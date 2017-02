DHA YURT BÜLTENİ-16

Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (4)

BAKAN SOYLU'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası Ak Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Kalabalık partili grubuna hitap eden Bakan Soylu, bazı dış güçlerin Türkiye'nin yükselişine engel olmaya çalıştığını belirtti. Bakan Soylu, sistemi ile güçlü bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını ve ülkeye etki etmek isteyen dış güçlerin bertaraf edileceğini kaydetti. CHP'nin izlediği siyasi yolu eleştiren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını ve desteğini alamamış ve güya kutuplaşma eleştirisi yapan Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? 24- 25, 24- 25, bir ileri iki geri. Milletten bir fazla oy alamayan ve kendisini bir alana hapsetmiş hiç kimseye ihtiyacı olmayan. Neden hiç kimseye ihtiyacın yok? Neden iktidar için birinin kapısına gidip, 'Ey be adam, ey be kadın, ey be genç, ey be insan, benim senin oyuna ihtiyacım var' diyen bir anlayışı neden ortaya koymuyorsun? Çünkü iktidara gelememişsin; seni darbeyle iktidara getirmişler, iktidara gelememişsin, iktidarı sindirmişler, muhalefet olmana rağmen iktidarı senin eline vermişler. Siyaset yapmışsın, kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlik ortaya koymuşsun, suçlamışsın ve bir sürü kumpasın, bir sürü hilenin içinde yer almışsın. Milletimizin duygularını, milletimizin yarınını, milletimizin geleceğini düşünmeden üreten bir program ortaya koymadan gerginleştirici değil, el uzatan, herkesi kucaklayan bir siyaset ortaya koymadan bu siyasi hayatını devam ettirmişsin. Hangisi daha doğru? 34'ü 51 yapan mı? Yoksa 24'ü 25, 25'i 24 yapan bir anlayışın adı mı?

'MİLLET, AK PARTİ HİZMET ÜRETTİĞİ DESTEKLİYOR'

Milletin Ak Parti'yi hizmet ürettiği için desteklediğini söyleyen Bakan Soylu, "Milletin bugün Ak Parti'de var olmasının nedeni, onu desteklemesinin nedeni, elbette ki hizmet üretmesidir. Elbette ki iş üretmesidir, elbette ki geleceğe bakmasıdır, elbette ki bütün Türkiye'yi kucaklamasıdır. Ama en önemli sebeplerinden birisi milletine 'Milletim' deyip sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi, 'Biz eşrefi mahlukat olan insana hizmetkar olmak için siyaset yapıyoruz' anlayışını ortaya koymaktadır. Burada partisini, siyasi düşüncesini, etnik kökenini, mezhebini hiçbir şekilde ayırmadan, sadece bir tarafa yaslanıp bakmadan, bütün ülkeyi kucaklayan, bütün dünyayı kucaklayan bir anlayış ortaya koyduğu içindir. İşte siyasetin gerginliklerini ortadan kaldıran, şimdi eğer iktidar olmak istiyorsan yapman gereken bir tek şey var; sen de 50'ye ulaşacaksın, sen de iktidar yapmak zorunda kalacaksın, sen de birilerine elini uzatmak zorunda kalacaksın. Ama şunu çok net söyleyeyim; bugün ittifak yaptıklarınla ittifak yaparsan, bu millet size hiçbir gün bu ülkede iktidar anlayışı ortaya koymaz."

'KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ?'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni bir sıçrama yapılacağını ifade ederek şunları söyledi: "CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neymiş; 'Bu sistem gelirse Türkiye bölünürmüş.' Bu memlekette Türkiye'yi bölmeye çalışanlar 15 Temmuz'da Türkiye'yi istila etmeye çalışanlardı. Türkiye'nin bölünmesi sana mı kaldı, neredeydin? Bugün bu mücadele ortaya konulurken, evlatlarımız bir taraftan, güvenlik kuvvetlerimiz terörle mücadeleyi bu ülkenin bölünmemesi için, bu ülkenin birliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, bu ülkenin selameti için gerçekleştirmeye çalışırken, milletimizin kararı da Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bölümünün kararlığı da, Milliyetçi Hareket Partililerin kararlığı da terörle mücadelede hükümetin ortaya koyduğu terörle mücadele kararlılığının yanında dimdiktir. Kendi tabanını anlamayan, kendine oy veren insanların anlayışını, inisiyatiflerini, düşüncelerini anlamayan bir siyaset tarzı ile karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde bilmenizi istiyorum. Siyaseti kutuplaştıran, siyaseti gerginleştiren bir anlayış da ortadan kalkacaktır. Siyaseti bir araya getirebilen, artık hizmet edebilen marjinal yani çok uç düşünceleri bir şekilde, normali, yani Türkiye'nin normalini iktidara taşıyabilecek bir anlayışın sistemi tam da bu 16 Nisan'da oylayacağımız sistemdir. Bakınız 14 yıldır Türkiye büyük adımlar attı ama 3 yıldır bu ülkeyi patinaj ettirmeye çalışıyorlar. Eğer güçlü bir siyasi idare olmasa, kuvvetli bir idare olmasa 3- 4 yıldır karşı karşıya kaldığımız olaylara teslim olan bir anlayış gerçekleştirirdik. Millet arkasından çekilmedi, reyi ile oyu ile çekilmedi. Şimdi şunu çok net söyleyeyim; biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci sıçramamızı gerçekleştireceğiz ve bu ikinci sıçramamızı gerçekleştirmek için inşallah, niyazlarımız, dualarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz ortaya koyduklarımız tamamen onun içindir. İşte bunu da bu sistemle beraber yapacağız." Bakan Soylu, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Bakanın salona gelmesi

