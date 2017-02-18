DHA YURT BÜLTENİ - 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya Belediyesini ve 2.ordu komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da toplu açılış mitinginin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ve 2.ordu komutanlığını ziyaret etti.

Erdoğan basına kapalı 2 saatlik Malatya büyükşehir belediyesi ziyaretinin ardından 2.ordu komutanlığına geçti.

2.ordu komutanlığı önünde bekleyen bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçişi sırasında ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attılar.

Erdoğan 2.ordu komutanlığında 50 dakika durduktan sonra önce helikopter ile Malatya Havaalanına geçti oradan hava yoluyla yarınki katılacağı Gaziantep’e gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Haber: Mikail PELİT / MALATYA, ()

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Bakan Elvan: Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı (3)

BAKAN ELVAN, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Silifke İlçesi'nde Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kurt ile Ayşe Şahin’in düğün törenine katıldı. Silifke Belediye Düğün Salonu'ndaki törende, çiftin nikah şahitliğini, Bakan Elvan, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Vali Özdemir Çakacak, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Ak Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin yaptı.

Çifte mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını Ayşe Şahin'e veren Bakan Elvan, "Elbette evlilikte zaman zaman sıkıntıya düşeceğimiz durumlar olacak. Bu türlü durumlarda birimiz diğerine, diğerimiz ötekine destek olacak. Ne kadar destek olursak mutluluğumuz artar. Sadece mutlu günlerde değil. Sıkıntılı günlerde birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah vatana, millete, devletine, bayrağına sadık evlatlara sahip olursunuzö dedi. Törenin ardından Kalkınma Bakanı Elvan, salondan ayrıldı.

Haber: Mehmet OKUR/SİLİFKE,(Mersin),()

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege sanayicileri ve işadamları ile görüştü

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu ile EBSO Meclisi üyeleri katıldı. Türkiye'nin, teknoloji üretmediği takdirde geleceğinin olmadığını söyleyen Bakan Özlü, "Biz teknoloji üreteceğiz, akıl satacağız ve açığı kapatacağız. Türkiye'nin esas açığı teknoloji açığıdır. Dünya ticaretinde aldığımız pay yüzde 1'in altındadır. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 4'ün altındadır" dedi.

"İZMİR, BU COĞRAFYADA EKONOMİNİN NABZININ ATTIĞI MERKEZLERDEN BİRİSİDİR"

İzmir'in sanayi için önemli bir bölge olduğunu belirten Bakan Özlü, "Yüksek teknolojiye geçiş hedeflerimizde potansiyeli en yüksek şehirlerin başında İzmir geliyor. Kadim bir ticaret limanı olan İzmir, bu coğrafyada ekonominin nabzının attığı merkezlerden birisidir. Köklü üniversiteleri, 13 organize sanayi bölgesi, dört teknoloji geliştirme bölgesi ve 31 Ar-Ge merkezi bulunan bu şehir, üniversite-sanayi işbirliğini en üst seviyede hayata geçirmek için gerekli imkan ve fırsatlara sahiptir. İzmir'in özellikle eğitimli ve yeniliğe açık nüfusunun bu bölgeyi bir teknoloji merkezine dönüştürmek için ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"İZMİR; MİLANO, ROTTERDAM, LİVERPOOL VE HAMBURG İLE YARIŞMALI"

İzmir'in; ekonomi, üretim ve ticaretteki ağırlığını koruduğunu söyleyen Bakan Özlü, "Açık söylemek gerekirse İzmir'in, yapabileceklerinden daha azını yaptığını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük ekonomilerinden biri olmak İzmir'e yetmez, yetmemeli. Türkiye'nin ihracatında ilk sıralarda yer almak, İzmir için bir başarı sayılmamalı. İzmir, Türkiye'deki diğer şehirlerle değil, Milano ile, Rotterdam ile, Liverpool ile, Hamburg ile yarışmalı. İzmir, kadim zamanlarda olduğu gibi, yeniden Akdeniz'in en önemli ticaret merkezi haline dönüşmeli" diye konuştu.

"82 ANAYASASI TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

16 Nisan'da ülke tarihinin en önemli seçimlerinden birinin gerçekleşeceğini ifade eden Bakan Özlü, "AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı yeni hükümet modelinin kabul edileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bir darbeden sonra yapılan 1982 anayasası, Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmıyor. Mevcut anayasa, Türkiye'nin ayağında bir pranga gibi duruyor, bizi yavaşlatıyor. Çünkü sistemi kurgulayanlar, yasama, yürütme ve yargının uyum içinde çalışmasını değil, birbirlerini sınırlandırmalarını gaye edinmişler. 82 Anayasası, birey-devlet ilişkilerinde sürekli devlet lehine hususlar gözetilerek yazılmış. Zira vatandaş bir tehdit olarak algılanmış, bu nedenle, özgürlükler, farklılıklar budanmaya çalışılmış. Gönül isterdi ki, tamamen yeni bir anayasa ile yolumuza devam edelim. Ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle en azından yönetim modelini, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek istedik.ö diye konuştu.

