DHA YURT BÜLTENİ - 16

Apartman görevlisi karbonmonoksitten zehirlenip öldü

SİVAS'ta, 38 yaşındaki Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi sistemli kombisini tamir ederken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı'ndaki Nuribey Apartmanı'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek için bodrum kata indi. Arslan bu sırada, kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Adem Arslan'ı yerde hareketsiz halde bulan apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Müdahale sırasında sağlık ekipleri de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Arslan'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Arslan'ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Cenazenin çıkarılması

-Yakınlarının üzüntüsü

-Ölen kapıcının fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

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Şüpheliyi takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit (3)

EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ ÖNÜNDE TÖREN YAPILICAK

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şüpheli aracı takip eden polis otosunun tankerle çarpışması sonucu şehit olan iki çocuk babası polis memuru Hasan Özdemir'in Bozdoğan İlçesi'nde, iki çocuk babası baş polis Yener Arslan'ın ise Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit polis memurları için yarın Nazilli Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cem ULUCAN / NAZİLLİ-AYDIN,()

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Hafif ticari araç, üniversiteli kızlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencileri Eda Tütüncü hayatını kaybetti, Rabia Turhan ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi Meles Yüksek Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabi Turhan ise çağırılan ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Turhan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kızlara çarpan araç

- Ölen Eda Tütüncü'nün sağlık fotosu

- Hastane önünde bekleyen kızların okul arkadaşları ve öğretmenleri

- Yaralı kızın fotoğrafı

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),()

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