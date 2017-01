DHA YURT BÜLTENİ - 16

203 DEAŞ hedefi vuruldu, 58 terörist öldürüldü (2)

3'Ü SÖZDE EMİR 35 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesinde bulunan terör örgütü DEAŞ'a ait hedefleri hava harekatı düzenlendi. 35 hedefin imha edildiği harekatta aralarında örgütün 3 sözde emirinin de bulunduğu 37 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde imha edilen hedef sayısı 203'e ulaşırken, öldürülen terörist sayısı da 58'e yükseldi.

1 askerin de şehit olduğu harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen 35 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlenmiş, harekat sonucunda 18 silah mevzii haline getirilmiş 5 kontrol noktası, 3 silahlı araç, 2 karargah binası ve 7 barınma amaçlı kullanılan bina imha edilmiş, içlerinde üst düzey 3 emirin de bulunduğu 37 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ ile yapılan çatışmalar esnasında kahraman 1 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet, TSK mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Haber: Mücahit YOLCU, GAZİANTEP

Bakan Soylu: Terörün psikolojik harekatına da darbe vururuz (2)

DARBE GİRİŞİMİNDEN, YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER SONUCU KURTULDUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda askerlerle buluştuktan sonra, Hatay Valiliği'ne geçti. Bakan Soylu burada Hatay Valisi Erdal Ata ve ilçe kaymakamlarından, brifing aldı. Valilik binasında 5 saat kalan Soylu, buradan Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne hareket etti.

Soylu, burada ülkelerinde iç savaştan kaçan, Ami Abdo ve ailesine, geçici kimlik kartlarını teslim etti. Suriyeli aile ile bir süre sohbet eden Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kurtulmasının sebebinin, yapılan bu iyilikler olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici kimlik kartlarının teslim töreninden sonra konuştu. Bakan Soylu, "Dün Kıymetli Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da ifade etti. Bizi yok etmeye çalışanlar, bizi değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar bizim insanlığa sırtımızı dönmemizi isteyenlere karşı verebileceğimiz en asil ve en tarihi cevabı veriyoruz. Sadece biz bugün 3 milyon Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Tarihimizle tekrar yüzleşiyoruz. Medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya insanlığın ve medeniyetin unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından hep birlikte hatırlatıyoruz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Bilin ki, aziz milletimiz de bilsin ki. Eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulduysak, bu yaptığımız büyük asaletin insanlığın timsalinin sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil. Allahın iradesi ile beraber, o melun büyük beladan kurtulduk" dedi. Bakan Soylu, buradan incelemelerde bulunmak üzere Cilvegözü sınır kapısına hareket gitti.

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY

Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyonu da patlatan bu biber zaten (3)

BAKAN AĞBAL PARTİSİNİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal ziyaretleri sonrası Bayburt Öğretmenevinde partisinin Ocak ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

2016 YILI BÜTÇESİ İÇİN TARİH VERDİ

Toplantı öncesi konuşan Bakan Ağbal, Türkiye’de üretimin ve ekonominin çarklarının döndüğüne işaret ederek, “Bunlar önemli şeylerdir. Ülkemizde bankacılık sektörü son derece güçlüdür. Bugün halen daha Avrupa’daki bankaların kırılgan yapıları konuşuluyor. Türkiye’deki bankacılık sektörü uluslararası karşılaştırmalara bakıldığında gerçekten iyi. Bir ekonominin sağlıklı olup olmadığını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi o ülkenin kamu maliyesidir. O kamu maliyesi ki, o ülkeyi batırırda çıkarır da. Eğer bir ülkede bütçenin iki yakası bir araya geliyorsa o ülkeye herkes güvenirö dedi.

