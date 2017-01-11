DHA YURT BÜLTENİ - 16

Okulların yine tatil edildiği Edirne'de Valilik'ten 'ciddi kar' uyarısı (2)

KIRKLARELİ'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Kırklareli'de Pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilen okullar valilik kararıyla yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir" denildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2 GÜN TATİL

Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime vermişti, ancak yoğun kar uyarısı üzerine senato kararıyla 2 gün daha eğitime ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 12-13 Ocak 2017 tarihleri itibari ile 2 (iki) gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de idari izinlidir" denildi.

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MUŞ'TA ÇIĞ ALTINDA KALAN AVCILARDAN BİRİ SAĞ DİĞERİ YARALI KURTULDU

Muş’un Hasköy ilçesi kırsalında avlanırken çığ altında kalan iki avcıdan biri sağ, diğeri yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olan Hüsamettin Demir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden iki avcı, avlanmak için Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyü kırsalına geldi. Avlanan avcıların üzerine Bugün saat 13.30 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan ve kimliği henüz öğrenilemeyen avcılardan biri, yardım isteğinde bulundu. Jandarma, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Mutki ve Hasköy'den vatandaşların katıldığı çalışmalar sonucu 37 yaşındaki Hüsamettin Demir yaralı olarak kurtarıldı. Kar altından çıkarılan Hüsamettin Demir, kar üstü paletli araçla Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çığdan detaylar

-Yaralı vatandaşlardan detaylar

- Hastaneye kaldırılması

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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KOPAN ELEKTRİK TELLERİ KORKUTTU

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde gece kopan elektrik teli, mahallelileri korkuttu. Korkudan evlerine giremedikleri söyleyen vatandaşlar, bazı mahale sakinlerinin elektrik akımına kapıldığını öne sürdü. Şikayet üzerine bir süre sonra mahalleye gelen ekipler ise yaptıkları çalışmayla sorunu çözdü.

Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde dün (salı) saat 22.00'de elektrik direğinden kopan tel, evlerin üstüne geldi. Durumu elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik'e bildiren mahalle sakinleri, tamir için kimsenin gelmediğini savundu. İki evi etkileyen elektrik teli nedeniyle vatandaşlar korku yaşadıklarını belirtti. Evinin üstüne düşen kablodan dolayı tedirgin olduğunu söyleyen Ramazan Karagöz, "Komşular akşam arayıp, 'hat düşmüş sakın dışarı çıkmayın' dediler. Dışarı çıkıp baktık. Kapı, pencere demir. Kontrol kalemiyle çıktım. Her tarafta elektrik var. Komşunun çocuğunu elektrik çarpmış. Elektrik şirketini aradım. Arıza kaydı almışlar. Acil bir durum var, eve girip çıkamıyoruz. Allah'tan okullar tatil, çocuklar içerde kaldı. Muhtarı da aradık, Gediz Elektrik'e haber verdi. Ekip arabası kaza yapmış, 'gelemiyoruz' demişler. Gelip kabloyu kaldırsınlar, biz de evimize girip çıkalım" dedi.

Mahallelilerden Beyhan Yardoğan da tepki gösterip, balkon demirlerine dokunan oğluna ve ağabeyinin oğluna elektrik çarptığını söyledi. Yardoğan, "Saat 22.00 gibi oldu. Elektrik şirketinden gelsinler diye bekledim. Evimize girip çıkamıyoruz. Büyük oğlum demiri elledi, elektrik çarptı. Çağırdığımız zaman gelmiyorlar. Bana bir şey olduktan sonra gelmelerinin bir kıymeti yok. Elektrik var diye eve giremiyorum. Oğlum elektrik var diye korkudan aşağıya inemiyor. Çok tedirginiz" diye konuştu.

Şikayet üzerine bir süre sonra mahalleye gelen ekipler ise yaptıkları çalışmayla sorunu çözdü. Konudan haberdar olunca harekete geçtiklerini belirten Gediz Elektrik yetkilileri, erkenden ilgilenilmediği yönündeki iddianın da araştırılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kopan tellerden görüntü

- Evlerden genel görüntü

- Beyhan Yardoğan ve Ramazan Karagöz'ün konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİ KONSEYİ KAVGASI: 37 GÖZALTI

KOCAELİ Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından iki grup arasında yaşanan kavgada 37 kişi gözaltına alındı.

Geçen ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimlerini ülkücülerin desteklediği Fahrettin Porsuk seçimi bir oy farkla kazanırken, seçimi kaybeden Ak Partili gençlerin destek olduğu Metin Geldeş seçime itirazda bulundu. Seçimin usulünde yapılan aykırılıklar nedeniyle bugün Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimi yenilendi. Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu'nda yapılan seçimde Fahrettin Porsuk 18 oy, Metin Geldeş ise 23 oy aldı. Metin Geldeş'in başkan seçilmesinin ardından iki başkan adayını destekleyenler arasında gerginlik yaşandı. Üniversitenin B kapısının önünde iki grup arasında arbede yaşanırken, polis müdahalede bulundu. 37 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis üniversitede iki başkan adayını destekleyen grupları sakinleştirdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü üniversiteye gelerek polisten bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üniversite önünde polisler

-Bekleyen öğrenciler

Haber: HABER-KAMERA:ÇAĞLA DAŞCI / İZMİT(Kocaeli), () -



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MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK: "REFERANDUM TAMAMLANINCA İÇ PİYASALAR RAHATLAR"

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Manisa'daki programında anayasa referandumuna değindi. Referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayacağını söyleyen Olpak, "Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" dedi.

