DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kar yağışı Biga'da hayatı olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sokaklardaki park halinde bulunan araçlarını bulmakta güçlük çekti.

Soğuk ve yağışlı hava Biga'da tam bir esaret hayatı yaşattı. Üç gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ilçe merkezinde yarım metreye, kırsalında 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Ancak kürenen yollar bu kez de kaldırımları tamamen karla örttü. Yayalar araç yolundan yürümek zorunda kaldı. İş yerlerinin önü karla kaplandığı için bir çok esnaf dükkanını açamadı. Sokaklarda park halinde olan araçlar ise tamamen kar altında kaldı. Birçok araç, kar yüzünden gözükmezken, bazı sürücüler ellerine aldıkları kürek ve fırçalar ile biriken karları temizleyip araçlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, bahçelerindeki depoların üzerinde birikmiş olan yarım metreden daha yüksek olan kar yığınlarını aşağıya atarak temizledi. Ancak sürücülerin büyük bölümü araçlarını bulunduğu yerden çıkaramadı. Arabasını temizleyen bir sürücü ise, "Bereketli oldu bu sene. Temizlemeye çalışıyorum. Biraz zor alacak ama uğraşacağız. Son 15 yılın en sağlam karı yağdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Karla kaplanan sokaklardan görüntü

- Karla kaplanmış araçlardan görüntü

- Vatandaşların karla mücadelesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / BİGA (Çanakkale), ()

=======================================

MHP Genel Başkan Yardımcısı, yeni anayasaya sıcak bakılmasının nedenlerini açıkladı

DENİZLİ'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP'nin anayasa değişikliğine sıcak bakmasının sebeplerini açıkladı. Ayhan, kuvvetler kargaşasının sona ermesi, hukukun işlevselliğini kazanması, meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istediklerini belirterek, "Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz" dedi.

Denizli'de MHP Genel Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP'li vatandaşlar katıldı.

Arzu Erdem ve Ruhi Ersoy'un ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan 15 Temmuz'da bir travma yaşandığını, devletin kurumlarının önemli ölçüde gücünü kaybettiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu belirterek artmaya devam eden jeopolitik riskler bulunduğunu söyledi. Terörün ülkeyi sarmış vaziyette olduğunu dile getiren Ayhan, "Tehdidin boyutları artmış savaşın eşiğine girilmiştir. Devlet güneydoğudaki belediyelere giremez bir hale gelmiş. Terör grupları işbirliği halinde hareket etmeye yönelmiş. Bugün ülke tehdit altında beka düzeyinde problemler var. Türkiye bu beladan sıyrılıp çıkmak zorunda" dedi.

"ASKERİ MÜŞTEREKLERDE BİRLİĞİMİZ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SAĞLANAMAZSA SIKINTI OLUR"

MHP'nin misyonunun, Türkiye'nin müreffeh ve onurlu gelecek inşa etmek, vizyonun ise lider ülke Türkiye'yi inşa etmek olduğunu söyleyen Ayhan, "Biz günümüz ölçüsünde yapabileceklerimizin maksimumunu yapmaya çalışacağız. MHP'nin programında ülkede siyasi sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmadan bahsediyoruz. Bu bizim programımızda var. Hukuki dayanağımız burası siyasi sosyal ekonomik anlamda askeri müştereklerde birliğimizi bütünlüğümüz sağlanamazsa sıkıntı olur. Bu uzlaşma dediğimiz olayın temelinde iki dinamik var. Biri milliyetçiliğimiz bir diğeri demokrasi. Beka düzeyine gelmiş bir ülkede MHP programında olan uzlaşmayı kullanmayacaksa ne zaman kullanacak" diye konuştu.

"HUKUK YOKSA DEMOKRASİ VE DEVLETTE ASKIDADIR"

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu, böylesine ciddi ve yaşamsal bir konuda anayasa ve yasalarda öngörülen esaslara uygun olarak yeni bir güvenlik ve tehdit tanımlamasının yapılması için Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir strateji benimsenmesinin sağlıklı olacağını düşündüklerini belirten Ayhan, "MHP anayasaya sıcak baktı neden, gündeminde o vardı. Problemli bir alan olarak gördük. Bunun ülke gündeminden çıkmasını istedik. 2014 yılında özellikle Cumhurbaşkanın halkoylamasıyla seçilmesinin ardından kuvvetler belirsizliği ve karmaşasının bertaraf edilmesi ve Türk devleti ve Türk milletinin geleceğine dair sorumluluğumuzdandır. MHP bu sıkıntılı süreçte hukuku işletmeye çalışıyor. Meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istiyor. Çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmak istiyor. Biz 15 Temmuz öncesi yargıdaki keyfiyeti bir çok kez dile getirdik. Hukuksuz bir devlet olmaz hukuk yoksa demokrasi ve devlette askıdadır. Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Salondan görüntü

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

================================================

Tavşanlı'da yangın

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın teras katında bulunan Mehmet Ali Tamir'e ait dairede yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına ihbar üzerine kısa sürede gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Yangından,

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), ()-

================================================

Bina çöktü operatör enkaz altında kaldı

Malatya’da 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları esnasında çökmesi nedeniyle yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü göçük altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın aniden çökmesi sonucu yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü Yakup Aladağ enkaz yığının altında kaldı.

1 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle bölgeye hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çöken bina enkazı altında kalan Yakup Aladağ çıkarıldı.

Yaralı kepçe operatörü 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken ekipler göçük altında kalan kepçeyi vinç yardımıyla çıkarttı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KOLON PATLADI, KEPÇE DEVRİLDİ

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir binanın yıkılması için kepçe ile yapılan çalışma neticesinde 2’inci katta alttaki kolonların patlaması sonucu kepçenin yan devrildiğini söylerken, Acar cümlelerine şöyle devam etti:

“Yakup Aladağ ismindeki kepçe operatörü altında kalmıştı, yaralıyı AFAT ekipleri ile birlikte itfaiye ekiplerimizin yaptığı kurtarma çalışmasında arkadaşımızı kurtardık. Hayati tehlikesinin olmadığının kanaatindeyim. İnşallah bir sıkıntı yaşamaz.’’

Acar yaralının ayağına demir battığını belirterek, ‘’kepçede maalesef tehlike arz ediyordu. Vinç çağırdık. Vinçle kepçeyi sabitledikten sonra AFAT ve İtfaiye ekiplerimiz bir çalışma yaptık. Netice güzel oldu. Arkadaşımızada cenabi Allah’tan şifalar diliyorum.’’ İfadelerine yer verdi.

ÇIĞLIKLARINI DUYDUK

Olayı gören vatandaşlardan Abdulkadir Özkaraman ’ya, Gün boyu çalışma olduğunu, sabahta tehlikeli şeyler yaşandını ve taşların kenarlara devrildiğini söyleyen Özkaraman, ‘’Önlem alınmamıştı. Akşama doğru 16:30 sıralarında buradan geçiyordum eve doğru, kepçe arka kısımda durduğu için zeminde sıkıntı yoktu çalışıyordu. Biraz daha zorlayınca, altta yetkililerin söylediğine göre ‘kolon borusu patlamış’ kepçe o anda ters döndü. Çığlıklarını duyduk’’ dedi.

Özkaraman, ekiplere, tanıdıklarına haber verdiğini ve yolu açmaya çalıştığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:

“Önce telaşlandım, korktum binanın altında kalan abimizede çok korktum ’inşallah yaşıyordur’diye, sesleri duyunca hem biraz rahatladım hepde yardım etme çabasındaydım. Binaya yaklaşınca arkadaşlarımızada söyledim arkadaşlarım, ‘fazla ileriye gitme’ dediler. Çünkü bende tehlike altındaydım.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -

===========================================

Osmancık’ta zincirleme trafik kazası: 2 Yaralı

ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı, biri yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza Osmancık İlçesi Kavak Köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan İstanbul-Samsun D-100 karayolunda İstanbul istikametinden Samsun istikametine giden 38 yaşındaki Raşit Tüfenkçi yönetimindeki 37 BD 940 plakalı minibüsle aynı yönde giden 44 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki 90 HK 281 plakalı otomobil çarpıştı. Yine aynı yönde giden 50 yaşındaki Osman Canbağı’nın idaresindeki 19 KU 790 plakalı kamyon da duramayıp bu iki araca çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çelik ile yanında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Natavan Soltanova yaralandı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansa Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 karayolu tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kaza yerinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), ()

==============================================

Otomobil buzlanan yolda kaydı: 5 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kayan otomobil karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Gökhan Çimici idaresindeki 54 YR 765 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen 24 yaşındaki Semih Zoboğlu idaresindeki 41 RL 154 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Gökhan Çimici, Semih Zoboğlu, 29 yaşındaki Muhammet Tokat, 34 yaşındaki Volkan Mikdan ve 25 yaşındaki Dursun Çelikoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Araçlardan görüntü

Haber: HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya), () -

==================================================

Buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamına neden buzlanma nedeniyle Hasan Güven Caddesi üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can de verilebelirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" şeklinde konuştu. Öte yandan Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de buzlanmalar meydana gelirken, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Sürücülerden Mete Çam ile röportaj

- Sürücü Metin Kesoğlu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()