BÜTÇENİN İKİ YAKASI NE DEDİYSEK ORDADIR

Türkiye’nin 2016 yılı bütçesine ilişkin rakamların 16 Ocak’ta açıklanacağını duyuran ve ülke ekonomisinin güçlü olduğunu kaydeden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Bakın önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2016 yılı bütçesi bitti. Uygulama sonuçlarını inşallah 16 Ocak sabahı basınla paylaşacağız. Ama şimdiden şunu ifade edeyim; herkes görecek ki 2016 yılı bütçesi bütün bu dış ve iç ekonomik gelişmeler karşısında sapa sağlam yolunda devam etmektedir. Bütçenin iki yakası ne dediysek oradadır. Başta ne kadar bütçe dediysek oradayız. ‘Bu gün artık Türkiye ile ilgili bütçe açığı oranı kaçtır?’ dendiği zaman biz 1’leri konuşuyoruz arkadaşlar. ‘Yüzde 1, yüzde 1.2, yüzde 1.3’ diyoruz. Başkaları ise, ‘yüzde 3, yüzde 3.5, yüzde 5’ diyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bütçe performansı gerçekten ekonomisine destek olan bir seviyededir. Bu da geçici değil, kalıcıdır. Türkiye ekonomisi 2016 yılında tüm risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur.ö

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan ve bu değişikliğin ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağını belirten Ağbal, global teröre karşı ise mücadelenin tüm kararlıkla sürdürüldüğünü de söyleyerek konuşmasını tamamladı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Haber: Fatih TURAN Kamera: Selçuk BAŞAR / BAYBURT

15 Temmuz gazisi polis meslekten ihraç edildi

İSTANBUL Tuzla'da darbe girişimi sırasında askerlerin ateş açması sonucu karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanan Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi. Murat Ellibeş darbe girişiminin ardından memleketi Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne getirilirken konvoyla karşılanmıştı.

Darbe girişimi sırasında Tuzla'da askerlerin piyade tüfeği ile ateş açması sonucu karnından yaralanan komiser yardımcısı Murat Ellibeş, tedavisinin ardından 18 Temmuz günü memleketi Gölcük'e ambulansla getirilirken, polis araçları eskortluk yaptı. Evin önünde kurban kesilirken, kurbanın kanı Murat Ellibeş'in alnına basıldı. Murat Ellibeş evine taşınırken üzerine Türk Bayrağı konuldu. Murat Ellibeş ile gurur duyanlar günlerce evine gelerek ziyarette bulundu. Murat Ellibeş'e Başbakan Binali Yıldırım'ın takdirname verdiği bildirildi.

Murat Ellibeş, İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alındı. Murat Ellibeş, dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınan komiser yardımcıları arasında bulundu.

Haber: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor (8)

ARAÇLARA YAKIT TAKVİYESİ YAPILIYOR

İki otobüsün yan yatması sonucu kapanan Bursa-İzmir karayolunun kontrollü olarak açılmasının ardından bastıran kar ve tipi çalışmaları olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi, saatlerce bekleyen ve yakıtları tükenen araçlara akaryakıt takviyesi yapmak için İzmir yoluna tankerler gönderdi. Hazırlanan kumanyalar, 150 görevli tarafından yolda bekleyen sürücülere ve yolculara dağıtıldı. Araçlardaki hasta ve hamile kadınlar da hastanelere taşındı.

Devam eden kar ve tipi yüzünden görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğünü belirten Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, kayan TIR'ların da çekilerek yolu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Haber: Fuat KARS / BURSA

Annesi kapıyı kilitleyip komşuya gitti, 6 yaşındaki çocuk yangında öldü

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek komşularına gitti. Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, demir şebekeyle kapatılan evin penceresine çıkıp yardım istedi. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini çağırdı. Görevliler, kilitli kapıyı kırarak yangına müdahale ederken küçük çocuğu dışarı çıkartıp ambulansa yetiştirdi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun büyük bir bölümünde yanık oluşan küçük çocuk, kurtarılamadı. Yangından sonra eve gelen ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çiğdem Ender, gözaltına alındı.

