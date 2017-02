DHA YURT BÜLTENİ - 16

El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde ÖSO güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışma sırasında teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Çatışmalarda bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralanan askerlerden 15'i, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirelerek tedaviye alındı.

Çatıdan düşen genç için seferber oldular

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde kar temizleme çalışması yaparken 3 katlı binanın çatısından düşen Adem Arslan, yolların kardan kapalı olması nedeniyle 5 saat sonra hastaneye yetiştirildi.

Eleşkirt'e bağlı Çetinsu köyünde yaşayan Adem Arslan, evlerinin çatısında biriken karları temizlemek isterken dengesini kaybedip düştü. Kazanın ardından Arslan'ın yakınları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla köye giden sağlık ekipleri, 3 saat sonra hastaya ulaşabildi. Adem Arslan, paletli ambulansla 5 saat sonra Eleşkirt Devlet Hastanesi getirildi. Burada ilk tedavisi yapılan Adem Arslan, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

112 Birim sorumlusu Tolga Altuncu, 30 yaşındaki Adem Arslan'ın düşmeye bağlı ayağında ve burnunda kırık olduğunu belirtti. Özel İdare ekiplerinin yardımı ile hastaya ulaştıklarını hatırlatan Tolga Altuncu, "Hastaya ulaşmamız gerekiyordu. Bir UMKE aracı, kar üstü paletli araç ve ambulansımızla çıkış yaptık. Pirebat yol ayrımında yolların tamamen kapalı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 18 kilometrelik yolu kar üstü paletli araçla ialarak hastaya ulaştık. Hastamızın durumu iyi" diye konuştu.

Anne- kız kazayı ucuz atlattı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir otomobil takla atarken, araçtaki anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde meydana geldi. Ayfer Yediler, yönetimindeki 48 BA 286 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü Ayfer Yediler (72) ve annesi Dilara Yediler (92) hafif yaralandı. Yaralıları görenler kazayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelirken önce sürücü Ayfer Yediler, otomobilden çıkarıldı. Araçtan yürüyerek çıkan Yediler, sağlık görevlisi tarafından ambulansa alındı. Yan yatan otomobilde yolcu koltuğunda oturan anne Dilara Yediler ise sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak otomobilden çıkarıldı. Bilinci açık olan anne Yediler de kazayı hafif sıyrıklarla ucuz atlattı. Anne ve kızı ambulanslara alındıktan sonra Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Otomobil, kazanın ardından olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı, yol trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CHP'li Havutça'dan sert anayasa değişikliği açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede AK Parti Hükümeti'ne yüklenip, "O açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyip, anayasa değişikliği ve referandumda neden 'hayır' oyu kullanılmasını istediklerini anlattı. Türkiye'nin 15 Temmuz sürecini tartışırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birden bire anayasa değişikliğini gündeme gektirdiğini belirten Milletvekili Havutça, anayasa oylamaları sırasında da AK Partili milletvekillerinin açıkça anayasa suçu işlediklerini iddia etti. Milletvekili Havutça, "15 Temmuz Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu darbe girişiminin ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir anda Türkiye'nin gündemine anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğini hedefleyen öneri geldi. Öncelikle şunu vurgulamak isterim; şu an Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri açık bir şekilde anayasa suçu işlemektedir. 2015 seçimlerinde bu millet bize, 'Türkiye'nin anayasal düzenini değiştirin' diye yetki vermedi. Biz, milletten böyle bir yetki istemedik. Halk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği milletvekillerini, 'Meclisi bir tek adam feshetsin, yargının tamamını bir kişi atasın' diye bize yetki vermedi. AKP Anayasa Komisyonu üyeleri ve milletvekilleri, değişikliğe 'evet' diyenler, anayasayı ihlal suçu işlemiştir. Eğer bu gerçekleşirse mutlaka yargılanacaklardır. Çünkü mevcut anayasamızın ilk dört maddesinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmü içeriyor ve bu başlangıç hükümlerini de bağlıyor. Anayasamız, yasama, yürütme ve yargı erklerinin, tek elde toplanmasını yasaklıyor. Kuvvetler ayrılığı, 'kuvvetlerin birbirini denetimi' diyor. 1982 Anayasası'nın tam 117 maddesi daha sonra değişmiştir. Yani darbe anayasası falan ortada kalmadı" dedi.

