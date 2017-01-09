DHA YURT BÜLTENİ - 16

'Hakkını helal et' mesajı alıp gittiği evde eşi ve ikiz çocuklarının cesediyle karşılaştı (2)

DOĞALGAZ İLE ÖLDÜLER

Bursa'da, cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'in ise oturma odasında ki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü öğrenildi. Zahide Kahraman ve ikiz çocuklarının cesetleri evde yapılacak incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılacak

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -

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Evinde eşi ve ikiz çocuklarının cesediyle karşılaştı

BURSA’nın merkez Nilüfer İlçesi’nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kahraman, eşinden gelen "hakkını helal et" mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide Kahraman, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak’ta meydana geldi. Çekirge Devlet Hastanesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman’ın cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine eve gitti. Kahraman, antrede kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin ile karşılaştı. Mustafa Kahraman ve bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocukları Rentıp Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede yapılan ilk incelemede çocukların karbon monoksitten zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görütü dökümü

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-Evin önünden görüntü

-Evin dışardan görüntüsü

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () -



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Hamile kadına paletli ambulansla 4 saatte ulaşıldı

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde kar nedeniyle yolları kapanan köyde doğum sancıları başlayan Hacer Keskin'e sağlık görevlileri, paletli ambulansla 4 saatte ulaşıp hastaneye götürdü.

Korucak Köyü'nde yaşayan Hacer Keskin'in doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gitmek için yola çıkan sağlık görevlileri,kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Kaymakamlığa bilgi verildi. Kaymakam Adem Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerine talimat verdi. Kaymakam Kaya, ekiplerle birlikte yolun açılması çalışmalarına katıldı. Kar yağışı nedeniyle yolun bir bölümü açılırken, kırsal alandaki köye İlçe Sağlık Müdürü Fatih Kırmızı sağlık görevlileri ile birlikte paletli ambulansla devam etti. Ekiplerin paletli ambulansla 4 saatte ulaştığı köyden alınan Hacer Keskin, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Keskin'in sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

İlçede kış şartlarının zor geçmesinden dolayı özellikle gebe hastalar için risk olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırmızı, şunları söyledi:

"Kış şartları sağlık hizmetlerini bir hayli kısıtlamaktadır. Bu dönemde hastalarımızın mağdur olmaması için ilçemizde 'Misafir Anne' projesi uygulanmaktadır. Hastalarımız, yollar kapanmadan önce başvuruları alınarak hastanemizde misafir edinmektedir. Söz konusu insan hayatı olduğu için ilçemiz köylerindeki hastaların gebelerin bu projeye dahil olmalarını önemle rica ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köye giden ekipler

- Sağlık görevlilerin karda kalması

- Kar temizlenmesi

- Dr. Fatih kırmızı açıklaması

- Korucak köyü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

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Isparta'daki 130 sanıklı FETÖ/PDY davası

ISPARTA'da geçen yıl mart ayında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen ile eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, eski SDÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 130 sanıklı davaya devam edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında başlatılan FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'icbar suretiyle irtikap', 'görevi kötüye kullanma', '6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlamalarıyla dava açılan 48'i tutuklu, 76'sı tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 6'sı firari toplam 130 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, SDÜ eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla açılan başka bir dava ile ilgili savunma yaptı. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Karakoç'a 2014 yılında çocuklarını neden FETÖ/PDY'nin okullarına yazdırdığını sordu. Karakoç ise özel okul teşvikinden yararlanmak için gönderdiğini söyledi.

Daha sonra duruşmada müşteki Sema Özek konuştu. SDÜ'deki çocuk kreşinde bir dönem müdür olarak görev yaptığını belirten Özek, SDÜ eski Rektörü Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun kendisini yanına çağırdığını ve kendisine bir liste verdiğini anlattı. Prof.Dr. İbicioğlu'nun bu listedeki çocukların kreşe kayıtsız ve ücretsiz olarak almasını istediğini kaydeden Özek, bunun mümkün olmadığını söylediği İbicioğlu'nun ise "Sen yapmazsan yapacak birini bulurum" dediğini anlattı.