MÜSİAD Manisa Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kurulu, Anemon Otel'de yapıldı. Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, MÜSİAD Manisa Şube Başkan adayı Mehmet Reşit Ürper ve üyeler katıldı. Mevcut Başkan Ahmet Öztürk'ün aday olmadığı genel kurulda, Mehmet Reşit Ürper yeni başkan oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Öztürk, işadamlarına ülkenin gelişmesi için katma değerli ürün üretmeleri çağrısında bulundu.

Genel kurulda konuşan ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Olpak ise Türkiye'de kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler karmaşası olduğunu savundu. Olpak, "Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra bu sistem mutlaka değiştirilmeli demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslında bu. Elbette kararı önce meclis verecek. Meclisten geçerse de millet karar verecek. Mecliste referandum sürecinin salimen milletimizin hayrına tamamlanmasını, Türkiye'nin önünde gelişmeyi engel olan unsurların bu şekilde aşılacağının ifade edildiği bu ortamda, engellerin aşılarak bizim de işadamları olarak daha fazla çözüm odaklı işlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"DİRENMEK ÇOK KOLAY DEĞİL"

Dolar ve Euro'daki artışı değerlendiren Olpak, kur tahmini yapmanın sağlıklı olmadığını ifade etti. Doların sadece Türk lirası karşısında değil, diğer para birimlerinde de yükselişte olduğunu belirten Olpak, "Dış piyasalarda doların ağırlıklı olarak değer kazanması sadece Türk lirası karşısında değil. Bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Elbette Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bir miktar bunu etkiliyor. Ama böylesi bir ortamın içerisinde ne geçmişte ne bugün bir kur tahmininde bulunmadık. Ama sanayicimize söylüyoruz. Hangi para biriminden geliriniz varsa, o para biriminden borçlanırsanız kur oynamalarından en az etkilenirsiniz. Bu sanayicimize ve tüccarımıza söylediğimizdi. Elbette bunun ilerisinde hem ithalatı hem ihracatı etkiliyor. Hükümet noktasında alınabilecek tedbirler varsa hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminden o tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunu net bir kur tahmini olarak söylememiz doğru değil. Dün Merkez Bankası yeni bir açılımda bulundu. Bunun yansımasını hemen görmeyebiliriz ama rakamı ben küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sadece faiz bazında değil ama piyasaya verilecek likidite bazında belirli bir ölçüde müdahale olabileceğini düşünüyorum. Ama sadece müdahalelerle bir yere gitmenin mümkün olmadığını da söyleyeyim. Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" diye konuştu.

Doların dış piyasadaki hareketleriyle ilgili Türkiye'nin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyleyen Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Doların kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını, referandum sürecini tamamladığımızda herhalde gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçeride insanların kafalarında soru işareti kalmayacaktır herhalde. O anlamda bakıldığında meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Bakıldığında, meclis ayağında en azından sıkıntı olmayacakmış izlenimini ilk aşamada değerlendirebiliriz. Bu noktada da salimen 3 aylık süreci de hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Olpak, mevcut Başkan Ahmet Öztürk ve yeni seçilen Başkan Mehmet Reşit Ürper'i tebrik etti, yeni üyelere rozet taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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ATM'DE BULDUKLARI PARAYI POLİSE TESLİM ETTİLER

ADANA'da fabrika işçisi 2 genç, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinin para çıkış bölümünde buldukları 1000 TL'yi polise teslim etti.

Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada asgari ücretle çalışan 24 yaşındaki Devran Ak ile kız arkadaşı aynı yaştaki Tuğba Yüksel, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesine geldi. İşlem yapmak için ATM cihazının başına geçen Ak, para çıkış bölümünde 1000 TL olduğunu fark etti. Gençler, paranın sahibini bulamayınca polisi arayıp, yardım istedi.

Polis ekibi parayı teslim almaya geldiği sırada, ATM'de işlem yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Erdal Koca da gençlerin yanına geldi. Paranın kendisine ait olduğunu söyleyen Erdal Koca, "Para bana ait. Bankadan işlem yaptım, kart çıktı. Biraz bekledim, para gelmeyince ayrılıp, işlem yapmak için diğer ATM'ye geçtim. Gençler de benim arkamda duruyordu. Parayı verip gideyim" dedi.

Devran Ak ile Tuğba Yüksel'in bulduğu parayı tutanakla teslim alan polis, Erdal Koca'nın doğru söyleyip söylemediğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Parayı bulanların konuşması

- Parayı bulanların polis aracının yanında durması

- Paranın kendininin olduğun söyleyen vatandayın konuşması

- Paraların polislere teslim edilmesi

- ATM'lerin genel görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()