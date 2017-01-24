DHA YURT BÜLTENİ-16

Tunceli'de 2 asker FETÖ'den tutuklandı



Tunceli'de, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir astsubay ve 1 uzman jandarma, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sonrasında, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında merkezde gözaltına alınan 1 astsubay ve 1 uzman jandarmanın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



TUNCELİ, ()

=========================================

Bingöl'de 3 yıl önce yol kesip araç yakan PKK'lı tutuklandı



Bingöl'de 22 Ekim 2014 tarihinde PKK'nın yaktığı 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinden kimliği saptanan A.Ş. yakalandı. PKK'lı terörist A.Ş., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, araçların yakılmasıyla ilgili güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, araç üzerindeki parmak izleri bulunduğu ve bundan PKK'lı A.Ş.'nin yakalandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 22 ekim 2014 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılan 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinin A.Ş. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıs; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." Bu arada Bingöl merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A.N., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BİNGÖL, ()

=========================================

AK Partili Şahin Referandum nisan ayında yapılır



AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliği referandumunun Nisan ayı içinde yapılacağını söyledi.

Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Şahin, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelini içeren anayasa değişikliğinin parlamentodan geçtiğini hatırlatarak, Henüz tarihi belli olmadı ama Nisan ayı içerisinde bu değişikliği referandum yoluyla halkımıza soracağız. Halkımızın bu konuda vereceği karar tabii ki herkesin saygı duyacağı ve kabulleneceği bir karardır dedi.

Halkın cumhurbaşkanını seçme uygulamasından sonra anayasa değişikliğinin zaruret haline geldiğine vurgu yapan Şahin şöyle konuştu

Halktan oy alarak seçilen cumhurbaşkanı halka taahhütlerde bulunmuş, halkın sorunlarının çözümüyle ilgili bir takım vaatler ortaya koymuş olan bir cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla önüne gelen kararnameleri imzalamakla iktifa eden, yabancı büyükelçileri kabulle iktifa eden bir cumhurbaşkanı değildir artık cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı makamının daha da güçlü hale getirilmesi ve diğer bazı ülkelerde olduğu gibi onlar başkanlık sistemi diyorlar, biz cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz, cumhurbaşkanlığı hükümet modeli diyoruz. Böyle bir modele Türkiye'nin geçme ihtiyacını biz uzun süredir zaten seslendiriyorduk. Nihayet MHP'nin de böyle bir modele destek vereceğini açıklamasından sonra teklif parlamentoya geldi ve parlamentodan da geçti. Artık karar milletindir. Son söz milletimize aittir. Referandum çalışmaları münasebetiyle daha yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz.

Görüntü Dökümü

------------------

- Mehmet Ali Şahin'in konuşması

Haber Bülent DİKTEPEKARABÜK, ()

=======================================

Soma davasına devam edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından açılan, 6'sı tutuklu toplam 51 sanıklı davanın 14'üncü duruşmasına ikinci günde devam edildi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 6'sı tutuklu toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya 6'sı tutuklu toplam 46 sanık ile ölen madencilerin yakınları ve avukatları katıldı. Haklarında açılan dava bu dosyada birleştirilen, facianın meydana geldiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan ile 4 yönetim kurulu üyesi ise gelmedi.

Duruşmanın öğlenden önce ve sonraki bölümlerinde sanık ve müdahil avukatlarının beyanları alındı. Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, test merkezi kurulması, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması, bilirkişilerin dinlenmesi, adli tıp ve otopsi raporlarını veren uzmanların dinlenmesi ile ilgili taleplerin tümünün reddine karar verdi. Duruşma yarın (25 Ocak Çarşamba) sabah üçüncü gün oturumuyla devam etmek üzere ertelendi.

MAHKEME YÖNLENDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR İDİDASI

Davanın ikinci oturumu öncesi, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer'in de katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Müdahil avukatlarından Denizer Şamlı yaptığı açıklamanda, bazı basın ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Şamlı, "Soma Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç dilekçesini bu öğleden sonra buradan vermeyi düşünüyorduk. Ancak beyanlar için sıra yeni bize geldiği için suç duyurusunu yarın (çarşamba) sabah Soma Cumhuriyet Savcılığı'na vereceğiz. Burada basını ve kamuoyunu bilgilendirmek için bu basın açıklamasını yapma gereği hissettik" dedi.

Davanın sona yaklaştığını belirten Avukat Şamlı, "Davadaki tüm belgeler, bilgiler, bilirkişi raporları, uzman raporları olayın gerçekleşmesindeki sanıkların sorumluluğunu ağır kusurlarını, ihmallerini, bu iş cinayetinin oluşmasına neden olan kişileri ve onların fiillerini açık olarak ortaya koydu. En son bilirkişi raporu da bu biçimde belirlemelerde bulundu. Davanın sonuna geldikçe sanıkların sorumlulukları daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Sanıklar, aslında baştan beri davada yarım ağızla söyledikleri şeyleri tam ağıza çevirdi. Kabaca bu işin bir sabotaj sonucu meydana geldiği gibi ifadeleri ve beyanlarını daha sık dile getirdiler. Gerçek dışı, soyut, hiçbir dayanağı ve delili olmayan bu beyanları da sıklıkla dile getirdiler. Yargılamayı bu yönde etkilemek için ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundular. Bir takım medya ve basın yayın organlarında (Sabah Gazetesi, Haber7, Türkiye Gazetesi) gibi malum bir takım basın yayın organlarında çıkan haberlere adı sanı duyulmayan ama bir takım amaçlara hizmet ettiği belli olan internet sitelerinde bir takım haberler çıktı. Haberlerin özü şu: 'Mağdur aile avukatlarının aslında terör örgütünün faaliyetlerini yürüttüğü, mahkeme heyetinin paralel ve gizli bir yargılama yaptığı, mahkeme heyetinin Whatsapp'dan yargılama yürüttüğü, sanıkların bütün taleplerini reddettiği, aslında gerçeklerin ortaya çıkarılmasına engel olduğu' gibi ipe sapa gelmez birçok suçlama ve birçok haber bu basın ve yayın organlarında çıktı. Bu basın yayın organlarından bu haberlerin çıkmasının nedeni ve amacı mahkemede sanıkların yapamadığı senaryoyu, medya organlarında göstererek bir etki alanı yaratıp, mahkemeyi yönlendirme, etkisi altına alma, belli bir kamuoyu yaratma amacına yöneliktir. Biz bu haberlerin iftira, hakaret ve adil yargılamaya teşebbüs başlıkları altında Türk Ceza Yasası'nı ihlal ettiğini düşünüyoruz. Suç duyurumuz da bu yöndedir ve yarın Soma Cumhuriyet Savcılığı'na verilecektir" diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili Tur yıldız Biçer de bu şikayete müdahil olduklarını belirtip, Soma Davası'na sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

