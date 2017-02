DHA YURT BÜLTENİ - 16

Rus savaş uçakları yanlışlıkla Türk askerlerini vurdu: 3 şehit, 11 yaralı - yeniden



El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 10 yaralı' ve 'El Bab'da yine DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 10 yaralı' başlıklı haberlerimizi kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ederek yerlerine aşağıda haberimizi veriyoruz.

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu bina Rusya Federasyonu'na ait bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla hedef alındı. Hava harekatında hedef alınan binanın enkazı altında kalan 3 asker şehit oldu, 1'i ağır 11 asker ise yaralandı.

Fırat Kalkanı harekatı 170'inci güne girerken dün 5 askerin şehit olduğu El Bab'dan bugün de şehit haberi geldi. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saat 08.40 sıralarında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu bir bina DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatına katılan Rus savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Bombalanan binanın çökmesinin ardından göçük altında kalan askerlere ulaşmak isteyen silah arkadaşları seferber oldu. Göçük altında çıkarılan 11 yaralı asker, bölgeden tahliye edildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer 10 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından çıkarılan şehit sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi saat 11.30 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e ulaştırıldı. Göçük altında kalan şehit uzman çavuş 25 yaşındaki Mehmet Şahin ile şehit uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın cenazeleri ise saat 14.00 sıralarında çıkarıldı ve 14.40 sıralarında helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Ancak, şehitlerin vücut bütünlükleri bozulduğu için üzerinde Türk bayrağı bulunan 4 cenaze torbası içerisinde getirilmesi 4 ayrı şehit olduğu gibi algılandı. Ancak, bir süre sonra El Bab bölgesinden gün içerisinde getirilen şehit sayısının 5 değil 3 olduğu anlaşıldı.

Böylece gün içerisinde 3 askerin daha şehit düşmesiyle, Fırat Kalkanı Harekatının başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'e yükseldi.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı da akşam saatlerinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen hedef aldığı binadaki 3 askerin şehit olduğunu bildirdi. 1'i ağır 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08.40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır."

PUTİNDEN, ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Federasyonu yetkililerinin üzüntülerini dile getirdiğini Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır. Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

HULUSİ AKAR , RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada "Kazayla ilgili olarak bugün akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Orgeneral Gerasimov meydana gelen talihsiz olay nedeniyle Orgeneral Akar'a üzüntülerini bildirerek başsağlığı dileklerinde bulunmuştur." denildi

Haber-Kamera: GAZİANTEP

CHP'li Böke: Referandum aydınlık günlerin başlangıcı olacak (2)

BÖKE: KHK İLE BİLİM BOMBALANDI

CHP Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ile Veli Ağbaba Hatay'ın Samandağ Belediyesi'ne alınan 26 aracın teslim törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Selin Sayek Böke, akademik personellerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesine tepki gösterdi. Üniversitelerin artık sadece boş duvarlarla çevrili mekanlar olduğunu belirten Böke şunları söyledi:

"Bir gece yarısı sinsice köşede bekletilen, korkak olduğu için bunu gündüz gözü ile yapamayanların KHK'larla bombaladığı bir demokrasi var Türkiye'de. Birkaç ay önce sizin öğretmenleriniz sadece sendikal haklarını kullandıkları için, demokrasinin ortağı oldukları için bir gecede sinsice bekletilen o kararnamelerle işlerinden ihraç ettiler. Ama onurlarını, vicdanlarını ve yarına usulca bakan ışıltılı gözlerini asla onlardan alamadılar. Daha dün bir KHK'yla Türkiye'de bilim bombalandı. Üniversiteler tamamen yok edildi. Biz biliyoruz ki, o şimdi boş kalan binalar üniversiteler değiller. O boş binalardan çıkartılmış olan aklı, vicdanı hür öğretim üyeleri artık özgür üniversitelerde, bu meydanlarda yarını inşa edeceğimiz gerçek üniversiteler için bizimle beraber hayırlı işler yapacaklar. Aksi takdirde yarınımız bugünden daha karanlık olacak."

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ, (Hatay)

Eğitim Sen ihraçları protesto etti

EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Antalya Şubesi üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen üyeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki eyleme, Eğitim- Sen üyelerinin yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Hükümet aleyhine sloganların atıldığı eylemde basına açıklama yapan Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, 15 Temmuz darbe girişiminin bahane edilerek tüm toplumsal muhalefetin yok edilmek istendiğini iddia etti.

7 Şubat'ta yayımlanan 686 sayılı KHK ile onlarca kamu kurumundan toplam 4 bin 464 kişinin memuriyetten çıkarıldığını kaydeden Kadir Öztürk, “Bu ihraçlarla bizim gibi düşünmeyenleri, bizim adamımız olmayanları açlıkla terbiye ederiz denilmektedir. Bir devlet, 'ben yaptım oldu' anlayışı ile yönetilebilir mi? Böyle yönetseniz de size oy vermeyen milyonlarca insanı bu ülkeden mi süreceksiniz, aşına, ekmeğine el mi koyacaksınız? Zindanlara mı atacaksınız?" diye sordu.

