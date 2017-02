DHA YURT BÜLTENİ - 16

El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (3)

"SENİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenaze namazı Şalgamlı Mahallesi'ndeki meydanda kılındı. Burada tabuta sarılan şehidin eşi Hafife Özden İşcan, "Aşkım seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum. Oğlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" gözyaşları döktü.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan, top arabasına konularak merasim mangası eşliğinde Şalgamlı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye 5 yıl hapis



ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiası ile açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

Nöbetçi mahkemenin yurt dışı yasağı koyduğu Sözlü için savcılık 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar hapsini istedi. Aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

SANIKLARA 5'ER YIL HAPİS

Davanın bugün yapılan duruşmasına katılan Başkan Sözlü suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti Sözlü'ye ihale usulsüzlüğünden 5 yıl hapis cezasına çaptırırken, rüşvet suçundan beraatını kararlaştırdı. Diğer sanıklar da 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararının Yargıtay'da onanması durumunda Hüseyin Sözlü çarptırıldığı cezayı çekecek.

Adana'da önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak da çeşitli suçlamalarla görevinin ilk yılında açığa alınmış, seçimlere kadar iade edilmemişti.

Bakan Yardımcısı'nın toplantı yaptığı otelin yakınlarında yol kenarında patlayıcı bulundu

MARDİN'de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Sabahattin Özdemir'in toplantı yaptığı otelin yakınlarında bulunan karayolu kenarındaki su tankerinin arkasına tuzaklanmış 50 kilo ağırlığında TNT patlayıcı, etkisiz hale getirilerek olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Patlayıcının tuzaklandığı yerde daha önce de meydana gelen patlamada, 1 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Mardin Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunan bir vatandaş, otagarın karşısında bulanan Kamor yolunda patlayıcının tuzaklandığını söyledi. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Kamor yolunda yol kenarında bulunan su tankerinin arkasına tuzaklanmış patlayıcı düzeneğini tespit etti. Olay yerinde bulanan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, bomba imha ekipleri patlayıcıyı etsiz hale getirmek için çalışma başlattı. Düzeneği etkisiz hale getirilen patlayıcı bomba imha ekiplerince olay yerinden alanıp götürülürken, patlayıcıyının sıkıştırılmış 50 kilo ağırlığında TNT olduğu belirtildi. Bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmaların sona ermesinin ardından karayolu trafiğe tekrar açıldı.

BAKAN YARDIMCISININ TOPLANTI YAPTIĞI YERE 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Referandumda alınacak güvenlik önlemleri çalışmaları hakkında Mardin'de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Özdemir'in toplantı yaptığı otel, patlayıcını bulunduğu yere yaklaşık 1 kilometre uzuklıkta olduğu öğrenildi. Kamor yolunda PKK'lılar tarafından 2 Aralık 2015 tarihinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmiş ve patlamada, 1 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şener: CHP neden karşı çıkıyor çözmekte zorlanıyorum

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı İhsan Şener, "CHP, Türkiye'ye hizmeti hızlandıracak olan sistem değişikliğine, iki başlılığı ortadan kaldıracak olan sistem değişikliğine neden karşı çıkar çözmekte zorlanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen 'Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu toplantıda konuştu. Yeni sistemde Meclis'in yok edileceğine dair kara propaganda yapılacağını söyleyen Şener, "Sadece yürütme milletin kendisi tarafından seçildiği için Meclis'e gen soru verme yetkisi kaldırılıyor. Bunun dışında meclisin denetimi aynen devam ediyor. Soruşturma önergeleri, araştırma önergeleri, genel görüşme önergeleri, soru önergeleri bunların tamamı devam ediyor ve zamana bağlanıyor" dedi.

Mevcut sistemde TBMM'Nin hızlı çalışmadığını savunan Şener, "Ak Parti’nin çoğunluğu olmasına rağmen bu hususta mecliste çok ciddi neticeler alamadık. Meclis hızlı çalışamadı. Çünkü meclisin içinden çıkmış bir hükümet var, hükümetin getirdiği kanunlar doğal olarak kanun tasarıları var, bunlarla meşgul olması lazım. Sanki meclis hükümetin noteri gibi çalışıyor şu anda" diye konuştu.

