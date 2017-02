DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kürtçe müzik dinleyen 6 imam hatipliyi, okul müdürü savcılığa şikayet etti



Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve 5 sınıf arkadaşı hakkında, Kürtçe müzik dinleyip halay çektikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Y.B. ve arkadaşları sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Y.B. ve 5 arkadaşı, ders arasında Kürtçe müzik dinleyip eğlenirken, okulun rehber öğretmeni tarafından görüldü. İddiaya göre öğretmenleri, müzik dinledikleri bellek kartını alarak öğrencilerin dinlediği parçaları başka bir yere kopyaladı. Daha sonra durumu okul yönetimine anlatan rehberlik öğretmeni, okul idaresi ile birlikte öğrenciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine 6 öğrenci, savcılığın talimatı üzerine polis tarafından geçen 14 Şubat'ta ifadeye çağrıldı. Babası A.B. (36) ile birlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giden Y.B. ve arkadaşları, 'Terör propagandası yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemede yetersiz delil sebebi ile adli kontrol şartıyla serbest kalan öğrencilerin, bu yaşadıklarının ardından psikolojik sorunlar sebebi ile okula gitmedikleri, okula giden öğrencilerin ise arkadaşları tarafından dışlandıkları ileri sürüldü.

"KİMSE BİZİ HAİNLİKLE SUÇLAYAMAZ, HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Müziklerin dinlendiği bellek kartının sahibi Y.B.'nin babası A.B., çocuklara haksızlık yapıldığını ve okul yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi. A.B., okul yönetiminin böyle bir durumda öncelikle kendilerine haber vermesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "14 Şubat sabahı emniyetten gelen telefonla durumu öğrendim. Okul yönetiminin böyle bir durumu önce veliler ile paylaşması gerekiyordu. Biz vatanımıza, milletimize ihanet edecek insanlar değiliz. 15 Temmuz'da günlerce sabahlara kadar vatan nöbeti tuttuk. Şimdi kimse bize hain muamelesi yapamaz. Esnafım ve Kürdüm. Bununla da gurur duyuyorum ama doğma büyüme Aydınlı'yım. Vatanına hayırlı evlat yetiştirmek isteyen bir babaykenş şimdi bizi terörist ilan ettiler. 'Kürtçe müzik dinledi' diye kimse kimseyi hain ilan edemez. Bu olayın takipçisi olacağız. Maddi ve manevi her yönden hakkımızı arayacağız." Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Denizli'de PKK operasyonu; 1 tutuklama

Denizli'de polisin PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, eski HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütttüğü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçen 15 Şubat'ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen Ö.Ç., M.L.Y., D.S., H.D., N.E., O.Ç., R.A. ve C.B. gözaltına alındı. Aralarında eski HDP il başkanları ve yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi, polisteki işlemleriin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden HDP'li eski yöneticilerden M.L.Y. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya'da FETÖ sanığı 14 müdüre tahliye



Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların müdürü 14 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Malatya'da başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında resmi kurum ve kuruluş müdürlerinin de bulunduğu 28 kişi tutuklandı. 28'i tutuklu toplam 54 sanıklı müdürler iddianamesinin kabul edilmesi ile başlayan yargılama sürecinde mahkeme 6 aydır tutuklu bulunan 14 sanık hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi. Aralarında, Malatya eski Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski İl Müdürü Ali Selvi, PTT Malatya eski Başmüdürü Fahri Ocak, Milli Emlak Malatya eski İl Müdürü Durdu Özdemircan, TUİK eski Bölge Müdürü Avni Dizman, Darende eski Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Doğan ve Yurt-Kur eski Bölge Müdürü Şahin Kayaduman'ın da bulunduğu 14 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Malatya Cumhuriyet Savcısı Aziz Yaşar Yetkinoğlu tarafından hazırlanan toplam 54 sanıklı iddianamede şüpheliler hakkında 5 ile 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı



Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi. 1 avukat tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve 8 Şubat'ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve başka bir araç ile adliyeye getirilen Avukat Murat Ergül bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardak'ta bugünde hareketli saatler yaşandı

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları arasındaki Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik bugün de devam etti. Türk botları, kayalıklara çok yakın bir bölgede seyir yapıp Yunan botlarını yaklaştırmazken, zaman zaman da sabit kalmayı tercih ettikleri görüldü.