İktidarın Eğitim Sen ve KESK'i hedef tahtasına oturttuğunu iddia eden Kadir Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarından ihraç edilenlerin büyük bölümü Eğitim Sen üyesidir. İhraç edilenler arasında Eğitim Sen Genel Sekreteri Mesut Fırat başta olmak üzere, pek çok şube yönetici ve üyesi bulunmaktadır. Antalya'da ise Yürütme Kurulu Üyesi, Şube Sekreteri arkadaşımız Hüseyin Karabulut, üyelerimiz Güneş Adsız ve Mustafa Vakit işinden atılmıştır. Bizler KHK listelerini oluşturan ve hazırlanmasına katkı sunanların peşini bırakmayacağız. Diz çökmeyeceğiz." Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

- Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk basın açıklamasını okurken

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA

Kahramanmaraş'ta kurtuluş coşkusu

Sütçü İmam canlandırıldı, vatandaşlara süt ikram edildi

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97. Yıl dönümü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Kutlama etkinlikleri kapsamında tarihi Sütçü İmam Olayı ile resim ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Uzunoluk Caddesi'nde gerçekleştirilen Sütçü İmam Olayı programında açılış konuşması yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç: “Bundan tam 97 yıl önce burada bir kahramanlık destanı yazıldı. Ülkeyi işgal eden emperyalist güçlere karşı burada namusu için, onuru ve şerefi için Sütçü İmam dünyaya bir insanlık dersi verdi. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sınır boylarımızda ülkemizin ve vatanımızın birlik ve beraberliği için şehit düşen, bugün de Suriye'de şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oyuncuları tarafından tarihi Sütçü İmam olayı canlandırılırken, mahalleleri temsilen mahalli kıyafetler giyen çete grupları ilgi odağı oldu. Programınsonunda vatandaşlara 10 bin kişilik süt ikramı yapıldı. Kurtuluş etkinlikleri kapsamında mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü, konuk ülkelerden misafir grupların gösterileri ilgi ile izlendi.

'KAHRAMANMARAŞ'IN KURTULUŞU' RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

Aynı zamanda ortaokullara yönelik gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ile öğrenciler, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından 1007 şiir ve 985 resmin katıldığı yarışmanın ardındanyapılan değerlendirme sonrasında dereceye girenlerin isimleri belli oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç takdim etti.

Ödül töreninin ardından Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü anısına açılan resim yarışmasına gönderilen 97 adet resmin yer aldığı sergi gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ

Hırsız genç, bu kez eski okulunu soydu

Kayseri’de daha önceden eğitim gördüğü iddia edilen okula giren D.G. (25) ve arkadaşı F.A. (31) hırsızlık için girdiği okuldan 100 bin TL’lik televizyon, bilgisayar, org ve dizüstü bilgisayar çaldı. Hırsızlar polis tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi, Bülbülpınarı Caddesi üzerinde bulunan Şehit Yiğit Can Çiga Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde meydana geldi. Olay yerinde yapılan incelemede çalınan malzemeler arasında otistik çocukların eğitim için kullandığı 'Org’un da bulunması üzerine özel ekip kuran polis, hırsızlığı okulun eski öğrencisi D.G. ve arkadaşı F.A'nın yaptığını belirledi. Hırsızlık zanlılarının evlerine yapılan operasyonda her iki zanlının şehir dışında olduğu tespit edilirken orta ağır düzey zihinsel engelli ve otistik çocukların eğitiminde kullanılan 1 org, kurusıkıdan bozma tabanca, metamfetamin, esrar ve tüfek ele geçirildi. Olaydan birkaç gün sonra şehir dışından dönen hırsızlık zanlıları, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularında suçlarını kabul eden hırsızlık zanlıları, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yakalanan işsiz hırsızlardan birisi burada görüntü alan gazetecilere, “Asıl hırsız yanımda yüzünü kapatan kişidir" dedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlık sanıklarından F.A’nın okulda bıraktığı ayak izinden giydiği ayakkabının karakteristik özelliği tespit etti. Hırsızlık zanlıları, adliyeye sevkedildi.

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ

İhraç edilen Memur-Sen temsilcisi için basın açıklaması

HAKKARİ'de, 28 sivil toplum kuruluşunun içerisinde yer aldığı Hak ve Dayanışma Platformu (HAK-DA) Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) ile PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla görevinden ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraç edilmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Kız İmam Hatip Yatılı Bölge Lisesi Müdürü ve Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi Nihat Gür ile Şemdinli ilçe eski Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraç edilmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. İhraç edilen arkadaşlarının ikisininde töröre karşı olduklarını belirten HAKDA sözcüsü Sefer Özatak, şöyle dedi:

"OHAL kapsamındaki KHK ile PKK iltisakları bahanesiyle görevinden ihraç edilen Eğiim- Bir -Sen Hakkari Şube Başkanı, Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve 28 İslami STK'dan oluşan HAK-DA Platformunun kurucusu ve dönem sözcüsü Nihat Gür ve Şemdinli Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Çelik'in ihraçları toplum nezdinde derin bir kırılma ve infiale sebep olmuştur. PKK tarafından bir bayram günü evinin önünde çocuğunun gözleri önünde kalleşçe şehit edilen AK Parti Hakkari Milletvekili Adayı Şehit Ahmet Badak 'ın yakın dostları ve çalışma arkadaşları olan Nihat Gür ve Fahrettin Çelik , terörün her türlüsünü her zaman en şiddetli bir şekilde lanetlenmişlerdir. Biz yapılan bu haksızlığın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz."

-Görevden ihraç edilen Memur-Sen Hakkari il Temsilciis Nihat Gür ile röportaj

HABER-KAMERA:BEHÇET DALMAZ/HAKKARİ