DHA YURT BÜLTENİ-16

El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 9 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 9 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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YDG-H'ye operasyona 2 kardeşe tutuklama

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) yönelik düzenlenen operasyonda 2 kardeş gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Edremit Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri tarafından Akçay Mahallesi'nde geçen perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden farklı isimlerle PKK lehine övücü, Türkiye Cumhuriyeti ile polis ve asker aleyhinde küçük düşürücü, aşağılayıcı paylaşımlarda bulundukları tespit edildiği belirtilen S.Ç (Suat Çapkın) (21) ve S.Ç (Soygan Çapkın) (22) evlerinde gözaltına alındı. Emniyette süren 5 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı. Zanlıların PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'ne (YDG-H) üye olduğunun belirlendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlıların adliyeden çıkışı

- Adliye detay

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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Datça'da PKK'ya operasyon 5 gözaltı

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü ve yöneticilerini övdükleri ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, ilçe merkezindeki 4 ayrı eve, mahkeme kararıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda Ş.Ç. (28), Y.A. (31), Ö.A. (22), A.A. (32) ve A.Ç. (27) yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, biri ruhsatlı diğeri ruhsatsız 2 av tüfeği ile çok miktarda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ş.Ç.'ye ait bir evde yapılan aramada ise PKK/PYD terör örgütüne yönelik dokümanların yanı sıra FETÖ/PDY yayınlarından kitapların bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen dokümanlar ve şüpheliler, Muğla İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gözaltına alınan şüpheliler, çok sıkı güvenlik önlemi altında emniyetten çıkarılırlarken

- Şüphelilerle ele geçirilen silah ve dokümanlar polisler tarafından taşınırken

- Şüpheliler araçlara bindirilirken

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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Dünya basınına kapak olan fotoğraflar sergisi

MERSİN'de gazeteci Necdet Canaran, haber ve çok sayıda üniversite ve organizasyonda poster, afiş olarak kullanılan fotoğraflarını bir sergide topladı.

Sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 41'nci yılı nedeni ile İçel Sanat Kulübü Ayşe Uğurul-Müfide İlhan Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Sergide Necdet Canaran'ın dünyanın saygın 3 fotoğraf ajansı aracılığıyla servis edilen uluslararası üne sahip dergiler, gazeteler, organizasyon yayınları tematik konuları işlerken ya da Türkiye'yi anlatırken kullandığı fotoğraflara yer verildi. 41 eserini fotoğraf severlerin beğenisine sunan Canaran, sanat kaygısı gütmeden fotoğraf çektiğini belirterek, "Fotoğrafın temel ve teknik kurallarına ve bağlı kalmam, sınırlayıcı bulurum. Teknik açıdan kusursuz pek çok fotoğrafa haberci gözüyle baktığımda ruhu olmadığını görüyorum. Aklımda bir fotoğrafı çektiysem sanatsal kaygılara takılmam. Zaten ben sanatçı değil haberciyim, gazeteciyim, foto muhabiriyim" dedi. Bir hafta süresince açık kalacak sergi, Mersin'den sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerine taşınacak.

Görüntü Dökümü

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- Sergi salonunun görüntüsü

- Fotoğrafların görüntüsü

- Necdet Canaran ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Kediye kurtarmak isterken çamurun içerisinde mahsur kaldı

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde denize dökülen dere yatağında mahsur kalan kediyi kurtaran Faruk Şimşek, çamurun içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekibinin attığı ipe tutunarak dere yatağından çıkan Faruk Şimşek her şeye rağmen kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gölcük Kavaklı Sahili'nde denize dökülen dere yatağında mahsur kalan bir kediyi gören Faruk Şimşek, dere yatağına girerek kediyi bulunduğu yerden aldı. Faruk Şimşek dere yatağından çıkmaya çalışırken çamura saplandı. Faruk Şimşek'in bıraktığı kedi dere yatağından çıktı. Çamurda ilerleyemeyeceğini anlayan Faruk Şimşek kıyıda bulunan arkadaşından itfaiyeyi çağırmasını istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Faruk Şimşek'e ip attı. Faruk Şimşek ipe tutunarak kıyıya çıktı. Dizine kadar çamura gömülen Faruk Şimşek'in yüzündeki gülümseme dikkat çekerken, kediyi kurtardığı için mutlu olduğunu, mahsur kalınca arkadaşından itfaiye çağırmasını istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Faruk Şimşek'in kıyıya çıkarılması

Faruk Şimşek'in konuşması

Haber: Soner GÜLEZER / KOCAELİ, (GÖLCÜK), ()

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Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kendisini ısıran köpeğe karşılık olarak köpeği ısıran çocuğun görüntüsüne ilişkin mahalle muhtarı konuştu.

