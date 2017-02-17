DHA YURT BÜLTENİ - 16

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan, kendisini Osmanpaşa Marşı çalarak karşılayan belediye mehter takımını selamlayarak fotoğraf çektirdi. Erdoğan, kendisini karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, ilçe belediye başkanları ve çalışanlarla tek tek tokalaştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Başkanı Erkoç, kente ilişkin bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Büyükşehir Belediyesi

- Cumhurbaşkanı'nın gelişi

- Cumhurbaşkanı'nın çalışanları selamlaması

- Mehter takımı konseri

- Cumhurbaşkanı'nın fotoğraf çektirmesi

- Belediyeden çıkış

- Otobüsün gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN-KAHRAMANMARAŞ- )

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Müezzinoğlu’dan Kılıçdaroğlu’na: Milletin hakemliğine elin mahkum (3)

CHP İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bursa’daki incelemelerinin ardından Orhangazi İlçesi’ne geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, cuma namazını Gazi Orhanbey Camii'nde kıldı. Beraberindeki Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte esnaf ziyareti yapan Bakan Müezzinoğlu, Gülhanım Kaya’ya ait, diyetisyen kliniğinin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini kestikten sonra diyetisyen işyerinin bulunduğu binada bulunan CHP Orhangazi ilçe başkanlığı binasına giren Bakan Mehmet Müezzinoğlu, partide bulunan İlçe başkanı Sevim Turan ve diğer partililerle kısa bir sohbet etti. Parti çalışmalarında CHP’lilere başarı dileyen Mehmet Müezzinoğlu, daha sonra Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen Turizm Vizyon Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştay’da konuşan Bakan Müezzinoğlu, Osmangazi Köprüsü’nün Orhangazi’nin stratejik konumunu daha önemli bir noktaya getirdiğini belirterek, ilçeyi daha iyi bir noktaya taşımak için gerekli desteklerin verileceğini söyledi.

'ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN TAVAF YAPMAYA VAKİT BULAMIYORUZ'

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye’nin bir türlü gelecek şekillendiren gelecek vizyonu koyan bir yönetim anlayışını yakalayamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hani zaman zaman biz siyasiler ve Türkçemizdeki o sözü değişik vesilelerle söylenir; şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit bulamıyoruz ve bir bakıyoruz ki bir dönem sorunlar çözülüyor çözülüyor tam gelecek şekillendireceksin, şekillenecek gelecek vizyonu konuşmaya başlıyoruz peş peşe böyle olağan üstü beklenmedik sıkıntılar, beklenmedik sorunlar, beklenmedik tuzaklar bu milletin önüne geliyor."

Referandum sürecine girildiğini ve sorun üreten bir sistemden gelecek vizyonu oluşturabilecek bir sistem dönüşümünün arifesinde bulunulduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Yani seçimlerin ne zaman olabileceğinin belli olmadığı, siyasi partilerin hangi gün hangi oyunlarla kaça bölüneceğini, hangi milletvekillerinin transfer olup dahangi siyasi partilerin koalisyon kuracağını, değişik değişik örneklerini yaşayarak bedel ödediğimiz geçmişten artık 5 yıllık yetki verilen 5 yıl sonra hesap sorulan, 5 yıl süresice hedefleri konulan ve o muasır medeniyet seviyesinin ilerisindeki hedefe güçlü yolculuk yapan, sanayicisini, üreticisini, girişimcisini, darda zorda olanını ve gelecek vizyonunu şekillendiren güçlü bir siyasi sisteme ihtiyacımız var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın camiden çıkışı

-Esnaf ziyareti

-İşyeri açılışı CHP Orhangazi ilçe başkanlığı ziyareti

-İşyeri ziyareti

-Orhangazi Turizm Çalıştayı’na katılım

-Buradaki konuşması.

Haber: Hasan BOZBEY / BURSA (Orhangazi), ()

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Evinde ölü bulunan Suriye'li kadını kocasının boğarak öldürdüğü iddia edildi

KAYSERİ'de, ikamet ettiği evinde ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Fatma El Muhammed'in kocası Ahmed El Muhammed tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Kocasinan İlçesi Yeşilmahalle Kayalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda yaşanan olayda yakınları tarafından ölü olarak bulunan Fatma El Muhammed'i, kocası Ahmed El Muhammed'in (23) boğarak öldürdüğü iddia edildi. Ahmed El Muhammed'in cinayeti işledikten sonra kendisine zarar verdiği ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmed, tedavisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi. Yaklaşık 1 saat süren tedavinin ardından zanlı, Adli Tabiplikten sağlık raporu alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının araca bindirilirken görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )