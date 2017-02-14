DHA YURT BÜLTENİ - 16

KTÜ’lü öğrenciler 2 kadın işçiyi darp etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı (2)

3 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi, akşam saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi. 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla kelepçeli olarak Adliye'ye getirilen kız öğrenciler, görüntülenmemek için elleriyle yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Görüntü Görüntü

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-Kızların adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON, ()

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Turizmci alkolden ÖTV muafiyeti istiyor

AKDENİZ Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, kötü günler yaşayan turizm sektörüne destek amacıyla 'herşey dahil' kapsamındaki otellerde alkollü içeceklerden ÖTV alınmamasını talep etti.

AKTOB yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı beklenti ve taleplerinin konuşulduğu toplantıya konuk olarak Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

ÜÇÜNCÜ ANA PAZAR ÜLKE BULMALIYIZ

Kemerağzı Concorde Hotel'deki toplantıda konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sadece bardağın boş tarafını görmenin turizmcilere yakışmayacağını belirterek, "Biz turizmcilerin gerçekleri görerek, AKTOB çatısı altında, yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmek ana görevlerimizden biri olduğunu düşünüyorum" dedi. Benzerlikleri açısından Türkiye turizmiyle İspanya'yı, Antalya turizmiyle de Mayorca kentini karşılaştıran Erkan Yağcı, İspanya'nın üç ana pazarından İngiltere'den 17 milyon, Fransa ve Almanya'dan da 11'er milyonun üzerinde turist ağırlandığını söyledi. Mayorca'nın toplam 12 milyon turistinin yüzde 70'inin bu üç pazardan oluştuğuna dikkat çeken Yağcı, Türkiye'nin ise iki ana pazarı Almanya ve Rusya'nın toplam turist sayısının yüzde 60'ını oluşturduğunu ve Türkiye'nin üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

2016'da Türkiye ve Antalya'nın rakamsal olarak zor bir dönem yaşadığını hatırlatan Yağcı, sektörde 2014 rakamlarının referans alınması gerektiğini belirterek, "Gelecek açısından rakamlar umut verici. 2014'ü referans alır ve yeni bir kaynak pazar yaratılırsa Antalya için konulan 2023 hedeflerine ulaşmak çok zor olmayacaktır" dedi.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ

Erkan Yağcı, sektörün bu yıla dönük taleplerini sıralarken, enerji kalemlerinde en düşük tarifenin uygulanmasını, düşük faizli ve uzun vadeli işletme kredileri verilmelsini, SGK primleri, emlak vergisi, ecrimisil vb vergilerin geçen yıl yapıldığı gibi bu yıl da ertelenmesini ve mümkünse geçici olarak birkaç yıl sınırlı kılınarak alınmamasını, alkolde alınan ÖTV'nin konaklama işletmelerinde 'herşey dahil' kapsamında alınmamasını istedi.

İstekleri arasında Erkan Yağcı, ihracatçılar için sağlanan KDV iadesinin konaklama tesisleri için de sağlanmasını, THY'nin yeni bir iş modeliyle Antalya'ya Avrupa ve bazı ülkelerle direkt hatlar koymasını, imaj ve algı kampanyaları yapılmasını, ülkesel bazda saha çalışmaları ve tur operatörleriyle yakın çalışma yapılmasını, uluslararası sektörel organizasyonlara ev sahipliği yapılmasını da saydı.

FİYATLARI ÇOK DÜŞÜRMEYİN UYARISI

Tüm bunları yaparken de fiyat-kalite dengesinin unutulmaması gerektiğine işaret eden Erkan Yağcı, "Rusya'dan bu yıl beklentiler çok ciddi düzeyde. Rezervasyonlar iyi ama çok fiyat düşürme ve kırmanın açıkçası 2016'da çok işe yaramadığını gördük. Bu konuda çok dikkat edilmesi gerekiyor ki, kaliteden ödün vermeden fiyatları da belli bir seviyede korumamız lazım. Ve 2014 yılındaki fiyatlara geri dönüşümüz 5-6 yılı almamalı" diye konuştu.

