DHA YURT BÜLTENİ - 16

Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 15 öğretmen adliyede (2)

FETÖ'DEN 6'SI KADIN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen, örgütün gizli haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı belirlenen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen 11'i kadın 15 öğretmenden, 6'sı kadın 10 kişi tutuklandı. 5 kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: UŞAK, ()

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CHP Milletvekili Atıcı: 'Hayır' diyenlere terörist denilmesi bizi incitiyor

CUMHURİYET Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Şırnak'ta yaptığı konuşmada, "Hayır diyenler terörist, şeytan, FETÖ'cu denmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 16 Nisan günü yapılacak referandumda sandık güvenliği çalışmalarını başlatmak üzere Şırnak'a geldi. CHP Şırnak İl Başkanılığı önünde partililere hitap eden Atıcı,"Türkiye genelinde halk, bütün ülkeyi bir tek adama emanet etmeme yönünde bir fikir birliğine vardı. Gençler, kadınlar büyük çoğunlukta hayır diyor. İktidar bunun farkındadır. Bunun farkında olduğu için de çok güçlü bir şekilde millete 'Evet' dedirtmek için çabalar sarf ediyor. Bütün televizyonlarda tarafsız olması gereken, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, valiler, rektörler, devlet memurları, devlet imkanları hepsi seferber olmuşlar millete 'Evet' dedirtmek istiyorlar. Milletimiz bir türlü evet demiyor. Bunun farkında oldukları için baskıyı giderek artırıyorlar. Olağanüstü Hal'i bir türlü kaldırmıyorlar. Olağanüstü Hal koşullarında bir seçim yapmaya çalışıyorlar. Halkımız da bundan rahatsız. 'Hayır' diyenlere terörist, şeytan, vay bunlar FETÖ'cülerle ortak iş yapıyor denmesini istemiyoruz. Bunlar bizi incitiyor. Milletimizi incitiyor. Evet diyenler nasıl onurlu şerefli vatandaşlarımız ise, hayır diyenler de aynı şekilde onurlu ve şereflidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atıcı'nın karşılanması

-Atıcı'nın partililerle bir araya gelişi

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

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TYD Başkanı Ersoy: Tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, turizmde toptan pazarlama işinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, bunu aşabilmek için hedefteki ülke pazarlarına seferler düzenlemek gerektiğini söyledi. Dernek olarak bu pazarı üstlendiklerini aktaran Ersoy, "Bundan böyle tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak" dedi.

TYD tarafından turizmde perakende satış yöntemlerinin pilot uygulaması olarak nitelendirilen Global Rezervasyon Portalı'nın tanıtım toplantısı Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Rixos Premium Otel'de yapıldı. Toplantıya, TYD Derneği Başkanı Murat Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Başkanı Fikret Öztürk, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Bellis Otel sahibi Cemil Uğurlu, otel yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

'TOPTAN PAZARLAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI'

Toplantıda gazetecilere açıklama yapan TYD Başkanı Murat Ersoy, turizmde toptan pazarlama işinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledi. Tur operatörlerinin geçen yıl peş peşe gelen olumsuzluklardan dolayı toptan pazarlama ve Türkiye'ye charter uçuş planlamalarından ürktüğünü aktaran Ersoy, "Bunun sonucunda da uçuşların periyodlarını daralttılar ya da uçuş planlarından vazgeçerek tarifeli seferlere yöneldiler. Yani toptan pazarlama işi sürdürülebilir olmaktan çıktı" dedi.

'RİSKLİ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ'

Bunu aşabilmek için hedefteki ülke pazarlarına seferler düzenlemek gerektiğini kaydeden Ersoy, "Türkiye'de bu pazarı dernek olarak biz üstleniyoruz. Derneğimiz bünyesinde havayolu olarak bu riskin altına giren sadece Atlas Havayolları var. Bunun haricinde hiçbir havayolu bu riskin altına girmek istemiyor. Dernek olarak bu riski alıp boş koltukları üstleniyoruz. Ve bunun da riskli olmadığını göstereceğiz. İstanbul'dan 12 ay boyunca 50'ye yakın bölgeye yani Türkiye'nin hedef pazarları olan Avrupa, Rusya, Doğu Avrupa gibi bölgelere uçuş planlaması yaptık. Bunun yanında İstanbul'dan da Türkiye'nin tatil bölgeleri olan Antalya, Bodrum, Dalaman gibi noktalarla bağlantı kuruyoruz. Antalya'da 6 ay olarak bu sene başlayıp pazarın gidişatına göre kışın da devam edeceğiz" diye konuştu.

'TUR OPERATÖRLERİ ARTIK UÇAK KİRALAMAYACAK'

Rusya'dan 14, Kazakistan'dan 5 ve Ukrayna'dan 5 nokta ile Doğu Avrupa, Romanya ve Moldova gibi pazarlardan uçuş haklarını aldıklarını vurgulayan Ersoy, şöyle dedi:

"Uçuşlar nisan ayında başlayacak. Dernek olarak aracıyı devre dışı bırakmak yerine aracıyı arada tutup 'senin taşıyamadığın riski biz üstleniriz yeter ki siz aradan çıkmayın' diyoruz. Örneğin 200 koltuğun, 100 koltuğunu aracı üstlenirken, kalan 100 koltuğun riskini de fiyat düşürmeden aksine daha yüksek fiyatla satma garantisi vererek riski üzerimize alıyoruz. Bundan böyle tur operatörleri artık uçak kiralamayacak, bizden koltuk alacak. Bu sistemi bize 'modern Avrupalı' dediğimiz tur operatörleri uyardığı için giriyoruz. Bütün bu kriterleri bize onlar verdi. Bunu Avrupa'nın en büyük oyuncuları bizden talep ettiği için yapıyoruz."

