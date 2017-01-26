DHA YURT BÜLTENİ-16

Kilis'te ByLock kullanan 9 asker tutuklandı

KİLİS'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 9 asker, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastan acil servisi

- Araçtan görüntü

- Şüpheliler

- Hastaneden gidişleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,()

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Varis çorabından 492 gram eroin çıktı

SAKARYA'da otobüste yolculuk yapan V.T.'nin yapılan üst aramasında, giydiği varis çorabının içerisinde 492 gram eroin ele geçti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde bir otobüsü durdurarak, yolculara kimlik kontrolü yaptı. Kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen V.T.'nin yapılan üst aramasında varis çorabının içerisine sarılı poşet olduğu görüldü. Poşetler açıldığında 492 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alına V.T. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eroinden görüntü

-Çoraba gizlediği eroinden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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ELAZIĞ VALİLİĞİ: AHMET TÜRK'E KELEPÇE TAKILMADI

ELAZIĞ'daki cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk'ün hastaneye götürülüşü sırasında, askerler arasında ve kelepçeli olduğu iddia edilen görüntüler üzerine yazılı açıklama yapan Elazığ Valiliği, hiç bir aşamada Türk'e kelepçe takılmadığını açıkladı.

Elazığ Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntüleri yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk’e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk’e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi.

ELAZIĞ,()

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Samsun'da İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi

SAMSUN'un "daha güzel ve refahı için daha fazla neler yapılabilir" amacıyla düzenlenen İl Ekonomi Toplantısı, Vali İbrahim Şahin'in başkanlığında Atakum İlçesi SASKİ toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı düzenlendi. Samsun'un daha güzel ve refahı için neler yapılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Şahin, "İlimiz coğrafi ve stratejik konumu, özel sektöre ait limanları ve uluslararası havalimanı, Karadeniz limanını Anadolu’ya bağlayan demir ve kara yolu, üniversitesi ile kültürel alt yapısıyla gelişim sürecini hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. İlkadım şehri Samsun Karadeniz Bölgesi'nin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğuyla birlikte şehrin ticari ve sanayi potansiyeli son derece canlı ve önemlidir. Samsun yerleşim ve üretim alanları açısından yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir bir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getiriler bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu’ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle bölgenin ticari yapısında da önemli bir yere sahiptir. Bu toplantı vesilesiyle Samsunumuza yapılan yatırımlar ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen kamu ve özel kurum kuruluş yöneticileri ile tüm çalışanları kutluyorum. Toplantımızın ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Vali Şahin'in konuşmasının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çalışma ve İş Kurumu, Vergi Dairesi yetkilileri toplantıyla ilgili olarak bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından toplantının kapanış konuşmasını da yapan Vali Şahin, "İhraç kalemlerimizin ve ihraç miktarımızın düşük görünmesinin birkaç nedeni var. Neredeyse yüzde elli oranında. Mesela bizim 500 milyonluk ihracatımız var. Daha doğrusu 250 milyon gözüküyor. İlimizde bulunan Sigara fabrikası ihracatını buradan gösteremiyor. Kendilerine bizim buradaki vergi daireleri üzerinden işlem yapmalarını önerdik. İhraç kalemimiz yüksek olursa Maliye Bakanlığı'ndan verilecek olan teşvikler, paralar da artma söz konusu olacağı için buda ilimizin refah düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. Bu anlamda bir çalışma yürütüyoruz. İnsan hayatına yatırım yaptığınızda birçok şeyi aşıyoruz. Kaliteli, nitelikli eğitim verilirse bu işsizliğin ve üniversiteli işsiz arkadaşların iş problemlerinin ortadan kalkacağına inanıyorum.2017-2018 eğitim–öğretim yılında ilimizde Bio Medikal Aletler Meslek Lisesini açacağız. İhtiyaç olan alanlarla ilgili nitelikli ve kalifiyeli eleman yetiştirmeliyiz. İlimize Lojistik Merkezin yapılması Samsun’a ciddi bir sınıf atlatacaktır. Çünkü daha fazla gemi gelecek, daha fazla mal yüklenecek, daha fazla buradan yabancı ülkelere yük gidecek. Bunun işletilmesi bile ciddi anlamda başlı başına istihdam alanı oluşturacaktır" diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Recep Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Ondukuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Vedat Ceyhan, İlçe Kaymakamları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN’in Erdemli İlçesi'nde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Erdemli Atış Poligonu'ndaki şampiyonaya 30 ilden 80 kulüp ve 430 sporcu katıldı. Şampiyona hakkında bilgiler veren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Türkiye'yi yurt dışı şampiyonalarda temsil edecek yetenekli sporcuları belirlediklerini söyledi. Bu şampiyonada dereceye giren sporcuların Mayıs ayında Azerbaycan’da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlar ile Mart ayında Slovenya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılabileceklerini belirten Armen, "Amacımız atıcılık sporunu geliştirmek ve bu spora olan ilgiyi arttırmaktır" dedi.

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Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(MERSİN),()

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Ege'de, çok sayıda hırsızlık olayına karışan 3 kadın tutuklandı

EGE Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, sahte plakalı otomobille Ege Bölgesi'nde birçok ilde hırsızlık olayına karışan 3'ü kadın, 5 kişilik çetenin Akhisar'a geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mecidiye Mahallesi'nde bir eve girmek için hazırlık yapan şüpheliler, jandarmayı fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler Akselendi Mahallesi'nde yakalandı.

Çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kadın tutuklanırken, 2 erkek ise serbest bırakıldı.

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Haber: Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa),()

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Ordu'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde kontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan ticari taksideki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ünye çevreyolu İkizce Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Samsun yönünden Ordu'ya giden Muzaffer Kefal yönetimindeki 28 T 6067 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkıp orta refüje girdi, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 40 yaşındaki Elif Kefal öldü, Giresun Görele Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olduğu belirtilen Muzaffer Kefal ile Feyyaz ve 8 yaşındaki Ali Kefal ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Haber: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),()

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Zehra Kardeş'in yeni kitabı Benim Kadıköy'üm çıktı

IĞDIRLI olan Edebiyat Öğretmeni Zehra Kardeş'in ikinci kitabı Benim Kadıköyüm, kitapçılardaki raflarda yerini aldı.

Edebiyat öğretmeni Zehra Kardeş, Falih Rıfkı Atay'ın Ateş ve Güneş Kitabı Üzerine Gramer İnceleme Metin Dizin adlı kitabının ardından ikinci katıbını da çıkardı. 'Benim Kadıköy'üm' adlı gezi kitabında Zehra Kardeş, yıllarca yaşadığı ilçenin tarihi zenginliğini okuyucularıyla paylaştı. Kadıköy'ü karış karış gezip fotoğraflayarak tarihe ışık tutan Kardeş, "Ulu Önder Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' derken sahip olduğumuz kültürel mirasımızı korumamız gerektiğini de öğütlemiştir bize. Ben de ilk gençlik yıllarımdan bu yana yaşadığım Kadıköy'ü detaylı araştırmalarımla ve gönül gözümle anlattım. Haydarpaşası, Haldun Taner'i, Sureyya Operası, Fenerbahçesi, Bağdat Caddesi, Boğa Heykeli ve kilise ve camileriyle ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtan Kadıköy'ü anlatmaktan büyük haz duydum" dedi.

IĞDIR,()

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