"AK PARTİ ELİNİ FETÖ SABUNU VE ŞAMPUANIYLA YIKIYOR"

"AK Parti elindeki tüm kiri, iktidar olduğu süre içindeki tüm kanı yıkamak için bulduğu bir sabunu, bir şampuanı FETÖ'yü kullanıyor" diyen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Şimdi de Soma'daki sorumluluklarını, ellerindeki kiri ve kanı FETÖ şampuanı ile yıkamak Soma'ya sabotaj deyip kendilerini aklamak istiyorlar. Bunu Uludere için yaptılar, bunu Rus uçağının düşürülmesi için yaptılar, bunu Hrant Dink cinayeti için yaptılar, şimdi de burası için söylüyorlar. Buna karşı yarın Soma'da bir suç duyurusunda bulunacağız ve bu meselenin peşini bırakmayacağız."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde, hazırlanan iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'Olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak, bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 6 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik.

Tutuksuz yargılanan 45 sanık: Maden mühendisleri Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------------

-Duruşmaya gelen madenci yakınlarından görüntü

-Müdahil avukatlarından Denizer Şamlı'nın açıklaması

-CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel ve Tur Yıldız Biçer'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

=========================================

Marmaris'te STK'lar Mumcu'yu andı

Gazeteci- yazar Uğur Mumcu, öldürülmesinin 24'üncü yıl dönümünde Muğla Marmaris'te anıldı.

Kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde bugün saat 17.00'de, Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. 20 sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri bir araya gelerek, Mumcu'yu 24'üncü yıldönümünde andı. Anma programına, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan ve Halil Gökovalı yanı sıra CHP üyeleri tam kadro katıldı. 8 yaşındaki Hatice Oğul, meydanda toplanan kalabalığa Mumcu'nun fotoğraflarını dağıtarak yakalara takılmasını istedi. Topluluk, ayrıca üstüntü Mumcu'nun fotoğrafının da bulunduğu 'Sevgimizle yaşatacağız' yazılı dövizler taşıdı. İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına bir dakika saygı duruşundan bulunan topluluk, ardından üstünde 'Marmaris Cumhuriyet Sevdalıları' yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Anma töreni sırasında bazı dernek üyeleri gözyaşı döktü.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan CHP Marmaris Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, öldürülen devlet büyükleri, yazar ve adını Türkiye Cumhuriyeti'ne yazdıran kişilerin isimlerini okudu. Törende, şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan unutulmadı. Anma programı sonunda vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Atatürk anıtı önünde toplanan STK'lar görüntü

- Anıt önünde yapılan anma töreninden görüntü

- Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar kısa açıklaması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

================================================

Kocaeli Kapalı Cezaevi'nde "Son Kuşlar" oyunu sahnelendi

Ünlü tiyatro oyuncusu Turgay Tanülkü, Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlara moral vermek için Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" isimli eserini sahneledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Kocaeli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" isimli oyunu sahnelendi. Cezaevinin tiyatro salonunda oynanan oyunu Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yüce, Kandıra Başsavcısı İsmet Dalaslan, savcı ve hakimler, cezaevi yetkilileri ile mahkumlar izledi. Başrolünü ve yönetmenliğini oyuncu Turgay Tanülkü’nün üstlendiği oyun beğeni topladı. Son Kuşlar adlı oyunu yaklaşık 80 bin mahkumun izlediğini ifade eden Turgay Tanülkü, "Son Kuşlar projesi 1970'te benim kendi cezaevinde yattığım süreçte kafamda olan bir şeydi. Çünkü idamlar vardı. İdamlardan sonra darağacının olduğu yere kuşlar gelmemeye başlamıştı. Sait Faik'in Son Kuşlar öyküsünü okudum. Bir de kendi cezaevinde yaşadıklarımızla harmanlaşınca kimine göre bir oyun, bize göre ise yaşam, böyle bir etkinlik başladı. Bu bir sosyal proje. Ücretsiz oynuyoruz bütün cezaevlerinde. Burası 110'uncu cezaevi. Yaklaşık 80 bin mahkum seyretti daha önce bu oyunu. Buradaki T ve F tipi cezaevlerinin hepsinde oynuyoruz. Suç ayrımını yapmıyoruz. Gelen netice olarak bu ülkenin vatandaşı. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Erdal Yüce, Tanülkü'ye oyunun ardından İzmit Saat Kulesi'nin maketini hediye etti. Tanülkü mahkumlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Oyundan görüntüler

-Tanülkü ile röp.

-Cezaevinden görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Çağla DAŞCI/KOCAELİ ()