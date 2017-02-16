DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kütahya'da bıçaklı- tüfekli kavga: 4 gözaltı

KÜTAHYA'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı aynı yaştaki Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaraladı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle sağa-sola ateş etti. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Akkent Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaralayıp kaçtı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle rastgele sağa-sola ateş açtı. Saçmalardan bazıları bir halk otobüsü ile iki evin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken Gökhan Sivri ile yanında bulunan arkadaşları 22 yaşındaki Murat Yavuz ile 19 yaşındaki Ahmet Tufan Yıldırım 26 BR 226 plakalı otomobille kaçtı.

Polisler Mehmet Emin Yıldız'ı olayda kullandığı bıçakla yakalayan polis, otomobille kaçan Gökhan Sivri'nin peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan Gökan Sivri yönetimindeki otomobille refüje çarpınca, yanındaki arkadaşları Murat Yavuz ve Ahmet Tufan Yıldırım ile birlikte yakalandı. Otomobilde 2 adet tüfek, 1 satır ve 1 kama ele geçirildi.Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kalçasından yaralı olan Gökhan Sivri'nin görüntüsü

-Yaralının ambulansa alınması

-Otomobilde bulunan diğer iki kişinin görüntüsü

-Otomobilden çıkan tüfeklerin görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () -

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Aydın'da 8 KESK üyesi gözaltına alındı

AYDIN'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyince yaka paça gözaltına alındı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 8 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanırken, daha önceden olay yerinde tedbir alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle eyleme müdahalede bulundu. KESK üyeleri eylemde ısrar edince, polis 8 kişiyi gözaltına alındı. Kol ve bacaklarından tutulup sürüklenerek ekip aracına bindirilen eylemciler, Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kesk üyesi 8 kişinin gözaltına alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, )

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HDP ve DBP Hakkari'de halk toplantısı düzenledi

Toplantıya HDP Diyarbakır Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP ve DBP MYK üyeleri, HDP ve DBP il yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak alan referandum'un Türkiye'deki bütün halklar için hayati bir önem taşıdığını söyledi. Erdoğmuş, "Bugün Bahçeli ile Erdoğan veya AKP ile MHP'nin şu anda aleni bir şekilde sarsılmaz bir parça, bir kütle oluşturarak bir blok şeklinde hareket etmeleri manidardır. Bunların gelecek perpesktifleri tamamen farklıdır. Bizim pusulamız hakikatı gösteriyor. Bu hakikatı gösteren pusulanın arkasından gitmek engebelidir, inişli çıkışlıdır. Madem pusulamız hakikattır, gerçektir o zaman biz bütün bu ızdıraba, bu çileye rağmen o hakikat yolundan asla şaşmayacağız. O halde referandumda halkımız bu ızdırap bu haksızlıklara dur demek için 'Hayır' oyu kullanmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Referandum toplantısına katılan vatandaşlar

-Toplantıda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un açıklaması

-Detaylar

-Van Milletvekili Lezgin Botan'ın kısa Kürtçe konuşması

HABER-KAMERA:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ-)