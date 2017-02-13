DHA YURT BÜLTENİ - 16

Patlayan lastiği değiştirmek isterken TIR'ın çarptığı sürücü öldü

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde TIR sürücüsü 38 yaşındaki Sinan Özer, aracının patlayan lastiğini deştirmek isterken başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Adana-Ankara Otoyolu Gökbez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana yönüne giden Sinan Özer, yönetimindeki 50 SN 388 plakalı briket yüklü TIR'ı emniyet şeridine çekip, patlayan lastiğini değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 50 FS 624 plakalı başka bir TIR, önce park halindeki TIR'a, ardından da Özer'e çarptı. Yaklaşık 50 metre uzağa savurulan Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin cesedin çevresinde inceleme yapması

- Kaza nedeniyle oluşan araç kuyruğundan görüntü

- Kazaya karışan TIR'lardan görüntü

- Polislerin kaza yerinde inceleme yapması

- Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Onur BULAT/POZANTI(Adana),()

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Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (6-7-8)

27 SAATTİR EYLEMİNİ SÜRDÜYOR

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi Osman B., nikahsız eşi Gülşah ile çocukları Enes ve Gökmen'i silah zoruyla ticari takside 27 saattir rehin tutmaya devam ediyor. Eyleme başladığı saatten beri araçtan hiç çıkmayan Osman B.'nin uyumadığı, eşi ve çocuklarının da yemek ve su gibi ihtiyacının giderilmediği belirtildi.

Aküsü boşalan ve lastikleri kapanla patlatılan taksinin içindeki rehinelerin ilerleyen saatlerde açlıktan ve soğuktan dolayı teslim olacağı tahmin ediliyor.

2 ÇOCUĞUNU DAHA SERBEST BIRAKTI

Şanlıurfa'daki rehine krizinde cezaevi firarisi Osman B., 28 saat sonra, bitkin düşen çocukları Enes ve Gökmen B.'yi de serbest bıraktı. Olay yerinde bekletilen polis ekiplerince teslim alınan çocuklar, ambulansta sağlık kontörlünden geçirildi.

Gün içerisinde de diğer 2 çocuğunu serbest bırakan Osman B., eşi Gülşah'ı rehin tutmaya devam ediyor.

28 SAAT SONRA SON BULDU

Şanlıurfa'da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu gasp ettiği otomobilde rehin alıp, çocuklarından ikisini gün içerisinde, ikisini de bu gece yarısından sonra serbest bırakan cezaevi firarisi Osman B.'ye polis ekipleri, içmesi için meyve suyu verdi. İçerisine uyku ilacı konan meyve suyunu içen Osman B. ve rehin aldığı eşi Gülşah B., bir süre sonra kendisinden geçti. Polis ekipleri, 28 saatlik eylemin ardından, saat 01.15 sıralarında Osman B. ve eşini araçtan çıkarıp hazır bekletilen zırhlı polis aracıyla hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Rehine eyleminden görüntü

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-Olay yeri

-Özel Harekât polislerinin güvenlik önlemi

-Baba Osman Bilici(rehin alan kişi)

-Sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servisi

-Ambulanstan şüphelinin indirilmesi

-Hastaneden güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

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Uyuşturucu şüphelileri kendilerini gözaltına almak isteyen 2 polisi yaraladı

AYDIN'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 3 kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere demir çubuklarla saldırdı. Yaralanan 2 polis hastanede tedaviye alınırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi 313 Sokak'ta meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen adrese baskın yaptı. Polisler, burada 3 kişiyi gözaltına almak istedi. Ancak şüpheliler, demir çubuklarla polislere saldırdı. Polislerden biri başından, biri de elinden yaralandı. Polisler, telsizle takviye isteyince, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralı polis memurları Selahattin Özdemir ve Halil Aydın, çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cem ULUCAN/AYDIN,()

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Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı (4)

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'de hafta boyunca depremlerin devam ettiği bugün de 5.4 ile sallanan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Yarın, ayrıca bu köylere sahra okullarının kurulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa SUİÇMEZ / AYVACIK-ÇANAKKALE,()

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Fırtına nedeniyle batan teknedeki 2 kişi kayboldu

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle batan teknedeki 4 kişiden 2'si kayboldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Akbük Koyu'nda meydana geldi. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Emir Karataş, balık tutmak için 4 metrelik fiber tekne ile denize açıldı. Saat 22.30 sıralarında Soner Yıldız'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendi imkânları ile yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği Kara ve Can'ın ifadesi doğrultusunda kayıp olan 2 kişinin bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Dalgıçların yaptığı çalışmada batan tekne, kıyıya yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Havanın karanlık olması nedeniyle arama çalışmaları kısıtlı düzeyde devam ederken, kayıp 2 kişinin çaresiz bekleyişi sürüyor.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

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