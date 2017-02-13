DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü (2)- Yeniden



AĞRI kent merkezinde, 6 bin metrekare kapalı alana sahip Sebze Pazarı'nın çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Vali Musa Işın, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, 1 kişinin hafif yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Enkaz altında kaldığı sanılan 2 kişiye ulaşılma çalışması ise sürdürülüyor.

Olay bugün saat 15.45'te Murat Mahallesi, Eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metrekarelik Sebze Pazarı'nda yaklaşık 200-300 metrekarelik bölümde çökme meydana geldi. 1 metreden fazla karın biriktiği sebze pazarının çatısından sesler gelmeye başladı. Her gün açık olan pazar yerindeki esnaf bunun üzerine "Kaçın" diyerek bölgedekilerin uzaklaşmasını sağladı. Üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamayan çatı, büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların AFAD ve Belediye ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda bir kişi hafif yaralı olarak çıkarıldı. Vali Musa Işın, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, 1 kişinin hafif yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, "Çatıdan sesler gelmeye başlayınca 'Kaçın' diye bağırdık. O sırada bir karı- koca alışveriş yapıyordu. Kaçtılar mı kaçamadılar mı bilemiyoruz. Eğer onlar kaçamamışsa enkaz altında olabilirler" dedi. Ekiplerin bölgedeki enkazı kaldırma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()-

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Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK yöneticisi yakalandı



ADANA'da yurt dışına kaçmaya hazırlanan bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik yakalandı. Çelik'in Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı saldırıyı organize edenlerden biri olduğu üzerinde duruluyor.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki operasyonlar sonrasında sıkışan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığını ve lojistik sorumlularından Eyüp Çelik'in Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının adliyenin arka kapısından girişi

- Adliye önünden arşiv görüntü ve tabelası

Haber: Fatih KARAÇALI / ADANA, ()-

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Deprem bölgesinde 954 yapı hasar gördü (4)

KONTEYNER OKULLAR KURULUYOR

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde deprem nedeniyle 7 Şubat Salı günü okullar tatil edilmişti. Ardından tatil, cuma gününe kadar uzatılmıştı. Bugün itibariyle deprem bölgesi dışındaki okullarda eğitim ve öğretime başlandı. Hasarın meydana geldiği 7 köyde ise eğitime başlanamadı. Yetkililer, bugün sahra okullarda eğitimin başlayacağını açıklamasına rağmen daha sonra karar değiştirdi. Çok sağlıklı olmayacağı gerekçesiyle bugün de bölgede eğitim başlatmadı. Depremzede öğrencilerin eğitim görmeleri için bölgeye konteyner sınıflar istendi. Gelen konteyner sınıfların okul bahçelerine yerleştirme çalışması da başladı. Depremlerin merkez üssünden biri olan Gülpınar köyündeki Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine, 7'isi yeni toplam 9 konteyner yerleştirildi. 7 sınıfta 16'şar öğrencinin Çarşamba gününden itibaren eğitim-öğretime başlayacağı öğrenildi. İki konteynerden birini idareciler, diğerini ise öğretmenler kullanacak. Diğer köylerde de konteyner okulların kurulumu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konteyner okullardan görüntü

- Vatandaşların açıklamalarından görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Adana'ya defnedilen şehit için memleketinde mevlit okutuldu

'ŞEHİT olursam beni memleketime defnedin' diye vasiyet edip Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen, ancak hava koşulları ve annesinin hastalığı nedeniyle ailesinin oturduğu Adana'da toprağa verilen Şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal için, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde mevlit okutuldu.

Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, perşembe günü El Bab'ta Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası çöken binanın altında kalarak şehit oldu. Şehit uzman onbaşı, geçen cumartesi günü ailesinin yaşadığı Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Andırın'a defnedilmek istemesine rağmen şartlar nedeniyle bu vasiyeti yerine getirilemeyen şehit uzman onbaşı Emre Mücahit Topal için bugün Andırın'ın Kargaçayırı Mahallesi'nde oturan dedesi Musa Kura'nın evinde mevlit okutuldu.