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(ADANA)

Telefonunun arızalanmasına kızdı, kamyonla mağazaya girdi

İZMİT'te, kamyon sürücüsü E.T. telefonunu satın aldığı mağazaya giderek, arızalanan telefonunu gösterdi. Mağaza görevlilerinden aldığı cevaptan ikna olmayan E.T. kamyonunu mağazanın üzerine sürerek araçtan atladı. Yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alınırken, bomba imha uzmanı araçta arama yaptı. Deterjan yüklü kamyon mağazanın önünden çekildi.

Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon sürücüsü E.T. kamyonu mağazanın önüne park ettikten sonra içeri girerek görevlilere arızalanan cep telefonunu gösterdi. Görevlilerle tartışan E.T. dışarı çıktıktan sonra aracına yöneldi. E.T. mağazanın önündeki engelli park yerinde bulunan aracın sürücüsünden aracını çekmesini istedi. E.T. mağazanın önünün boşalmasının ardından kamyonu mağazaya doğru sürerek araçtan atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve 112 Acil ekibi istendi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. 'Avi' adlı köpek kamyonda arama yaptı. Bomba imha uzmanlarının da incelemelerinin ardından deterjan yüklü kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı. Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli)

Kürekli, bıçaklı kavga kamerada

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde taş, sopa, bıçak ve kürekle bir iş yerine giren grubun çalışanlara saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Refik Başkaya Caddesi, Hükümet konağı karşısında bulunan bir konfeksiyon mağazında meydana geldi. Kimlikleri henüz tesbit edilemeyen bir grup ellerindeki taş, sopa, bıçak ve küreklerle iş yerine girdi ve çalışanlara saldırdı. 2 kişiyi yaraladıkan sonra saldırgan grup kaçarken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Saldırganların iş yerine gelerek kendisinden haraç istediğini ileri süren iş yeri sorumlusu Kenan Tarhan, "Benden haraç istediler, vermezsem burayı dağıtacaklarını söylediler. Bana 'sen Ağrı’dan gelmiş, burada iş yapıyorsun' dediler. Haraç vermeyeceğimi söyleyince yumrukladılar ve bize saldırdılar. Polisi çağırdık sonra o saldırganları yakalayıp emniyete getirdiler ve hepsini de 1 saat sonra serbest bıraktılar" dedi.

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı)

Balıkesir'de salonun başpehlivanı Recep Kara

BALIKESİR'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi'nin şehitleri anmak için düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri, Recep Kara'nın başpehlivanlığıyla sonuçlandı.

Türkiye'de ilk kez spor salonunda kurulan er meydanında yapılan güreşlerde birbirinden önemli mesajlar verildi. Güreşleri izlemek için gelen tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Başarısız 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Başta Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Ayyıldızlı tişört giyen genç sporcular, 'Dün Çanakkale'yi geçemediler, bugün Boğaz köprüsünü', 'İşte meydan, işte millet, teröre karşı tek yürek' yazılı pankartlar taşıdı. Yağlı güreşleri yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan etkinlikle birlikte Türkiye'de bir yağlı güreş ligi kurulması da gündeme geldi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "654 yıldır yapılan yağlı güreşler sezonluk bir spordu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kurultayda ilk kez kapalı bir alanda organizasyonun yapılması ve bu sporun 12 aya yayılması gündeme geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile başpehlivanlarımızın katılımıyla bugün önemli deneme yapıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANDI

Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı, Türk bayraklarıyla çıktıkları salonda, şehitler için kol bağladı. Başpehlivanların kazandıkları para ödülünü şehit ailelerine bağışladığı açıklandı.

Finalde, tüm rakiplerini yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Orhan Okulu karşılaştı. Kara, güçlü rakibini yenerek altın madalyayı kazandı. Güreşlerde Mehmet Yeşil Yeşil üçüncü, İsmail Kurt ise dördüncü oldu.

Dereceye giren başpehlivanların kupa ve madalyalarını Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim verdi.

Haber- Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR

