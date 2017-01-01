DHA YURT BÜLTENİ - 16

Adıyaman'da yılın ilk bebeği; Abdullah Caner

ADIYAMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.

Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Atlamaz, saat 00.10'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.

Anne Ayşe Atlamaz, mutlu olduklarını belirterek, "Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Abdullah Caner ismi düşündük. Allah herkese nasip etsin çok güzel" dedi.

Baba Mehmet Atlamaz ise, 2017'ye mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane

- Abdullah Caner bebek

- Anne Ayşe Atlamaz'ın konuşması

- Doğumhane

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()

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Yeni yılı denize girerek karşıladılar

ANTALYA’da ‘365 Gün Denize Girenler Grubu’ bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı.

Antalya'da kendilerini '365 Gün Denize Girenler' diye adlandıran grup üyelerinin 20 yılı aşkın sürdürdüğü gelenek bu yıl da devam etti. Çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik grup, her yıl olduğu gibi bu yılbaşı gecesi de ünlü Konyaaltı Sahili’nde toplandı. Burada ateş yakan grup saatler 00.00'ı gösterdiğinde mayolarını giyerek denize girdi. Hafif yağmur altında dalgalar eşliğinde denize yüzen grup üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Akdeniz'in ılık sularına kendilerini bırakan grup adına açıklama yapan Mehmet Doğan, 2017'nin Türkiye'ye huzur ve barış getirmesini diledi. Doğan, Akdeniz'in suyunun oldukça iyi olduğunu söyledi, herkese tavsiye etti. Bu yıl 23’üncü kez yeni yılı denize girerek karşıladıklarını da belirten Doğan, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ateş etrafında oturanların görüntüsü

- Türk bayraklarından görüntü

- Grubun denize girişi

- Deniz içinde görüntüleri

- Röportajlar

- Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Türk-İş Başkanı Atalay elektrik bakım işçileriyle bir araya geldi

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı'nda elektrik bakım merkezinde işçilerle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2016'nın son saatlerinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) arıza bakım merkezinde işçilerle bir araya geldi. Ergün Atalay tek tek selamlaştığı işçilerin yeni yılını kutladı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ülkenin başka ülkelere satılmak istendiğini ifade eden Atalay, "Bu ülkede siyasetçisi de, işvereni de milli olmak durumunda. Bu ülkenin çıkarlarından yana olmak durumundayız. Etrafımızdaki olayları izlediğimizde görüyoruz, 'Bunlar DAEŞ'le birlikte hareket ediyor' diyen ülkeler biz işin içine girdik, kenarı çekildiler. Biz DAEŞ'le tek başımıza hareket ediyoruz. 15 Temmuz'da başımızdan bir musibet geçti, bir bela geçti. Dünya bir daha kurulsa, böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Zekâtımızı verdiğimiz, fitremizi verdiğimiz, kurbanımızı verdiğimiz insanlar bu ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Bu ülkeyi bunlar bir başka ülkelere satmaya devam ediyorlar. Şu anda 15 Temmuz'un sıkıntıları bitmiş değil. DEAŞ'ı da PKK'sı da aynı yerden ekmek yiyorlar. Bunların ipi dışarda" dedi.

Atalay bazı kesimlerin Türkiye'nin iplerini elinde tutmak istediklerini belirterek, "Bu bölge önemli bir bölge, bu ülke dünyada önemli ülkelerin en başında geliyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Birimiz işçilik, birimiz memurluk, birimiz işverenlik yapıyoruz, hedef bu ülkenin kalkınması. Son yıllarda ülkemiz atak içinde. Bölgemizde obüs tanklarını, tanksavarları, insansız hava araçlarını yaparsanız dünyadaki belli ülkeler bundan rahatsız olurlar. Onların arzuları şu; ipleri ellerinde olsun, bu ülkedeki bazı ülkelerdeki gelişmeleri takip etsinler ve ülkeleri ellerinde oynatsınlar. Ülkeler pijama, çikolata, sakız fabrikası, ağaç fabrikası açsın. Sanayiye hiç bulaşmasın. Çıkarları olmadığı zaman elinin tersiyle ülkeler itsin. Suriye'de yaşıyoruz, Irak'ta yaşıyoruz. Aynı tezgâhı bizim ülkemizde yapmak istiyorlar. İşçi arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum, herkes aklını başına alsın. Bu ülkede öyle önemli bir noktadayız ki ne bu ülke Cumhurbaşkanımızın tapulu malı, ne de bizim tapulu malımız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ziyaretten görüntüler

-Açıklamada bulunması

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Konya'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı

KONYA'da binlerce kişi 2016'ya veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi. Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2017 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1386'ıncı yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Eğlence merkezlerinde binlerce kişi 2017'yi coşkuyla karşıladı. Uygulama yapan trafik ekipleri de yılın ilk cezasını 00.01'de 'APP' plaka (sahte plaka) kullanan bir sürücüye 427 lira para cezası kesti.

Görüntü dökümü

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-Mekke'nin Fethi gecesi

-Kur'an-ı Kerim okunması

-Mehter konseri

-Eğlence merkezi

-Trafik cezası

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

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Antalya yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı

ANTALYA, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı.

Ülke genelindeki terör saldırıları nedeniyle hiçbir meydan kutlamasının düzenlenmediği Antalya’da, 2017 yılı sessiz karşılandı. Her yıl yılbaşı gecesi konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı, bu yıl boş kaldı. Bu yıl güvenlik gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri özellikle Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapattı. Demir bariyerlerle kapanan yollarda arama noktaları oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı’na gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek noktaları ise bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

ANTALYA VALİSİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile yılbaşına görevleri başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu’ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Görevleri başındaki memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni yıla çalışarak giren personele başarılar diledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı da ziyaret eden Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftenin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Vali Münir Karaloğlu, ziyareti sırasında sağlık çalışanlarına çikolata ikram etti.

Görüntü Dökümü

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Cumhuriyet meydanında görüntü

-Polisin aldığı önlemlerden görüntü

-Antalya valisi ve beraberindekilerin polis merkezi ziyareti

-Valinin 112 komuta merkezindeki personele çikolata ikram etmesi

-Vali İtfaiyecilerle beraber sohbet ederken görüntüsü

-Vali ve beraberindekiler hastane ziyareti

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alparslan Çınar/ANTALYA,()

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İzmit'te polis eğlence mekânlarında denetimde bulundu

İZMİT'te, yılbaşı nedeniyle polis önlemlerini arttırırken, eğlence mekânlarında denetimde bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle denetimde bulundu. Trafik ve asayiş ekipleri kent merkezinde araçları durdurarak, arama yaptı. Asayiş ekipleri ayrıca eğlence mekânlarında denetimde bulundu. Polisler barlara girerek herkesin kimliklerini kontrol ederek, üst araması yaptı. Ayrıca eğlence mekânlarının olduğu sokaklarda bulunan herkesin üstleri arandı.

Yılbaşında acil servislere gelen hastalar muayene edilirken, yılbaşını hastanede geçiren hastalara sağlık çalışanları moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik uygulaması

-Polislerin bara girmesi

-Eğlence mekânlarında arama yapılması

-Hastane ve itfaiye ekiplerinde görüntü, röportajlar

HABER-KAMERA: Orhan UZUN-Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),()

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Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği 'Ayşe Betül' oldu

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı.

Sivas'ta 2017 yılının ilk bebeği saat 00.05'te Sivas Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Fatih-Tiryaki çiftinin 3'üncü çocuğu olan bebeğe 'Ayşe Betül' ismi verildi. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Ayşe Betül'ü ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Vali Gül ve beraberindeki il protokol üyeleri daha sonra çocuk acil servisini ziyaret ederek buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, yılbaşı nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini gördük. Annesini, babasını tebrik ettik. Ben 2017'nin devletimize, milletimize ve Sivasımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle kentteki eğlence mekânlarında denetimlerde bulunarak kimlik kontrolü yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentin birçok noktasında araçları durdurarak sürücülere alkol muayenesi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Dünyaya gelen bebeğin görüntüsü-Valinin ziyareti ve altın takması

-Yaptığı açıklamalar

-Polisin eğlence mekânlarındaki denetimleri

-Trafik ekiplerinin kontrolü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

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