"VASİYETİ BU TOPRAKLARA DEFNEDİLMEKTİ"

Mevlide TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İl Müftüsü Celal Sürgeç, Andırın Kaymakamı Haluk Koç, Belediye Başkanı Baki Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Onur Keysan, Cumhuriyet Savcısı Emrah Keleş, daire amirleri ile şehidin yakınları katıldı. Mevlitte taziyeleri kabul eden dede Musa Kura, torunu ile en son 3 ay önce görüştüğünü belirterek şunları söyledi.

"Üç ay önce yine Suriye'de görevliyken yanıma gelmişti, sonra tekrar Suriye'ye gitti, bir daha haber alamadım, Vasiyeti bu topraklara defnedilmekti, demek ki şehit olacağını biliyormuş. Ailesi Adana'da kalıyordu, şehit olduktan sonra annesi rahatsız olduğu için ve mezarlığın evlerine yakın olduğundan 'Her gün ziyaret ederim' düşünce ve burada hava şartlarının kötü olmasından dolayı Adana'ya defnettik. Mevlidini burada okutuyoruz."

BABA MEVLİDE TELEFONLA BAĞLANDI

Mevlit devam ederken Milletvekili Celalettin Güvenç şehidin babası Salih Topal'ı telefonla aradı. Acılı babaya başsağlığı dileklerini ileten Güvenç, daha sonra telefonun hoparlörünü açtı. Telefonla mevlide katılanlara teşekkür eden baba Topal, "Şehidimizin vasiyeti oraya defnedilmekti ama bazı nedenlerden dolayı yapamadım. Mevlide katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin dedesinin evinde düzenlenen mevlit

- Şehidin dedesi Musa Kura'nın konuşması

- Milletvekili Celalettin Güvenç’in gelişi

- Şehidin babasının telefonla katılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

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Mardin’de terör operasyonu: 30 gözaltı (2)

VALİLİK: 1 KÖY MUHTARININDA BULUNDUĞU 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu İlçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve arazide gizlenen örgüte ait patlayıcı madde sığınak ve barınakları bulmak, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tuguy Komutanlığı komutasında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen, "Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" adlı verilen operasyon ile ilgili şöyle denildi:

"Operasyonunda. 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 1 adet RPG7 roketatar, 1 adet Kanas ve silah üstü termal, 1 adet 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve telsiz düzeneği, İl Jandarma Komutanlığı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü alarak imha ediliştir. 1 adet salça teneke içerisinde tuzaklanmış EYP ve pil bloğu ele geçirilmiştir. Ayrıca, bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık eden milis/işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla 46 şahıs hakkında adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden 42 adreste icra edilen faaliyette, çeşitli örgütsel doküman ve malzemeler ele geçirilmiş olup, aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu toplam 46 şahıs hakkında adli işlem başlanılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ele geçirilen patyıcının imha anı

Haber: MARDİN,()-

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Elindeki silahla havaya ateş eden zanlı yakalandı

EDİRNE’de aralarında husumet olan iki grubun kavgası sırasındaki elindeki silahla yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceye dayanan husumet olduğu öğrenilen iki grubun kavga etmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Şüphelilerden A.Y., elindeki tabanca ile havaya ateş ederek Tunca nehir kenarındaki set boyu mevkiine kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından bir çiftlikte yakalanan A.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftlikte yapılan aramada 2 adet tabanca bulunurken, gözaltına alınan A.Y., ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin yakalandığı ev

-Polis aracına götürülmesi

-Polis ekipleri

-Bahçede yapılan arama

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: EDİRNE,()-

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Hırsızlık şüphelisi balkondan kaçtı, tarlada yakalandı



TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilince kaçan 55 yaşındaki Recep G., polis tarafından tarlada yakalandı. Hakkında 19 ayrı suçtan yakalama kararı ve 21 yıl hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nusratiye Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Recep G., hırsızlık yapmak için apartmanının ikinci katındaki daireye girdi. Bu sırada gelen ev sahibi tarafından fark edilince Recep G., balkondan atlayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede yakındaki bir tarlada görüldüğü belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Recep G.’nin 19 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep G. tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının adliyeden çıkartılması

-Adliye tabelası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()–