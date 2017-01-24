DHA YURT BÜLTENİ - 16

ZİNCİRLEME KAZADA KALDIRIMDA YÜRÜYEN POLİS ÖLDÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyerek evine gitmeye çalışan polis memuru Recep Yanmaz yaşamını yitirdi, sürücülerden 2'si ise yaralandı. Polis memuru Yanmaz'ın, mesai arkadaşlarının arabayla eve götürme isteğini, "Bugün canım çok sıkkın. Biraz yürümek istiyorum" diyerek geri çevirdiği belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Merkez Karaköprü İlçesi'nden kent merkezi yönüne ilerleyen Bilal Bayram yönetimindeki 79 DZ 656 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yücel Demir’in kullandığı 63 DE 514 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmayla karşı şeride geçen Yücel Demir'in kullandığı otomobil ise Turgut Arca idaresindeki 21 BR 251 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada sürüklenen Demir ve Arca'nın kullandığı araçlar, kaldırımda yürüyen Karaköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Recep Yanmaz'a çarptı. Kazada polis memuru Yanmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden Bilal Bayram ve Yücel Demir yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ile kurtarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"CANIM ÇOK SIKKIN, BİRAZ YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Kazayı duyup olay yerine giden polis memurunun mesai arkadaşları, kaldırıma savrulan ceset başında gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Recep Yanmaz’ın, akşam mesai çıkışında arkadaşlarının arabayla eve götürme isteğini "Bugün canım çok sıkkın. Biraz yürümek istiyorum" diyerek geri çevirdiği öğrenildi. Adı öğrenilemeyen eşini kanser nedeniyle kaybettiği belirtilen 2 çocuk babası polis memuru Yanmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıkkaya da, görevlilerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolu, otomobillerin çekicilerle otoparka çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin kaza yerinde inceleme yapması

- Kazaya karışan otomobiller

- Kazada ölen polis memurunun cesedi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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MARMARİS'TE FETÖ OPERASYONU: 1 ASTSUBAY TUTUKLANDI



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 askerden 10'u sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken Denizci Astsubay S.M.(31) tutuklandı.

Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği tarafından Ankara, Zonguldak, Balıkesir ve Muğla'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyon kapsamında 9'u astsubay, 2 'si uzman çavuş toplam 11 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, Denizci Astsubay S.M. tutuklandı. Ayrıca 'Bylock' kullandığı iddia edilen firari astsubaylar Y.B.(40) ve D.A.'nın (27) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-

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'Bylock' kullanan 14 polis tutuklandı



DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 15 polisten 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 polis ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 15 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()-

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HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR

BURSA’nın İnegöl ilçesinde orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçedeki Süleymaniye alt geçidinde meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine giden Hakan U. yönetimindeki 16 KGF 39 plakalı otomobil, Süleymaniye altgeçidi mevkiinde kontrolden çıkarak, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile aydınlatma direğinin devrildiği kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile beraberindeki 23 yaşındaki Anıl K. yaralandı.

İki yaralı, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri genel görüntü, yaralıların görüntüleri

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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AKINTIYA KAPILAN GENÇ BOĞULDU

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, avladığı ördeği almak isterken akıntıya kapılan 18 yaşındaki Yasin Dağ boğuldu.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Hamitköy Mahallesi Namnam Çayı kenarında meydana geldi. Yasin Dağ ve arkadaşı Cengiz Yerli, ördek avlamak için Namnam çayı kenarına gitti. Dağ, vurduğu ördeğin suya düşmesi üzerine ördeği almak için suya girdi. Dağ'ın akıntıya kapıldığını fark eden arkadaşı Yerli, Dağ'ı kurtarmak için suya girdi. Dağ'ı kurtaramayacağını anlayan Yerli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Dalgıç Polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından dalgıçlar talihsiz genci bularak sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dağ'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Öte yandan Urfa nüfusuna kayıtlı olan Dağ'ın Köyceğiz'e tarım işçisi olarak geldiği bir süredir Köyceğiz de çalışan Dağ bu gün üç arkadaşı ile birlikte ava çıktıkları öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Dağ'ın sudan çıkartılışından görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()