"AÇIK OY KULLANANLARIN FETÖ İLE BAĞLANTISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Milletvekili Havutça, anayasa oylamalarında FETÖ ile bağlantıları olduğunu ileri sürdüğü bazı milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini affettirmek için açık oy kullandıklarını söyledi. Havutça, şöyle devam etti:

"Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılması gerekiyor. Hepimizin gözü önünde, milletin gözü önünde AKP milletvekilleri aldıkları talimat gereğince, açık oylamada bulundular, gizli oylama ilkesini ihlal ettiler, çiğnediler. Bize göre bu açık bir demokrasi ahlaksızlığıdır. Bizim görevimizi sınırlayan hukuk kuralları, demokrasi kuralları var. Anayasada gizli oy kullanılacaksa, bunu millete meydan okurcasına açık kullanmanın hangi demokrasi ilkesiyle bağdaşır tarafı var? Hangi siyasete uygundur? Bunu neden yaptıklarını biliyoruz. FETÖ'cü diye tutukladıkları birçok insan şu anda hapiste. 'FETÖ' denilen haini Pensilvanya'da ziyaret edip dizinin dibine çökenler, sıranın kendilerine geleceklerini biliyorlar. Belki de kendilerini Tayyip Erdoğan'a karşı affettirmeye çalışıyorlar. Yani o açık oy kullanan milletvekillerinin büyük bir bölümünün FETÖ ile bağlantısı olduğunu tahmin ediyoruz, biliyoruz. Böyle bir korkuları var. CHP'den ne FETÖ'cü ne de darbeci çıkar. Hepsinin Allah belasını versin. Bu namussuzları, siz bu noktaya taşıdınız. TBMM iki savaş geçirdi bir tane mermi bile atılmadı. Sizin sayenizde TBMM yedi defa bombalandı. Bu alçakları siz korudunuz ve geliştirdiniz."

"MEVCUT HÜKÜMETİN YIKILMASI İÇİN AÇIKÇA MÜCADELE EDİYORUM"

İnsanların adil yargılanmasını, insan haklarının korunmasını, basın özgürlüğünün sağlanmasını istediklerini de belirten Milletvetkili Havutça, "O nedenle biliyoruz ki Fethullahçılar bize oy falan vermez. Balyoz, Askeri Casusluk davalarıyla bu ülkenin namuslu, dürüst subaylarının, aydınlarının haksız yere neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Türkan Saylan'ları, İlhan Selçuk'ları sabaha karşı, terör örgütü mensubu gibi bu ülkenin Genelkurmay başkanını siz hapse yollamadınız mı? Şu anda Twitter, Facebook üzerinden cadı avı yürütülüyor. Başbakan MİT'e talimat vermiş insanların hesapları, Bilişim Suçları tarafından takip ediliyor. Bizden birilerini de gözaltına alarak yıpratmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımız ne yapmış? 'Cumhurbaşkanını eleştirmiş, hükümeti yıkmak için propaganda yapıyor' denmiş. Açıkça ilan ediyorum, 'Mevcut hükümetin yıkılması için, bu hükümetin derhal Türkiye'nin başından gitmesi için açık şekilde ona karşı mücadele ediyorum. Buradan savcılara kendimi ihbar ediyorum. Bırakın masum gençlerimizle uğraşmayı. Biz milletvekili olarak bu hükümetin yıkılması için çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hükümet Türkiye'ye zarar veriyor, başını belaya sokuyor" diye konuştu.

Milletvekili Havutça, daha sondra basına kapalı olarak partisinin ilçe başkanlarıyla görüşme yaptı.