Kendisiyle oynadığı sırada ellerini ve bedeninin başka yerlerini ısıran küçük köpeğe karşı küçük çocuk kaçmaya çalışırken cep telefonuyla görüntülendi. Köpekten kurtulamayacığını anlayan küçük çocuk köpeğin kafasını ısırarak kendisinden kurtulmaya çalıştı.Bu video haber olduktan sonra sosyal medyada tıklanma rekoru kırarken konuyla ilgil İshakpaşa mahallesi muhtarı Şehmus Saydam konuştu. Saydam:öDaha önce hiç böyle görüntülerle karşılaşmadık daha doğrusu köpeğin çocuğu ısırdığını görmüştük ama çocuğun köpeği ısırdığını ilk kez görüyoruz.Bende haberi bugün görüp videoyu izledim hem çok ilginç hem de çok komik.Böyle bir olaya ilk kez memleketimizde rastlıyorumö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Muhtar röp

-Muhtarlığın tabelası detay

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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Ölüm anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 57 yaşındaki İdris Soğukçelik kahvehanenin önünde sigara içerken kalp krizi geçirerek öldü. İdris Soğukçelik'ni kalp krizi geçirerek yere yığılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneden sigara içmek için dışarı çıkan İdris Soğukçelik kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kahvehanedekiler, İdris Soğukçelik'in rahatsızlandığını görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İdris Soğukçelik'i yaptığa müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. İdris Soğukçelik'in kalp krizi geçirerek yere yığılması kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sigara içerken kalp krizi geçirmesi

-Vatandaşları yardıma koşması

-Sağlık ekibinin müdahalesi

Haber: AKYAZI(Sakarya), () -

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Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, 22 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı pazaryerinin çatısı, 5 gündür biriken kar birikintisi yüzünden çöktü. Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Belediye ekipleri, alanda inceleme ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Biga'da 5 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı, kapalı pazaryeri çatısını çökertti. Pazaryerinde kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu önledi. Kapalı pazaryerinin hemen yanında bulunan bir kafe ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olay yerine Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve Biga İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı gelerek, inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. Belediyeye ait iş makineleri, pazaryerinde enkaz kaldırdı.

Kapalı pazaryerinin çökmesine şahit olan İbrahim Küçük, "Kar yağışı nedeniyle Bigaspor lokaline giriş yaptım. Ciddi bir gürültü duyduk. Kapalı pazaryerinin çatısının bir anda çöktüğünü fark ettik. Zannettiğim kadarıyla altında hiç kimse yoktu. Belediyenin yaptığı uyarılar çok önemli ve isabetli olmuş. İnsanların bunu dikkate alıp kapalı pazaryerine giriş yapmaması lazım. Muhtemelen az hasarla atlatıldı. Tek temennimiz can kaybı gibi şeyler olmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çöken Pazar yerinden görüntü

- İbrahim Küçük açıklama görüntü

Haber- Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), ()

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Alanya'da çay evine silahlı saldırı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir çay evine kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İşyeri sahibi ve müşterilerin içeride olduğu sırada yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerindeki Kardeşler Çayevi'ne saat 17.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 5 kişilik grup silahlı saldırıda bulundu. İşyeri sahibi Ramazan Kaymaz ve müşteriler içeride olduğu anda yapılan saldırıda çay ocağına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırının ardından grup yaya olarak kaçarken, ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası çay evi çevresini incelemeye alan polis, sokağı yaya geçişine kapattı. Yerdeki boş kovanları toplayan polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Su kanalına düşen TIR'ın sürücüsü öldü

TAKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde kar ve buzlu yolda kontrolden çakıp bariyerlere aşarak su kanalında düşen TIR'ır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene İlçesi Çevre Yolu Marmaracık Mahallesi mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 19 RB 100 plakalı TIR, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak su kanalına düştü.

TIR'ın camından fırlayarak dorsenin altında kalan sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen TIR

-Kaza yerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Polis aracının beklemesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),() -

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Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli binaların çatısını uçurdu

Kayseri’de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli hayatı felç etti. Kent merkezinde iki iş hanının çatısı uçtu, otomobiller hasar gördü. Erciyes, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan samyeli, kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi ve Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde iki işhanının çatısının uçmasına neden oldu. Çatıdan düşen parçalar çevredeki otomobillerin hasar görmesine neden oldu.

ERCİYES YOLU KAPANDI

Öte yandan Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Kayseri –Erciyes, Hacılar – Erciyes yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ve Jandarma sürücülerin dağ yolunu kullanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tesisler bölgesinde mahsur kalanlar Jandarma tarafından kurtarıldı. Fırtına nedeniyle Erciyes dağının tekir yaylası ve hacılar kapı bölgesindeki mekanik tesisler çalıştırılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçan çatılar

-Zarar gören otomobiller

-Güvenlik kamera görüntüsünden çatının düşme anı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )