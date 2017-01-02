DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kütahya'da 12 kilo esrar ele geçirildi

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir aracın kapıları ve bagajındaki gizli bölmeleri içerisine konulmuş 40 paket halinde 12 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda, Afyonkarahisar istikametinden gelmekte olan 55 VE 919 plakalı hafif ticari araç kent merkezi girişinde durduruldu. Polisler aracı Çevik Kuvvet Şubesi garajına götürdü. Burada yapılan aramada aracın kapı ve bagajındaki gizli bölmelere yerleştirilmiş toplam 12 kilo ağırlığında 40 paket esrar maddesi bulundu.

Araç sürücüsü 58 yaşındaki Gürcan Özaltan gözaltına alındı. Özaltan'ın Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden İzmir'e gitmek isterken Kütahya'da yakalandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Polislerin araçta arama yapmaları,

-Esrarların çıkartılması,

-Araç sürücüsünün görüntüsü,

-Ele geçirilen esrar maddesinin görüntüsü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

==============================

Manavgat Huzurevi'nde aile yemeği

MANAVGAT Belediyesi Huzurevi'nde, yaşlılar ve huzur evi gönüllülerinin katılımıyla büyük aile yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Aydın Öz, huzurevi personeli, huzurevine gönüllü olarak yardım yapan öğretmenler de katıldı. Huzurevi sakinlerinin yeni yıla girerken, huzur ve mutlu olmaları amacıyla düzenlenen yemekte canlı müzik sunuldu. Huzurevi sakinleri hareketli parçalarla eğlendi.

Yemeğin ardından hediye çekilişini yapan Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, yaşlılara hediyelerini verdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,()

==========================

Konya'da bir kafe de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KONYA'da bir kafeteryada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Selçuklu İlçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeteryada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Önder Y. ile Abdullah Ş., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları iki ayrı özel hastane de tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Polisin olay yerinde güvenlik önlemleri

-Olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,()

==============================

Uyuşturucu kullanan kadın öldü

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, yılbaşını birlikte geçirdiği arkadaşının evinde iddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan 24 yaşındaki Meltem Yapıcı yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Göksü Mahallesi 679/36 Sokak'ta meydana geldi. Meltem Yapıcı iddiaya göre yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Ö'nün evine gitti. Gece uyuşturucu kullanan Yapıcı bir süre sonra kendinden geçerek uyuya kaldı. Arkadaşının uyuduğunu zanneden Mustafa Ö., ise akşam saatlerinde Yapıcı'yı uyandırmak istedi. Yapıcı'nın hareketsiz durmasından şüphelenen Mustafa Ö., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede uyuşturucu maddeyi kolundan şırıngayla enjekte ettiği belirlenen Meltem Yapıcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,()

=========================

Kamyon sürücü önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

BURSA'da seyir halindeyken önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza geç saatlerde Bursa- İzmir karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine giden 32 yaşındaki Ufuk A. yönetimindeki 16 BSJ 86 plakalı kamyonun, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önce bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın şoför kabininde sıkışan Ufuk A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonrası kamyondan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle İzmir karayolu üzerinden FSM bulvarına giriş yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Sıkışan kamyonet sürücüsünün itfaiye ekipleri tarafından çıkarılışı

-Kamyonet sürücüsünün ambulansa bindirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

============================