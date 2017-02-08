DHA YURT BÜLTENİ - 16

El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (4)

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu.

Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜN İÇİNDE GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Şehit olan askerlerin cenazemerinin helikopterle Gaziantep'e getirilmesi

Haber: GAZİANTEP ()

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HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır'da, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Silvan ilçesinden Diyarbakır'a gelirken kent girişinde gözaltına alınan Zana, çıkarıldığı savcılıkta alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde de ifadesi alınan Leyla Zana, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Leyla Zana'nın adliye sarayından çıkması

-Araca binmesi

Haber: Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, ()



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Malatya’da ‘1+1+1’ destek projesi hayata geçti



Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde Insider firmasi olarak, 1+1+1 proje kapsamında, CTO ve kurucu ortaklağı Mehmet Sinan Toktay'ın bağısta bulunğu, ismini alan bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı.

Laboratuvar açılışına, Yeşilyurt Millieğitim İlçe Müdürü Cemal Kalay Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Abdulbasit Öztürk, öğretmenler, CTO yönetim kurulu üyesi ve Yılın Kadın Girişimcisi seçilen Hande Cilingir ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışın ardıdan Muhabirine açıklama yapan, CTO Yönetim kurulu üyesi Mehmet Sinan Tokay, projeye tüm çalışanların destek verdiklerini söylerek cümlelerine şöyle devam etti:

“Tüm çalışanlarımızın desteğiyle genç arkadaşlara yarımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelikle kendi arkadaşlarımızın mezun oldukları okullardan başlayarak bu yardımları yapmaya karar vermiştik. İlkinide benim mezun olduğum Turgut Özal Anadolu Lisesi’ne yapma fırsatımız oldu. Umarım bu genç arkadaşlara faydalı olur onların geleceklerini daha iyi bir gelecek getirmeye faydalı olur diye düşünüyorum. Buradaki hocalarımızada bir minnet borcumuzun bir kısmınıda ödemiş oluyoruz. 20 adet bilgisayar var burada bir projeksyon cihazı birde yazıcıyla bir bilgisayar laboratuvarının tüm ihtiyacını karşılamış oluyoruz."

Şirket hakkındada bilgiler veren Sinan Tokay, 2012 yılında kurulmuş olan kendi şirketlerinin teknoloji firması olduğunu avrupanın en büyük prodak şirketi olma yönünde ilerleyen bir şirket olduğunu belirten Tokay, “ ‘Yardımlaşma Projesi’bizim özellikle diğer Teknoloji firmaları ile birlikte yapmaya çalıştığımız bir konsep. ‘1+1+1’ ismini verdiğimiz bir proje. Çalışanların maaşlarının %1’i zamanlarının %1’i ve şirketin karının %1’ini bir fona bağışlıyoruz ve bu fonda bu tür yarımları organize ediyor. Hem böyle fiziksel yardımlar olabilir, hem bilgisayar yazıcılar olabilir diğer taraftanda eğitimler danışmanlıklar mentonikler aslında. istanbul’da şuanda başladığımız ama diğer şeylerede yayınlanmasını özellikle diğer teknoloji firmalarının katılımı ile bir organizasyon. Bunun önemi önümüzdeki yıllarda teknolojinin çok ciddi anlamda bir atağa geçeceğini biz ön görüyoruz. Ülkemize nekadar ne kadar teknolojiye yatırım yapılırsa ne kadar gençler teknoloji ile ilgilenirse okadar faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Onun için böyle bir projeyi ayakta tutmaya çalışıyoruzö diye konuştu.

Yeşilyurt İlçe Millieğitim Müdürü Cemal Kalay’da yaptıkları bağışın kendileri için çok anlam ifade etmekde diyerek, şöyle konuştu:

“Kendi okullarından mezun olan bir kişinin dönüp bizim okullarımıza bağış yapmasını 20 adet bilgisayar bir projeksyon bir çok yönlü yazıcı getirmesi bizim için ayrı bir anlam ifade etmektedir. İnşallah bu örnek davranış bir çok kişiye bir çok öğrencimize örnek olur. Çok güzel şeylerde mezun olan öğrencilerimizin bize dönüşü olup firmamıza ve öğrencimize çok teşekkür ediyoruz yaptığı anlamlı katıkıdan dolayı devamını inşallah bekliyoruz.ö

Konuşmaların ardından Turgut Özal Anadolu Lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine konferans veren Sirketin CEO'su, kurucu ortağı ve Microsoft tarafından ‘Yılın Kadın Girişimcisi’ seçilen Hande Çilingir’de, bir ülkede yazılımın gelişmesi, teknolojinin gelişmesi o ülkenin gelişmesidir diyerek şöyle devam etti:

“O ülkenin ekonomisine hem politikasına her bir tarafa uzanan politik bir etkisi var. Ne yazıkki şuanda Türkiye fazla teknoloji ihracatı yapan bir ülke değil. Çok küçük bir rakam vereyim sizin aklınızda bir karşılaştırma olsun mesela Almanya’da üretilen yüksek teknoloji ürünlerinin yaklaşık %26’sı yüksek teknoloji ürünleriyken, Türkiye’de ki bu rakam sadece %1.6 dır.ö

Daha sonra Turgut Özal Anadolu Lisesine katkılarından dolayı Yeşilyurt İlçe Millieğitim Müdürü Cemal Kalay tarafından şirketin kurucuları Mehmet Sinan Tokay ve Hande Çilingir’e plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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-Bilgisayar laboratuvarından görüntü

-Açılıştan görüntüler

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

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Madenci heykelinin kazması ikinci kez çalındı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kömürü bulan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeldeki kazma 2'nci kez çalındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 17 yıl önce sahil bandında oluşturulan Uzun Mehmet Parkı'na, 8 Kasım 1829'da ilçeye bağlı Neyren Köyü'nde kömürü bulduğuna inanılan Uzun Mehmet'in madenci olarak tasvir edildiği heykeli yapıldı. Sağ elinde kömür parçası bulunan heykelin sol elindeki 1 metre uzunluğundaki kazma, 14 Nisan 2015'te çalınmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencilerin yerine yenisini koyduğu kazma kimliği belirsiz kişilerce ikinci kez çalındı. Ereğli Belediyesi yetkilileri, çalınan kazmanın yerine yenisinin alınarak konulacağını söyledi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da kazmanın ikinci defa çalınmasına tepki göstererek, "Bu değerimize, kültürümüze, kıymet verdiğimiz şeylere saygısızlık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil bandı

-Uzunmehmet anıtı

-Anıttan çalınan kazmanın yerinin boş kalması

-Uzunmehmet Anıt yazısı

-Arşiv heykele kazma takılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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Şanlıurfa protokolü cezaevinde çim saha açılışını yaptı

SPOR Toto Genel Müdürlüğü ile Hilvan Belediyesi tarafından Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumunda yaptırılan sentetik çim saha, yoğun protokolün katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

5 bin kişi kapasiteli Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde Spor Toto Genel Müdürlüğü ile Hilvan Belediyesinin ortaklaşa yaptırdığı sentetik çim saha ve voleybol sahasının açılışı yapıldı. Cezaevinde kalan mahkumların spor yapmaları amacıyla yaptırılan sahanın açılışına Şanlıurfa Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İlçe Belediye Başkanları, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Müftüsü İhsan Açık ile kurum amirleri ve mahkumlar katıldı. Açılış için hazırlanan kırmızı kurdeleyi uzun bir protokolün katılımıyla kesilerek, çim sahanın açılışı yapıldı. Ardından protokol üyeleri, çim sahada penaltı vuruşunu yaparak, spor tesisleri faaliyete soktu. Çim sahanın açılışının ardından bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, tutuklu ve hükümlülerin meslek sahibi olabilmeleri için valilik olarak her zaman destek verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada yeni bir yapılanma var. Temennimiz cezaevlerinin çok fazla dolması değil, ama günümüz şartlarında bazen ihtiyaç olabiliyor. Toplumun içerisinde belirlenen kurallara uygun hareket etmeyenler yargılama sonucunda bu cezaevlerinde belli bir süre kalıyorlar. Bu sürenin mutlaka rehabilitasyonu için çok iyi değerlendirilmesi ve bu insanların ileride topluma tekrar geri döndüğünde meslek sahibi olabilmeleri ve hem ruhen, hem de bedenen sağlıklı insanlar olarak dönmeleri çok önemlidir. Onun için bu konuda ne yapılsa azdır. Valilik olarak bu tür çalışmalara her zaman destek veriyoruz."

Ceza infaz kurumlarının kuruluş amacı sadece cezaların infazını sağlamak olmadığını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, “Bizim asli görevimiz bu infazı gerçekleştirmekle birlikte içeride kalan hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, eğitim ve topluma kazandırılmaları yönünde de faaliyetler sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu spor alanında büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. Açık Ceza infaz kurumu bir anlamda bir iş atölyesi şeklindedir. Hükümlülerin bu iş atölyelerinde çalıştırarak aynı zamanda bir meslek kazandırılıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ceza infaz kurumundaki çim saha

- Sahanın açılışına katılanlar

- Penaltı vuruşunun yapılması

- Vali Güngör Azim Tuna’nın konuşması

- Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer PINAR-Kamera: Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-)