Hareket halindeki TIR alev alev yandı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Sivas'tan Erzurum'a giden Gökhan Kuru yönetimindeki 38 ZY 689 çekici ve 38 JA 912 dorse plakalı TIR, İmranlı ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Mobilya ve çelik kapı yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. TIR'ın içinden çıkamayan sürücü Kuru ise İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İmranlı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülen TIR ve taşıdığı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Başkomiser intihar etti

TRABZON Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser 36 yaşındaki Fatih Ezber, otomobilinin içinde tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

Olay Kalkınma Mahallesi Pazar Sokak’ta, saat 18.00 sıralarına meydana geldi. Bir süredir Çarşı Polis Karakolu’nda görev yapan 2 çocuk babası başkomiser Fatih Ezber, ikamet ettiği apartmanın yanında park halinde duran 61 EY 161 plakalı otomobilin içinde beylik tabancasını başına dayadı ve tetiği çekti. Kanlar içinde kalan Başkomiser Ezber, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Fatih Ezber'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Başkomiser Fatih Ezber’in FETÖ soruşturması sırasında ilçe teşkilatlarında görevli olduğu, bir ay önce de il merkezindeki Çarşı Karakolu'nda göreve başladığı öğrenildi.

Emanet bırakılan cep telefonunu aldı, kamera görüntülerinden yakalandı

ADIYAMAN'da hastane kantinine emanet bırakılan başkasına ait cep telefonunu görevliden alıp kaçan Hasan T., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı.

Olay, dün Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hasan T., kantin görevlisinin yanına gelip raftaki cep telefonunun kendisine ait olduğunu söyledi. Görevlinin verdiği cep telefonunu alan Hasan T., kaçtı. Bir süre sonra kantine gelen telefonun sahibi, olayı öğrenince polise haber verdi. Hastaneye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerinden cep telefonunu alan kişinin Hasan T. olduğunu belirledi. Polisler, yaptıkları çalışmayla Hasan T.'yi gözaltına aldı. Üst aramasında çıkan cep telefonu sahibine teslim edilirken Hasan T., emniyete götürüldü.

Bodrum'da deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürüttüğü deniz dibi temizliği, 3'üncü yılıyla tekrar başladı. Etkinliği ilk ayağında Yalıçiftlik Koyu temizlenirken, denizden 180 kilo atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi'nin deniz dibi temizlik kampanyası çalışması, toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla sürüyor. "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen çalışmalar, bu yıl 3'üncü senesine girdi. Bodrum Belediyesi dalış ekibince gerçekleştirilen çalışmaları, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon da takip etti. Turgutreis Denizciler Derneği'nin yanı sıra Bodrumlu iki dalış okulunun eğitmenleriyle birlikte toplam 13 dalgıç, gün boyu süren çalışmalarda koydan toplam 180 kilo kompozit, metal, cam gibi malzemelerden oluşan çeşitli atığı kıyıya çıkardı.

Gönüllü çalışmalarından ötürü dalış ekibine teşekkür eden Başkan Kocadon, "Kampanyamız 3 yıldır sürüyor. Bu süreçte çok güzel gelişmeler oldu. Özellikle Bodrum koylarının tek tek temizlenmesi ve bu çalışmayı yapan ekiplerin Bodrum Belediyesi'nin ekiplerinin olması, hepsinin de 1 ve 2 yıldızlı dalgıçlar olması çok önemli. Deniz temizliğine büyük önem veriyoruz. Bodrum'daki öğrencilerimizin de her sene bize bu çalışmada büyük destek vermesi bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz Bodrum, dünyada mavi yolculuğu başlatan yerdir. Onun için bu mavi yolculuk, bu denizlerden başladıysa, bu denizlerimiz bir ömür, bizden sonraki nesillere de hizmet etmeye ve güzelliklerini sergilemeye devam etsin. Bütün çabamız bunun üzerine" dedi.

Çalışmaların 8 Şubat'ta Bodrum'un Güvercinlik koyunda, daha sonraki haftalarda ise Mazı, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koyları ile son olarak Bodrum Merkez'de olmak üzere 18 koyda gerçekleşeceği belirtildi.

Ekonomi yazarları Trabzon ekonomisini değerlendirdi

TRABZON'da düzenlenen, 'Türk Basını Ekonomi Yazarları Gözünden Trabzon Ekonomisi' konulu toplantıda kentin ekonomisi ele alındı, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TSİAD) İktisadi Yönetim Anketi 2016 yılı son çeyrek sonuçları açıklandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) işbirliğiyle Zorlu Grand Otel'de düzenlenen toplantıya KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfettin Artan, Habertürk Gazetesi Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz ile Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar konuşmacı olarak katıldı. Toplantıyı TSİAD üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamları da izledi.