6.5 MİLYON BÜYÜK BAŞARI

Vali Münir Karaloğlu da bardağın bir dolu, bir de boş tarafı olduğunu belirterek, "Antalya'nın en kötü sezonu dediğimiz, dibi gördüğümüz sezonda 6.5 milyon turisti ağırlaması büyük bir başarıdır. Bu kadar olumsuzluk, darbe, patlamalar-çatlamalar, dünyadaki kaos, bu kadar problemin içinde 2016'da bu şehir ve turizmcisinin 6.5 milyon insanı bu şehirde ağırlamasını çok değerli buluyorum. Bardağın boş tarafı ise bu şehrin potansiyeli bu değil, 13 milyonu görmüş bir şehir ve onun da üstünde sayıyı ağırlama kapasitesi olan, altyapısı yeterli bir şehir" dedi.

Vali Karaloğlu, turizmcilerden martta yeni sezon için yapacakları işe alımları bir ay öncesinden yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam kampanyasına destek vermeleri çağrısında da bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erkan Yağcı'nın konuşması

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Salondan görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Akciğer kanserine yenilen Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, bugün memleketi Ayvacık İlçesi Korubaşı Köyü'ne getirildi. Kaymakam Sezgin'in eşi Nurcan Sezgin ile çocukları Halis Gökhan Sezgin ve Gökçe Yanık, cenazede taziyeleri kabul etti. Korubaşı Köyü camide ikindide kılınan namazın ardından Sezgin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile vatandaşlar cenazeye katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Mersin'de sevgililere 5 bin gül

MERSİN’in merkez Toroslar Belediyesi Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında 5 bin gül dağıttı.

Etkinliğin ilk bölümü, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Kültür Sanat Kaldırımında gerçekleşti. Burada vatandaşlara gül dağıtarak sevgililer gününü kutlayan Belediye Başkanı Hamit Tuna, daha sonra Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinlerinin ve ardından belediye personelinin sevgililer gününü kutladı. 7’den 70’e herkese kırmızı gül veren Belediye Başkanı Hamit Tuna, gül dağıtımı sırasında güzergah üzerinden geçen minibüsteki yolcuları da unutmayarak, sevgililer gününü tebrik etti. Tuna, her günün sevginin öne çıktığı gün olmasını dileyerek, sevginin, toplumların huzur içinde yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, "Sevginin yaşatılması noktasında bir farkındalılık oluşturmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımıza gül dağıtarak, sevgililer gününü kutladık. Sevgi; bazen haktır, bazen anadır, bazen canandır, bazen vatandır. Zor süreçten geçtiğimiz bu günlerde toplumumuzda sevginin, barış ve mutluluğun öne çıkması dileğiyle herkesin sevgililer gününü kutluyorum" dedi.

Öte yandan Toroslar Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü, 14 Şubat’ta yoğun bir mesai harcayarak, evlilik tarihlerini özellikle 14 Şubat’a denk getiren 30 çiftin nikâh akitlerini gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Hamit Tuna, gül dağıtırken

- Başkan Hamit Tuna'nın konuşması

- Huzurevinde yaşlılara gül dağıtması

- Yaşlıların elini öpmesi

- Nikah töreninden görüntüler

- Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Aksaray'da 1 ton 180 kilo esrar imha edildi

AKSARAY’da polisin son 6 ay içinde yaptığı operasyonlar ve yol kontrollerinde ele geçirilen 1 ton 180 kilo esrar yakılarak imha edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince son 6 ay içinde yakalanan 1 ton kubar esrar ve 180 kilo toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar, Karayollları 38'inci Şube Şefliği bahçesinde kontrollü bir şekilde yakılarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Esrardan detay

- Esrarın ateşe verilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))