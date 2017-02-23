DHA YURT BÜLTENİ - 16

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATINDAN DEMİRTAŞ'IN HAKARET DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Dr. Hüseyin Aydın, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada müdahillik talebinde bulundu. Dilekçesinde sanığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığını belirten Avukat Aydın, Demirtaş'ın cezalandırılmasını istedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Demirtaş, Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İstanbul'da iki ayrı davanın duruşmasına katılacağı gerekçesiyle gelmedi. Duruşmada ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Dr.Hüseyin Aydın'ın davaya müdahil olma talebiyle gönderdiği dilekçe okundu. Duruşmada söz hakkı alan Demirtaş'ın avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının gönderdiği dilekçeyi incelemek ve buna karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya müdahillik talebinin, Demirtaş'ın avukatlarının beyanı alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın mahkemeye gönderdiği dilekçenin 'Müdahale talebinde bulunan' kısmında 'Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' ifadeleri yer aldı. Dilekçede Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde HDP Diyarbakır il binasında yaptığı ve bir televizyondan canlı yayımlanan konuşmasının 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun unsurlarını barındırdığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anayasanın 104'üncü maddesine göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil etmektedir. Makamına yönelmeyip kişiliğine karşı işlenmiş olsa da Cumhurbşkanına hakaret suçunun kişilere karşı suçlar içinde görülmemesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu düşüncelerle Cumhurbaşkanına hakaretin, devlete karşı işlenmiş suçlar arasında düzenlenmesini uygun görmüştür. Bir başka anlatımla, suç doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı olan kişiye karşı işlenmekte ise de ihlal edilen değer, devletin siyasal iktidar yapısıdır. Sanık şikayet konusu açıklamalarında sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alenen hakaret etmiştir. Yargıtay içtihatları gözetildiğinde atılı suçun yasal unsurları gerçekleşmiştir. Sanığın açıklamalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi de mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, kişilerin şeref ve itibarına eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret içeren sözler dolayısıyla yapılan saldırdılarda özel hayat hakkı korunmaya daha değer görülmüştür. Sanık seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı açıklamalarla Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullanmış, kişiliği saygınlığı ve itibarını hedef alarak suçu alenen işlemiştir. Basına karşı ve toplulum önünde yapılan konuşma ile suça konu ifadelerin birçok kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup, somut olayda suçun nitelikli halinin uyguylanması gerekir. Bu nedenle müdahilliğimize karar verilmesini ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

====================================================

DİLEK ÖCALAN'DAN YÜKSEKDAĞ'IN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE TEPKİ

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk karar verdi, yine halk onu vekillikten alabilir" dedi.Öğleden sonra DBP il binasında toplanan aralarında HDP ve DBP ile çeşitli STK'ların temsilcilerinin bulunduğu grup, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. HDP Şanlıurfa milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın da katıldığı toplantıda konuşan HDP İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü, "Bizler baskıya, gözaltı ve tutuklamalara inat en güçlü şekilde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ise parti binası önünde alınan güvenlik önlemlerine tepki göstererek, "Biz şu an bu açıklamayı kapımızın önünde yapamıyoruz. Çünkü özel harekat polisleri silahları ile kapımızda nöbet tutuyor. Buraya giren siviller baskı altında bırakılıyor. Kimseye yapılmayan bir uygulama burada bize yapılıyorsa, bu uygulamayı kabul edemeyiz" dedi. Yüksekdağ'ın TBMM Genel Kurulu'nda okunan metinle milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve bu kararı tanımayacaklarını dile getiren Öcalan, şunları söyledi:

"Elbette ki biz bu kararı tanımayacağız. Yüksekdağ'ın vekilliğine halk karar verdi, yine halk onu vekillikten alabilir. Milletvekilliğinin düşürülmesi sıradan bir olay değildir. Bugün bu sorun sadece HDP'nin sorunu değil, demokrasi, hukuk ve insan hakları sorunudur. Bugün HDP'ye yapılana sessiz kalanlar yarın elbette bunun hesabını ödemek zorunda kalacaktır. Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir."

