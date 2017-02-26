DHA YURT BÜLTENİ - 16

Erzin'de 4.4 büyüklüğünde deprem



HATAY'ın Erzin İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Hatay'ın Erzin İlçesi Yeşiltepe Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 00.06'da meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde olan deprem, Erzin'in yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi olarak açıkladı.

Haber: HATAY, ()

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Alanya'da 30 kedi katledildi (3)

KEDİ KATLİAMINA SUÇ DUYURUSU

Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde 30'a yakın kedinin zehirlenmesinin ardından Denizli’den Alanya’ya gelen Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu, Alanya Adliyesi ve jandarmaya başvurarak olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Hocaoğlu, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Sabah aldığı haber üzerine Denizli’den yola çıkarak Alanya’ya geldiğini belirten Hocaoğlu, “Alanya'da bir vahşet yaşanmış. İnsanlık dışı, lanetle kınıyorum. Katledilen kediler için Alanya'ya gelerek adliyeye dilekçe verdim. Jandarma bölgesinde olduğu için jandarmaya dilekçe verdim. İki kurum da ilgilendi. İnşallah bunu yapan veya yapanlar yakalanır ve adalet önüne çıkar. Kesinlikle bu işin takipçisi olacağız. Kısa sürede sonuç alınacağını düşünüyorum. Çünkü şahitler var. Suçlulara en büyük ceza neyse verilmeli. Türk adaletine güveniyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye binasından genel görüntü

- RÖP: Mehmet Emin Hocaoğlu

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Kayseri'deki cinayetin şüphelileri Kocaeli'de yakalandı

KAYSERİ'nin Kocasinan İlçesi'nde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı cinayetin şüphelileri Kocaeli'nde yakalandı. Ölen Salih Soylu'nun evlenme vaadi ile kandırdığı S.N adlı öğretmene bankadan 100 bin lira kredi çektirmesi nedeniyle cinayetin işlendiği öğrenildi.

Dün gece, Kocasinan Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana gelen olayda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için araştırma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tem Otoyolu İzmit Gültepe geçişinde araç kontrolü yaptıkları sırada şüphelileri İstanbul'a otomobille kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan M.Ş, E.K, S.A ve kadın öğretmen S.N Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinde cinayete kurban giden Salih Soylu'nun evlenme vaadi ile kandırdığı S.N adlı kadın öğretmene bankadan belirli aralıklarla 100 bin lira çektirdiği ve evlenmemesi nedeniyle S.N'nin eniştesi olan M.Ş'ye durumu anlatması üzerine cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler Kayseri'den gelen polislere teslim edilerek Kayseri'ye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerden görüntü

Haber: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)()-

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Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölenlerin opakları yazılı haberden alınabilir

Haber: Adem DURMAZ / ANTALYA, ()

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Madde bağımlısı genci döven 2 kişi yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceleyerek, görüntülerde dayak yiyen madde bağımlısı kişinin 20 yaşındaki Üveyz Y. olduğunu tespit etti. Adapazarı şehir merkezinde bulunarak emniyet müdürlüğüne getirilen Üveyz Y. binaya girerek burada yapıştırıcı madde soluduğunu, inşaat içerisinde bulunan demirleri satmak için aldığını iki kişinin inşaatta yanına gelerek sopayla dövdüklerini söyledi. Polis videodaki iki kişinin 30 yaşındaki Murat B. ve Irak uyruklu 20 yaşındaki Maızar Noorı Sattam Al Hassan olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. İki şüpheli ifadelerinde madde bağımlısı genci hırsızlık yaptığı için dövdüklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İki şüpheli polis merkezine getirilirken

Haber: Zafer TOKUŞ - Aziz GÜVENER / SAKARYA, ()

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Otomobil dereye yuvarlandı; 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp



BALIKESİR'in Dursunbey İlçesi'nde dereye yuvarlanan otomobilin sürücü 33 yaşındaki Harun Deniz ile oğlu 8 yaşındaki Mustafa öldü, eşi 27 yaşındaki Melek Deniz ise yaralandı. Ailenin 4 yaşındaki çocukları Uğur Deniz ise derede kayboldu.

Bursa'da yaşayan Deniz ailesi, bugün öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek için otomobille yola çıktı. Harun Deniz yönetimindeki 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde Akyayla Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Aynı mahallede oturan yakınları, kazadan birkaç dakika önce kendilerini arayan Deniz ailesinin gecikmesinden şüphelenip aramaya çıktı. Deniz ailesinin otomobilini dere yatağında bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Melek Deniz'i, otomobilin yakınlarında bir ağaca tutunmuş, yaralı halde buldu. Harun Deniz ve oğlu Mustafa'nın ise otomobilden 100 metre ileride cansız bedenleri bulundu. Ailenin 4 yaşındaki çocukları Uğur'a ise ulaşılamadı.

Ağır yaralı, Melek Deniz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Jandarma ve UMKE ekiplerinin dere suyuna kapıldığı tahmin edilen küçük Uğur'u arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber: Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), () -