16 Nisan'daki halk oylamasına karşı çıkalara işaret eden Şener, şöyle konuştu:

"Krizlerden nemalanan siyasi oluşumlar buna karşı çıkıyor. FETÖ terör gurubu karşı çıkıyor. PKK karşı çıkıyor. HDP karşı çıkıyor. Her ihtilali yapmaya hazırlık yapan ve ihtilalden sonra kendisine hükümet etme yetkisi verilen CHP karşı çıkıyor. İktidar umudu olmayan marjinal olan guruplar buna karşı çıkıyor, bunu anlayabiliriz. Ama CHP, bu cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün kurduğu bir parti. Bu partinin bu gurupların arkasına takılarak, bu yeni Türkiye'ye hizmeti hızlandıracak olan sistem değişikliğine, iki başlılığı ortadan kaldıracak olan sistem değişikliğine neden karşı çıkar çözmekte zorlanıyorum."

Çeşme açıklarında 2 ceset bulundu

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında, 19 metre derinlikteki bir batık teknede, mültecilere ait olduğu sanılan biri kadın 2 kişinin, 1 yıllık olduğu tahmin edilen cesetleri bulundu. Dalgıçların çıkardığı cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftlik Mahallesi açıklarında deniz patlıcanı çıkaran dalgıçlar, bugün saat 15.00'te, denizin dibinde batık bir tekne olduğunu fark etti. Dalgıçlar durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) dalgıçlarından yardım istedi. İzmir'den gelen DEGAK dalgıçları, Çiftlik Koyu'nun 1 mil kadar açığında bulunan batık fiber teknenin bulunduğu bölgeye gitti. Yaklaşık 19 metre derinlikte, ters dönmüş durumdaki fiber tekneye ulaşan dalgıçlar, altında 2 ceset olduğunu belirledi. Dalgıçlar, uzun uğraşlar sonucu, dağılmak üzere olan bir kadın cesedini zorlukla denizden çıkardı. Bir yıldan fazladır deniz dibinde olduğu sanılan ceset, sahil güvenlik botuna alınarak Çiftlik Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına getirildi, karaya çıkarıldı. Sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar, olay yerine tekrar giderek, denizin dibindeki ikinci cesedi de çıkardı. Bir erkeğe ait olan ikinci cesette denizden çıkartılarak balıkçı barınağına getirildi. Mültecilere ait oldukları sanılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'Sudan sebeple' spor salonuna ateş açtılar



ANTALYA'da spor salonu işletmecisinin yeni üyelerden içtikleri suyun parasını peşin istemesi tartışmaya neden oldu. Salonu terk eden yeni üyeler, iddiaya göre bir süre sonra geri gelerek pompalı tüfekle salona ateş açtı.

Olay, Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir spor salonunda gece yarısı meydana geldi. Spor salonuna yeni kaydolan bir kişi, akşam saatlerinde dolaptan bir şişe su alıp içmek istedi. İçeceklerin ücretini peşin aldıklarını ve parasını ödeyip öyle alması gerektiğini söyleyen spor salonu işletmecisi 31 yaşındaki Aydın Çetintaş ile yeni üye arasında tartışma çıktı. Eski üyelerden paranın peşin istenmediğini söyleyip, duruma tepki gösteren yeni üye ve arkadaşları, iddiaya göre Çetintaş'ı tehdit ederek salonu terk etti. Kapanış saatine yakın tekrar salonun önüne gelen kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle salona 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Salonun giriş kısmındaki camlar tamamen kırılırken salonun boş olması olması nedeniyle yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri eşkalini belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

Hasarın meydana geldiği salonun sahibi Çetintaş, "Bir yakınımın yanına gittiğimde gelip salona pompalı tüfekle ateş açmışlar. 4-5 bin TL civarında zararım var. Konu büyütülecek bir durumda değildi. Suyun parasını peşin aldığımızı söyledim, dolaptan su almışlardı. 'Şimdi kim gidip soyunma dolabından para alıp gelecek' dedi. Tekrar uyarınca suları dolaba fırlatıp gidip arkadaşına söyledi. Yanıma gelen arkadaşı 'Böyle esnaflık olmaz' diyerek üzerime yürüdü. İkisine de birer tokat attım. Sonra bizi ayırdılar" diye konuştu.

Anne ve babası uyuşturucudan tutuklanınca, üzerine benzin döküp intihara kalkıştı (GÖRÜNTÜLÜ HABER)

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, uyuşturucudan mahkum olan annesi ve babası geçen hafta cezaevine konulan 14 yaşındaki S.A., üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalkıştı. Emniyet ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlanarak genci kurtardı.