GÜNÜMÜZDE İNSANLAR HER ŞEYİ DÜŞÜNÜYOR

Toplantının açılışında konuşan TSİAD Başkanı Hasan Hüsnü Hayali, ekonomik duruma ilişkin üyelerinin karamsar olmadığını belirterek, “Günümüzde insanlar her şeyi düşünüyor, çok boyutlu karar veriyor. Dolar, enflasyon, faiz kararlarına bakmadan hareket eden hiçbir yer yok artık. Her iş insanı bu rakamlara bakıyor, beklenti oluşturuyor ve iş kararlarını bu beklentiye göre düzenliyor. Bu rakamlara bakmayanlar zararlı çıkıyor. Bunun farkındayız. Sonuçlarda sizin de açık şekilde göreceğiniz gibi, TSİAD üyeleri tüm olumsuzluklara rağmen, kendisine güveniyor. Devletine inanıyor. Tüm bu olumsuzlukların aşılacağını biliyorö dedi.

TRABZONLU SANAYİCİLER GELECEKTEN UMUTLU

TSİAD üyesi iş adamlarıyla yapılan, TSİAD İktisadi Yönetim Anketi hakkında açıklamalarda bulunan KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfettin Artan da şunları söyledi:

"Bu anket çalışmasında, beklentilerin ekonomideki rolü, ekonomik güven ve ekonomiye etkisi ve ekonomik güvenin nasıl ölçüleceği gibi sorulara yanıt aradık. Mevcut durum, geçmişe ve geleceğe yönelik olarak durum tespiti yapmak istedik. Ankette, 'Geçmişi nasıl görüyor?' sorusu sorulduğuna, Trabzon'da son 3 aydaki satış hacminin azaldığını söyleyebiliriz. Son 3 ayda alınan siparişlerin miktarında ise yüzde 39'luk bir kesim azaldığını söyledi. Rekabet gücünde de yüzde 28'lik bir kesim kötüleşme yaşandığını, yüzde 9'luk kesim de daha iyi gittiğini ifade etti. Bunlara bakıldığında Trabzonlu sanayici ve iş adamlarının kötü bir dönemden geçtiği söylenebilir. Şu an gidişatları çok kötü ama geleceğe umutla bakıyorlar. Gelecek onlar için umut vaat ediyor. Yarın daha güzel olacak.ö

TRABZONSPOR'DA ANKETTE ÇIKTI

Ankette kentin en önemli sorununa ilişkin yüzde 1.85 ile Trabzonspor'un sportif başarısının yer aldığını anlatan Doç. Dr. Artan, “Trabzonlu iş adamlarına üretim ya da satışları kısıtlayan faktörlere ilişkin bir takım sorular sorduk. İlk sırada talep yetersizliği çıktı. Talep yetersizliği kentte satışı etkileyen en temel faktör. Ankette, 'Trabzon'un en önemli sorunu nedir?' sorusunu sorduk. Yüzde 24 ile eğitim, yüzde 22 ile işsizlik, yüzde 20 ile ticari imkânsızlıklar, yüzde 16 ile İmar, yüzde 9 ile trafik, yüzde 5 diğer ve yüzde 1. 85 ile Trabzonspor çıktı. Trabzonspor'un halk bazında da karşılığının olduğu gözüküyorö dedi.

EN BÜYÜK DEZAVANTAJ COĞRAFYA

Toplantının ikinci bölümde konuşan Habertürk Gazetesi Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım da, kentin en büyük dezavantajının coğrafyası olduğunu belirterek, “Ben de memleketimi yazmak istiyorum ama Trabzonspor dışında somut bir şey bulamıyorum. Trabzon'un en büyük dezavantajı coğrafyası. Trabzon'un karakterinde hızlılık var ve algısı çok yüksek. Doğadan gelen refleksleri çok hızlı. Futbol oyununa büyük yatkınlığı var. Ama futbol oynayacak arazi yok. Sorun burada. Buna rağmen bir başarı yakaladı. Bu coğrafya Trabzon'un sanayileşmesine engel oluyor. Trabzon'da yapacağınız şeyin hacminin dar olmasına dikkat edilmelidirö diye konuştu.