- Partililerin bakanı karşılaması

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

====================================================================



BAKAN ŞİMŞEK: BU COĞRAFYA BÜYÜK BİR NİMET

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleriyle bir araya geldi. İşadamlarının sorunlarını dinleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, yaptığı konuşmada, “Ortadoğu’da bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Ortadoğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınızö dedi.

Konuşmasında, küresel kriz, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, Orta Doğu’daki sıkıntılar, terör, seçimler ve darbe girişimine rağmen, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin yüzde 5,9 büyüdüğünü söyleyen Şimşek, yatırımcıların böyle bir süreçte risk almaları gerektiğini söyledi. Şimşek, "Orijinal fikirleri olacak girişimciler gerekiyor. Üniversite ve sanayinin yakın çalışması gerekiyor. Ortadoğu bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Ortadoğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınız. Oradaki projelere nasıl mal yetiştiririzden bahsedeceksiniz. Onun için bu coğrafya çok ciddi fırsatlar içeriyor. Onun için geleceğe yatırım yapmaktan korkmayınö diye konuştu.

İş ortamı açısından yargının hızlı olması gerektiğini belirten Bakan Şimşek, "Geçen sene istinaf mahkemelerini devreye sokarak nihayi olarak bölgesel Yargıtay kurmuş olduk. Bilirkişi reformu yaptık. Yargının gecikmesinde en önemli konu bilirkişiydi. Şimdi önümüzde modern ara buluculuk ve ihtisas mahkemeleri kaldı. Taslaklar hazır, bu sene inşallah bu reformlar hayata geçer. Yargı performansa dayalı karar verebilecek bir yapıya kavuşurö diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Şimşek, iş adamlarının sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-Salondan detay

-bakanın konuşması

Haber: Edip TEKİN/ BURSA ()

=====================================================================

Akkuş: Adımı sıkıyönetim komutanı yazanlardan şikayetçiyim (Görüntülü haber)

Bursa'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, "Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar" dedi.

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Bölge Garnizon Komutanlığı'na giden İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini sıkıyönetim komutanı olarak tanıtarak, o dönem görev yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Tümgeneral Saldık, Akkuş'u garnizondan dışarı çıkartıp, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Şahin’e haber verdi. Akkuş, gittiği Mudanya yolu üzerindeki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, İl Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ ve arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Akkuş'un üzerinden çıkan darbe sonrası görev yapacakların listesi, 15 Temmuz'un başarısız olmasını sağladı. Daha sonra genişletilen operasyon kapsamında aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu birçok subay tutuklandı. Bu gelişme, Bursa'ya ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha gündeme getirildi.

İLK DURUŞMA 2 GÜN SÜRDÜ

Haklarında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 16 sanığın dün başlayan yargılamasına bugün de devam edildi. Adliye Sarayı'ndaki duruşmaya, görevlerinden ihraç edilen İzmir'de tutuklu bulunan Yurdakul Akkuş ile Bandırma M Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Binbaşı Murat Yıldırım, Yüzbaşı Yılmaz Gündüz, Üsteğmen Hakan Kutkan, Teğmen Ali Çiğci, Astsubay Başçavuş Erkan Demirtemel, Astsubay Başçavuş İbrahim Çetin, Astsubay Başçavuş Ayhan Şen, Astsubay Başçavuş Kemal Şendur, Astsubay Başçavuş Mustafa Ekici, Astsubay Başçavuş Hacı Hüseyin Çelenk, Uzman Çavuş Duran Demir, Uzman Çavuş Ali Yasal, Uzman Çavuş Ertuğrul Yüksel ve tutuksuz yargılanan Teğmen Bilal Dişbudak ve Bursa İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda personel şube müdürü olarak görev yapan Ali Bülbül katıldı.