İnegöl’de uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Papatya A. ile eşi İrfan A. geçen hafta cezaevine konuldu. Çiftin oğlu S.A., anne ve babasının cezaevine konulması üzerine geçirdiği bunalım sonucu Sinanbey Mahallesi Mesudiye sokaktaki evinin önünde pet meşrubat şişesine doldurduğu benzin ve çakmağı eline alarak, "Kendimi yakacağım" diye bağırmaya başladı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis ve İnegöl itfaiye ekiplerini de çağırdı. Polis i genci ikna etmek için yoğun çaba harcarken, şişeden arada bir de üzerine benzin döken S.A. "Anne ve babamı tutukladınız, evde kardeşlerimle kaldımö diyerek bağırdı. Polis ekibindeki bir komiser, S.A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanıp elindeki bezin dolu şişeyi ve çakmağı aldı. SB.A., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Bartın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

BARTIN'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Bartın yolunun Kirazlık Köprü Barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden 33 yaşındaki Rafet Kıvanç yönetimindeki 74 BJ 508 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Yolda ters dönen otomobilde bulunan sürücünün kayınvalidesi 55 yaşındaki Necmiye Sevinç öldü, 36 yaşındaki Sevil Erkaraca ve 61 yaşındaki Recep Sevinç yaralandı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın içinde sıkışan Necmiye Sevinç'in cesedi de AFAD ekibi tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 suçtan aranırken hastaneden kaçan şüpheli yakalandı

ZONGULDAK'ta, 5 ayrı suçtan arandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçan Mehmet C., polis takibiyle yakalandı.

Mehmet C., geçen 6 Ocak'ta Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu Sokak'ta eşiyle tartışırken havaya ateş etti. Mehmet C., tabancayı beline koyarken kazayla tetiğe dokununca yaralandı. Mehmet C., Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardınan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırme Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mehmet C.'nin yapılan soruşturmasında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Borçlunun ödeme şartını ihlal', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Silahla tehdit' suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Ancak Mehmet C., tedavisi tamamlanmadan geçen 11 Şubat'ta hastaneden kaçtı. Mehmet C.'nin dün 81 EF 161 plakalı otomobil ile ilçeye geldiği ihbarı üzerine polis önlem aldı. İlçe merkezinde Pazar Yeri mevkisinde takibe alınan Mehmet C.'nin kullandığı araç, Süleymanlar Mahallesi, İstikbal Caddesi'nde havaya ateş açılarak durduruldu. İ.C.'ye ait sahte kimlikle yakalanan Mehmet C., işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Mersin'de park halindeki 2 otomobil ateşe verilerek yakıldı

MERSİN'de park halindeki iki otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında merkez Toroslar İlçesi, Halkkent Mahallesi 2586 Ada'da meydana geldi. Park halinde bulunan 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede ise araçların üzerine benzin dökülerek yakıldığını belirlenmesinin üzerine zanlıların yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İhraç edilen akademisyenlere destek eylemi

ESKİŞEHİR'de Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenlere destek için yaklaşık 60 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

Aralarında ihraç edilen akademisyenlerin de bulunduğu grup, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'ndeki Mermer salon girişinde toplandı. İhraç edilen Prof.Dr. Cem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada üniversite yönetimini eleştirdi. ESOGÜ'den onur ve gururla ayrıldığını söyleyen Kaptanoğlu şöyle konuştu:

"Diğer akademisyen arkadaşlarımın da burada olmasını isterdim. Ama bu günler, doğruyu ve hakikati söylemeniz gereken günler. Ben buradan giderken onurla, gururla gidiyorum. Ama onlar çok kısa süre içerisinde, bu üniversitenin dekanı, dekan yardımcıları, bu üniversitenin rektörü üniversiteden bu ihraçları utançla anacaklar. Barıştan yana olan akademisyenleri atan kişi olarak tanımlanacaklar. Bu utanca katlanmaları konusunda yine ben varım, yardımcı olurum."

ESOGÜ'den ihraç edilen Araştırma Görevlisi Pelin Tuştaş da "Açıkçası üzgünüm, çok sevdiğim işimi kaybettim. Ama daha çok gururluyum, Tarih kitapları bizi yazacak" dedi.

Grup, yapılan konuşmaların ardından dağıldı. Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nden 28, ESOGÜ'den de 16 akademisyen ihraç edilmişti.

