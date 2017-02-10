DHA YURT BÜLTENİ -16

DEAŞ operasyonunda 12 Uygur adliyeye sevk edildi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI 10 KİŞİ SEBEST

DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarılan DoğıuTürkistanlı 12 kişiden Aisa Ruzemaımatı, Abdulrezzak Abdulhakim tutuklandı, diğer kişi 10 kişi serbest bırakıldı.

Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, ()

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GÖKTEN GELEN TEHLİKE, OTOLARI PESTİL ETTİ

KARS İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki Milli Eğitim Müdürü Gökan Altun’un makam otomobili dahil çok sayıda otoda maddi hasar oluşturdu.

İsmet İnönü Caddesinde bugün meydana gelen olayda, 3 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının çatısındaki kar ve buz kütlesi, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Ses ve gürültü nedeniyle dışarı çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve milli eğitim müdürlüğü çalışanları, makam otomobillerin üzerindeki karı temizleyerek, hasarları incelediler. Kar ve buz kütlesinin araçların üzere düşmesi sırasında bazı vatandaşların çok az bir farkla faciayı atlattığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesindeki İşkur İl Müdürlüğü önünde park halindeki bir aracın üzerine de çatıdan kar ve buz düştü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun çatılardan gelen tehlikeyle ilgili olarak "Kuruma ve şahıslara ait araçlar çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle hasar gördü. Bu duruma önceden önlem alınması lazım, yoksa her zaman bu durumla karşılaşmak mümkündür. Görüldüğü üzere çatıların üzerinde ciddi anlamda kar birikintisi var. Tabi olayın maddi boyutu söz konusu. Bunun gereği yapılır. Sevindirici olan kimsenin zarar görmemesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Milli eğitim önündeki araçlar detay

-Hasar gören araçlar ve kurum müdürlerinin incelemesi

-Araçların üzerindeki karların temizlenmesi

-Milli eğitim müdürü Gökhan atun röportaj

Haber-Kamera: KARS, ()

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KURTULMUŞ: REFERANDUM TARİHİNİ YSK BELİRLEYECEK (2)

'REFERANDUMDA POZİTİF BİR KAMPANYA YÜRÜTECEĞİZ'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Grand Derya Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kurtulmuş, referanduma yönelik pozitif bir kampanya süreci yürüteceklerini söyledi. Kurtulmuş, kimseyle dalaşma ve kapışma niyetleri olmadığını belirtti.

"ÇANTADA KEKLİK DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Numan Kurtulmuş, Ak Parti'yle değişikliği destekleyen MHP'nin Afyonkarahisar'da en çok oyu alan ikinci parti olmasına rağmen referandumun garanti görülmemesini istedi. Oyların tamamı sayılana kadar sonuçların belli olmayacağını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu kampanyayı anlatmadığımız, derdimizi paylaşmadığımız ve Türkiye'nin geleceğine dair ufkumuzu paylaşmadığımız hiçbir hemşerimiz kalmayacak. Her seçim sandıkta kazanılır. Çantada keklik diye düşünmeyin. Her vatandaşımızın 'evet' diyerek o oyları sandığa atmasını sağlamak ve sonuçları almamız gerekiyor."

"REJİMİN TARTIŞILACAĞI YER ORTAOKUL BİRİNCİ SINIFTIR"

Partililerden rejim tartışmalarına girmemelerini de isteyen Numan Kurtulmuş, değişiklik teklifindeki 18 madde içinde rejim değişikliği ile ilgili hiç bir madde bulunmadığını söyledi. Rejim değişikliğini tartışılacak yerin ortaokul birinci sınıf olduğunu belirten Kurtulmuş, "Rejim değişikliğini tartışıyorsanız bunun en temel yeri ortaokul birinci sınıftaki yurttaşlık bilgisidir. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenliğin kaynağı kayıtsız şartsız millete aittir ve rejimin adı 'Cumhuriyet'tir." dedi.

Konuşmasının sonunda partililere 'evet' dedirterek söz alan Kurtulmuş, Ak Parti 17'nci Dönem Siyaset Akademisi'nde sertifika alanlara belgelerini verdi. Toplantının ardından Mevlevi (Türbe) Camii ile cami müzesini ziyaret eden Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği'nde işadamlarıyla bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

- Salondan detay

Haber- Kamera: Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, ()

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VALİLİK DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI



HATAY Valiliği tarafından yapılan açıklamada, valilik makamından yapıldığı söylenen aramalarla vatandaşlardan para talep edildiği bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, bu gibi taleplerin dikkate alınmaması istendi.

Hataylı işadamları ve hayırseverlerin aranarak maddi yardım talebinde bulunulduğu, bu aramaların dikkate alınmaması istenen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri Valilik makamı adına aradığını söyleyerek para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları Valiliğimize gelen bilgilerden anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis veya jandarma birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Hatay Valiliği ile irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız."

Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY, ()