca insan birbirlerine daha önce biraz daha yabancıyken, şimdi aynı milli gaye uğruna, kol kola mücadele etmenin gururunu, mutluluğunu ve umudunu yaşıyor."

"ÜLKENİN TAPUSUNU VERMEYECEĞİZ"

16 Nisan'da ülkenin tapusunu vermeyeceklerini söyleyen Feyzioğlu, 2007'den 2017'ye kadar geçen süreye baktıklarında bu anayasa değişikliğinin imzalayanlarca veya savunanlarca hazırlanmadığını gördüklerini söyledi. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi yönetenlerin 4'üncü defa aldatıldığı bir vahim durum olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Bizim önümüze kumpas davalarını kurdular. O tarihlerde bizler, 'bir dakika burada bir şey oluyor. Burada hukuk ayaklar altına alınıyor. İnsanlar suçlu ilan ediliyor, tutuklu ilan ediliyor' dedik. Sonra ne oldu. TSK, milli eğitim, milli savunma, içinde milli olan ne varsa her biri küresel kuklacılar tarafından istila edildi. Sonra 2010'a geldik. 2010 anayasa değişikliğini hazırlayanlar sonra ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı 'bu anayasa değişikliğini kim hazırladıysa bizi aldatmıştır.' dedi. Buradan anlıyorum ki kendisi hazırlamamış. 'Aldatıldık' dedi. Bakın ben demedim. Kendisi dedi. Niye? Çünkü yargının küresel kuklacılar F Tipi suç örgütü tarafından ele geçirilmesi için yazılmıştı ve kalan milli ne varsa istila edildi. Bizi 15 temmuza getiren o oldu. Başka yerde kimse suçlu aramasın." dedi.

CHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'Hayır' diyenler değiştirir (2)

İL MERKEZİNDE DE HALKA SESLENDİ

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, daha sonra il merkezine geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 17.30'da düzenlenen 'Hayır' mitinginde halka seslenen CHP'li İnce'yi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP'li Belediye Başkanları ve partililer de takip etti. Alanı dolduranların ellerinde Türk bayrakları taşıdığı görüldü. CHP İl Başkanı Nejat Önder'in konuşmasının ardından İzmir Marşı'yla sahneye gelen İnce, Cumhurbaşkanına yüklenip şunları söyledi:

"Partili Cumhurbaşkanı. Yani bir insan hem Futbol Federasyonu Başkanı, hem Milli Hakem Komitesi Başkanı, hem takım kaptanı, hem kaleci, hem orta hakem, hem yan hakem hepsi birden olabilir mi? Olursa burada adalet çıkar mı? Şu anda 80 kişi hayır propagandası yaptığı için gözaltında. Evet demek serbest, hayır demek yasak. Ne yapacağız, korkmayacağız. Ucunda ölüm olsa bile korkmayacağız. Biz ucunda ölüm olsa da namuslu olmaya devam edeceğiz. Evet çıkacak diye karamsarlık yok. Kesin hayır çıkar deyip rehavet yok. Ne karamsar olacaksınız ne de rehavete kapılacaksınız. Şunu söyleyeyim; Çok büyük telaş içindeler. Ama kimseyi incitmeyin. Evet diyenler terörist değildir. Hayır diyenler terörist değildir. Evet diyenler de hayır diyenler de bu memleketin evladıdır. Biz bunları, evet diyenlerin yanlış yaptığını anlatmalıyız. Mühür parası alacaklar mı? Peki mürekkep parası alacaklar mı? Peki oy pusulası parası alacaklar mı? Sandık bedava devletten, oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten, bas hayır üstüne, kurtul bu illetten" diye konuştu. Miting, İzmir Marşı'yla sona erdi. Partililer kürsüden meydandakilere eşlik etti.

Gaziantep'te FETÖ'den 4 öğretmen daha tutuklandı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerden 4'ü daha tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer öğretmenlerden 4'ü tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün de adliyeye sevk edilen 17 öğretmenden 9'u tutuklanmıştı. Cuma günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerden bugünkü sayıyla birlikte tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep, ()

İngiliz vatandaşı balkonda ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, ailesi ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı Brian Bell evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan İngiliz vatandaşı Brian Bell, eşi tarafından balkonda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bell'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bell'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