'GİT DEDİ GİTTİM'

Sanıkların beraatlerini istediği yargılamada, bugün ifade veren Yurdakul Akkuş kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Olayların yaşandığı gece yıllık izinde olduğunu ve nizameyiden gelen haber üzerine birliğe geldiğini söyleyen Akkuş, 'Harekat Yıldırım' kod adıyla gelen mesajı alıp odama çıktım. Okumaya fırsat bulamadan duyduğum sesler üzerine dışarı çıktım. Seyfullah Saldık oradaydı. Beni tahrik edercesine, 'sen kimsin' diye bağırdı. Sonra da, 'evine git' dedi. Bende lojmanımın yanındaki Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittim. Burada toplantı yapmadık. Televizyondan gelişmeleri takip ediyordum. Cumrurbaşkanımızın açıklamalarından darbe girişimi olduğunu öğrendim. Polisler beni almak istediler. Vali, başsavcı ve emniyet müdününü aradım. Başsavcı, gözaltı kararı olmadığını, ancak polislerle gitmem gerektiğini bana söyledi. Ben de gittim" dedi. Benzer savunmaları yaptığı için mahkeme heyeti tarafından sürekli uyarılan Akkuş, darbe girişiminin yaşandığı gece Bursa'da hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını hatırlatıp, "Bu bir darbe davası değil, kumpas davasıdır. Benim sadece ismimin geçmesi dışında bu darbecilerle hiçbir alakam yoktur. Gelen mesajı zaten sonradan okudum ve valiye teslim etmek için çantama koydum. Ama polis bunları ele geçirmiş gibi davranmış. Bu iyi niyetimi kötüye kullanmıştır. Ayrıca Seyfullah Saldık, olayla ilgili tutanakları polislere sabaha kadar teslim etmemiştir. Tutanaklar birçok defa değişti. Benim, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapısı üyesi değilim. Listeye ismimi yazan kişileri tanımıyorum. Onlardan şikayetçi oldum. Zaten ismimi yanlış yazmışlar. Orada Yurdagül yazıyor. Muhtemelen beni o listeye yanlışlıkla yazdılar" Duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

=========================================================

'İçimizdeki kahramanlar' 15 Temmuz gecesini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Trabzon’da düzenlenen etkinlikte darbe girişimi gecesi gazi olan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan vekili Seyfullah Kınalı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Programda, kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların anısına yaptığı gösteri izleyenlerin beğenisini topladı.

15 TEMMUZU UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ...

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin bir destan yazdığını belirterek, “Bir milletin şer odaklarına karşı nasıl kenetlendiğini ve nasıl tek vücut olduğunu bizlere göstermiştir. Vatanına, bayrağına ve toprağına sahip çıkmak için bu millet hiçbir tereddüt göstermeden tanklarının önüne yatarak kendilerini bu hain girişime siper etmişlerdir. 15 Temmuz’u asla unutmadık ve unutturmayacağızö dedi.

15 Temmuz gazileri Yusuf Özgün, Yaşar Yaldız ve Ahmet Yasin Kaşarcı ile eşi Ayla Kaşarcı da, o gece yaşadıklarını izleyenlerle paylaştı. 15 Temmuz gecesi kendisinin ve eşi Ahmet Yasin’in yaralandığını anlatan Ayla Kaşarcı, “O an sadece çocuklarımı annesiz bırakamaktan çok korktumö diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------------

-Programdan görüntüler

-Vali Yavuz’un konuşması

-Gazilerden ve salondan genel görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/ TRABZON ()



=============================================================



Sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı

Konya'da bir hediyelik eşya satan mağazaya müşteri gibi gelen şüpheli tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 2 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Bahçeci'ye ait mağazaya müşteri gibi gelen şüpheli işyeri sahibinin arkasını dönmesini fırsat bilerek tezgahta bulunan sadaka kutusunu alıp çantasına koydu. Şüpheli daha sonra normal davranışlarla birkaç eşyaya baktıktan sonra alışveriş yapmadan işyerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

===============================================

Yaşlı kadının hırsızlık yapması kamerada

Adıyaman'da, 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 58 yaşındaki S.A. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının işyerinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kent merkezindeki 5 farklı işyerinde, çalışanları oyalayarak elbise ve hediyelik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.A. isimli kadın olduğunu belirledi. Polisler, kent merkezinde fark ettikleri kadını takibe aldı. S.A., Turgutreis Mahallesi'nde girdiği bir işyerinde hırsızlık yaptığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işyerinden hırsızlık yapması da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- İşyeri

- Raftaki eşyaları çalması

- Güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)