"KANTİN İŞLETMECİLERİ HARACA BAĞLANDI"

Üniversitede bir dönem genel sekterlik görevinde bulunan müşteki Aziz Bayrak, FETÖ'nün 2011 rektörlük seçimlerinden önce kendi adayını rektör yapmak için akademisyenlerden bir platform kurduğunu söyledi. Platformun asıl amacının Hasan İbicioğlu'nu rektör seçtirmek olduğunu anlatan Bayrak, akademisyenlerin Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'na oy vermeleri yönünde yönlendirildiğini kaydetti. Göreve geldikten sonra Prof.Dr. İbicioğlu tarafından kendisine görevini bırakması için baskı uyguladığını öne süren Bayrak, Prof.Dr. İbicioğlu'nun "Bak Aziz Bayrak ben cemaatin desteğiyle seçimi kazandım. Cemaat senin burada durmanı istemiyor. Senin yerine benim seçilmemde yardım eden cemaatten birinin getirilmesi isteniyor. Benim hiddetimden kork" dediğini söyledi. Soru üzerine üniversitede kurulan Yüksek Öğrenim Sosyal Kalkındırma Eğitim ve Kültür Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Bayrak, "Dernek, rektörün danışmanları ve şu an tutuklu olan 2 işadamı Adem Demiralay ile Abdullah Nuri Yolcu tarafından kuruldu. Bu dernek üzerinden üniversitedeki tüm kantin işletmecileri haraca bağlandı. Para vermeyen işletmeciler taciz edildi" diye konuştu.

Daha sonra konuşan müşteki Hülya Özmeren, üniversitede kadro almak için bütün şartları yerine getirdiğini ancak örgütün evlerine maddi destek sağlamadığından kadro alamadığını belirtti.

Müşteki SDÜ eski Bilgi İşlem Daire Başkanı İlksen Bağcı da eski Rektör Prof.Dr. Hasan İbicioğlu'nun göreve gelmesi ardından üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin FETÖ bağlantılı yurtlara yönlendirilmesinin istendiğini, bunu kabul etmemesi sonrası görevinden alındığını aktardı. Duruşma yarına erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tutuklu sanıkların adliyeye getirilişi

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Elbistan'da hasta çocuğu AKOM ekipleri kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde rahatsızlanan ve kar nedeniyle evinde mahsur kalan 7 yaşındaki Sümercan Genç, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Sümercan Genç'in ateşi yükselip kusmaya başladı. Ailenin sağlık görevlilerinden yardım istemesi üzerine bölgeye paletli ambulans gönderildi ancak ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine AKOM'dan yardım istendi. Bölgeye sevk edilen AKOM'a bağlı ekipler, jandarmanın eşliğinde yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda eve ulaştı. Ekipler tarafından alınan hasta çocuk, Karahasanuşağı grup yoluna kadar getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan çocuk götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş maklinesinin yolu açması

- Çocuğun getirilişi

- Araçların gidişi

- Ambulansın yanına gidilmesi

- Çocuğun araçtan inmesi

- Çocuğun ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ELBİSTAN(KAHRAMANMARAŞ), )

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Şehit Ömer Halisdemir'in babası, şehit Fethi Sekin'in ailesine taziyede bulundu



ELAZIĞ'a 10 Ocak Gazeteciler Günü için gelen, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında, kahramanca çarpışarak şehit olan polis Fethi Sekin'in taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.

Elazığ Valiliği ve Basın Medya Cemiyeti'nin ortak düzenlediği 10 Ocak Gazeteciler Günü için yarın düzenlenecek etkinliğine katılmak üzere Elazığ'a gelen, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, bugün akşam saatlerinde Elazığ'a geldi.

"TÜRK MİLLETİ FIRSAT VERİRSE BİR ÖMER DAHA YETİŞTİREBİLİRİM"

Hasan Hüseyin Halisdemir'i, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Basın Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanı'ndan Elazığ Valiliği'ne giden Halisdemir'i, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Valilikte bir açıklama yapan Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bizim her şeyimiz ortadır. 15 Temmuz askeri darbe girişimini gazetelerden ve televizyonlardan takip etmişsinizdir. Biz konuşma yaptık. Biz medyadan çok yorulduk. Herkes bana,'Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdin?' diye soruyor. Bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim. Eğer Türk Milleti bana fırsat verirse, annelerimiz üretkendir. Ben de bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim" dedi.