“NİMETİNİ ONLAR YİYOR, ZAHMETİNİ BİZ ÇEKİYORUZö

İtalyan firma Ferrero'nun fındıktan yılda 13 milyar Euro ciro elde ettiğini hatırlatan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz ise, “Türkiye'de 81 vilayeti gezdim. Başaranlar var, başaramayanlar var. Yukarı doğru giden kentler var, aşağı doğru gidenler var. Trabzon'a geldiğimde bir şeyin eksik olduğunu gördüm. Burada olmayan şu; bu kentin öyküsü kalmamış. Sorduğum zaman bir öykünme üzerinden gelecek tasavvuru var. Dünyada fındığın 3'de 2'si burada üretiliyor. En iyi zamanımızda Türkiye 2 buçuk milyar dolar kazanıyor. Sadece bizden aldığı fındıkla, bu yasal uyuşturucu dediğimiz Nutella'yı bize satan Ferrero firması 13 milyar Euro ciro yapıyor. Nimetini onlar yiyor, zahmetini biz çekiyoruz. Bu bir akılsızlık tanımıdır. Çok zeki insanlarımız var ama sorun şu birlikteliğin bizde olmamasıö dedi.

"TRABZONSPOR'UN ÇIKMASI ÜZÜCÜ"

Hurriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar ise, memleketi olan Malatya ile Trabzon'un tembellik noktasında uyuştukları nokta olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ankette sayılan 6 önemli sorun arasında Trabzonspor çıkıyor. Ben düşündüm ve dedim ki; 'Aynı anket Gaziantep'te yapılsa acaba Gaziantepspor çıkar mı?' Kayseri'de, Antalya'da yapılsa oranın takımı çıkar mı? Mümkün değil, çıkmaz. En azından sanayici ve iş adamları denilen topluluğunun oradan uzaklaşması lazım. Sokaktaki insanları konuşması çok doğal. Ama bu ekibin içinden bu anketin çıkması bence üzücü. Malatya ile Trabzon'un tembellikte uyuştuğu bir nokta var. Bir gezide arkadaşlarla Malatya'da bir kayısı fabrikasına girdik, 'Arkadaşların hepsi, 'biz bir daha kurutulmuş kayısı yemeyiz' dediler. Rezalet yani. Bahsettiğim fabrikaya 5-6 yıl sonra bir daha gittim. Patronları ile karşılaştım. Baktım çok da fazla bir şey değişmedi. Durumu anlattım. Bana dönerek, 'Biz zaten parayı kazanıyoruz. Öyle ya da böyle' dedi. Aynı tembellik muhtemelen burada da yaşanıyor. Sonuçta fındıktan kente para giriyor. Öyle olunca da kent kendini zorlamıyor. Burada da 1 milyar dolar civarında fındık ihracatı söz konusu. 'Yeter' deyip kenara çekilmek söz konusu. Hâlbuki bunu daha ileriye taşımak gerekiyor. İşin içine akıl katıp ürünü de geliştirmek gerekö dedi.

TTB BAŞKANI KÖLEOĞLU TOPLANTIYI TERK ETTİ

Toplantıda Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz'un Ferrore firması ile ilgili değerlendirmeleri üzerine söz alan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Şükrü Köleoğlu, “Siz sadece Trabzonspor ile Trabzon'u karşılaştırıyorsunuz. Bu yanlış. Trabzon, fındık ihracatının yüzde 52'sini yapıyor. Bu şehre 1 milyar 250 milyon dolar katıyor. Şeref beyin beğenmediği Ferrero firması, Trabzon'a 800 milyon dolarlık ihracat kazandırıyor. Türkiye'de fındığın 3'de 1'ini alıyor. Siz Ferrero'yu eleştireceğinize yeni Ferrero'ler kuralımın eleştirisini yapmanız lazımö şeklinde konuştu.

Bunu üzerine konuşan yazar Şeref Oğuz ise, “Aynı şeyi söylüyoruz. Bende onu diyorum. Beni tam dinlemediniz galibaö yanıtı verdi. Yaşanan diyalog sonrası TTB Başkanı Köleoğlu salondan çıkarak toplantıyı terk etti. Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