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Dilek Öcalan'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

===================================================

ÖLDÜRÜLEN GENÇ, GASP ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

ADANA'da sırtından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç'ın, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığı Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 21 Şubat'ta Yeşilbağlar Mahallesi 1180 sokakta oturan Yahya Kırlangıç, yakınları tarafından sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Yaralı gencin yakınları, ambulans çağırmak yerine kendi imkanları ile Adana Numune Hastanesi'ne götürdü. Yahya Kırlangıç, iç kanama ve aşırı kan kaybı nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen öldü. Görgü tanıklarının verdiği ilk ifadede, Yahya Kırlangıç'ın Suriyeli İmad Hamidi'nin fırlattığı bıçağın sırtına saplandığı ileri sürüldü. Olayı araştıran polis ekipleri, cinayetin gasp girişimi sonrasında çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini belirledi.

ARKASINDAN FIRLATTIĞI BIÇAK SIRTINA SAPLANMIŞ

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen İmad Hamidi, akşam saatlerinde akrabalarının oturduğu evden çıkıp ailesinin yanına dönerken, iddiaya göre yolu Yahya Kırlangıç , Halil K., Serkan B., Kadir Ç. ve İsmail P. tarafından kesildi. Kırlangıç ve arkadaşları bıçak tehdidi ile Hamidi'nin cep telefonunu almak istedi. Telefonu vermek istemeyen Hamidi, bağırarak yakınlarını çağırdı. Olay yerine Omar Azim ile Velid Nezir geldi. İki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Yahya Kırlangıç, elindeki bıçağı düşürdü. Gasp girişiminde bulunan 5 genç, olay yerinden kaçmak istedi. İman Hamidi, yerdeki bıçağı alıp, kaçanların arkasından fırlattı. İman Hamidi'nin fırlattığı bıçak, Yahya Kırlangıç'ın sırtına saplandı. Sırtındaki bıçağı eliyle çıkaran Kırlangıç, çevredeki vatandaşlara, "Polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyin. Ağabeyimi arayın gelip o beni hastaneye götürsün" dedi. Kırlangaç'ın arkadaşları da ağabeyini aradı. Kan kaybeden Kırlangıç, ağabeyi tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen, Halil K., Serkan B., Kadir Ç. ve İsmail P. ile kavgaya karışan Suriyeli İmad Hamidi, Omar Azim ve Velid Nezir'i gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BABASI, 'GASPÇILAR ÖLDÜRDÜ' DEMİŞTİ

Dün öldürülen gencin cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alan babası Ahmet Kırlangıç şöyle demişti:

"Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı, ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı."

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Gözaltına alınanların adliyeye getirilmesi

- Adliye binası dış görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()



========================================================

TÜRKİYE'YE 145 BİN UYUŞTURUCU HAP SOKARKEN YAKALANDI

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Almanya plakalı bir otomobilde şüphe üzerine yapılan aramada, bavul içinde gizlenmiş 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'na Almanya plakalı otomobilde, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri şüphe üzerine arama yaptı. Aramada otomobilde bulunan bavul içine gizlenmiş 43 kilo ağırlığında 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Zanlının hastaneden çıkışı

-Zanlının araca binmesi

-Aracın gidişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

==============================================

DAMPER TELLERE DEĞİNCE KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

AYDIN'ın Köşk İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağında kamyon sürücüsü 55 şaşındaki Mustafa Ünyer, aracın damperinin yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etmesi sonucu öldü.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Başçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren özel bir kum ocağında kamyon şoförü olarak çalışan Mustafa Ünyer, kamyonun damperini kaldırdığı sırada, damper, yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik tellerine temas etti. Sürücü Ünyer, elektrik akımına kapıldı. Olayı görenlerin çabası Ünyer'i kurtarmaya yetmedi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Ünyer'in öldüğünü belirledi. Ünyer'in cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

===========================================

KIZ KAÇIRMA KAVGASI: 1 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ayırmak için polis havaya ateş açtı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma yüzünden erkek ve kızın tarafı arasında kavga çıktı. Tüfekle açılan ateşle bir kişi bacağından yaralanırken, kaçmaya çalışan bir kişi otomobiliyle elektrik direğine, bir başka sürücü ise virajı alamayarak minibüsüyle bir evin bahçe duvarına çarptı.

Gelen polis ekibi havaya ateş açarak tarafları ayırdıktan sonra bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışanlardan 5 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Olay yerindeki polisler

- Yerdeki boş kartuşlar

- Bahçe duvarına çarpan minibüs

- Minibüsteki mermi izi

- Direğe çarpan otomobil

- Polis ekipleri ve kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)