"MEMLEKET NEREDEYSE 6 AYINI KAYBETMİŞ OLDU"

Geçen 7 Haziran'daki seçimler sonrasında koalisyonun kurulamadığını hatırlatan Bakan Özlü, "Koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca ve hükümet kurulamayınca, seçimler tekrarlandı. Geçici bir seçim hükümeti oluştu. Öyle veya böyle, memleket neredeyse 6 ayını kaybetmiş oldu. Şimdi biz diyoruz ki, yürütmedeki iki başlılık sona ersin. Cumhurbaşkanın madem yetkisi var, sorumluluğu da olsun. Seçimler neticesinde muhakkak bir cumhurbaşkanı seçilsin ve o cumhurbaşkanı, 5 yıl süreyle ülkeyi yönetsin. Aynı cumhurbaşkanı en fazla iki dönem için seçilebilsin. Kanun yapma vazifesi, tamamen Meclise bırakılsın. Cumhurbaşkanı yürütmeyi ilgilendiren konularda hızlı adımlar atmak için kararname çıkarabilsin. Ancak bu kararnameler, anayasaya ve mevcut diğer kanunlara aykırı olamasın. Yani Meclisin çıkardığı kanun, cumhurbaşkanının çıkardığı kararnamenin üzerinde olsunö diye konuştu.

"KOŞARAK GİTMEMİZ LAZIM"

Türkiye ekonomisinin geçen yıl birçok baskıya maruz kaldığını ve üçüncü çeyrekte bir miktar daralma yaşadığını hatırlatan Bakan Özlü, "Üçüncü çeyreğin hemen ardından, dördüncü çeyrekten itibaren ılımlı bir toparlanma sürecini yaşamaya başladık. Ancak şu anda ulaştığımız hız bize yetmez. Bizim yürüyerek değil koşarak gitmemiz lazım. Özellikle bilimde ve teknolojide, gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı kapatmamız lazım. İzmirli sanayicilerin, Ar-Ge, tasarım, patent, markalaşma gibi konularda Türkiye'ye öncülük, rehberlik ve liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum.ö dedi.

"MESELE SADECE FAZLA ÜRETMEK DEĞİL"

Meselenin sadece daha fazla üretmek olmadığını belirten Bakan Özlü, "10 liraya aldığımızı 11 liraya satıyorsak, bunu artık 15 liraya, 20 liraya satabilmektir. 10 liraya aldığınız bir hammaddeyi basitçe işleyip satıyorsanız, 11 liraya satarsınız. Buna teknoloji ve yenilik katarsanız 15 lira olur; buna tasarım katarsanız 17 lira olur; buna marka değeri katarsanız 20 lira olur. Bu nedenle, Bakanlığımızın temel meselesi üretimde katma değeri artırmak ve bunu sağlayacak alanlara yönelmektir" dedi.

"REFORMLARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Geçen yıl hayata geçirilen Ar-Ge reform paketinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Yine bu yılın başında hayata geçen Sınai Mülkiyet Kanunu ile çok uzun yıllardır talep edilen büyük bir ihtiyacı karşıladık. Burada durmayacağız, reformlarımızı sürdüreceğiz. Mesela TÜBİTAK'ı yeniden yapılandıracağız. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunu kaldırıp yerine Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu getireceğiz. Bütçenin içinde Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Fonu kuracağız. Böylece bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalara, daha fazla ve daha doğru kaynak aktarabileceğiz. Yine üretim maliyetlerini düşürmek adına sanayimizi dördüncü sanayi devrimine hazırlamak en büyük amaçlarımızdan birisidir. Bu amaçla, kamunun ve özel sektörden temsilcilerin olduğu Sanayide Dijital Dönüşüm Platformunu kurduk. Bu platform, sanayinin dijital dönüşümüyle ilgili yol haritamızı belirleyecek. Yine üzerinde çalıştığımız Üretim Reform Paketi de yatırımcıların daha ucuz ve daha uygun yatırım yeri bulmalarını sağlayacak düzenlemeler içerecek. Reform niteliğindeki bu çalışmaların yanı sıra, bugünün ihtiyaçlarına göre adımlar atmayı da sürdürüyoruz." diye konuştu.

"MALİYET YÜZDE 35 AZALDI"

KOSGEB aracılığıyla 50 bin lira faizsiz kredi desteğine tekrar başladıklarını da söyleyen Bakan Özlü, "İlk etapta 15 bin KOBİ'ye bu krediyi kullandırabildik. Ancak bu yıl içinde, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan tüm KOBİ'lerin bu destekten yararlanmasını sağlayacağız. Böylece 10 milyar lirayı geçen bir kredi hacmi oluşturacağız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı İstihdam Seferberliğine de vurgu yapmak istiyorum. Bu yıl, aralık ayına göre fazladan istihdam ettiğiniz her bir kişi için prim ve vergi yükünü devlet karşılayacak. Diyelim ki asgari ücretli bir çalışan için 1404 lira maaş ödüyordunuz, bunun yanında 773 lirayı da vergi, prim ve fon maliyeti olarak devlete ödüyordunuz. İşte bu yıl işe aldığınız kişiler için bu 773 lirayı ödemeyeceksiniz. Bu da asgari ücretli bir çalışanın sizlere maliyetinin yüzde 35 oranında azalması anlamına geliyor. Sizleri bu muazzam imkandan yararlanmaya davet ediyorum. Gelin, hep birlikte, ülkemizdeki işsizlik oranını hızlı bir şekilde düşürelim. 2017'ye iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah daha da iyi olacak diye düşünüyorum." dedi. Bakan Özlü, konuşmasının ardından kalacağı otele geçerek dinlenmeye çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Öslü'nün konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Tramvay durağında 'kart basmama' kavgası: 2 ağır yaralı

KONYA'da iki grup arasında tramvay durağı gişelerinde 'kart basmama' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Aydınlıkevler tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.O. ve 22 yaşındaki Oğuz Kaya, gişelerde tramvay kartlarını okutmadan geçmek isteyen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki Suriyeliyi 'neden kart basmıyorsunuz?' diyerek uyardı. Suriyelilerinde karşılık vermesi ile iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.O. sırtından, Oğuz Kaya ise karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Durakta bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan yaralılardan F.O. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kaya ise Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Polis, eşgalini belirlediği şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))