'BAŞARILI OLURSAK KRİZLERDEN DAHA AZ ETKİLENMİŞ OLURUZ'

Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de "Maalesef 2016 yılında, 2015 yılından başlayan ve zirveye ulaşan sıkıntılar yaşadık. Alışılagelmiş müşteriler, tesislerimizdeki doluluk oranlarındaki düşüşler, bunun her birinin çeşitli sebepleri var. Bunları zaten medyada görüyoruz. Ama kendi kendime şunu soruyorum; biz neyi eksik yapıyoruz. Bu işlere büyük yatırımcı olarak girmiş olan, hayatı turizm olan bizler ne yapıyoruz? Birilerinde hakkımızı aramak gayet normal. Bizler bu konuda neler yapmalıyız diye sürekli düşünüyoruz. Bu çatılar altında çok gayretli işler yapmalıyız. Sahip olduğumuz ürünleri dünyanın her noktasına satma ve ulaştırma konusunda başarılı olursak bu krizlerden daha az etkilenmiş oluruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fettah Tamince'nin konuşması

- Murat Ersoy'un konuşması ve basın toplantısı

- Toplantıdan detay

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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Balıkesir Büyükşehir'den Ayvalık'la ortak hareket kararı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Balıkesir Ayvalık'ta da birinci derecede olan bazı sit alanlarının derecesini düşüren çalışmasını ele aldı. Ortak akılla hareket etme kararı aldıklarını belirten Başkan Uğur, "Ayvalıklılarla, Ayvalık Belediyesi ile aynı görüşteyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi ile birlikte bugün Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer'i makamında ziyaret etti. Çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın ilçede tepkilere neden olan sit değerlendirmesi hakkında görüştü. Ayvalık Belediye Meclis üyeleri Ali Gür, Ufuk Turan, Oğuz Başkurt, Gökay Bacan ve Ahmet Erkal'ın da toplantıya eşlik etti.

Açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2 yıl önce başlattığı sit alanlarıyla ile ilgili çalışma neticelendi ve çalışmanın neticesi sunuldu. Hem ilçe belediyesinden hem de büyükşehir belediyesinden bu konudaki görüşleri sunuluyor. Tabii, Ayvalık bizim için önemli. Ayvalık'ı önemsiyoruz, bir dünya markası yapmak, bir dünya şehri yapmak için köprüsünden suyundan kanalizasyonundan tarihi dokusuna kadar ne icap ediyorsa korumak istiyoruz. Bakanlık 'sizin görüşünüz nedir' dedi. Biz de Ayvalık Belediyesi ile bu görüşümüzü ortak açıklayalım. Bakanlıkta hiç olmazsa aynı görüşle müracaat edersek o görüşü birlikte savunuruz. Ayvalık Belediye Meclisi bir karar almış ve bakanlığa göndermiş. Biz de o raporu alıp bir çalışma yapıp aynı doğrultu üzerinde görüşümüzü göndereceğiz. Ayvalık tabii ki önemli. Ayvalık'ta daha önce birinci, ikinci, üçüncü derece sit olan yerlerle ilgili bazı değişiklikler yapılmış. İstiyoruz ki ortak akılla hareket edelim, birlikte karar verelim. Yanlış olmasın. Kesin korunacak hassas alan nitelikli koruma alanı, sürdürülebilir koruma alanını biz bakanlığa rapor edeceğiz. Yararlı bir görüşme oldu. Biz de Ayvalıklılarla, Ayvalık Belediyesi ile aynı görüşteyiz. Raporumuzu da daha önce Ayvalık Belediye Meclis üyelerinin istediği doğrultuda aldık" dedi.

"AYVALIK İÇİN İKİNCİ TARİHİ KARAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ayvalık'ta yaptığı sit irdelemesinin sonucunun 1 ay önce belediyeye geldiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Biz de belediye meclisi olarak Tabiat parklarının ve zeytin alanlarının birinci derece sit alanlarından çıkarılmasını, mecliste bulunan tüm partilerden belediye meclis üyelerinin bulunduğu meclisimiz oybirliğiyle kabul ettik. Bu Ayvalık için tarihi, çok önemli bir karardı. Bugün daha sevindirici bir olay yaşadık. Ayvalık için ikinci tarihi karar. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İmar Dairesi ile birlikte Ayvalık'a geldi. Bu görüşle ilgili görüştük ve burada çıkan sonuç da Ayvalık Belediye Meclisinin aldığı karara paralel olarak, büyükşehir de bakanlığa bir rapor vereceğini açıkladı. Bu çok güzel bir haber. Kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan görüntü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur açıklama

- Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer açıklama

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()