Bugün saat 12.30 sıralarında Yunan SAT komandoları, üç ayrı zodyak botla Kardak Kayalıkları'na yaklaşık bir mil mesafedeki Leros Adası sınırları içerisinde kalan Nis Pltta Kayalıkları'na üç ayrı zodyak botla inşaat malzemesi taşıdı. Kayalıklarda yarım saat bekleyen üç Yunan botu daha sonra Lerob Adası yönüne hareket ederek bölgeden ayrılırken, Kardak'a bir mil mesafedeki Kalalimnos Adası'nda da askeri hareketlilik yaşandığı görüldü. Saat 16.30 sıralarında Yunan botlarının bu adadan Kardak'a yönelmesi Türk botlarını harekete geçirdi. İki Türk Sahil Güvenlik Botu ile 1215 bordo numaralı 'Kuşadası' isimli karakol botu engel olmak için kayalıklara daha da yaklaştı. Bunu gören Yunan botları rotalarını değiştirip, Kardak'tan uzaklaştı. Yaşanan 15 dakikalık gerginliğin ardından her iki ülkenin botlarının da bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Anamur'da sahte içkiden bir ölüm daha

Mersin'in Anamur İlçesi'nde, sahte içkiden ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Anamur Özel ANAMED Hastanesi'nde 10 gündür tedavi gördükten sonra dün yaşamını yitiren 57 yaşındaki Yavuz Koruk'un ardından emekli kütüphane müdürü 68 yaşındaki Abdulkadir Erdoğan da bugün hayatını kaybetti. Evinde fenalaşınca Özel Anamur ANAMED Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk bulgulara göre sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Erdoğan'ın ölümün kesin nedeninin belirlenmesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla netlik kazanacak. Ölmeden önce görme kaybı yaşayan ve sahte içki zehirlenmesi saptanan Yavuz Koruk'un cenazesi ise bugün sevenlerinin gözyaşları arasında Ören Mahallesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koruk'un yakını Avukat Hüseyin Seymen, "Anamur sevdalısı bir insanı zamansız kaybettik. Maalesef Anamur'da bol miktarda kaçak içki satılıyor" dedi.

BAŞHEKİM: İLK BULGU METİL ALKOL

Hastane Başhekimi Op.Dr. Yücel Yücetürk ise, vakaların önce zehirlenme olarak geldiğini ancak hekim arkadaşların klinik bulgularına bakıldığında bunun bir metil alkol zehirlenmesi olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine adli bildirimde bulunduklarının altını çizen Başhekim Yücetürk, "Hukuki süreç başlamıştır. Vakalarla ilgili savcıların otopsi talepleri oluyor. Şu ana kadar bir vakamız Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İkinci vaka içinde savcılık inceleme başlattı" dedi. Daha önce Anamur da zaman zaman kaçak içki operasyonu yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Koruk'un ölümünün ardından bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Eğitim-İş'ten referandumda 'hayır' oyu açıklaması



EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Mehmet Balık, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Örgütlenme çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Balıkesir'e gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, Balıkesir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Yeni sistemle birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kaldırılacağını, yeni personel sistemi getirileceğini, eğitim, sağlık ve güvenliğin yerel yönetimlere bırakılmasının da eğitimin siyasallaşması başta olmak üzere bir çok sakıncayı beraberinde getireceğini savunan Balık, bu nedenle eğitim çalışanlarının referandumda 'hayır' oyu vereceğini söyledi.

"ÖĞRETMEN ATANMAYACAK, ALINACAK"

Balık, referandumda neden 'hayır' oyu vereceklerini şu sözlerle açıkladı: "Cumhurbaşkanı ve Başbakan defalarca 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nu kaldıracaklarını, yerine yeni devlet personel sistemini getireceklerini belirtti. Bu şu demek; Bundan sonra 'devlet memuru' diye bir sistem kalmayacak. Tamamen sözleşmeli sistemle çalışacağız ve devlet memurlarının, eğitim çalışanlarının iş güvencesi kalmayacak. En son Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 98 bin 600 öğretmen ihtiyacı olduğu belirtilmesine rağmen, 20 bin öğretmen alınacağı açıklandı. Eskiden 'öğretmen ataması yapılacak' denirdi. Ama şimdi 'öğretmen alınacak' deniyor. Bunun farkı da şu; 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Alınacak öğretmen sayısının üç katı kadar öğretmen adayını mülakata davet ediyorlar. 20 bin öğretmeni almak için 60 bin gence umut veriyorlar. Mülakatın sonuçları zaten yapılmadan belli. Mülakat dediğiniz zaman adam kayırma, iltimas, yandaş gibi kelimeleri yanyana sıralayabilirsiniz. Hükümetin bu öğretmen alımında uyguladığı sistemi kesinlikle gayri ahlaki buluyoruz ve protesto ediyoruz. Hükümet aynı sistemi yandaş yönetici atamasında da kullandı. Mülakatla yönetici atadı. Şimdi de mülakatla öğretmen alacaklar. Bu cumhuriyetin öğretmenlerini, kamu çalışanlarını onursuzlaştırma girişimidir. Hükümet bu sistemi acilen kaldırmalı ve sınavı kazanan öğretmen adayları puanlarına göre atanmalıdır."

"EĞİTİM SİYASALLAŞACAK"

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun kaldırılması ile birlikte eğitim, sağlık, güvenliğin milli eğitim, sağlık ve emniyet teşkilatının yerel yönetimlere bırakılmasına da 'hayır' dediklerini vurgulayan Balık, "Referandum gerçekleştirilir ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi kabul edilirse sağlık, eğitim ve güvenlik alanındaki kamu çalışanları yerel yönetimlere bağlanacak. Bu da eğitimde milliliğin kaldırılıp, yerel eğitim bakanlıklarının kurulması anlamına geliyor. Biliyorsunuz hükümet yeni büyükşehirler ilan edeceğini açıkladı. Eğitimi, sağlığı, güvenliği de büyükşehirlere bağladıktan sonra zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden, üniter devlet yapısından bahsedilemeyecek. Her belediye kendi etnik yapısına göre, kendi dinsel yapısına göre dersleri de çeşitlendirecek, önceliklerini farklı hale getirecek. Eğitim siyasallaştığı zaman her belediye başkanı bir siyasi partinin uzantısı olduğuna göre, kendi yandaşları ya da kendine oy verenlerle çalışacaktır. Bu da kamu çalışanı kıyımını getirecektir. Dolayısıyla hem 657'nin kaldırılması hem sözleşmeli personele geçilmesi, hem ülkemizin bütünlüğü hem üniter devlet yapısı hem kuvvetler ayrılığı ilkesinin de ortadan kalkması nedeniyle Eğitim-İş Sendikası üyeleri olarak hayır oyu vereceğiz" dedi. Balık, Eğitim-İş'in bağlı olduğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun da hayır oyu vereceğini daha önce açıkladığını sözlerine ekledi.

Zonguldak'ta iki kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi, Turan Kayalı Caddesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Onur Derman'nın kullandığı 67 TN 340 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün frene basması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak takla atan motosikletin sürücüsü Derman, yaralandı. Derman, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müftü Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta meydana gelen ikinci kazada ise 80 yaşındaki Necati C., işyeri önünde 67 UF 864 plakalı cipi park ederken iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki İsmail G.'nin ayağının üzerinden geçen araç, bir işyerinin kepenklerine çarparak durdu. Hafif yaralanan İsmail G., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şoka giren sürücü Necati C.'yi çevredekiler sakinleştirdi. İki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Terme’de ipek böceği yetiştiriciliği için ilk adım atıldı



Samsun'un Terme İlçesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapılması amacı ile Terme Belediyesi Kültür merkezinde eğitim programı düzenlendi. Programda konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Milletimizden aldığımız destekle ekonomimizin daha da büyüyüp güçlenmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Terme İlçesi'nde, ipek böceği yetiştiriciliği yapılması için projenin ilk adımı atıldı. Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak çalışmalar ile pilot mahalleler olarak belirlenen ilçenin Gündoğdu, Cumhuriyet, Gölyazı ve Dutlut mahallesi muhtarı ve halkına Terme Belediyesi kültür merkezinde eğitim verildi. Alternatif tarım olarak ipek böceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacı ile ilk olarak pilot bölge seçilen bu mahallelerde 4 yıl süresince çalışmalar yapılacak ve projeye dahil olmak isteyen kişiler desteklenecek. Eğitim Programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Terme İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tuncay Demir, Terme Ziraat Odası Başkanı Ali Bülbül, S.S. 137 Numaralı Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi'nin Müdür Vekili Kenan Gecengi, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi'nin Müdür Vekili Kenan Gecengi eğitim programında muhtar ve çiftçilere slayt eşliğinde ipek böceği yetiştiriciliği konusunda bilgiler verdi. Program sonunda çiftçilerin sorularını da yanıtlayan Gecengi “Bu projenin Terme’de yapılması için çalışmalar yapıldığını ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

BÜYÜKŞEHİR DESTEK VERECEK

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve bunun gibi birçok projeyi desteklediklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın "Siz üretin, biz Büyükşehir olarak destekleyelim" ilkesi doğrultusunda çiftçilerimize tarımsal boyutta her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Sizleri bir arada görünce bu projenin temelinin burada olduğuna inanıyorum. Bu projenin de Terme’de ilk olarak başlamasıyla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Terme’nin sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde kullanarak dünya vitrinine taşımayı hedeflediklerini belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul “Tarım çok önemli. Hatırlarsanız biz 3T demiştik. Tarım, Ticaret ve Turizm. Her şeyin alternatifi var ama toprağın yok. Toprak uzun yıllar emek istiyor. O nedenle kıymetini bilmemiz lazım. Fikirlerimizi proje haline getirerek sonuç almamız için örnek projeler yapmamız lazım. Terme’mizde ipek böceği yetiştiriciliğini proje haline getirip güzel bir sonuç alırsak örnek bir proje olacak. Her işte başarının en baştaki şartı inanmak, eğer inanarak bu işe girersek sonuç alırız. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz sürekli söyler ‘Biz kırsalı hareketlendirmeliyiz. Eğer kırsalı canlandıramazsak yapacağımız şeyler eksik kalır” İnşallah bu çalışma Terme’de kırsalın kaderinin değişeceği bir adım olur. Bu işte emeği geçen katkı veren herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