VALİ ZORLUOĞLU: TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TASFİYE EDECEĞİZ

Vali Murat Zorluoğlu da yaptığı konuşmada, tüm terör örgütlerinin tasfiye edileceğini belirterek, "Ömer Halisdemir memleketimizin yiğit evladıydı. 15 Temmuz'un simge ismiydi. Bu süreçte ailesi çok yoruldu. Kendisine Elazığ'ı gezdireceğiz. Biz sizi davet ettiğimizde henüz İzmir'deki hadise yaşanmamıştı. İzmir'deki başka bir kahraman çok daha vahim neticelenecek olayı daha başında önledi. Sosyal medyada da çok büyük yankı buldu. Kendisini Baskil'de defnettik. Bütün şehitlerimiz kıymetlidir. Ancak bazıları bir simge olarak öne çıkıyor. Hepsinin ruhu şad olsun" diye konuştu.

15 TEMMUZ GECESİNİ TEKRAR ANLATTI

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca direniş göstererek, teröristlerin amacına ulaşmasını engelledikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde kurulan taziye evini de ziyaret eden Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin yakınlarına taziye veren Halisdemir, 15 Temmuz darbe gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile telefonla görüştüğünü hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi ben rahmetli ile 1 saat görüştüm. Bana söylediği şuydu; 'Baba benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var, ben ne yapmam lazım? Senin tecrüben var.' Ben de dedim ki oğlum; bir su iç ya bir yasin oku, yada bir dua oku; yarabbim bana yardım et de, dedim. 'Baba ben senin her söylediğini yaparım da çok hırslanıyorum' dedi. Ben de korkma oğlum dedim. Korkma yaradan bizimle, korkma dedim. Saat 10-11 gibi bizim kasabadakilerle görüştüm, bize Almanya'dan telefon geldiğini ve Türkiye'de darbe olduğu haberini verdiler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Halisdemir'in hava limanında karşılanması

-Valilikte karşılama

-Halisdemir'in konuşması

-Vali Zorluoğlu'nun konuşması

-Taziye evini ziyaret

-Halisdemir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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Bandırma- Bursa karayolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor (2)

YİYECEK YARDIMI YAPILDI

Bandırma-Bursa Karayolunun kontrollü olarak verilmesi nedeniyle yollarda bekletilen araçlardaki sürücü ve yolculara yiyecek yardımı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bin 200 kumanya, AFAD ekipleri tarafından yolda bekleyenlere dağıtıldı

Görüntü dökümü

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-Yiyecek dağıtılırken

-Detaylar

Haber: Erdem ÖZCAN / Balıkesir, (Bandırma), ()

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D-100 Karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı (2)

TIR'I İTEREK YOLU AÇTILAR

Kentte etkili olan kar yağışı Tokat-Niksar Karayolu'nda da sürücülere zor anlar yaşattı. Rusya'dan Tokat'ın Turhal ilçesinde giden Hasan Akar idaresindeki 01 CZP 25 plakalı TIR, yolun 30'uncu kilometresi Musapınarı köyü yakınlarında kayınca yolu kapattı. Çift şeritli kapanan yolda çok sayıda araç kuyruğu oluştu. Bu esnada yetkililere telefon ederek yardım isteyen sürücüler daha sonra kendi imkanları ile TIR'ın boş dorsesini bulunduğu yerden itmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kişi yolun açılması için TIR'ın dorsesini yana itti. Yaklaşık 45 dakikalık çaba sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kayan tırın görüntüsü

-Dorsenin vatandaşlarca itilerek kaydırılması

-Yolun ulaşıma açılması

Haber-Kamera: TOKAT,()

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Belediye başkanını tehdit ettiği iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser'i tehdit ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen Burhan S. ile Fehmi K. 'Ölümle tehdit' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Burhan S. adliyeden çıkarken, "Başkanın amacı beni tutuklatmaktı, başardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeden çıkışları

Adliyeden görüntü

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ / Sakarya, ()

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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Aydın'ın İncirliova İlçesinde kahveye gitmek için evinden çıkan Yücel Özkan kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Olay, Erbeyli Mahallesi'nde bugün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Evinden kahveye gitmek üzere çıkan Yücel Özkan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar pompalı tüfekle iki el ateş ettikten sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine ayağından yaralanan Özkan, arkadaşının otomobiliyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özkan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu Özkan'ın otomobili de zarar gördü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Saçmaların isabet ettiği otomobilden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), ()